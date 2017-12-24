Эссе: Виновны ли Тёмные Энергии США в изменениях тихоОкеанской плиты…



Экологическое Эссе на тему статьи "Россия говорит: «глобальная катастрофа приближается» и разворачивает тысячи военнослужащих": http://sam-celitel.ru/news/rossija_govorit_globalnaja_katastrofa_priblizhaetsja_i_razvorachivaet_tysjachi_voennosluzhashhikh/2016-04-29-12956

Строки басни Крылова "Дерево": http://mamaschool.ru/basni/basnya-derevo

"Увидя, что топор (инопланетные технологии химического производства и генномодифицированной продукции) Крестьянин (Серые с Тёмного Мира Ориона галактики Орион) нёс,

«Голубчик, — Деревцо (президент США 1954 года Эйзенхауэр, а через него Иллюминаты) сказало молодое, —

Пожалуй, выруби вокруг меня ты лес (людей и природу всего мира своими тёмными, искусственными технологиями),

Я (Америка / Мировое Правительство) не могу расти в покое (захотелось власти над миром): ...

Взялся Крестьянин (Серые - Теневое Правительство Мира до 2012 года) за топор (инопланетные технологии химического производства и ГМО продукции),

И Дереву (американскому президенту 1954 года Эйзенхауэру / Иллюминатам), как другу,

Он (Серые с Тёмного Мира Ориона) оказал услугу (согласно Сепаратному Соглашению США с инопланетной расой от 1954 года):

Вкруг Деревца (американцев / Америки) большой очистился простор (весь мир заполонили товары химического производства и ГМО продукции, от которых люди начали болеть и умирать утверждая господство в мире Мирового Правительства);

Но торжество его (Америки / Мирового Правительства) недолго было (до Времени Перемен начавшиеся в мире / на планете с 2012 года согласно Плану планетарного вознесения)!

То солнцем дерево (Америку / США) печет (от засухи пустыни на нём расширяются, потому что воды уходят),

То градом (морозы), то дождем (ураганами) сечёт (Америку),

И ветром (Перемен), наконец, то Деревцо ( США / американский континент) сломило (североАмериканская плита просела под тяжестью Тёмных Энергий США).

«Безумное! — ему (правительству США) сказала тут (в 2014 году) змея (Мудрец / Высокий Духовный Учитель), —

Не от тебя ль (президентов Америки с 1954 года подчиняющихся Мировому Правительству) беда твоя (экономический кризис / природные катастрофы США)?.."

Так ли тяжела Северная Америка / США, чтоб тихоОкеанская плита смогла начать отрыв от североАмериканской плиты...

Вся территория США - вода, земля, небо с 1954 года регулярно отравлялась химической и ГМО продукцией. Ибо инопланетные технологии Серых с Тёмного Мира Ориона начали процветать в Америке благодаря нескольким ведущим американским компаниям, таким к примеру как: "Монсанто", "Семинис", "Кока-Кола", "МакДональдс". Хотя есть и множество других американских компаний, которые принадлежат Мировому Правительству / Иллюминатам. Все эти компании и другие, такие же, как и они, стали рассадником Зла - химической промышленности и ГМО продукции, по всему нашему миру.

В первую очередь вся эта низковибрационная, искусственная продукция американских компаний проверялась на американцах и на природе Америки, которая медленно угасала в течении последних 70 лет.

Химическое производство - это очень Тёмные Энергии, в очень низких вибрациях, которые сами по себе очень тяжёлые, поэтому североАмериканская плита уже давно проседает под США. Ибо Тёмные Вибрации Америки десятилетиями накапливались практически по всей её территории, включая и прибрежные воды двух мировых океанов: Атлантического и Тихого. Где по данному моменту времени прибрежная зона восточного берега США уже потихонечку уходит под воду. Ибо годовые залежи химических отходов Америки давно уже физически давят всей тяжестью своих Низких Вибраций на весь материк Северной Америки, а по существу на североАмериканскую плиту, которая опускается вниз внутрь коры нашей планеты.

Точно в таком же положении Сейчас находятся индийская плита под Индией и евразийская плита с обоих её концов - она отяжелела под Азией, а также под Европой. Обе эти Плиты проседают в этих местах от концентрации на них тяжёлых и низких вибраций! Но в большей степени это происходит под США (североАмериканская плита), Индией (индийская плита) и Китаем (евразийская плита), которые являются мировыми лидерами по химическому производству. Это означает, что в этих странах вся земля, вода и небо загрязнены химическими отходами. А это неимоверная низковибрационная тяжесть, которая давит на те плиты, на которых территориально располагаются эти страны.

Больше всего достаётся Америке, как источнику распространения химического заГрязнения в мире, потому что Рассадники мирового Зла всё ещё активны в США и в мире: "Монсанто", "Семинис", "Кока-Кола", "МакДональдс", "Байер" в Европе и многие другие компании с мировым именем, которые принадлежат Мировому Правительству и Иллюминатам.

Следствием активной деятельности всех этих Тёмных американских компаний в мире и в своей стране являются природные катаклизмы в США: землетрясения, обвалы почв, оползни, разломы, множественные ураганы, торнадо, засуха. Вокруг континента Северной Америки тоже не лучше, хотя больше природных бедствий происходит по большой части в её тихоокеанском бассейне вокруг тихоОкеанской плиты...

С 2012 года увеличивается частота землетрясений тихоОкеанского бассейна: в Чили и Эквадоре - южноАмериканская плита, ибо её тянут вниз Тяжёлые Энергии от жизнедеятельности живущих на ней людей; вокруг Австралии с севера от неё и с востока по кромке австралийской плиты, которая всё же слегка проседает под Австралией; у Японии - евразийской плиты, потому что она опускается вниз по краям, а в данном случае под Азией, хотя в большей степени под Китаем, химическое производство которого можно сравнить разве что с США, как с его мировым лидером!..

Есть ли причины для природных катастроф вокруг тихоОкеанской плиты...

Природные катаклизмы на планете и аномальная погода в мире участились с 2012 года, потому что у нас на Земле Сейчас набирает обороты планетарное вознесение. А как следствие, вся наша планета поднимает свои вибрации в более высокую мерность существования, через 4 Измерение. Ибо именно в нём возможна качественная Очистка планеты / природы / мира / людей начиная с духовного и энергетического уровня - в мозгах людей, и заканчивая планетарной физической и материальной Очисткой всеми Стихиями по 4 Элементам, которыми располагает планета: Ветер - ураганы и морозы; Огонь - пожары и засуха; Вода - ливни и наводнения; Земля - обвалы и провалы. В побочном эффекте это выглядит, как: активность вулканов по всей планете, землетрясения, разломы, исчезновение водоёмов, возникновение новой земли, аномальная погода.

Америка же с 2013 года получает природные катаклизмы и аномальную погоду сполна, больше чем весь остальной мир. Где США основательно Чистится по полной программе планетарного вознесения: сильные морозы / снегопады зимой, небывалая засуха летом, землетрясения, разломы почвы, исчезновение пресных озёр и рек. Помимо этого США получило главную свою достопримечательность - Вулкан Йеллоунстоун, который постоянно увеличивает свою активность, ибо американский континент под тяжестью США проседает вниз, поэтому магма в нём поднимается вверх.

Отдельная песня землетрясения вокруг Вулкана Йеллоунстоун, потому что в будущем на его месте будет новый северный полюс. А отсюда и планетарная Чистка Америки от её Тёмных Энергий низких вибраций, ибо северный полюс может быть только в самом чистом месте планеты. А пока проседание Америки приводит к разломам вокруг Вулкана Йеллоунстоун, потому что в отличие от всей территории США он тянется вверх, что и вызывает землетрясения вокруг него и вдали от него.

Происходят землетрясения вокруг Вулкана Йеллоунстоун из-за того, что верхнее напряжение коры планеты Северной Америки начало рваться из-за энергетических перепадов почвенного давления. Ведь местами земля Северной Америки относительно чистая - так есть в Канаде и на Аляске, где даже в США произошло неожиданное цветение пустыни в 2015 году - первое за последнее десятилетие!.. Но всё же, это не мешает североАмериканской плите с западной её стороны - под Северной Америкой уходить в кору нашей планеты на многовековую Чистку, ибо Тёмные / Тяжёлые Энергии США опускают континент Северной Америки вглубь земли с 60 годов прошлого столетия.

Практически в таком же положении - проседания вглубь планеты на многовековую Очистку, находятся ещё 3 плиты под обитаемыми материками помимо североАмериканской:

* ЮжноАмериканская плита, а она тоже в основном проседает с западной своей части - под Южной Америкой у плиты наска, которая граничит с тихоОкеанской плитой. А это означает, что плита наска тоже поднимается вверх совместно с тихоОкеанской плитой, ибо они обе энергетически чистые, а значит и лёгкие в своих вибрациях;

* Индийская плита уже просела под Индией, поэтому в 2015 году северная часть страны начала уходить вглубь континента ЕвраАзии под евразийскую плиту из-за тяжести химического производства в стране - Индия входит в тройку стран лидеров мира по нему;

* Евразийская плита прогибается дугой. Где в середине она частично готова подняться вверх, а с боков она опускается вниз: На юго-востоке под тяжестью Азии, а в частности Китая (одного из тройки лидеров по химическому производству в мире), он находится близ тихоОкеанской плиты; и под Европой на западе рядом с североАмериканской плитой. А так как на западе евразийская плита граничит с североАмериканской плитой, то они обе идентично проседают под Атлантическим Океаном, поэтому в этом месте планеты более-менее спокойно на природные катаклизмы. Но при этом части прибрежной зоны США и Европы медленно, но верно по чуть-чуть уходят под воду. В будущем это изменит береговую линию Северной Америки и Европы, если ни чего не изменится после планетарной Чистки - до завершения планетарного вознесения в 2025 году.

Вот и получается, что вокруг тихоОкеанской плиты есть 4 Плиты под материками, которые вокруг неё опускаются внутрь коры нашей планеты: североАмериканская плита на северо-востоке; южноАмериканская плита на юго-востоке за плитой наска; австралийская плита на юго-западе; евразийская плита на северо-западе от тихоОкеанской плиты.

Отсюда возникают и землетрясения между стыками плит: тихоОкеанской и евразийской - Япония и Индонезия; тихоОкеанской и австралийской - Индонезия и острова на востоке от Австралии; наска и южноАмериканской - Чили и Эквадор; тихоОкеанской и североАмериканской - США и Аляска.

К Добру ли или к Худу для Плит нашей планеты природные катаклизмы планетарной Очистки...

Планетарная Очистка, которая выражается природными катастрофами на планете и аномальной погодой в мире, весьма действенно производит генеральную уборку планеты от полувековой жизни человечества в Грязи низких вибраций химического производства и ГМО продукции. Генеральная уборка производится не только у планеты и её природы, но и у мира, который избавляется от химических продуктов питания, включая генномодифицированные продукты. Также Чистится от низковибрационной Грязи и само человечество, ибо люди больны, как и весь наш мир / природа / планета. А прежде чем Исцеляться, всё должно планетарно поЧиститься.

Именно для планетарной Чистки и были установлены на планете 4 Апреля 2015 года Вибрации 4 Измерения, в Энергиях которого возможно произвести качественную планетарную Очистку. Ведь именно за счёт неё Чистятся континенты и Облегчаются плиты под ними! Поэтому Очистка планеты очень Важна для её Вознесения в 5 Измерение.

Планетарная Очистка бывает разной:

* Где-то на планете Тёмные Энергии сжигается пожарами, как это было в Испании (евразийская плита) 3 года подряд с 2011 года. Где уже в 2014 году пожаров в Испании не наблюдалось, ибо страна более-менее поЧистилась от низких вибраций в себе;

* Где-то химическая Грязь вымывается ливнями и наводнениями, как ежегодно происходит в Китае с 2012 года (евразийская плита). А там есть что Чистить, потому что смог над городами стоит не выветриваясь, ибо химические производства работают в полноценном режиме;

* Где-то низкие вибрации вымораживаются снегом и морозом, как к примеру происходит ежегодно в США с 2013 года (североАмериканская плита). Также Америке Везёт и на ежегодную засуху, потому что воды Америки уходят вглубь земли. Ведь питьевая вода из глубин земли - это энергетически Чистая Вода, поэтому она притягивается только к Светлым Энергиям чистой природы, а она была загублена в Америке в течении 60 лет химическими отравлениями в концентрации Тёмных Энергий. По этой причине Очистка в США от низких вибраций проходит по полной программе задействования всех природных стихий;

* Где-то возможно избавление от Тёмных Энергий только за счёт провалов грунта или ухода части земли внутрь коры планеты для многовековой очистки. Как например, это произошло в 2015 году в северной части Индии (индийская плита), которая маленько сдвинулась вглубь континента ЕвраАзии (под евразийскую плиту) благодаря сильным землетрясениям в округе. Особенно на сдвиг индийской плиты под евразийскую плиту повлияли непальские землетрясения в конце апреля 2015 года.

Надо напомнить, что США, Индия и Китай занимают лидирующие места по мировому химическому производству. А за это нужно благодарить американские компании: "Монсанто", "Семинис", "Кока-Кола", "МакДональдс", и многие другие концерны, которые принадлежат Мировому Правительству и Иллюминатам, ибо все они являются Источниками Тёмных Энергий и рассадником низких вибраций по всему нашему миру. Именно из-за их активной полувековой деятельности наша планета Сейчас - с 2012 года, находится в состоянии Очистки природными катастрофами и аномальной погоды. Потому что планетарное вознесение основано на вибрационном подъёме всех континентов планеты в более высокую мерность 5 Измерения, который совершается через планетарную Очистку от низких вибраций Тёмных Энергий химического производства, нечистоты которого загадили всю планету. А у неё от всего этого зуд по всей коре - землетрясения...

Виновником всех мировых природных катаклизмов является США / Общество Иллюминатов, которые в лице президента Эйзенхауэра, заключили в 1954 году Сепаратное Соглашение с инопланетной расой Серых с Тёмного Мира Ориона галактики Орион. И вот теперь вся наша планета Чистится от последствий Глупости Мирового Правительства, которому мало было Власти в мире. Или ... наша планета всё ещё была слишком Светлой и Чистой для комфортного существования Сил Тьмы на ней...

Сможет ли североАмериканская плита / евразийская плита / южноАмериканская плита / индийская плита уменьшить свой вибрационный отрыв от тихоОкеанской плиты / плиты наска / антарктической плиты, которые поднимаются вверх в своём вознесении...

Если убрать постоянный Источник низковибрационной химической грязи: города с их машинным смогом и химические производства, то прекратится проседание материковых плит, таких как: североАмериканская плита, южноАмериканская, индийская плита, евразийская плита с её западной части - Европы, и юговосточной части - Азии.

А вот австралийская плита под Австралией и африканская плита под Африкой находятся в лояльном состоянии минимального проседания, поэтому зона Индийского Океана менее всего подвержена природным катаклизмам и планетарной Чистке. Ведь их материковые вибрации выше, чем у остальных континентов, кроме Антарктиды, потому что она не обитаема из-за нахождения на ней южного полюса, а значит и чиста сама по себе.

В подобном энергетическом равновесии перебывает зона Атлантического Океана, где совмещаются африканская плита с южноАмериканской, и североАмериканская плита с евразийской. У них практически одинаковые вибрационные частоты - у африканской плиты Энергии чуть выше, поэтому Очистки там менее критичны для мира.

Но, даже если удалить низковибрационный Источник на материках - закрыть химические производства и перевести все виды транспорта на экологичный вид топлива, а также постоянно Чистить материки от Тёмных Энергий, то это всё равно не уравновесит вибрационную чашу весов между плитами под материками и теми плитами, которые остались энергетически чистыми из-за отсутствия на них жизнедеятельности человечества. Потому что....

Само человечество на нашей планете должно Измениться в своём менталитете, чтобы перестать заГрязнять отходами своей жизнедеятельности те места, где живут люди. По этой причине тихоОкеанская плита, плита наска и антарктическая плита с 2012 года находятся в постоянном своём Вознесении вверх. Ибо ни что им не мешает подниматься физически над остальными плитами под обитаемыми материками, которые погрязли в Тяжёлых Энергиях Низких Вибраций, и поэтому опускаются вниз вглубь нашей планеты.

Не будет лишним сказать, что при таком раскладе, в Тихом Океане вполне может возникнуть новый материк. Ибо часть береговой суши США, Центральной Америки, Южной Америки, Китая может уйти под воду под своей энергетической тяжестью. В таком же положении находится Европа и Азия - они тоже могут частично уйти под воду в прибрежной зоне. Им даже уже не поможет Генеральная Уборка за счёт Стихий, если не убрать сам Источник низковибрационных Тёмных Энергий - города с их машинным смогом и химические производства. А больше всего мирового химического производства сосредоточено именно в США и в Китае.

Причина тёмноЭнергетической напасти в Китае и в США из-за того, что вся китайская и американская земля, вода и небо целенаправленно загрязнялись с 60 годов прошлого столетия низкими / тяжёлыми вибрациями химического производства и ГМО продукции. Именно эти Тёмные Энергии и притянули к ним планетарную Очистку. Где в большей степени досталось именно Америке с её низковибрационными Тёмными Энергиями, как их мировому Источнику. Поэтому в США происходят практически все природные катастрофы, ибо подобное всегда притягивается к подобному! Где планета Чистится от низких вибраций всеми доступными ей способами, чтобы планетарное вознесение всё же состоялось.

В Деле Очистки нашей планете очень сильно Помогают Энергии с Солнца от его вспышечной активности, которые провоцируют Очистку на планете / в природе / в мире / в людях. Ибо истинное Желание нашей планеты вновь стать Чистой и Светлой, дабы на ней жили люди в Чистых и Светлых Энергиях, которые бы Строили для себя свой Чистый Мир, но уже в Энергиях Света.

Майтрея Рагнарёк, 2016 год.

http://narada-budda.ru/ekologiya/1311-esse-vinovny-li-temnye-energii-ssha-v-izmeneniyah-tihookeanskoy-plity.html