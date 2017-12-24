О Большевиках и жидо-”большевиках”: репрессии 37-го, трагедия 41-го, поражение 90-х..

Некоторые люди во многих обсуждениях касаемо Октябрьской пролетарской революции, первого большевистского правительства очень любят поднимать вопрос о национальном составе последнего, именуя большевиков, не иначе как "жидобольшевиками". Всех они смешивают в одну кучу "жидобольшевиков", устроивших, "проплаченный Западными спонсорами переворот". Выделяют одного Сталина, называя его "имперцем". Они не понимают, что Сталин, это, прежде всего, Марксист и Большевик, а империя могла появиться и появилась только в результате напряженной борьбы под руководством Большевиков. Не было бы 17-го - не было бы и империи, не было бы даже России, а на ее обширных просторах уже давно бы звучала иностранная речь. Хочу сказать им, что история значительно сложнее и динамичнее той примитивной метафизической модельки, которая сложилась в их, ищущем "козлов отпущения", воспаленном национализмом мозгу.

Чтобы немного прояснить историческую ситуацию предлагаю ознакомиться с историческим очерком К.П.Исламова "О Троцком, Троцкизме, репрессиях 1937,38 г.г. и трагедии 1941г. ". На мой взгляд исследование неплохое. А на ваш?

Данная работа не является строго научным марксистским трудом, а служит лишь хрестоматийным пособием для освещения отдельных фрагментов в истории СССР, и очень поучительных. Но начать придется все же издалека - С конца XIX столетия.

Это время характеризуется тем, что капитализм в передовых странах мира переходит в его высшую фазу - в монополистический капитал с засильем банковских, финансовых олигархий с их военно-политической надстройкой - империализмом (см. В.И. Ленин “Империализм как высшая стадия капитализма”).

Уже тогда некоторые исследователи этого вопроса отмечали характерную деталь: большинство олигархий мира представляли лица и целыекланы по национальному признаку - еврейского происхождения (как, например, Ротшильды) (1). Ленин в своем труде не придал этому никакого значения - для него важен был показ процесса перехода капитализма в империализм вообще как характерного и закономерного явления. Но эти кланы во второй половине XX века придадут империализму качественно новую форму как транснациональные монополии под эгидой НАТО и МВФ (суть- под эгидой США).

В своём стремлении к мировому господству эти кланы используют, как их идеологическое оружие, сионизм, тщательно скрывая от внимания остальной части рода человеческого суть его. Сионизм выдается как просто безобидное национально-религиозное течение обиженных всем миром евреев. На деле же суть сионизма - в утверждении его основного тезиса, что разбросанные по всему миру евреи в силу своих “особых”, “высоковыдающихся” качеств предназначены “свыше” господствовать над всем миром и управлять народами мира. Понятно - именно через их монополистические кланы, их олигархии. Вот почему ООН в 1975 г. осудила сионизм как аналог расизма.

Овладевая шаг за шагом экономикой и финансами стран мира, эти кланы захватывают и все крупнейшие средства массовой информации (СМИ), и что особенно важно в наше время - телевидение. Деятельность их агентуры осуществляется методами иезуитов по принципу: все средства хороши для достижения своих целей - подкуп, шантаж,клевета, безудержная демагогия, моральный и судебный террор, политические убийства.

О целях и методах сионизма написано в разное время не мало. Из последних публикаций сошлемся на газеты “Что делать!” №21, июнь1992 г., “Советская Россия” от 20 февраля 1993 г. (статья Иоанна, Митрополита С- Петербургского и Ладожского “Битва за Россию”), публикации в газете арабского (палестинского) движения “Аль-Кодс” №№ 3 и 9 за 1993 г., № 30 за 1994 г. и др. Отметим, что все антисионистские публикации преследуются режимом “демократов” в судебном порядке как “разжигающие межнациональную рознь”! Поэтому к слову “демократия” некоторые не без основания добавляют и “сионо-демократия”.

Конечно же, агентура сионизма усиленно внедрялась и внедряется во все политические организации, разумеется, не обходя вниманием и организации рабочего класса. В большинстве случаев в социал-демократических, социалистических и даже коммунистических партиях мира у руководства находятся лица еврейской национальности. Оговоримся при этом - не всегда эти лица являются сионистами, т.е. агентурой империализма, но как правило таковыми или превращающихся в таковых. Разглядеть эту агентуру в начале очень трудно - по своей безудержной “революционной” демагогии, способности к мгновенной политической мимикрии (окраске) это - политические хамелеоны с жалом скорпиона. Наиболее крупной в этом плане исторической фигурой является Троцкий с его идеями и теоретическими построениями - тонко замаскированной сионизмом диверсии в марксизм, и с его кровавой практикой (троцкизм). Итак - о Троцком. Кто он, откуда, с кем был связан.

Родился в октябре 1879 г. (Сталин - в декабре того же года), в деревне Яновка Елизаветградского уезда Херсонской губернии. Выходец из богатой еврейской буржуазной семьи - отец арендовал у “казны” огромные площади тогда еще свободной земли на юге России, сдавая ее затем хозяйчикам помельче - богатым кулакам. На этом бизнесе отец Троцкого (его настоящая фамилия Бронштейн) заработал до революции, как свидетельствует д. и. н. В.Д. Успенский в своей книге “Тайный советник вождя” (2), около миллиона рублей, “а затем, благодаря покровительству сына, сохранил значительную часть своих богатств”. И далее: “Все их ближайшие родичи (т.е. Бронштейны - К.И.) - типичные представители еврейской буржуазии”. Они поддерживали постоянную связь с РУКОВОДИТЕЛЯМИ мирового сионизма”. С руководителями!!!

Можно смело полагать, что и отец - Бронштейн не был в стороне от них.

Как же начинает свой революционный (точнее - сионистско-революционный) путь Лев Давидович Бронштейн? В. Невский в своей статье “Троцкий” (3) пишет:

“В 1897 г. в Николаеве Троцкий попадает в среду революционно-настроенной молодежи, но в первое время считает себя скорее противником марксизма, чем марксистом”. Да и в дальнейшем он на деле будет таковым, прикрываясь на словах “марксистскими” фразами. А тогда “прозрение” наступило, надо полагать, через сиониста-отца и родичей - мы уже говорили, что сионизм с его методами иезуитов всюду и всегда стремится внедрить в рабочее движение свою агентуру. Однако стеорией марксизма у Троцкого плохо - он сознается в своих воспоминаниях: “В сущности, я ни одной революционной книги не читал тогда. Даже с “Коммунистическим манифестом” познакомился впервые, читая и разъясняя (?) его в кружках”. Эту теоретическую скудость Троцкий восполнял качествами иного характера. Успенский говорит: “Скрывать свои цели, врать, изворачиваться, Лев Давидович был великий мастер. Безудержное многословие, беспринципность и ложь -вот свойства его натуры, и они же - его оружие в политической борьбе” (4). Добавим к этому - это вообще типичное “свойство натуры” для всех сионистов, для всех троцкистов, как явных, так и в особенности скрытых, как вчерашних, так и для сегодняшних “демократов” (точнее –сионо -”демократов”).

В 1898 г. Троцкого арестовывают и высылают в Усть-Кут, за Иркутск. В 1902 г. он бежит, сменив при побеге фамилию (“... я сам заполнил паспортный бланк, поставив фамилию Троцкий по имени надзирателя одесской тюрьмы”). Осенью этого же года попадает в Лондон, на квартиру Ленина. Но сЛениным он не сходится, а примыкает к меньшевикам, к Мартову, а затем составляет компанию Парвусу. Очень короткую справку о нем находим в книге Ем. Ярославского “История ВКП(б)” ч.2 (5), а именно:

“Парвус ( А.Л. Гельфанд ), р. 1869, ум. 1924 г.г. В начале 900-х годов работал в германской с. -д. партии, в 1905 г. вернулся в Россию, принимал участие в первой русской революции, вместе с Р. Люксембург выступил с полуменьшевистской теорией “перманентной революции”. Был сослан, из ссылки бежал обратно в Германию. В годы (первой - К.И.) мировой войны - крайний социал-шовинист и агент германского империализма”.

Еще более короткую характеристику находим у Ушкуйника (псевдоним Ю.Р. Ларикова - офицера белой армии, с 1927 г. на службе у Чан Кай-ши) в его антисионистской брошюре “Памятка русскому человеку” (б):”... очень богатый, с весьма таинственными связями, иудей Парвус”... По этим справкам не будет ничего удивительного, если кто-нибудь усмотрит в Парвусе матерого агента сионизма. Этот сионистский лазутчик в тогдашней социал-демократии Германии, Польши и России является крестным отцом пресловутой “теории перманентной революции”, т.е. революции, непрерывно и сразу же переходящей из буржуазно-демократической фазы в следующую - пролетарскую, и немедленное ее распространение по всей Европе.

Троцкий сразу ухватил замаскированную под “революционность” суть этой теории, а в 1905 г. “окончательно” формулирует ее.

Цитируем (в сокращении) эту формулу словами самого Троцкого: “...Революция (имеется в виду 1905 г. в России -К.И.) не может разрешить свой ближайшие буржуазные задачи иначе, как, поставив у власти пролетариат (понятно - в лице лидеров соц-демократии как Мартов, Дан, Аксельрод, Парвус, Троцкий и т.д., иначе говоря, агентов сионизма - К.И.). Последний, взяв в руки власть, не может ограничить себя буржуазными рамками революции... При этом он придет во враждебное столкновение не только со всеми группировками буржуазии... но и с широкими массами крестьянства, при содействии которых он пришел к власти. Противоречия в положении рабочего правительства в отсталой стране, с подавляющим большинством крестьянского населения, смогут найти свое разрешение только в международном масштабе, на арене мировой революции пролетариата” (7).

Другая редакция этой формулы (уже после Октября 1917 г.), цитируемая (также со слов Троцкого) В.Невским:

“...Пролетариат... может довести революцию до конца только в том случае, если русская революция перейдет в революцию европейского пролетариата.

Тогда буржуазно-демократическая программа революции будет пре одолена вместе с ее национальными рамками, и ВРЕМЕННОЕ политическое господство русского рабочего класса развернется в длительную социалистическую диктатуру” (8).

Неискушенный читатель, прочитав все это, пожмет плечами и скажет: а что же тут криминального? Наоборот, все сказано очень р-революционно!

Криминал здесь не в самой идее перманентности революции: в определенных условиях она могла бы быть осуществлена и это было бы наилучшим решением вопроса о “мировой революции”.

Но в “обычных” условиях существования империализма это - утопия. Империализм, высасывая кровь и соки из зависимых от него стран остального мира, находит возможность делиться награбленным со “средними слоями” своего населения - частью интеллигенции и чиновничества, “рабочей аристократии”, частью крестьянства, создавая для них “приличный уровень жизни” и “достойную оплату труда”. Чего же последним “бунтовать”? Вот в чем вся суть - в расколе (и именно этим) империализмом единого фронта трудящихся, что практически делает невозможным осуществление “мировой пролетарской революции”.

Впервые это обстоятельство отметил Ленин. И пришел к мысли о возможной победе социалистической революции в одной, отдельно взятой, стране, конкретно - в России. При .определенных предпосылках к этому. Более подробно эту мысль развил далее Сталин, теоретически обосновав возможность построения социализма в одной, отдельно взятой стране, конкретно - тоже в России. И что было бешено принято в штыки троцкистами. Почему так? Внимательно разберемся в подоплеке этого.

Чем обосновывает Троцкий необходимость “мировой революции пролетариата”? А именно тезисом о “непримиримых противоречиях” между рабочими и крестьянством после победы революции. Поскольку - де интересы крестьянства - “буржуазные”, так как крестьянство это класс мелкой буржуазии. Троцкий не хочет видеть здесь в крестьянине труженика. Но как же разрешатся после победы “мировой революции” эти “непримиримые” (по Троцкому) противоречия? Троцкий стыдливо умалчивает об этом. Ответим за него: подавлением крестьянства. Силой.

Что и проводилось троцкистами всегда, и в годы гражданской войны и после, в том числе и “перегибы” при коллективизации и раскулачивании. Троцкистам крайне необходимо было вызывать этим возмущения крестьянства для “доказательства” своей “теории” о “непримиримых противоречиях” между рабочим классом и классом крестьян. И ленинско-сталинский тезис о союзе между рабочими и крестьянами это, по Троцкому, “мелкобуржуазный лозунг” и такая же политика.

Но подавлять крестьянство военной силой в одной России трудновато - здесь большинство населения крестьяне. Поэтому Троцкий так настойчиво, постоянно заклинает об общеевропейской революции - дескать, в Европе большинство населения - рабочий класс. Не будем подробно вникать в этот вопрос; Скажем так - во всей Европе далеко не большинство, да и этот рабочий класс, как уже известно, расколот империализмом. Не в этом подоплека троцкистских заклинаний. Она в ином. Предположим, что “общеевропейская революция” произошла (в планах и мыслях Троцкого). Что же дальше? А дальше, как явствует из главного тезиса троцкистской формулы “перманентной (и общеевропейской) революции” Троцкий торопится заверить своих истинных хозяев - сионистские монополии Запада, что политическое господство русского рабочего класса ~ временное, что никаких “национальных рамок” не будет, а будет некое “рабочее” правительство для всей Европы, некий троцкистский “Интернационал”, составленный из лидеров соц.-дем. партий Европы, в основном агентуры сионистских монополий. Но мы уже знаем, что это за лидеры, все эти бернштейны, Давиды, геды, ван-дервельды и т.д. - скрытая агентура империализма, в большинстве скрытая агентура сионистских финансовых кланов. Они и будут командовать парадом. В этом - суть всей политики Троцкого и троцкистов. Будет, в конце концов, то же, что случилось с СССР в конце “перестройки”. При этом роль Горбачева была бы выполнена Троцким. Все говорит об этом.

Вот в чем подоплека троцкизма - на волне русской пролетарской революции, на крови рабочих и крестьян России обеспечить власть определенных кланов сионистских монополий Запада.

Но в начале надо совершить революцию в России, благо обстановка подходящая - явно революционная. Загвоздка в том, что самим сионистам совершить это не под силу. Нужна какая-то реальная сила - боевая, решительная и достаточно влиятельная партия.

Задача сводится к тому, чтобы овладеть руководством этой силы.Отсюда становится понятна подоплека присоединения троцкистов к большевикам в июле 1917 года. Как это произошло и почему - об этом будет сказано далее.

Но революция в России пошла не по этому плану. Хотя в начале все вроде бы пошло так, как надо. Но в дальнейшем этот план затрещал и рухнул. Для этого История выдвинула такую мощную фигуру, как И.В. Сталин. Поэтому и сегодня Сталин - самый ненавистный для всех сионистов.

Вернемся в начальную пору 900-х годов.

В 1905 г. Троцкий спешит не упустить революционный момент, прибывает из-за границы в Петербург. Далее - снова арест, ссылка и на пути в нее что-то очень легкий побег в 1907 г. Затем легкая жизнь в эмиграции. Об этом по словам В.Д. Успенского (9):

“Находясь в эмиграции, материальных затруднений не испытывал (в отличие от большевиков - К.И.). Богатая родня помогала (а кто платит - тот и заказывает - К.И.). Вскоре женился на дочери торговца, имевшего солидные капиталы”. И еще раз: “Проведя за границей более пятнадцати (тринадцати ~ К.И.) лет, он никогда не испытывал финансовых затруднений- За это время он побывал в кабинетах всех ведущих сионистских деятелей в Лондоне и в Париже, в Мадриде и в Нью-Йорке. Он мог при этом ... выкрикивать любые лозунги - сионисты не только не мешали, но способствовали ему во всем. Ибо главная его цель полностью совпадала с устремлениями сионистов: создать богатое государство под их эгидой”.

Знаменательно, что эту историческую справку - о связи Троцкого с ведущими деятелями сионизма на Западе -никто на сегодня не оспорил. Значит, В.Д. Успенский имеет для такой справки все данные. Это - самое важное свидетельство доктора исторических наук В.Д. Успенского. Ибо именно эта связь, а не “сочинения” Троцкого, освещает всю подноготную сторону его будущей деятельности. Борьбу с Лениным и Сталиным.

Не будем останавливаться на всех перипетиях борьбы Троцкого с Лениным, с ленинизмом, до 1917 года. Здесь важно остановиться на вопросе: как (и с кем) Троцкий проник к большевикам и что из этого последовало.

Троцкий вернулся в Россию в начале мая 1917 г. и сходу же устроился в родственной ему по духу “Межрайонной организации социал. - демократов-интернационалистов” в Петрограде, мгновенно разбухшей от прибывших с ним его единомышленников-единоверцев. При этом он сразу же начинает приглядываться к своим давнишним идейным противникам, к большевикам. Почему не к меньшевикам? Ответ ясен: ни меньшевики, ни эсеры не намерены брать власть в свои руки, большевики - явно нацелены. Через “ленинца” (отиравшегося в эмиграции около Ленина) Льва Борисовича Каменева (Розенфельда), шурина Троцкого (Каменев был женат на сестре Троцкого Ольге Давидовне) Троцкий вступает в контакт с некоторыми другими членами ЦК РСДРП(б), с Зиновьевым (тоже “ленинцем”) с предложением о принятии “межрайонцев” в большевистскую партию. Участвует в организации и проведении большевистской демонстрации 4 (17) июля 1917 г. в Петрограде с характером вооруженного выступления. После расстрела демонстрации Керенским Троцкий, вместе с Каменевым и еще с кое-кем, 22 июля арестовывается. А через три дня, 26 июля 1917 г. начинается VI-й съезд РСДРП(б). Ленин скрывается в известном шалаше. На съезде Зиновьевым ставится вопрос о принятии Троцкого и “меж-районцев” в РСДРП(б).Горячо против этого выступает член ЦК И.В. Сталин. Однако большинством в два голоса (всего было 157 делегатов) съезд принимает решение о принятии Троцкого со товарищи в ряды большевиков.

В связи с контрреволюционным выступлением Корнилова перепуганный эсер Керенский освобождает Троцкого и Каменева (а может быть здесь не обошлось без ходатайства московских и петроградских сионистов). И, как пишет В. Невский, “Троцкий проводит энергичную работу по, подготовке Октябрьского восстания” (наряду со Сталиным и др.), выбирается Председателем Петроградского Совета, а затем и Петроградского Военно-Революционного комитета (Военревком), который и проводит практическую работу по проведению восстания. Заслуга Троцкого здесь налицо, что отмечал тогда и Сталин. Определеннуюработу Троцкий проделал и по привлечению старых генеральских и офицерских кадров для руководства организуемой Красной Армии, наведению здесь дисциплины (сплошь и рядом - кровавыми методами). Понятно, что Троцкому это было просто-напросто необходимо для осуществления своей цели, иначе - цели связанных с Троцким определенных кланов сионизма (по Успенскому “создать богатое государство под ИХ эгидой” - руками Троцкого, путем революции, быстро и экономно).

Но почему все ж таки большевики, Ленин, приняли в свои ряды Иуду Троцкого, хотя сам же Троцкий при вступлении в партию большевиков заявит, что он “большевиком себя назвать не может”? Многозначащая фраза, которую? троцкисты в дальнейшем не рекламировали, но об этом определенным образом напомнил Ленин в своем “Письме к съезду”.

Ларчик открывается весьма просто и прозаически. Главная причина ~ крайняя нехватка кадров интеллигенции, чиновников, как для проведения восстания (без Троцкого тут бы еще обошлись), так и для немедленной руководящей и организаторской работы после восстания. И Успенский справедливо подмечает: “... новый аппарат управления создавался с трудом, везде не хватало грамотных людей, желающих служить Советам” (10). Мы знаем, как часто об этом говорил Ильич: “Людей не хватает”.

Да, это так. Все основные кадры интеллигенции и чиновников пока у ярых врагов Советов - у монархистов, октябристов, кадетов, у меньшевиков и эсеров. Да и численность самой РСДРП(б) пока невелика. К октябрю 1917 года она составляла около 300 000 человек. Всего этого было недостаточно. В большинстве это были “низовые” кадры, рассеянные по периферии огромной страны. В столице же большевиков явно мало для организации восстания и немедленной организаторской и руководящей работы сразу же после восстания.

А “межрайонцы” Троцкого - готовые столичные, в известной мере подготовленные будущие руководящие кадры, при наличии которых вопрос о восстании можно уже ставить в практической плоскости. И во всяком случае будет “нашего полку прибыло” ... Там видно будет ...

Во-вторых, что тоже немаловажно - в какой-то мере раскалывался единый фронт империализма против Советов, хотя бы в начале.

И В.Д. Успенский не зря цитирует Сталина:

“Сталин говорил: нельзя утверждать, что сионизм полностью поддерживал Октябрьскую революцию. Тактика мирового сионизма была скорее выжидательной. Точнее - благосклонно-выжидательной” (11).

Это - на первых порах. Поскольку на управленческих ролях в это время широко представлены лица еврейской национальности. Конечно, не все они сионисты. Подождем, что дальше будет... Прояснится.

Вот главные, если не единственные, причины приема троцкистов в РСДРП(б).

Троцкого назначают Наркомом Иностранных дел и на этом посту он должен был выполнить первоначальной важности задачу - вывести истекающую кровью Россию из империалистической войны, заключив мирный договор с Германией. Но это не входит в планы империалистов, сионистских монополий Лондона и Парижа - всех их кланов. И Троцкий, прикрываясь “революционной” фразой, срывает мирные переговоры. После чего последовало мощное и стремительное наступление немцев. А армии у Советской России практически нет! В итоге - второй раунд переговоров и тяжелейший, унизительный для России Брестский мир, который связывал Республику Советов в гражданской войне, резко ухудшал снабжение Центра ее хлебом и топливом, влек лишние жертвы...

Пост Наркома Путей сообщения Льва Давидовича не устраивал, все сионо-троцкисты стали “на дыбы”. И приходится передать ему важнейший, второй после Ленина, пост Наркома по Военным и Морским делам, а вскоре к этому и пост Председателя Реввоенсовета Республики (РВС Р).

Начинается борьба за кадры между Лениным и Троцким. Но во время гражданской войны Ленин вынужденно оказывается зачастую в “поле влияния” Троцкого, хотя и далеко не всегда. Поэтому внешне эта борьба чаще выглядит как конфликты Троцкого со Сталиным- Эта борьба отражается на составе РВС Р, командных и политических кадрах фронтов и армий, а в связи с этим и на положении на фронтах.

В борьбе за “свои” кадры Троцкий и троцкисты широко применяли грязные и кровавые методы по физическому уничтожению неугодных для них людей. Орудием для этого служили и созданные Троцким Ревтрибуналы.

14 октября 1918 г. приказом Председателя РВС Р Троцкого был создан Ревтрибунал при РВС Р, подчиненный непосредственно Троцкому. Председателем Ревтрибунала при РВС Р Троцкий назначает К.Х. Данишевского (троцкист до последнего дня) (12).

Почему троцкистам понадобилось создание Ревтрибуналов? Ведь в составе фронтов и армий имелись и Военные отделы ВЧК, и Особые Отделы. Эти органы выполняли следственные и карательные функции на фронте и в тылах фронтов и армий. Ответ ясен - эти органы не были послушным орудием в руках троцкистов. Нужен был свой, не подконтрольный Дзержинскому и ЦК! Мотивировку приговоров Ревтрибуналов Данишевский определяет не юридическими нормами, а “политической целесообразностью” (для троцкистов, разумеется).

Как использовали свои репрессивные органы троцкисты видно хорошо на примере уничтожения Б.М. Думенко - организатора ядра будущей Первой Конной Армии.

На протяжении многих лет, со времен Хрущева, скрытые до поры до времени под хрущевских ревизионистов троцкисты, а при Горбачеве и Ельцине их последыши си- ' оно - “демократы”, клеветнически утверждали, что уничтожение Думенко - это дело рук Сталина и его соратников Ворошилова и Буденного, которым, дескать, мешала слава Думенко. Смехотворнейший довод, рассчитанный на зеленых юнцов и дремучих старух, на незнающего истории обывателя.

В 1978 г. в издании “Современник” вышла двухтомная работа Владимира Карпенко под названием “Тучи идут на ветер” и “Красный генерал” и посвященная Борису Моке-евичу Думенко. Писатель использовал горы архивных документов - приказы, телеграммы, протоколы судебных выступлений и т.д. Все материалы говорят - “дело” Думенко это дело рук Троцкого и его подручных. В чем же вина Думенко? Во-первых, при личной встрече с Троцким он неосторожно обронил нелестную для Льва Давидовича фразу. Во-вторых, по доносам недоброжелателей в разговорах упоминал о кое-каких “жидах-комиссарах”. Но не это главное.

Главное в том, что Думенко - выдвиженец Сталина, который познакомился с Думенко в дни обороны Царицына и по его рекомендации Ворошилов составил и подписал приказ о назначении Думенко начдивом первой из создаваемых кавалерийских дивизий (а помощником - С.М. Буденного).

В дальнейшем и Буденный и Думенко становятся командирами кавкорпусов, Буденный - в составе Южного фронта (командующий А.И. Егоров, член РВС фронта -Сталин), Думенко - в составе Юго-Восточного фронта, переименованного затем в Северо-Кавказский (командующие в началеВ.И. Шорин, затем - Тухачевский).

Итак, у главного оппозиционера Троцкому - Сталина уже имеется целый ряд “своих” военачальников, и крупных военачальников: Ворошилов, Егоров, Буденный, Думенко. А там еще и “оппозиционер” Фрунзе и ряд других. Понятно отсюда недоброжелательное отношение к Думенко со стороны троцкистов. Их клевреты распускают слухи о якобы намерении Думенко (и Буденного) на их переход на сторону белых. Но все это “к делу не пришьешь”.

Поводом для “дела” на Думенко для троцкистов послужило провокационное убийство комиссара корпуса, которым Думенко командовал, старого большевика Микелад-зе. Подлинных убийц троцкисты конечно “не нашли”, но подозрение тотчас же направили на Думенко и целиком на его штаб.

Главный здесь доносчик Троцкому на Думенко не кто иной, как член РВС фронта - И.Т. Смилга, набивший уже руку на таких делах.

Но комкор не был сразу арестован - требование Смил-ги на арест наткнулось на противодействие назначенного вместо Шорина нового командующего фронтом (теперь называвшегося Северо-Кавказским) - Тухачевского, и особенно члена РВС фронта Г.К. Орджоникидзе. Надо иметь в виду, что Смилга требовал ареста Думенко и до этой трагедии, просто основываясь на “подозрении” к Думенко (и к Буденному!) на... их переход к белым!

Но у Думенко есть и защитники, в первую очередь Г.К. Орджоникидзе, то же член РВС фронта.

Поэтому, наткнувшись на сопротивление Орджоникидзе, Смилга заявил, что “арест отложим до конца боев” -какой цинизм! Тухачевского это устраивало. В дальнейшем он уже участия в судьбе своего комкора не принимал. В отличие от Орджоникидзе.

Второй доносчик и противник Думенко - член РВС 9-й армии, в составе которой был корпус Думенко, А.Г. Белобород ов, “знаменитый фаворит Троцкого”, “накопивший на Думенко горы бумаг: рапорты, докладные и тд.”, которые Орджоникидзе, ознакомившись с ними, назвал “обычными банальными доносами”. Незадолго до убийства Микеладзе Троцкий переводит Белобородова членом РВС к... Буденному, в Конную армию - понятно, для какой цели. Но тут убийство Микеладзе и... Троцкий срочно возвращает Белобородова на прежнее место в 9-ю армию. Именно Белобородову Троцкий поручает арест Думенко, об исполнении которого Белобородов извещает Смилгу победной телеграммой:

“Реввоенсовет фронта т. Смилга Миллерово копия командарм-9 Багаевская 24 февраля 2 ч.

ДОНОШУ, ЧТО 23 ФЕВРАЛЯ 24 ч КОМКОР ДУМЕНКО И ЕГО СОТРУДНИКИ АРЕСТОВАНЫ. АРЕСТ ОБОШЕЛСЯ БЕЗ КРОВОПРОЛИТИЯ. ПРЕПРОВОЖДАЮ ВСЕХ ВАМ чл ВС-9 Белобородов.”

После ознакомления с этой телеграммой Орджоникидзе сразу же послал в штаб Юго-Западного фронта на имя Сталина шифровку, пытаясь выручить Думенко:

“Члену РВС Юго-Западного фронта Сталину Миллерово, 25 февраля 1920 г. 20 ч.

ДУМЕНКО И ЕГО ШТАБ АРЕСТОВАНЫ. СМИЛГА РЕШИЛ УСТРОИТЬ МИРОНОВСКУЮ КОМЕДИЮ. ОБВИНЕНИЕ: УБИЙСТВО КОМИССАРА КОРПУСА, БАНДИТИЗМ, ПОДГОТОВКА МЯТЕЖА. ВЕРОЯТНО ЗАВТРА ДОСТАВЯТ СЮДА.

Орджоникидзе”

Получив телеграмму Орджоникидзе, Сталин и Егоров, командующий Юго-Западным фронтом, немедленно обращаются в Москву и к Смилге с просьбой перевести Думенко, поручившись за него, на их фронт. Тщетно - вокруг Думенко уже начинают заводить “дело” подручные Троцкого, и в первую очередь его заместитель по созданию всяких “дел”, председатель Ревтрибунала при РВС Республики, К.Х. Данишевский, который озабочен, чтобы “добиться от следствия фактов соучастия комкора в убийстве комиссара Микеладзе”.

Троцкий поручает возглавить выездную сессию Ревтрибунала в Р.остове не Данишевскому, и даже не Смилге, а полностью освобожденному от всяких условностей (т.е. от элементарной совести) заместителю Данишевского -Розенбергу. Ибо Смилга один раз уже начудил - обратился во ВЦИК с ходатайством о помиловании им же приговоренным к расстрелу командующего создаваемой тогда Второй Конной армии Миронова. Еще и здесь начудит...

Главным обвинителем Думенко на выездной сессии Ревтрибунала Троцкий назначает А.Г- Белобородова.

Целый месяц Сталин и Егоров пытались добиться перевода Думенко на их фронт. Тщетно - Харьков от Ростова далеко, здесь хозяева подручные Троцкого. “Суд” над Думенко они проводят оперативно. И хотя защита (была и защита) не оставила камня на камне от “доводов” обвинения, тем не менее Думенко и целиком его штабу выносится приговор - к высшей мере! Расстрелять! (13).

Этот эпизод истории поможет уяснить кое-кому механизм расправы троцкистов с неугодными для них людьми не только в гражданскую войну, но и во время ежовско-троцкистских репрессий 1937 и 1938 годов.

Конец гражданской войны и переход к НЭПу знаменовал и перемену отношения Ленина к троцкистам. Прямая агрессия сионо-империализма всегда будет висеть дамокловым мечом над СССР, но это уже будет без гражданской войны, легче подготовиться к отпору. Это - первое.

Второе - поворот интеллигенции и чиновников, привлекаемых на службу Советской власти. Пусть в большинстве в известной мере враждебно настроенных к Советам, ждущих с НЭПом возврата к старым порядочкам, но все же работающих на эту Советскую власть. А некоторые из них начали относиться к новой власти лояльно.

Таким образом, с монополией троцкистов в управленческом, командном аппарате страны можно было покончить, а с этим и с их политическим засильем, с засильем самого Троцкого и иже с ним. Но как это сделать? Сам Ленин не может так круто изменить свою позицию к Троцкому и его компании - народ, еще вчера скандировавший “Ленин - Троцкий!”, не поймет что к чему при таком крутом повороте. Для этого нужен другой человек с особыми характеристиками.

Он должен быть из числа тех, кто полностью поддерживает Ленина, его идеи и политику; он должен быть для этого хорошо теоретически подготовленным как марксист; иметь достаточный авторитет и вес в партии и в ее руководстве; иметь большие организаторские способности; быть достаточно настойчивым, иметь “холодный ум, горячее сердце и чистые руки”, быть достаточно смелым, чтобы не дрогнуть перед всей агрессивной и крикливой оравой сионо-троцкистов и их лидером.

Наконец он должен быть из числа тех, кто всегда открыто выступал против Троцкого и троцкизма.

Этому человеку надо вручить такой партийный пост, который формально должен быть направлен против любой оппозиции к ленинской части ЦК, а фактически в первую очередь - против троцкизма.

Такого человека Ленин видит только в Сталине. Он - самый надежный.

И 4 апреля 1922 г. было громовым ударом по Троцкому - в этот день Пленум ЦК принял решение по предложению Ленина об учреждении поста Генерального секретаря ЦК партии. И самое неприятное для Троцкого - по решительному настоянию Ленина Генсеком выбирается Сталин.

Было ясно всем, что кроется за этим. Это - вызов Ленина Троцкому.

И Троцкий принимает вызов. В первую очередь надо убрать Ленина, а уж со Сталиным как-нибудь справимся. И вскоре Ленин заболевает, к концу 1922 г. болезнь приняла очень тяжелый характер, а в 1923 г. Ленин превращается, как язвят сегодняшние сионо-”демократы”, в “живой труп”.

И именно осенью 1923 г. Троцкий развязывает так называемую “общепартийную дискуссию по платформе 46-и”, которая должна была решить, по замыслу троцкистов, кому править страной. И решить в их пользу. Ибо если бы большинство членов партии проголосовало бы за линию Троцкого, то немедленно бы последовали соответствующие перевыборы всех руководящих партийных органов, от первичных организаций до съезда партии. С выбором нового ЦК (троцкистского).

Дискуссия была действительно очень тяжелой, она, как выразился Ем. Ярославский, “потрясла партию” - в Москве, например, за линию Троцкого выступило около трети членов партии (Москва, центр - магнит для сионистов, здесь их скопление).

В этой схватке Троцкий потерпел поражение. И, как говорит В.Д. Успенский, понял, что со Сталиным шутки плохи. И поражение потерпел в начале идейное. А когда стали ясны окончательные результаты дискуссии, и организационное, кадровое. И в первую очередь в верхах армии, РВС Р, ПУРе. Последнее очень важно. ПУР - Политическое Управление Реввоенсовета (в дальнейшем Политическое Управление РККА). Одна из важнейших функций ПУРа - рассмотрение и дача рекомендаций о всех назначениях и перемещениях высших и средних кадров в командном и политическом составе РККА.

Таким образом, значение ПУРа трудно переоценить. По рекомендации созданной после дискуссии Венной Комиссии ЦК начальник ПУРа троцкист Лев Серебряков был заменен А. Бубновым. Мало того, был смещен верный холоп Троцкого, заместитель Председателя РВС Р, Эфраим Склянский (“несокрушимый “) и заменен М.В. Фрунзе.

Троцкий не успокаивается и осенью 1924 г. пытается организовать новую дискуссию, И вновь - поражение. Результат - потеря Троцким своего важнейшего поста

- Председателя РВС. Именно во время этой дискуссии Сталин выступит с речью “Троцкизм или ленинизм?”, где кратко и точно покажет суть и задачи троцкизма:

“В данный момент, после победы Октября, в настоящих условиях НЭПа, наиболее опасным нужно считать троцкизм, ибо он стремится привить неверие в силы нашей революции, неверие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело превращения России нэповской в Россию социалистическую” (14). И далее:

“Задача партии состоит в том, чтобы похоронить троцкизм как идейное течение” (именно как идейное течение, а не как живых людей!).

Ошеломленный Троцкий на время затих. Но не надолго.

В 1925 г. начала вырисовываться, а к 1926 г. полностью оформилась “Новая оппозиция”, в составе которой оказалась и не кто иной, а “верный друг и соратник Ленина” - Н.К. Крупская (15). Оппозицию возглавили Зиновьев и Каменев (“ленинцы”, то есть отиравшиеся возле Ленина в эмиграции). Вначале они обвинили Сталина в “потворстве Троцкому”, поскольку Сталин высказался против немедленного удаления Троцкого из Политбюро и из ЦК. Затем

- “недостаточных темпах индустриализации”. На вопрос: откуда взять средства для этого, цинично отвечали ~ а за счет крестьянина, ибо “деревня чересчур богатеет”! И так как Сталин отказывался от такого решения вопроса, то оппозиция обвинила его в “кулацком уклоне”! Не более и не менее.

Немедленно к “Новой оппозиции” (по сути той же замаскированной сионистской) примыкает Троцкий, затем быстро создается единый троцкистско-зиновьевский блок. Нет, это не “выдумка Вышинского” - вот слова Зиновьева на Пленуме ЦК в июле 1926 г.: “Этот блок у нас всерьез и надолго”! (16). Что, верно, то верно - он действительно будет всерьез и надолго. Но уже не открыто, легально, а подпольно.

В силу того, что блок быстро скатился на открытые антисоветские позиции, а его лозунги использовались на страницах антисоветской зарубежной прессы - от меньшевистских до правительственных газет и журналов - он начал быстро распадаться. Заявления о разрыве с оппозицией следовали в ЦК во все возрастающем количестве (в том числе от Шляпникова, Крупской и др.) (17). Заметим - никаких репрессий: ЦКК (Центральная Контрольная Комиссия, это высший партийный суд, орган независимый от ЦК) строго предупредила: немедленно сообщать о всех каких-либо ущемлениях оппозиционеров, хотя бы по работе.

И вновь сокрушительный разгром троцкистов - и идейный, а вслед за тем и организационный, кадровый. Ряд из них выводятся из ЦК и других партийных органов, лишаются важных государственных и хозяйственных постов. Конечно, по согласованию с ЦКК. Они перемещаются на “низовую” работу на периферию, подальше от Москвы.

Какой вой подняли троцкисты! И им немедленно откликнулись из-за границы сионистские монополии в лице их правительств. 1927 год характеризуется именно бешеным нажимом империалистов на СССР. Сталин говорил: “Против меня создается единый фронт от Чемберлена до Троцкого!”.

Ультиматумы, разрывы дипломатических отношений, налеты на советские представительства... В воздухе реально запахло объединенной войной империалистов против Советов. И не удивительно - рушились планы определенных сионистских кланов на установление в СССР троцкистской диктатуры.

Троцкисты в ослеплении теряют голову. Их лидер, Троцкий, открыто выдвигает “тезис Клемансо” - то есть в случае войны (империалистов с СССР) и если враг будет даже в нескольких десятках километров от столицы произвести военный переворот (18). В этой обстановке лидеры блока предпринимают “последнюю” (легальную пока!) атаку на ЦК, на Сталина. Это - так называемая “Платформа 83-х” - письмо в ЦК, подписанное 83-мя сторонниками блока. Само письмо интереса не представляет, это уже набившие оскомину “обвинения” оппозиции в “грехах” ЦК (и все грехи самой же оппозиции).

Интерес представляет сопроводительное письмо Троцкого в адрес ЦК и ЦКК, в котором он по существу повторяет “тезис Клемансо”, заявляя, что “в случае нападения на СССР оппозиция, в целях спасения революции от термидорианского перерождения, к которому ее ведет политика ВКП(б), будет бороться за смену партийного и советского руководства”(19).

Чтобы враг оказался вблизи столицы, для этого, как очень точно подметил А.А.Румянцев в своей замечательной статье “Время Сталина”, надо создать соответствующие условия, а именно - путем предательских актов в высшем командном составе Красной армии. Учитывая наличие в этих сферах скрытых троцкистов (поскольку Троцкий и иже с ним долгое время руководили вооруженными силами республики), то “тезис Клемансо” - далеко не пустая угроза. И трагедия 1941 г. в значительнейшей мере является реализацией скрытыми в армии троцкистами этого “тезиса Клемансо”.

Но тогда из интервенции империалистов ничего не вышло, кроме воя и угроз. Не было ударной военной силы против Советов. Лишь через четырнадцать лет, в 1941 г, осуществился план троцкистов развязать войну Запада с СССР. Вот тогда и пригодились пока скрытые предатели в РККА. Из троцкистов и антисоветчиков.

“Тезис Клемансо” Троцкого вызвал бурю негодования советского народа. И в ноябре 1927 г. Троцкий и Зиновьев исключаются из партии. А ХУ съезд ;ВКП(б) исключил из партии всю “головку” троцкистов.

Здесь крайне важно привести следующие установки и директивы лидеров троцкистского блока своим сторонникам. Вот они.

1. Распространяемая (и уже нелегально!) во время идейно-организационного разгрома, блока инструкция лидеров блока о маскировке,где, в частности, говорится:

- Голосуй за ЦК до поры, до времени, руки у тебя не отсохнут, и в то же время веди работу по накоплению оппозиционного актива”. Иными словами - маскируйся. И будут маскироваться!(20).

Переход к нелегальной работе троцкисты начали осуществлять еще в 1926 г. (21). С 1928 г. эта маскировка приняла форму массовых заявлений в адрес ЦК о “разрыве с троцкизмом” с покаянным битием себя в грудь. И не мало троцкистов в силу этого осталось на разных руководящих постах, отчаянно цепляясь за власть. А тщательно законспирированные свои кадры в партии, в армии, в НКВД троцкисты, надо полагать, начали создавать еще ранее в лице всех этих ягод, Хрущевых, ежовых, мехлисов, фри-новских, уборевичей и т.д. (22).

2. Директива Троцкого своим теперь уже законспирированным, замаскированным, а также еще маскирующимся единомышленникам.

Эту директиву он изложил в двух письмах, направленных якобы для размножения в Берлин, на имя Петра Переверзьева. Эти письма были перехвачены (возможно, через ОГПУ и не исключено, что не без помощи самого Троцкого) и немедленно опубликованы в “Правде” 15 января 1928 г. Напомним “ главный редактор “Правды” в то время - Н.И. Бухарин. Что это за директива?

В первом письме Троцкий обрушивается на “капитулянтов”, на тех, кто действительно порвал с оппозицией. Он требует выполнения указаний и директив не ЦК ВКП(б), а указаний и директив лидеров блока. Всех, кто не выполняет этих директив, Троцкий объявляет сознательными противниками и требует беспощадной борьбы с ними. Что это за беспощадная борьба? Идейная? Но в идейной борьбе Троцкий был уже многократно бит и окончательно разгромлен Сталиным только - что.

Нет, эта беспощадная борьба троцкистов суть не что иное, как террор. Причем террор, осуществляемый ими через репрессивные органы, с засевшими и законспирированными там своими единомышленниками, И при этом под флагом борьбы якобы с... троцкистами. С концом: либо - расстрел, либо - лагерь, с троцкистским начальством там, с режимом, от которого долго жить не будешь...

Но не только, и не столько против своих бывших единомышленников нацеливает Троцкий беспощадную борьбу. Это лишь фон, на котором такая борьба, этот террор, должны вестись со всеми “сталинистами”, на всех руководящих уровнях. Именно против них нацеливает Троцкий беспощадную борьбу, этот террор, во втором письме. Он напрямую заявляет в нем, что если вы, оппозиция, замаскированные троцкисты,противопоставите себя к СССР как к “буржуазному государству”, а к ВКП(б) как к “мелкобуржуазной партии”, то вы превратитесь в секту (что и соответствовало действительности - К.И.). Нет, приказывает Троцкий, вам, троцкистам, надо вести борьбу за овладениеВКП(б). Каким образом? И Троцкий без обиняков дает непонятливым циничный совет: для этого надо бить по руководству ВКП(б)! Бить! И будут бить!(23).

И репрессии 1937-1938 годов - суть реализация замаскированными троцкистами этой директивы Троцкого. Рассмотрим, как это происходило. В 1934 г. произошло объединение ОГПУ с НКВД в единый наркомат НКВД. Наркомом НКВД становится законспирированный троцкист Генрих Ягода (Гершель Иегуда). Произошло то, чего давно домогались троцкисты. Теперь можно начинать бить по сталинскому руководству на всех уровнях, с размахом, во всесоюзном масштабе. И 1 декабря 1934 г. в Смольном гремит выстрел - убит С.М. Киров, надежнейшая опора Сталина в его битве с троцкизмом, не только его сторонник, а ближайший человек, друг. Скоротечноеследствие со стороны НКВД, какой-то туман в деле. Сталин, потрясенный этим убийством, настаивает на создании комиссии ЦК для выяснения положения дел и деятельности НКВД вообще (и конечно, в первую очередь, в связи с убийством Кирова). Для начала комиссия опечатывает кабинет и сейфы Ягоды. И вот тут-то выявляются документы, уличающие направленность действий Ягоды и его связь (а также других руководителей НКВД) с уже образовавшейся подпольной оппозицией, с лицами, занимавшими крупные посты -с Зиновьевым, Каменевым, Енукидзе и др. Заметим, что в начале работы комиссии ЦК Ягода не арестовывается, а переводится на другую работу, назначается Наркомом связи (24). По ходу работы комиссии ЦК и следствия выявляется постепенно степень насыщенности троцкистами верхов НКВД. Крупская, ознакомясь с материалами работы комиссии, приходит в ужас, и требует на страницах “Правды” “суровейшего наказания для этих подколодных змей”. Того же требуют на страницах газет и ранее “покаявшиеся” Бухарин, Преображенский, Радек, и другие. (25).

Но следствие выявляет также, что кое-какие следы от Зиновьева - Енукидзе ведут и в армию. Арестовывается Путна, троцкист, глава советской военной миссии в Берлине. 9 месяцев Путна молчал, и лишь по предъявлению ему полученных от президента Чехословакии Бенеша документов - досье Гейдриха - заговорил. Так был раскрыт военно-троцкистский заговор в РККА. Во главе заговора троцкисты поставили Маршала Советского Союза, первого заместителя начальника Генерального штаба М.Тухачевского. Через шесть дней после ареста, 1-го июня 1937 г., он поставит последнюю точку в своих показаниях - настоящей исповеди на многих листах. В ней будут фигурировать многие фамилии, в том числе уже знакомые нам -Троцкий, Енукидзе, Путна... в конце будет названа и фамилия Бухарина (26). Но следствие и работа комиссии ЦК еще задолго до этого выявили, что нити тянутся и к Бухарину, Преображенскому, Радеку и другим лицам. Посте-•пенно выявляется настоящая подпольная организация со своими людьми на периферии, со связями в армии (Тухачевский и др.), в НКВД. Для решения вопроса,, что делать с этой организацией Бухарина, с ее руководителями, создается специальная комиссия ЦК в составе Сталина, Крупской, М.И.Ульяновой, Хрущева и Ежова. Присутствие в комиссии вдовы Ленина и его сестры дает достаточную гарантию в объективности работы комиссии - они не поступятся совестью. Ибо все понимают - с кого-кого, а с них и волоска не упадет при любых их выводах.

Но никто еще не догадывается о подлинном лице таких высоких персон, как Н.С.Хрущев, выдвиженец Л.М.Кагановича, бурно восходящий вверх по иерархической лестнице, к 1937 г. - Первый секретарь Московского ГК ВКП(б). Как Л.З. Мехлис, когда-то внедренный троцкистами на должность секретаря Сталина, в 1937 г. - Начальник Главного Политического Управления РККА. Как Н.И. Ежов, ставший в 1936 г. Наркомом НКВД. Какая власть в их руках! Какие возможности! (27).

Можно смело утверждать, что именно Мехлис с Ежовым являлись организаторами массовых репрессий в Красной Армии по отношению к военачальникам, преданным Советской Родине, партии, Сталину, выполняя этим самым директиву Троцкого (28).

И одними из их первых жертв были такие выдающиеся советские военачальники, как Маршал Советского Союза, Начальник Генерального штаба РККА А.И. Егоров, один из наиболее близких для Сталина людей, обвиненный в заговоре, хотя никаких данных для этого не имелось, да не могло и быть. Арестованный мехлисами-ежо-выми Егоров скоропалительно расстреливается. Арестовывается и умирает в тюрьме другой видный военачальник, тоже Маршал Советского Союза, командующий ОКД-ВА .Блюхер.. (29).

Утверждение, что никакого участия в военно-троцкистском заговоре Егорова и Блюхера не было и не могло и быть, основывается на показаниях Тухачевского. Приведем его слова в разговоре с Якиром, касавшихся Блюхера: “Якир спросил, что я думаю о настроениях Блюхера. Я ответил, что у него есть основания быть недовольным центральным аппаратом и армейским руководством (но не руководством Красной Армии в целом! - К.И.), но что отношение к нему Сталина очень хорошее. Якир сказал, что он хорошо знает Блюхера и при первой возможности прозондирует его настроение. Был ли такой зондаж, я не знаю”.

Итак, на Блюхера у троцкистов надежды практически нет. Нечего говорить тогда и о Егорове, о котором Тухачевский и не упоминал. Незачем. Оба они и Тухачевский, и Якир хорошо знают - Александр Ильич Егоров - “сталинист”, у него со Сталиным самые теплые, можно сказать, дружеские отношения еще со времен гражданской войны. Об этом говорит и В.Д. Успенский в своем “Тайном советнике”: “... Он (Сталин) полностью доверял Егорову. с Егоровым - никаких колебаний, такого доверия, чести у Сталина удосуживались немногие. Лишь очень добросовестные, порядочные люди - Иосиф Виссарионович угадывал таких безошибочно”.(“Тайный советник вождя” стр. 107).

Такая характеристика Егорова и Блюхера достаточна для троцкистов, чтобы расправиться со “сталинистами”. Оперативно и так быстро, что Сталин, потрясенный заговором в рядах Красной Армии, вплоть до заместителя Начальника Генерального штаба - Тухачевского (а это же заместитель Егорова!) в тогдашней сумятице арестов просто очевидно не успел разобраться в сути и не успел защитить Егорова и Блюхера.

Создается “дело” на Первого секретаря КП(б) Украины Косиора, который также быстро расстреливается. Его место занимает не кто иной, как Н.С.Хрущев, став хозяином республики, по величине, населению и промышленности равной Франции (а вместе с этим заняв место в Политбюро ЦК). Он немедленно приступает к своей работе. Какой? Об этом можно судить по его письму к Сталину (письмо опубликовано впервые в газете “Дело” в апреле 1992 г., гл. редактор - А.А.Румянцев):

“Дорогой т. Сталин! Украинская и Киевская партийные организации (т.е. по сути - сам Хрущев - К.И.) ежемесячно отсылают в Москву списки для репрессирования 15 -17 тысяч человек, Москва же утверждает только 2-3 тысячи. Прошу Вас принять меры” (30).

Как видим, эта троица ~ Хрущев, Ежов и Мехлис с лихвой и в полной мере выполняют черную директиву Троцкого.

Как это ни парадоксально и досадно, троцкистам здесь помог даже доклад Сталина на Пленуме ЦК в марте 1937 г., опубликованный в газетах и направленный на разоблачение партией и народом маскирующихся партбилетом троцкистов-двурушников. Хороший доклад, но трагедия в том, что в высших сферах руководства - эта троица и иже с ними. В репрессиях троцкистам помогают и всякого рода дрязги и склоки в коллективах, во всякого рода доносах, оговорах, клевете-Уже в 1937 г. в ЦК начинают доходить письма о необоснованных исключениях из партии и арестах. И в январе 1938 г. было опубликовано Постановление Пленума ЦК, где приводились все эти факты. И тот час хлынули письма и жалобы на жуткие дела, творимые НКВД.

Вновь ЦК работает над проверкой деятельности НКВД по этим письмам. Ежов снимается с должности Наркома НКВД и назначается пока Наркомом Речного транспорта. ЦК, Верховный Суд, прокуратура, различные комиссии проверяют “дела” на репрессированных... Ужасные дела. Ежов арестовывается... Следствие... Ежов как-то незаметно для советских людей исчезает из поля зрения. О нем ни слуху, ни... (31).

Так же осталось неизвестным советским людям Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) в ноябре 1938 г. “Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия”, где обобщались все эти факты грубого произвола при арестах, “следствии”, о массовых репрессиях. У ЦК партии были все основания, чтобы заявить в этом “Постановлении”:

“Враги народа (т.е. троцкисты и иже с ними), пробравшись в органы НКВД, как в центре, так и на местах, продолжая вести свою подрывную работу, старались всячески запутать следственные и агентурные дела... Они сознательно извращали советские законы, совершали подлоги, фальсифицировали следственные документы... подвергая аресту по пустяковым основаниям и даже вовсе без всяких оснований, создавали с провокационной целью “дела”' против невинных людей, а в то же время принимали все меры к тому, чтобы укрыть и спасти от разгрома своих соучастников по преступной антисоветской деятельности”.

Знакомству с этим из ряда вон выходящим по важности документом мы обязаны книге Р.И. Косолапова “Слово товарищу Сталину” (изд. 1995 г.).

Спрашивается: почему миллионы советских людей не знали, да и сейчас не знают обо всех перечисленных здесь документах, в том числе и троцкистских, и о деле Ежова?

Ответ кажется ясным: потому что это помогало избежать ответственности (тогда) остальным организаторам, помимо Ежова, этой гнусной, антисоветской волны троцкистских репрессий 1937 и 1938 годов. И не безуспешно -заметим, что в ноябрьском (1938 г.) “Постановлении”обходится вопрос о деятельности в это время Главного Политического Управления РККА, иначе - Мехлиса, а также таких “зубров” в партии, как Хрущев. Ибо за ними виднеется и фигура Л,М. Кагановича, за его широкой спиной и укрылись эти мерзавцы с партбилетом в кармане (32). Но не только это.

Сокрытие всех этих документов позволяло всем этим уцелевшим в партии троцкистам в дальнейшем сорганизоваться и при удачном стечении обстоятельств обрушиться с клеветой на Сталина, по обычному методу сионистов-троцкистов перекладывания грехов своих в адрес их противников. Эта клевета и является “идеологическим” оружием антисоветской контрреволюции Горбачева - Ельцина. Это те бастионы, редуты, ДОТы лжи, на которых держится контрреволюция, пользуясь своей монополией на средства массовой информации.

Поэтому очищение нашей послеоктябрьской истории, и особенно событий тридцатых годов от фальсификации является первостепенной важности, святым делом для всех коммунистических партий, для всех коммунистов.

На троцкистско-бухаринских процессах была вскрыта прямая связь троцкистов с гитлеровским руководством и разведкой. Неопровержимо. Нет, это не “выдумка Вышинского”. Это реализация “тезиса Клемансо” Троцкого на деле. Приведем некоторые штрихи к этому.

В 1935 г. Геббельс от имени фюрера присваивает почетные звания стопроцентных арийцев двум стопроцентным евреям. Первый из них - известный крупный банкир Мендельсон. Второй - не кто иной, как... Лев Давидович Троцкий. “За особые заслуги перед Рейхом”. Эта акция в Германии не афишировалась, тем не менее стала достоянием гласности за рубежом. В нашей печати была помещена даже карикатура на эту тему. После войны эти документы были обнаружены в немецких архивах.

Что это за заслуги? Ответ ясен - это организация “пятой колонны” в СССР, заговоров, террора против руководства страны и армии. В 1946 г. допрашивали пленных генералов абвера (немецкая военная разведка). На вопрос, как использовались абвером троцкисты, допрашиваемый генерал ответил, что этот “материал” был в непосредственном ведении Имперской Службы Безопасности (РСХА), т.е. непосредственно Кальтенбруннера, Шелленберга и лично Гиммлера (33). Но не надо сомневаться в том, что и абверу тут кое-что перепадало. И надо признать, что и те и другие использовали этот “материал” в полной мере.

Трагедия 1941 г. - это результат в первую очередь актов предательства оставшихся в армии скрытых троцкистов и просто антисоветчиков.

Западногерманский военный историк (и ярый антисоветчик) Иоахим Гофман в своей книге “История армии Власова” (34) (изд. “Ромбах”, Фрайбург, 1984 г.) приводит длиннейший перечень наиболее “выдающихся” предателей, перешедших к немцам в 1941 и 1942 годах, и, как правило, не в силу вынужденных обстоятельств. Они их сами создавали.

Среди этих имен такие, как бывший личный адъютант Тухачевского, в начале войны командир 41-й стрелковой дивизии Боярский. Как начальник оперативного отдела Прибалтийского Особого Военного округа (с 22 июня - Сев. - Западного фронта) генерал-майор Трухин. Стоит ли удивляться тяжелейшему положению фронта с первого же дня войны! Как начальник оперативного отдела 6-й армии на Украине - Меандров. Или “политический офицер типа бывших доверенных Бухарина... корпусной комиссар Жуков” (однофамилец, конечно, Г.К. Жукову, причем с “приобретенной” фамилией, поскольку Гофман говорит о нем как о “гениальном еврее”, руководителе газетного дела у Власова и - в плену! - открыто пропагандировавшему троцкистские идеи!). Как командир первой (из двух сформированных) власовской дивизии Буняченко, дважды совершивший предательство - после первого был кем то помилован, после второго перешел к немцам. Список обширный, от скромных лейтенантов до генералов, в большинстве перешедших к противнику обдуманно. Особенно в штабе Власова, в котором было около трехсот высших и старших офицеров, командиров Красной Армии.

Был кроме них в “верхах” РККА целый ряд лиц, не перешедших к врагу, или не успевших (или не сумевших) это сделать, но совершивших такие “ошибки” и “просчеты”, которые десятилетия спустя, когда История покажет истинное лицо и направленность действий отдельных крупных военно-политических фигур того времени, начинают поневоле видеться в определенном свете.

Во время войны по этой щекотливой теме - о предательствах ~ почти ничего не говорилось (по понятной причине), после войны - тоже (уже по непонятной причине). Лишь генерал армии А.В. Горбатов в своих мемуарах “Годы и войны” (Воениздат, Москва 1965 г.) показал всю “технологию” таких предательств — создание соответствующих “обстоятельств”, свидетелем которых он был сам. Речь идет о предательстве командования 25-го стрелкового корпуса в составе 19-й армии Конева в районе Витебска в июле 1941 г., что привело к окружению 16-й, 19-й и 20-й армий, которые с трудом вышли из “круга”, с кровавыми потерями (35). Заметим, что за десять дней до этого на этом же участке фронта (еще перед Витебском) был выкраден немцами сын Сталина - Яков. При чьем-то очевидном содействии (36).

Мощный удар группы Качалова с большим количеством танков южнее Смоленска (южный фланг этого же фронта), направленный на Смоленск и на деблокирование окруженного Могилева в это же время, окончился тут же окружением противником и уничтожением группы, сам Качалов исчез. Странная цепь неудач? Нет!

“Курировал” все это время этот участок фронта ген.-лейт. А.И. Еременко, зловещая фигура из высшего состава Красной Армии. Вскоре он примет (по чьей протекции?) командование Брянским фронтом и командовал им так, что вскоре последовало окружение немцами и уничтожение соседнего, Юго-Западного фронта (при провокаторском содействии этому Хрущева, Члена Военного Совета Ю.-З. фронта), а затем глубокий прорыв Гудерианом и самого Брянского фронта, окружение 3-й и 13-й армий и группы Ермакова. И трагедия на Западном и Резервном фронтах в начале октября 1941 года - это прямое следствие трагедии Юго-Западного и Брянского фронтов. Ибо все внимание Ставки было уделено в этовремя на латание зияющих брешей на месте этих фронтов, всеми своими еще скромными резервами в людях и технике (37).

Не будь этого - мы бы уже в 1942 году были бы на старой госгранице.

Загадочна и роль генерала Павлова и его штаба в трагедии Западного фронта в Белоруссии в первые же дни войны. Так же загадочен и скорый суд над ними (с расстрелом), содеянный Львом Мехлисом.

И не менее загадочна роль того же Мехлиса как представителя Ставки на Керченском полуострове в мае 1942 г. и приведшая к тяжелому разгрому наших войск, имевшим двойное превосходство (в том числе и в технике) над противником.

Кажется, достаточно и этих всех вышеназванных имен, чтобы можно было с уверенностью сказать: вот где суть трагедии 1941 и 1942 годов.

На этом фоне уже не бахвальством слышаться сказанные еще в 1936 году Троцким слова, что в случае нападения Гитлера на Советский Союз Сталину не избежать поражения. Такая уверенность говорит о том, что Троцкий хорошо знал о затаившихся предателях и был связан с ними, например, через того же Путну. Он их сам вырастил и выпестовал. Гитлер и планировал войну в расчете на них. Но не дорасчитал ~ предатели обеспечили ему первоначальные успехи и нашу трагедию, затем контингент предателей иссяк. И прекратились и успехи вермахта. А Хрущевы и Еременки затаились. В ожидании “своего” часа. Смерти Сталина.

Возвращаясь к тем далеким 20-м и 30-м годам, следует подчеркнуть, что далеко и далеко не все лица еврейской национальности являлись троцкистами (агентурой сионизма) в высшем и среднем руководящем эшелоне. Немало из них было честнейших советских людей, сторонников социализма и ленинской (сталинской) линии в партии и в государстве. Например, как уже упоминаемый здесь Ем. Ярославский. Как Сергей Иванович Гусев (Яков Давидович Драбкин), как Арон Александрович Сольц, как Исаак Израилович Шварц. Работая в ЦКК и в аппарате ЦК, они попортили немало крови троцкистам. И не редкость было услышать: “Да мне черт с этим, что он (тот или иной руководитель) еврей. Да по мне он лучше, чем иной наш русский”. Почему? Да по простой причине - потому что этот человек настоящий большевик, внимателен к “маленькому человеку”, не обманывает, честен, с чистыми руками.

И д.и.н. В.Д. Успенский в своем “Тайном советнике” не обходит этот вопрос молчанием. Он особо подчеркивает:

“Исходя из той же формулы - “Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или хорошие люди” (с политической, разумеется, точки зрения), Иосиф Виссарионович проводил четкую грань между евреями, как представителями одной из национальностей, и между носителями сионизма. Он говорил так: основная масса еврейского населения... - они как все. Другое дело - сионизм, сионисты, ударный захватнический отряд мирового империализма. А Троцкий и его сторонники это агрессивные агенты сионизма. За господство над Россией троцкисты ведут с нами (т.е. с большевиками - К.И.) непримиримый бой на всех бастионах: на идеологическом, экономическом, национальном”

Со смертью Троцкого троцкизм не исчез, поскольку остается империализм, а с ним и сионизм. Троцкизм лишь постоянно видоизменяется “под другими ярлыками”, как говорит Успенский. На сегодня в России это “демократы”.

В силу всего этого сказанного, разоблачая сионистов (“демократов”), не следует скатываться на оголтелый антисемитизм.

Очерк второй

ВРЕМЯ СТАЛИНА

Со дня смерти Сталина прошло уже 40 лет, почти полвека. Для нашей перегруженной истории, быстро очищающей свои страницы от лишних людей и ненужных имен, это солидный проверочный срок. За это время в забвение ушли тысячи разных деятелей, прежних вождей.

Не удается похоронить лишь одного Сталина. Сталинская тема никогда не остывала, она до сих пор у всех на устах и по-прежнему волнует старых и молодых. Причем со временем авторитет Сталина не только не уменьшается, но растет в народе, несмотря на сорокалетнее очернение и замалчивание.

В чем загадка народного признания, что привлекает людей в делах и имени Сталина? Масштаб свершений, очевидная правота его дела и столь же очевидная ложь публичных историков и непрошеных биографов.

Почти все, написанное до сих пор о Сталине — неправда. Неправда потому, что подлинные его соратники, за редким исключением, просто не успели или были лишены возможности сказать свое веское слово. Зато разнообразные враги - а их скопилось за тридцать лет борьбы немало - имели такую возможность и не стеснялись: они беззастенчиво лгали, путали и извращали. Тяжкие враги достались на долю Сталина. И как же серьезно обидел их Сталин! Помнят до сих пор ...

Была и третья категория современников, наверное, самая многочисленная. Эти, в угоду собственным интересам и меняющейся по их же вине политической конъюнктуре, старались обходить острые вопросы. Они недоговаривали или скромно утаивали правду, помогая тем самым возводить здание лжи.А это здание, в конечном счете, обрушилось на них самих. Такая позиция характерна для большинства титулованных авторов разнообразных мемуаров. Но даже эти куцые мемуары приносили определенную пользу, так как за обрывками и недоговоренностями просматривалась громада сталинских дел, величие замыслов.

Конечно, лучше всего о сталинском времени могут сказать документы, может сказать сам Сталин. Но как раз этого больше всего боялись “верные ленинцы”, и именно поэтому сталинские труды и даже материалы прежних съездов изымались и уничтожались, именно поэтому за 40 лет не было издано ни одной строчки Сталина. Ведь особенность Сталина в том, что он прям и однозначен, его невозможно извратить, расчленить и препарировать, как это много лет делалось с Лениным. Причем за всеми его словами стоит бесспорное подтверждение, цепь непрерывных побед.

Даже в “золотой период” гласности сталинские материалы остались за семью замками и по-прежнему недоступны читателям. Спросите же новых “демократических” вождей: почему? Вероятно, прежняя правда бьет по ним еще больней. Ведь они сами - наглядное доказательство тех опасностей, которые предсказывал и с которыми боролся Сталин.

Самым неясным для большинства читателей выглядит период предвоенных и первых послевоенных лет. Он представляется нынешней пропагандой каким-то сплошным черным пятном, весь окутан туманом “страшных” слухов и домыслов. Между тем, этот последний и самый важный сталинский период имеет ясную и хорошо документированную историю.

Знание -этих документов необходимо для понимания современности, так как они проливают свет на политические истоки перерождения, на глубинные корни сегодняшних событий, наконец, на общий механизм эволюции от оппортунизма к предательству.

О начале этого переломного периода дает представление доклад Сталина на пленуме ЦК ВКП(б) в марте 1937 года “О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников”. Главная особенность, суть этого периода заключается в переходе от борьбы с остаточными, уже разбитыми эксплуататорскими классами, к практической борьбе с перерождением в собственной среде, с перерождением власти. Политическим костяком “первого поколения” партийно-государственных перерожденцев стали троцкисты.

Много споров было о количестве троцкистов. Критики Сталина опирались на им же названную цифру - всего 4 тысячи явных троцкистов, голосовавших против сталинской линии большинства в ходе партийной дискуссии 1927 года. Но ведь чистки 1937-1939 гг. затронули в десятки раз больше людей. Вот, мол, где “необоснованные репрессии”!

Однако в докладе приводится и другая цифра. Наряду с 4-6 тысячами активных троцкистов, выступивших открыто, почти 125 тысяч (то есть каждый седьмой член партии) уклонились от голосования. Сталин не ставил им этого в вину, давая возможность отмежеваться от троцкизма, но и не скрывал этот факт. Значит, число их было не столь мизерно. Последующие события показали, что такая раскладка была не случайной, но представляла собой определенную тактику троцкистской фракции, разделившейся на три группы: активистов, которым уже не было смысла скрывать свои позиции; молчаливую оппозицию, представлявшую их массовую базу; наконец, глубоко законспирированных троцкистов, которые в силу своего положения, особенно в армии и репрессивных органах, не могли обнаруживать своей позиции и в целях самосохранения голосовали за линию большинства, не разделяя ее. Таким образом, закладывалась база для дальнейшей подпольной работы, продолжавшейся еще десятилетие.

Вдумаемся в ситуацию тех лет. Троцкистская оппозиция, разгромленная идеологически и вроде бы исчезнувшая с арены политической борьбы, целиком сохранила свои кадры в партии, а те - за редким исключением - свои прежние посты. Троцкисты цепко держались за власть, зная, что внизу, среди рабочих и крестьян, их никто не поддержит. Борьба шла уже не за массы, как прежде, а за скрытое продвижение своих людей во все звенья власти, за контроль за кадровым аппаратом. И здесь они во многом преуспели.

Более того, троцкисты сумели не только сохраниться, но сплотили вокруг себя остатки всех прежних оппозиций, заметно умножились. Такому сплочению способствовала их весьма характерная особенность - национальный фактор. Ведь троцкисты исторически представляли еврейскую часть социал-демократии. В этой среде они всегда черпали внутреннюю и международную поддержку. Но не только в этой.

Сталин прямо называет троцкистов фашистскими шпионами и прихвостнями. Зато их защитники объявляют странной и невозможной, почти придуманной связь этих сионистов с германским фашизмом, вроде бы, антиподом еврейства. Но что же здесь невозможного?

Сионисты хороши лишь для себя. Среди других наций и народов они самые ярые космополиты. А блок космополитов с иностранцами - дело обычное во все времена: и в прежние, и в наши. Особенность космополитов как раз и состоит в их готовности пожертвовать любой страной и нацией. И троцкисты доказывали это не раз. Это блестяще подтвердил сам Троцкий, еще в 1927 году выдвинувший программный тезис о том, что брать власть в стране следует, когда враг подойдет на 30 километров к столице. А такие возможности нужно создать...

К середине 30-х годов сложилась именно такая ситуация, когда троцкизм, вроде бы не существующий гласно и программно, накопил в верхних слоях общества и государства силы, грозящие реальным переворотом. Легко представить себе, к чему это привело бы в условиях надвигающейся войны. Нетрудно понять, что их ликвидация была первым шагом к победе в грядущей войне.

Требовалась сталинская прозорливость, чтобы вовремя оценить эту угрозу, требовалась смелость, чтобы превратить скрытую борьбу в открытую и быстро решить этот трудный вопрос, призвав лучшие силы партии и массы рабочего класса.

И дело даже не в том, что прогнившие “старые кадры” были сразу и беспощадно сброшены с самых высоких постов. Еще важнее другое - то, что на смену им к власти пришли новые кадры, полмиллиона молодых выдвиженцев из рабочего класса, в течение трех лет обновившие все звенья партийного и государственного аппарата. Опора власти непосредственно на массы - вот залог ее прочности.

Подобная ситуация стала складываться и в послевоенное время, но она имела под собой не только прежнюю, но и другую, новую основу, а традиции “скрытой борьбы” приобрели в этих условиях еще более изощренный характер. И вновь потребовалось превратить эту борьбу в открытую, призвать партию и массы.Но на это как раз и не хватило воли и смелости у преемников Сталина. Так начался поворот в другую сторону.

Все дело в том, что борьба не прекращается, она развивается от этапа к этапу, и отказ от борьбы, ее ослабление всегда равносильно поражению. В этой истине, высказанной Сталиным, всем нам пришлось убедиться на горьком опыте нашей страны - СССР.

Так пусть же знание и извлеченный нами опыт помогут найти верный путь в сегодняшней и завтрашней борьбе.

ПРИМЕЧАНИЯ (тоже прошу обязательно прочитать)

(1). Прологом к этим исследованиям можно назвать статью Карла Маркса (еврея по национальности) о “еврействе” (см. К.Маркс и Ф.Энгельс, Сочинения, изд. 1954 г., т.1, стр.384, “К еврейскому вопросу”). Под “еврейством” К.Маркс понимает не всех евреев как нацию, а рассеянную по всему миру еврейскую буржуазию - мелкую, среднюю и крупную в лице торговцев (торгашей), спекулянтов и в особенности — ростовщиков. Какую бы книгу западноевропейских классиков не взять — везде в них в самые разные эпохи и столетия фигурирует ростовщик-еврей. От мелких и средних пауков до крупных хищников (см. О.Бальзак “Гобсек”, Л.Фейхвангер “Еврей Зюсс”, детективные рассказы К.Дойля о Шерлоке Холмсе, даже в книгах Ж.Верна...). Крупный ростовщический капитал приводит к образованию банковского капитала. Стремительное укрупнение банков со всякого рода аферами связано как раз с началом империализма.

Наиболее крупным исследованием этого явления является книга известного “автомобильного короля” США начала XX века - Генри Форда “Международное еврейство”, 1920 г.

Интерес Г.форда к этому вопросу не случаен — Форд был одним из последних могикан крупного “свободного” предпринимательства и как таковой вел отчаянную борьбу с банковским капиталом США за свою финансовую независимость.

Интересно отметить почти полное совпадение некоторых положений и выводов Г.форда с таковыми же в книге В.Ленина “Империализм как высшая стадия капитализма”.

(2). В.Д.Успенский, “Тайный советник вождя”, журнал “Мужество”, Москва, 199J г., часть 2, гл.12.

(3). В.Невский, “Троцкий”, биографическая статья, Энциклопедический словарь “Гранат”, т.41, ч.З, “Приложение”.

(4). В.Д.Успенский, “Тайный советник вождя”, ч.2, гл.12.

(5). Ем. Ярославский, “История ВКП(б)”, ч.1 и 2, “Партиз-дат”, Москва, 1933 и 1934 г.г. Сравнивая “Историю ВКП(б)” Ем. Ярославского с первым изданием (в 1938 г.) “Краткого курса истории ВКП(б)”, приходишь к неожиданному выводу - книга Ем.Ярославского гораздо более информативна. В “Кратком курсе” отсутствуют некоторые и весьма важные детали в истории партии периода 1917 - 1937 г.г. И хотя кое-кто называет “Краткий курс” “сталинским”, сравнение его с книгой Ем. Ярославского приводит к мысли, что это не совсем так (по крайней мере, в отдельных местах...).

(6). Ю.Ушкуйник, “Памятка русскому человеку”, изд. “Политическое воспитание”, Нью-Йорк, 1982 г.

(7). Ем. Ярославский, “История ВКП(б)”, ч.1, стр.115.

(8). В.Невский, “Троцкий”, Энцикл. Словарь “Гранат”, т.41, ч.З “Приложение”.

(9). В.Д.Успенский, “Тайный советник вождя”, ч.2, гл.12.

(10). Там же. (11). Там же.

(12). Сборник “Реввоенсовет Республики”, Москва, изд. Политической литературы, 1991 г. Сборник в целом является грязнейшим сионо-демократическим антисталинским творением.

(13). Вся история с “делом” Думенко изложена по книге В.Карпенко “Красный генерал”, изд. “Современник”, Москва, 1978 г.

(14). В.Д.Успенский, “Тайный советник вождя”, ч.2, гл.12.

(15). Н.К-Крупская примкнула к “Новой оппозиции” скорее всего не по политическим соображениям, а именно потому, что в лидерах “Новой оппозиции” был Лев Каменев, ее старый друг и приятель по эмиграции, а во-вторых, в силу крайне недружелюбного отношения ее к Сталину. Именно Крупская по существу являлась соавтором “Письма к съезду” Ленина, в той его части, где Ленин (находясь в крайне тяжелом нервном состоянии) неожиданно для всех дает резкую негативную характеристику Сталину. Именно неожиданную — Сталин только что был избран Генсеком по категорическому настоянию Ленина. Во всяком случае, так трактует появление этой части “Письма к съезду” писатель Н.Добрюха в своем анализе этого документа (см. его статью“Кремлевская трагедия” в газете “Начало”, июль 1992 г.).

В.А.Сахаров в своем обстоятельном исследовании “Письма к съезду” вообще приходит к выводу, что антисталинская часть “Письма” является просто подлогом Троцкого (см. газета “Молния”, №4, март 1997 г., ст. “Подлог завещания вождя”).

Однако уже вскоре Крупская, увидев явно антисоветский характер лидеров “Новой оппозиции”, нашла в себе мужество порвать с оппозицией (см. Ем. Ярославский “История ВКП(Б)”, 4.2, стр.193). (16). Ем. Ярославский, “История ВКП(б)”, ч.2, стр.173. В “Кратком курсе истории ВКП(б)” эти слова Зиновьева не упоминаются.

(17). Там же, стр.193. В “Кратком курсе истории ВКП(б)” о пребывании Крупской в оппозиции не упоминается.

(18). Там же, стр.190. В “Кратком курсе истории ВКП(б) “о тезисе Клемансо” не упоминается. И эта “забывчивость” может быть и не случайной, если предположить, что в редактировании “Краткого курса истории ВКП(б)” принимали участие не только Сталин, Молотов и другие видные большевики, но и (прямо или косвенно) Хрущевы, мехлисы, ежовы. Такая “забывчивость” о “тезисе Клемансо” приводила к забвению советскими людьми планов и методов троцкистов.

(19). И.М.Москаленко, “ЦКК в борьбе за единство и чистоту партийных рядов”, изд. Политической литературы, Москва, 1973 г., стр.128. В “Кратком курсе истории ВКП(б)” этот троцкистский план не упоминается. (20). Там же, стр.115.

(21). Там же, гл. IV, стр.107,109,112-166,129. Ем. Ярославский, “История ВКП(б)”, ч.2, стр.174,183,198.

(22). Возможно также, что Н.И.Ежов оказался в этой компании позже после того, как Троцкий, находясь в ссылке в Алма-Ате, составил досье на него, в том числе и о его деятельности в Семипалатинском Губкоме и Семипалатинской ЧК в 1920-1921 г.г.. Здесь приходит на память упоминание о Ежове в одном из периодических изданий сионо-”демократов” (“Огонек” или “Аргументы и факты” ? 1987-1990 г.г.): “Сталин интуитивно не доверял Ежову и высказался против его избрания в члены Политбюро”. Примечательная фраза! Спасибо сионо-”демократам” и на этом. Тогда сам собоювозникает вопрос: какая же “мохнатая лапа” протолкнула Ежова в 1936 г. на такой важный пост как Нарком НКВД?

Будущим советским историкам еще предстоит ответить на этот вопрос.

(23). Эти основные положения директивы Троцкого изложены здесь по тексту книги Ем. Ярославского “История ВКП(б)”, ч.2, стр. 203-204. В “Кратком курсе истории ВКП(б)” и в книге И.М.Москаленко “ЦКК в борьбе...” о директиве Троцкого замалчивается.

(24). В.Ф.Алексеев, газета “Борьба”, № 6,1992г., статья “Свидетель”. (25). Там же.

(26). Журнал “Молодая гвардия”, № 10, 1994г.

(27). О карьере Хрущева см. Л.Колодный, газета “Московская правда”, 6 апреля, 1989г.,статья “Первый секретарь”.

О пребывании Мехлиса в должности секретаря Сталина упоминается в “Огоньке”, № 38-42, 1989г. - отрывки из книги Бажа-нова, “Кремль, 20-е годы”. По собственным словам Бажанова он троцкист, да еще и агент “Интеллидженс сервис”. Перед лицом неминуемо грозящего разоблачения бежал 1 января 1928г. в Персию (Иран) к своим.

(28). О причастности Л.З.Мехлиса к организации массовых репрессий в Красной Армии можно видеть по мемуарам А.В.Горбатова, “Годы и войны”. Горбатов показывает, как эту грязную работу Мехлис проводит через своего подручного — Начальника Управления Кадрами НКО Щаденко (стр.120, 177). Заметим, что книгаГорбатова была сразу же после издания репрессирована в 1965г. Она исчезла с прилавков магазинов и полок библиотек.

(29). Многие исследователи из сегодняшней левой оппозиции считают Блюхера виновным наравне с Тухачевским и иже. Такое суждение представляется весьма поверхностным. О “деле” Блюхера сведения крайне скудны, но даже по ним можно сделать определенные выводы и усомниться в его виновности. О “деле” же Егорова - сплошное “белое пятно”, гробовая тишина со стороны как Хрущевых, так и сегодняшних сионо-”демокра-тов” в противоположность “реабилитации” ими Тухачевского и иже. Уже только по этому можно утверждать о невиновности и Егорова, и Блюхера.

(30). Сталин принял “срочные меры”, но отнюдь не такие, на которые рассчитывал Хрущев, а противоположного характера.

(31). Известный авиаконструктор истребителей типа ЯК -А.Яковлев в своих мемуарах “Цель жизни” приводит интересный эпизод о своем разговоре со Сталиным по этому поводу. Незадолго до начала войны Яковлев разговаривал наедине со Сталиным по делам авиации. Перед прощанием Яковлев не удержался и задал Сталину занимавший многих вопрос: “Товарищ Сталин, а где сейчас Ежов?”. Сталин отвернулся к окну, долго молчал, а потом глухо ответил: “Ежов оказался негодяем и мерзавцем. Он погубил много невинных людей и поэтому мы его расстреляли”. И Яковлев добавляет, что он в точности записал ответ Сталина в дневник сразу же по возвращению домой (мемуары Яковлева изданы в 1965 г. и переиздавались несколько раз).

О размахе троцкистских репрессий с начала 1936 г. до конца 1938 г. можно судить по следующей цифре, приводимой в книге А.Т.Рыбина “Рядом со Сталиным”: после ареста Ежова в течение 1939, 1940 и 1941 г.г. было арестовано и осуждено около 30 000 (тридцати тысяч!) следователей НКВД и других лиц, причастных к массовымрепрессиям. Конечно, не все они были троцкистами, большинство — вынужденными исполнителями (А.Т.Ры-бин, “Рядом со Сталиным”, стр.62).

(32). Обращает на себя внимание очень существенный дефект ноябрьского (1938г.) “Постановления” - оно безлично. Не персонально. В нем не приводится ни одна фамилия конкретного лица и даже Ежова. И это не случайна. Иначе пришлось бы упомянуть и Хрущева, и Мехлиса, и еще многих персон, таких как Суслов, Шверник и др. Безусловно, все они оказывали давление на сталинское ядро в ЦК, на Сталина, Калинина, Жданова и других лиц, в том духе, что, например, в “деле Егорова произошла ошибка”, что открытая публикация ее-”произведет тяжелое впечатление на советских людей, подорвет доверие их к руководству”, “повредит делу партии”, что делать это перед лицом надвигающейся военной угрозы никак нельзя и т.п. доводы. Но если Хрущевы, Мехлисы и др. не виноваты, то почему бы не опубликовать все документы по “делу” Егорова, Блюхера и др. хотя бы после смерти Сталина? Однако таковой публикации так и не было, да не могло и быть по понятной уже нам причине.

(33). Ст. “Генералы абвера показывают”, газета “Советская Россия”, 8 июля, 1991 г.

(34). Joachim Hoffman, “Die Geschichte der Wlassow - Armee”, Vig “Rombach”, Freiburg, 1984.

(35), А.В.Горбатов, “Годы и войны”, стр.167-177.

(36). А.Колесников, ст. “Старший сын”, журнал “Сельская Новь”, № 7, 1988 г.

(37). Чтобы по достоинству оценить деятельность А.И.Еременко как командующего Брянским фронтом, проанализируем его действия и всю ситуацию, связанную с образованием этого фронта.

Первое. Брянский фронт был создан не только, и не столько для защиты Брянского промышленного района, но главным о6разом для нанесения мощного удара во фланг наступающей на юг, на Чернигов в обход Киева и глубоко вклинившейся танковой группы Гудериана.

Второе. Гудериан для парирования возможного удара во фланг своим войскам выделил всего один 47-й танковый корпус. Такая слабая защита может быть объяснена только одним -Гудериан не ждал мощного удара наших войск по корпусу.

Третье. При своем назначении на должность командующего Брянским фронтом Еременко горячо заверил Сталина в том, что он “безусловно, разобьет Гудериана”. Это заверение Еременко повторял Сталину неоднократно (см. мемуары Василевского, Жукова, Баграмяна, Жадова). И Василевский очень справедливо пишет: “К сожалению, Сталин всерьез поверил настойчивым заверениям Еременко, что он разобьет Гудериана. Этого ие произошло”.

Четвертое. Для осуществления мощного удара во фланг Гу-дериану Ставка, помимо 13-й и 3-й армий, образовала сильную подвижную группу Ермакова и выделила для фронта 460(!) самолетов и свыше 200(!) танков. Это тогда, когда остальные фронты молили Ставку об одном-двух полках ЯК-ов, с парой-другой десятков танков! Сил у Еременко было более чем достаточно для осуществления замысла Ставки!

Что же делает Еременко?

Все резервы в людях и технике для группы Ермакова, да частично и саму группу, он разбрасывает по другим участкам франта, лишив эту группу задуманной ударной силы (В.А-Ан-филов, статья “О трагической судьбе Юго-Западного фронта в сентябре 1941г.”, газета “Красная Звезда”, 28 августа и 4 сентября, 1993г.).

Мало того — Жуков в своих мемуарах пишет, что ошибкой (ошибкой ли только?) Еременко было то, что он главный удар фронта (в том числе и действия приданной фронту авиации — этих 460 самолетов) направил не во фланг Гудериану, а гораздо севернее — по занявшей жесткую оборону 2-й полевой армии вермахта. И в результате... а в результате был сорван замысел Ставки! Гудериан не зря был спокоен за свой слабый фланг!

А.А.Румянцев, редактор газеты “ДЕЛО”

Источник https://aftershock.news/?q=node/371797&full