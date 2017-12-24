Гузель Санжапова: Как возродить глухую деревню путём краудфандинга
Это удивительная история о том, как 25-летняя девушка, Гузель Санжапова — возродила родную деревню привлекая средства на ее развитие путем краудфандинга.
В общей сложности за три тура было собрано более 2,5 млн рублей. Теперь в деревне Малый Турыш запущен цех по производству крем-меда, на нем работает полдеревни.
Гость эфира Гузель Санжапова основатель проекта Cocco Bello Honey - производство крем-меда!
Как все начиналось
Гузель живет и работает в Москве, у нее там довольно нишевой, но достаточно успешный бизнес, пошив и продажа гастуков-бабочек.
В какой-то момент она решила заняться социальным предпринимательством и помочь своим родителям в далекой татарской деревне. На 20 дворов там примерно 50 человек жителей.
На фотографиях деревня выглядит довольно пустынной, потому что жители почти все свое время проводят в огороде или по хозяйству.
Автобус в деревню приходит не всегда. Деревенский магазин закрыли прошлой осенью. Раньше он работал с 12 до 15-00 и бабушки ходили туда за хлебом.
Гузель просто показала как это все выглядит на самом деле без прикрас объявила о сборе средств на Бумстартере.
Привлекла знакомых через социальные сети и собрала в 3 раза больше запрашиваемой суммы.
Самое сложное в краудфандинге — убедить аудиторию, что твоя история стоит внимания.
«В какой-то момент, когда социальный проект крем-мед с ягодками был уже запущен и обрел первых клиентов, мы поняли, что сможем создать больше рабочих мест, но для этого нам нужно дополнительное оборудование. Так мы столкнулись с краудфандингом и создали свой теперь уже успешный первый проект. Мы заявили сумму в 150 000, собрали же 450 000. Наша история оставила нужный отклик в сердцах людей, они поверили и стали нашими потребителями. Ни один из 397 спонсоров еще не сказал, что продукт ему не понравился.» Гузель Санжапова.
Простое зарабатывание денег не имеет смысла. Мне всегда хотелось заниматься чем-то, что приносит пользу обществу.
Медовый мусс с ягодками. Строим вторую часть цеха
Так было создано еще 2 проекта по расширению отцовской пасеки и созданию цеха по переработке и разливу крем-меда. У людей появились новые постоянные рабочие места, деревня ожила.
«Крем-мед – технология не новая, ее канадцы еще в 1928 году разработали. Но у нас как-то не развивалась. Мы привыкли нефть продавать, металл, лес-кругляк, а не готовый продукт», – говорит отец, Равиль Санжапов.
Добавлять в крем ягоды решили по настоянию Гузель, которая, по ее собственным словам, еще в детстве наелась дедушкиного меда до такой степени, что в обычном виде его уже видеть не могла – пришлось фантазировать.
Сейчас медовое производство Санжаповых для Малого Турыша «градообразующее».
Во-первых, непосредственно на нем занято пять человек. Кроме того, в летний сезон еще до двух десятков окрестных жителей задействованы в заготовке трав и ягод. С ростом спроса на продукцию собственного меда стало не хватать, пришлось закупать сырье у «проверенных» окрестных пасечников.
«Сейчас у меня их три. У одного мед уже весь выбрал, у второго добираю», – признается Санжапов. И демонстрирует «спектрометр» – приборчик в виде трубочки, позволяющий определить плотность меда. Качеству конечного продукта он, кажется, уделяет первостепенное внимание.
Галия, раньше работала в школьной столовой, теперь на пенсии. Говорит, что в сезон удается за месяц заработать 10-12 тысяч. В межсезонье, когда работы в день часа на четыре, платят половину. Но и эти скромные средства – хорошая прибавка к пенсии. Не менее важно общение. «Мы тут новости узнаем, работа не тяжелая – в тепле, в чистоте, и деньги платят».
Как идут дела в деревне
«В сезон 2013 года мы привлекли к работе 7 человек, в 2014 у нас уже работало 18 человек.» Равиль Санжапов, пасечник, директор цеха по производству крем меда.
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24.12.2017 г. Сила даётся на дело или Где взять силы на перемены
05.10 2015 г. Опыт Глеба Тюрина по возрождению деревень.
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За несколько лет работы крупнейших российских краудфандинговых площадок на них было собрано около 1 млрд руб.
Нынешним летом исполнилось пять лет двум крупнейшим краудфандинговым платформам России: 7 июня 2012 года появилась Planeta.ru, 21 августа — Boomstarter.
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Справка «КП»
Краудфандинг — с английского слово переводится как «финансирование толпой». Понятие это возникло в начале 2000-х вместе с развитием Сети. Означает сбор денег на что-либо через интернет. Кто сколько даст. В России краудфандинговые интернет-площадки существуют примерно с 2005 - 2007 года. С их помощью, например, ученые собирали деньги на разработку и внедрение аппарата, помогающего слепым. Жители Новосибирска собирали на памятник Стиву Джобсу. На сегодняшний день рунет насчитывает несколько десятков сайтов, где можно реализовать свои мечты или просто поклянчить денег на бытовые нужны.
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P.S.
Вот и я решил поучаствовать в сборе средств на Планета.РУ для создания музыкального мини-фильма о девушке из мегаполиса, уезжающей к родственнице в деревню, о неожиданных там переменах с ней.
В главной роли певица Анастасия Сорокова, о которой была публикация 21 декабря 2017 г.
"Поцелованная Богом": Анастасия Сорокова - одна из лучших певиц России…
Оказать помощь певице в создании музыкального мини-фильма "Улетели листья".
С уважением - В.Л.
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Хороший проект.
Для крем-меда самое главное- натуральный мед от добросовестных поставщиков, без всяких примесей и добавок, на что так богато нынешнее время по фальсификатам.
Технология приготовления не сложная, в Интернене есть.
Крем-мед можно сделать и самим, вымешивая мед светлых сортов деревянной ложкой или лопаткой, пока не станет как паста с кремовым оттенком.
Полезный продукт, хранится долго, не засахаривается. Потом можно добавить ягоды, любые. Например, медовый крем с прополисом можно применять и наружно как мазь: для лечения кожных заболеваний (рожи, экземы, псориаза, дерматитов), при геморрое, для лечения артрита, остеохондроза, радикулита, против угревой сыпи.
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-Гузель Санжапова:Как возродить глухую деревню путём “краудфандинга”-Надо понимать так! Что русский язык он ущербный и он не может русскому мужику объяснить сущность понятия,или значения этого “краудфандинга”. Так может пора потребовать -что всем пора переходить на английский? И Гундяев говорит,что русский является варварским языком. А может сразу всем ещё раз отдаться-ведь “блага” какие открываются!