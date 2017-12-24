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Фёдор Углов ставит диагноз передаче “Старше всех”

11:06. 24 декабря 2017 Просмотров - 698 2 коммент. Опубликовал:

26  ноября 2017 года на Первом канале показали очередной выпуск передачи «Старше всех», на которую был приглашён 95-летний хирург Фёдор Коваль. Он по секрету рассказал Максиму Галкину о том, что по медицинским показаниям человек должен употреблять не более, но и не менее 30 граммов алкоголя в сутки, поставив тем самым шах и мат всем ЗОЖникам.

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