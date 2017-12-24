Открытым текстом 22.12.2017

А виноваты, конечно, русские

Наш паралимпийский комитет оставили вне общемирового движения! Инвалидов не только заставляют сдавать и пересдавать по кругу бесконечные пробы. От них ещё и требуют — внимание! официально! — признать, что всё государство Российское нарушало антидопинговые правила.

То есть, например, безногий биатлонист Петушков из Ханты-Мансийска обязан отвечать за жулика Родченкова и публично унизить страну. А когда он и его друзья по команде сказали, что отвечать можно только за себя и обвинять Российскую Федерацию не собираются, — лишили права честно соревноваться.

По той же антирусской логике развивались все нашумевшие международные события недели. Прежде всего, как обычно, те, что связаны с Соединёнными Государствами Америки.

Министерство иностранных дел СГА разрешило поставлять на Украину летальное оружие. Официальный представитель МИД пояснил, что политика СГА никогда не ограничивала такие коммерческие продажи. Цитата: «И этот случай ничем не отличается».

Беззастенчивая американская привычка, стоя с окровавленным ножом в руках над очередным трупом, врать, что так и надо, что он сам виноват, когда-то удивляла. Теперь просто раздражает. Неужто кто-то в самих СГА ещё верит, что предоставлять за американские деньги американское оружие одной из сторон в гражданской войне — «ничем не отличающийся случай»? Что нацисты, разгуливающие с оружием по Украине и палящие из тяжёлых орудий по жилым районам Донбасса, — не заметны? Или прыгающие по крышам политики — норма? Да там уже такой хаос, что уже и потешаться-то неудобно! Во всё ЭТО теперь вливается американское оружие. Рекой. А виноваты, конечно, русские.

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о «нарушениях прав человека» и «незаконном установлении» Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в Крыму. Также отмечены «усилия Киева», направленные на то, чтобы «положить конец российской оккупации Крыма». 70 государств проголосовали за резолюцию, 26 против, 76 воздержались, два десятка не участвовали в голосовании.

Открытым текстом сообщаю: бывал в Крыму и до его освобождения от Украины, и после. Сейчас каждый раз вижу счастливых людей, чувствую их радость, верность флагу, непредставимое в Москве терпение, готовность жить в блокаде без воды и света, но с Россией. Права жителей полуострова нарушают те, кто приказал перекрыть ведущий в Крым канал с днепровской водой и взрывать линии электропередачи. Но укрофантазию поддержали Соединённые Государства Америки, Европейский союз и все, кто от них напрямую зависит, кому они могут выкрутить руки. Зато все страны БРИКС и ЕврАзЭС — против. То есть по числу граждан и по объёму реального производства большинство — на нашей стороне. Как и правда. Но для принятия решений правда ни Западной Европе, ни Северной Америке как раз и не нужна.

ЕС продлил на очередные полгода санкции против Российской Федерации, наложенные за якобы антиукраинскую деятельность. СГА увеличили список попавших под санкции предприятий и политиков РФ. Среди них оказался и глава Чечни.

Открытым текстом напомню: глава Чечни точно непричастен ни к Украине, ни к Донбассу, ни к Крыму. Но чеченцы особо отличились в составе нашей военной полиции, наводя порядок в Сирии. Вот хозяева тамошних террористов и мстят. И Чечне, и всему русскому. Нам придётся жить под давлением. Любую нашу уступку сочтут проявлением слабости. Как в случае с олимпийцами и паралимпийцами, никакие наши объективные объяснения не захотят слышать, пока мы не капитулируем полностью, пока не отказались от самостоятельности, пока существуем как народ и государство.

Открытым текстом отвечаю либералам, верующим, что стОит только немного извиниться, чуть поклониться просвещённому Западу — и он распахнёт нам свои двери и объятия. Нет, не распахнёт. Нам открыт путь разве что на их стол — в качестве вкусной и здоровой пищи.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru