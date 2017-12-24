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Дипломатическая война: Австрия против Турции

10:18. 24 декабря 2017 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:

ан1

Хотят ли Турцию видеть среди членов Евросоюза? Об этом в октябре вопрошал Брюссель турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. И вот уже дан ответ. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что нет Турции места в Европейском союзе. Вопрос о вступлении должен быть закрыт.

Курц назвал в качестве причины отказа нарушение прав человека, которые допускает Анкара, а также попытку дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Австрии и Германии посредством оказания влияния на турецкие общины в этих странах. Вена настроена решительно: консерваторами подготовлен пятилетний план, нацеленный на поиск союзников в данном вопросе. Турции в ЕС быть не должно.

Наконец-то Эрдоган получил ясный и четкий ответ «нет», чтобы турецкое общество перестало питать иллюзии. Государственный переворот в стране показал, чего стоит помощь и поддержка западных стран, а наказанию виновников преступления, совершенного против законно избранных властей, они и вовсе пытались помешать, крича опять же про права человека.

Отличилась и немецкий канцлер Ангела Меркель, которой пришлись не по душе массовые репрессии властей Турции против организаторов и участников июльского госпереворота. Добавились проблемы финансового характера. Рабочая группа ЕС пришла к выводу, что Анкара мало сделала для того, чтобы обеспечить прозрачность налогообложения и плохо борется со сверхльготными налоговыми режимами. Турцию даже хотели включить в «черный список» оффшоров ЕС.

Вступит ли Турция в ЕС когда-нибудь? Сомнительно. Большое исламское государство, которое в Евросоюзе приобретет роль второго центра силы, пугает европейских политиков. По мнению многих из них, с приходом турок утратят силу универсальные ценности, воплощающие в себе дух и могущество старушки Европы, опирающейся на христианские ценности. По сути, Европа представляет собой некий «христианский клуб», в котором для мусульманских стран вход закрыт. И Анкара предполагает нечто подобное.

Заявление Себастьяна Курца не стало чем-то неожиданным для турецкого МИДа, но ответить пришлось, чтобы не потерять лицо. Выводы же Анкара давно сделала, а турецкие граждане все меньше стремятся стать частью ЕС. Никто ведь не мешает им сменить место жительства и остаться верным своей исторической родине, не так ли? А там кто знает?

Наберут в будущем большинство и повлияют на принятие решение в ЕС. Если, конечно, Турции еще будет интересно приобщиться к союзу. Сейчас же Эрдоган лучше общается с Владимиром Путиным, чем с западными «коллегами». Впрочем, время покажет, под кем станет жить Европа.

Метки: Австрия, реджеп эрдоган, Турция ЕС
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