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«Лубянка — Сталину»: ФСБ России опубликовала секретные документы советской эпохи

15:25. 24 декабря 2017 Просмотров - 220 Один комментарий Опубликовал:

Источник: russian.rt.com

В Культурном центре ФСБ России в Москве прошла презентация десятитомного сборника «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.)».

Издание, подготовленное архивистами ФСБ, знакомит с ранее не публиковавшимися документами «о разнообразных сторонах жизни советского общества». В Центре общественных связей ФСБ считают, что публикация материалов будет способствовать «объективному освещению истории». Как научное сообщество отреагировало на появление десятитомника — в материале RT.

История в документах

14 декабря в Культурном центре ФСБ России состоялась презентация сборника «Совершенно секретно»: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922—1934 гг.)». В работе над десятитомным изданием приняли участие сотрудники Федеральной службы безопасности, Федерального архивного агентства, Российской академии наук, Института российской истории РАН, государственных и ведомственных архивов, а также представители Русской православной церкви.

Издание «открыло научному сообществу уникальные ранее не публиковавшиеся документы о разнообразных сторонах жизни советского общества в 1922—1934 годах», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По словам представителя ЦОС ФСБ, вышедший десятитомник позволяет осмыслить роль государственного аппарата в исторических событиях тех лет и «способствует объективному освещению истории» страны.

Составителями была проделана огромная работа — в широкий научный оборот введены 1225 документов.

Опубликованные в сборнике материалы, как отметили в ЦОС ФСБ, «воссоздают достаточно полную картину политико-экономической ситуации в стране, способствуют противодействию попыткам фальсификации отечественной истории».

Объективный взгляд

Профессор МГЛУ, доктор исторических наук Алексей Плотников в разговоре с RT отметил, что «концептуально это издание построено очень добротно и солидно».

«Оно достаточно объективно освещает тему работы спецслужб, избегая крайних, политизированных, ненужных полярных оценок, которые очень часто в наше время сопровождают всё, что связано с историей спецслужб в целом и Лубянки в частности. То есть оно даёт максимально объективную картину того, что было на самом деле: Лубянка занималась своим делом — обеспечивала государственную безопасность», — пояснил Плотников.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью RT отметил, что такая литература позволяет ознакомиться с реальными документами прошлого и понять, какими тогда были отношения общества и власти, как выстраивались сами институты власти в политической системе.

«Это ведь был период становления. Сейчас появляются много толкователей, которые продвигают свою, порой мифическую, версию истории. Издание таких книг позволяет самостоятельно изучить документы, ознакомиться с первоисточниками, а не с интерпретациями политически ангажированных специалистов», — уверен Кошкин.

Наталья Макеева

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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