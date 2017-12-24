Ответ министерства юстиции по “Фонду Эберта”
14:17. 24 декабря 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В дополнение к материалам "На чьи деньги Коля ездил в Бундестаг" https://colonelcassad.livejournal.com/3834704.html и "Дорога в Бундестаг" https://colonelcassad.livejournal.com/3840822.html
Один из читателей прислал ответ из министерства юстиции относительно деятельности фонда "Фридриха Эберта" на территории РФ.
В общем, минюст переводит стрелки на Генеральную прокуратуру, которая должна заниматься организациями ведущими подрывную деятельность.
И еще для иллюстрации.
Из доклада про Молдавию и Украину опубликованного на сайте фонда Фридриха Эберта на Украине.
У 2016 році в Аналітичній доповіді до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України18 було згадано про Республіку Молдова в контексті підтримки НАТО для зміцнення військового потенціалу країн-сусідів Росії та у світлі координації зусиль із боротьби з
гібридною війною з Російською Федерацією.
Однак, у будь-якому разі нинішній Уряд Республіки Молдова як і раніше сприймається як природний союзник у стримуванні Росії, зокрема в Придністров’ї, і відносини з нинішнім Урядом Молдови будуються на прагматичній основі.
Після початку війни з Росією інтерес України до подій у Придністров’ї значно зріс. З одного боку, ситуація у Придністров’ї сприймається як один із можливих сценаріїв, який Росія може нав’язати на Сході України. З іншого боку, російські війська, розміщені на території Придністров’я, сприймаються як потенційна загроза Україні (російські війська незаконно
розміщені в Придністров’ї як оперативна група російських військ налічують приблизно 1600 осіб).
Найбільше турбує українську сторону можливість виграшу Партії соціалістів Республіки Молдова на парламентських виборах наступного року. Незважаючи на те, що Україна не має наміру втручатися у вибори громадян Молдови, зрозуміло, що перемога Партії соціалістів забезпечить Президента Додона додатковими важелями для просування його
ініціатив щодо врегулювання Придністров’я на російських умовах, які можуть суперечити інтересам України в регіоні.
Пам’ятаючи про важливість Придністровського питання для подальшого зміцнення регіональної безпеки та стабільності, зокрема в контексті конфлікту України з Росією та незаконної анексії Криму з боку Росії, Урядам України та Молдови слід окреслити червоні лінії та можливі компроміси, прийнятні для обох сторін.
Глибоко жалкуючи щодо неналежної оцінки ролі меншин в Україні та Молдові, автори рекомендують національним урядам приділяти більше уваги їх розвитку: уряд Молдови має допомогти українській стороні сприяти поширенню української мови та культури, а особливо мови як інструменту протидії русифікації української меншини в Республіці Молдова.Як молдовські, так і українські
відповідні органи влади повинні тісно співпрацювати щодо просування українських телеканалів на території Республіки Молдова як альтернативи російським пропагандистським ЗМІ. Українські класи для українців, які хочуть вивчати українську мову, повинні створюватися не тільки на базі російськомовних шкіл, але й шкіл із румунською мовою викладання в Республіці Молдова, якщо
на це є запит.
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13907.pdf – цинк
Фонд Эберта деятельно призывает бороться с русификацией в Молдавии, с российскими пропагандистскими СМИ в Приднестровье, считает Крым незаконно аннексированным, так же как незаконно и размещение российских войск на территории Приднестровья.
В общем, борьба за свободу и демократию в самом разгаре.
Источник: colonelcassad.livejournal.com