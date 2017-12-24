Фёдор Углов ставит диагноз передаче “Старше всех”
11:06. 24 декабря 2017 Просмотров - 698 2 коммент. Опубликовал: brahman
26 ноября 2017 года на Первом канале показали очередной выпуск передачи «Старше всех», на которую был приглашён 95-летний хирург Фёдор Коваль. Он по секрету рассказал Максиму Галкину о том, что по медицинским показаниям человек должен употреблять не более, но и не менее 30 граммов алкоголя в сутки, поставив тем самым шах и мат всем ЗОЖникам.
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Уменя две бабушки умерли в возрасте 90 лет, одна ни разу ни брала в рот спиртное, другая да конца жизни любила выпить и нюхала насвай .:-)
Это генетика? Или как?
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это жизнь