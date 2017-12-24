Гузель Санжапова: Как возродить глухую деревню путём краудфандинга

Это удивительная история о том, как 25-летняя девушка, Гузель Санжапова — возродила родную деревню привлекая средства на ее развитие путем краудфандинга. В общей сложности за три тура было собрано более 2,5 млн рублей . Теперь в деревне Малый Турыш запущен цех по производству крем-меда, на нем работает полдеревни.

Гость эфира Гузель Санжапова основатель проекта Cocco Bello Honey - производство крем-меда!

Как все начиналось

Гузель живет и работает в Москве, у нее там довольно нишевой, но достаточно успешный бизнес, пошив и продажа гастуков-бабочек.

В какой-то момент она решила заняться социальным предпринимательством и помочь своим родителям в далекой татарской деревне. На 20 дворов там примерно 50 человек жителей.

На фотографиях деревня выглядит довольно пустынной, потому что жители почти все свое время проводят в огороде или по хозяйству.

Автобус в деревню приходит не всегда. Деревенский магазин закрыли прошлой осенью. Раньше он работал с 12 до 15-00 и бабушки ходили туда за хлебом.

Гузель просто показала как это все выглядит на самом деле без прикрас объявила о сборе средств на Бумстартере.

Привлекла знакомых через социальные сети и собрала в 3 раза больше запрашиваемой суммы.

Самое сложное в краудфандинге — убедить аудиторию, что твоя история стоит внимания.

«В какой-то момент, когда социальный проект крем-мед с ягодками был уже запущен и обрел первых клиентов, мы поняли, что сможем создать больше рабочих мест, но для этого нам нужно дополнительное оборудование. Так мы столкнулись с краудфандингом и создали свой теперь уже успешный первый проект. Мы заявили сумму в 150 000, собрали же 450 000. Наша история оставила нужный отклик в сердцах людей, они поверили и стали нашими потребителями. Ни один из 397 спонсоров еще не сказал, что продукт ему не понравился.» Гузель Санжапова.

Простое зарабатывание денег не имеет смысла. Мне всегда хотелось заниматься чем-то, что приносит пользу обществу.

Медовый мусс с ягодками. Строим вторую часть цеха

Так было создано еще 2 проекта по расширению отцовской пасеки и созданию цеха по переработке и разливу крем-меда. У людей появились новые постоянные рабочие места, деревня ожила.

«Крем-мед – технология не новая, ее канадцы еще в 1928 году разработали. Но у нас как-то не развивалась. Мы привыкли нефть продавать, металл, лес-кругляк, а не готовый продукт», – говорит отец, Равиль Санжапов.

Добавлять в крем ягоды решили по настоянию Гузель, которая, по ее собственным словам, еще в детстве наелась дедушкиного меда до такой степени, что в обычном виде его уже видеть не могла – пришлось фантазировать.

Сейчас медовое производство Санжаповых для Малого Турыша «градообразующее».

Во-первых, непосредственно на нем занято пять человек. Кроме того, в летний сезон еще до двух десятков окрестных жителей задействованы в заготовке трав и ягод. С ростом спроса на продукцию собственного меда стало не хватать, пришлось закупать сырье у «проверенных» окрестных пасечников.

«Сейчас у меня их три. У одного мед уже весь выбрал, у второго добираю», – признается Санжапов. И демонстрирует «спектрометр» – приборчик в виде трубочки, позволяющий определить плотность меда. Качеству конечного продукта он, кажется, уделяет первостепенное внимание.

Галия, раньше работала в школьной столовой, теперь на пенсии. Говорит, что в сезон удается за месяц заработать 10-12 тысяч. В межсезонье, когда работы в день часа на четыре, платят половину. Но и эти скромные средства – хорошая прибавка к пенсии. Не менее важно общение. «Мы тут новости узнаем, работа не тяжелая – в тепле, в чистоте, и деньги платят».