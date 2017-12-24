Античные Помпеи – подделка под открытым небом

В исторической науке, как и в любой другой, важным элементом аргументации должна являться логика поступательного развития событий.



В истории Древности и Средневековья – это принцип обоснованного становления и продвижении присущих этим эпохам технологий и развития в них соответствующих инфраструктур.

Как всегда, гибель якобы очень древних Помпей историки определили в далёкую старину, в 79 год. Названа даже точная дата – 24 августа! На каком же основании это сделано?[5]

У историков на это есть две версии.

Первая говорит о том, что Помпеи были основаны некими осками[6] в 6 веке до н. э., а само название города с местного наречия обозначает число пять, что должно свидетельствовать о формировании Помпей в результате слияния пяти поселений.

Вторая версия повествует о существующей в Италии древней легенде, согласно которой города Помпеи и Геркуланум были основаны древнегреческим героем Гераклом, победившим великана Гериона.

Конечно, верить можно во что угодно, даже в древнегреческих героев и сказочных великанов. И мы ведь знаем, как из историографии, так и из религии, как люди даже весьма недюжинного ума, словно креветки на живца, действительно легко оказывались в лапах самых примитивных и лживых идеологем. Но не пришло ли время отбросить старые сказки о прошлом и посмотреть на вещи трезвыми глазами?

Мы покажем, что знаменитая гибель Помпеи не имеет отношения к античным временам. Нам уже известно из предыдущих публикаций, что территория Апеннинского полуострова, принадлежащая ныне современной Италии, ни в 1 веке от Р. Х., к которому относят гибель Помпеи, ни даже ещё в 12 веке не была заселена какой-либо продвинутой цивилизацией.



Первые более-менее «цивилизованные» племена в землях Италии, названные итальянскими историками этрусками, датируются 13-14 веком от Р. Х.[7] Сохранилось множество великолепных, неповторимых памятников этого древнего народа.



Даже знаменитая римская Волчица, кормящая Ромула и Рема, да и многие другие памятники старины – это достижения отнюдь не древнеримских италийцев, как думает обманутый историками обыватель, а подлинные культурные достижения этрусков.

Отметим, что вся древняя археология, обнаруживаемая в последние 400 лет на территории Италии, преднамеренно датируется европейскими историками значительно более поздним временем, чем это есть на самом деле.



Чтобы поддерживать на плаву мысль о глубокой древности Италии (знаменитого античного Рима, папского Ватикана, да и в целом Римской империи), историки вынуждены постоянно подогревать когда-то ими же самими сочинённые мифы об очень глубокой древности античных италийцев.



Что, надо полагать, немаловажно не только для престижа самой Италии в глазах мировой общественности, но и для более приземлённых материй –заманивания таким образом в «исторические» места неиссякаемого потока туристов.

Именно поэтому любые вновь обнаруживаемые «древние» артефакты на полуострове так легко причисляются к античным эпохам, причисляются по так называемому прецедентному признаку.



Скажем, если ранее в некой Флорентийской Тоскане или где-нибудь во французской Бретани найденные там монеты уже датировались, скажем, 6-м веком до н. э., то, стало быть, и любые другие, похожие монеты, раскопанные в любом месте Европы, должны давать тот же самый 6-й век до н. э.[8]

Историки века нынешнего насчитывают гибели Помпей почти 2000 лет. Стало быть, когда Помпеи впервые раскопали, им было около 1700 лет![9] Как мы говорили, традиционная историография даёт даже абсолютно точную дату смертоносного извержения вулкана – 24 августа 79 года!

Но можно ли по сохранившимся под пеплом предметам утверждать, что жители погибших городов жили в 1 веке, т. е. почти 2000 лет назад? Естественно, что всё, что раскапывается на Апеннинском полуострове, сразу и непременно соотносится с глубокой древностью.



В среде историков давно существует заговор «под старину», если речь идет о раскопках в Европе. А вот древней, античной Руси-России места в традиционной историографии, оказывается, нет. Здесь у историков заговор в другую сторону – «под молодость».



Даже если раскапываются в русской земле ну очень древние свидетельства, они автоматически втискиваются в уже заранее определённую им, сравнительно позднюю хронологию. Как говорится – чтобы не нарушать отчётности. Возникает вопрос – как увязана история Помпей с прошлым античной Европы? Повлияет ли как-то разоблачение античности Помпей на анналы мировой истории?

Считается, что в 1648 году по указанию неаполитанского короля Карла III некий граф Алькубиерре начал раскопки на месте, которое местные жители называли Civita (Чевита, городище), и вскоре обнаружил под слоем пепла и лавы город, впоследствии и названный городом Помпеи.

Человеческая память коротка и ненадёжна. Особенно, если от неё скрывать информацию или просто её замалчивать. Так и случилось с Помпеями.



Ведь ещё не так давно, каких-то 100-120 лет назад многие италийцы[10] прекрасно знали о существовании Помпей, и даже помнили о гибели сразу нескольких городов, расположенных в относительной близости от Везувия.



Но вот прошло, казалось бы, совсем немного времени, и новые поколения италийцев уже ничего не помнят. Старики вымерли, молодежь занята своими проблемами. А внукам и вовсе нет дела до истории.

Существует целый ряд доказательств, рассчитанных на здравость ума и элементарную логику, показывающих, что Помпеи не могли погибнуть летом в 1 веке н. э.:

1. Мог ли город погибнуть 24 августа, т. е. в летнее время года?

Выясняется, что не мог. Под пеплом археологи обнаружили людей в тёплой одежде, которую в Италии летом никто никогда не одевает.



А полы погребённых домов жителей Помпей, в свою очередь, были застелены коврами. Кто бывал в этих краях Италии, знает, что там ковры летом никто не стелет.

2. В городище найдены остатки недопитого вина, запечатанного в бутыли.



Из историографии известно, что вино в 1 веке н. э. консервировать не умели, до нового урожая оно просто не доживало, попросту превращаясь в уксус.



Сам же «Праздник молодого вина» (по образцу современного праздника «Божоле Нуво») – это 1 ноября[11]. Такое, старое вино не могло храниться до 1 ноября. В праздник пили молодое вино.

3. В 15 километрах от Неаполя (по дороге от Неаполя к Торре Аннунциата) до сих пор стоит памятник с эпитафией (на фасаде виллы Фараоне Меннела), посвящённой извержению Везувия 15 декабря 1631 года.



Эта эпитафия, выбитая в 1738 году, описывает события страшного извержения вулкана. Везувий потерял 166 метров своей высоты, жерло вулкана расширилось с 2-х до 5,5 километров. Горящие осколки вулкана, оказывается, разрушали крыши домов в радиусе 90 километров от эпицентра Везувия…

4. На одной из фресок изображен фрукт ананас, который, как известно, появился в Европе только после открытия Америки.[12]

5. В то же время, под пеплом Помпей обнаружена «фреска Рафаэля», где изображены «Три грации», две из которых стоят лицом, третья – спиной, и у каждой в руке по яблоку.



При этом грации полуобнимают друг дружку.

Три грации из Помпей (якобы 79 г.), содержащие сюжет Рафаэля из 16 века.

Теперь настоящие «Три грации» Рафаэля (1504 г.) есть возможность сравнить с фреской из Помпей.



Разница в том, что здесь в руках у женщин вместо молодых побегов яблоки.

Надо полагать, Рафаэль попросту подсмотрел у античных помпейских художников сюжет с обнажёнными девушками, чтобы нарисовать себе точно такой же!



Шутка шуткой, а ведь историки давно и хорошо знают об этих находках, но почему-то до сих пор молчат как рыбы!

Обратите также внимание на постановку ног граций. На обеих картинах ноги и расставлены, и подгибаются одинаково. То же самое можно сказать и о руках молодых женщин. На самом деле все это говорит лишь о том, что сами помпейцы, жившие уже после Рафаэля, вероятно в 16-17 веке, позаимствовали сюжет у этого великого живописца.

6. В одном из восстановленных текстов на помпейских папирусах обнаружены диакритические знаки – ударения и придыхания, которые наряду с пунктуацией и лигатурами вошли в обиход лишь в средние века, а своё завершение получили только с началом книгопечатания! Спрашивается, каким образом средневековые письмена попали в начало «человеческой» эры, т. е. в 1 век нашей эры?

7. В процессе раскопок обнаружены различные бронзовые инструменты, неотличимые по технологии изготовления от современных. Это – уголок с идеальным прямым углом, циркули, пинцеты, скальпели, зубоврачебные инструменты…

8. Рогаль-Левицкий в книге «Современный оркестр» сообщает, что в 1738 году, при раскопках Помпеи, были обнаружены два превосходных тромбона, выкованных из бронзы, и с золотыми мундштуками.



Неаполитанский король подарил один из этих тромбонов присутствовавшему при раскопках английскому королю, и по преданию, сохранившемуся с тех пор, этот древний античный тромбон всё ещё хранится в собраниях Виндзорского замка.

9. Также в Помпеях раскопан водопроводный кран, представляющий из себя герметичную конструкцию из трёх частей: корпуса, втулки со сквозным отверстием и притёртого к ней запорного цилиндрического вентиля.[13]

Можно ли изготовить столь технологичную вещь при помощи примитивных инструментов в 1-м веке? Известно, что подводящие и магистральные трубы в Помпеях были изготовлены из свинца. В Англии, например, даже до сих пор многие старые дома имеют такие же свинцовые трубы.

Система водоснабжения в Помпеях не может не вызывать восхищения у современника. От водораспределительной станции в виде круглого резервуара диаметром в 6 метров, закрытого куполом у Везувианских ворот, вода по трубам диаметром в 30 сантиметров самотёком поступала к локальным водонапорным башенкам, служащим для снижения избыточного давления в системе и промежуточному накоплению воды для каждого квартала.[14]

10. В Помпеях обнаружены изделия из бутылочного стекла, флакончики для духов цветного стекла разных оттенков, множество абсолютно прозрачных тонкостенных изделий.



Такие же стеклянные вазы изображены на многочисленных помпейских фресках, раскопанных под пеплом города.

Но ведь известно, что впервые прозрачное стекло было получено только в середине 15-го века![15]



А секрет производства такого стекла ещё долгое время, как зеницу ока, берегли от своих конкурентов венецианцы. К тому же, в Геркулануме обнаружены стандартные оконные стёкла большого размера – 45х44 см. и 80х80 см.



Но каким образом в 1 веке итальянцы умудрялись изготовлять ровное плоское стекло?



Первые известные оконные (лунные) стёкла (из мутного стекла), для церковных окон даже еще в 1330 году изготовляли примитивным способом «центифугирования на палке».[16] Ну, а первое настоящее оконное стекло методом современного вальцевания произвели только в 1688 г. на «Сен-Гобене».[17]

Стеклянная ваза из Помпей, хранящаяся в национальный археологическом музее Неаполя. Историки уверяют нас, будто бы для античных помпейцев производство таких ваз было обычным делом.

Перечисление всех «странных» находок, собранных на развалинах Помпей и близлежащих поселений здесь не представляется возможным.



Кроме прочего, это ведь еще и холодное оружие 16-17 веков,[18] граффити на этрусском языке,[19]это калёный средневековый кирпич,[20]изготовленный на ленточном прессе.



Оказывается также, что помпейцы из железа делали себе замки, дверные ручки, шарниры, засовы, задвижки и т. д. Что тут скажешь? Мы уже привыкли не удивляться чудесам исторической науки.



Но удивляет даже не это, а то, как историки, будто сговорившись, ни за что не хотят пересматривать историю, несмотря на столь очевидные противоречия.

Примечательно, что в последнее время некоторые экспозиции итальянских городов-музеев, пострадавших от Везувия, становятся для туристов всё менее доступными. Всё больше появляется сообщений о том, что местные смотрители не допускают туристов, а особенно тех из них, кто проявляет прицельное любопытство, к наиболее «опасным» с разоблачительной точки зрения, объектам.



Надо думать, хранители музеев в Италии уже проинструктированы (как в том же Египте и Китае) на предмет возможной опасности разоблачения так называемой итальянской античности.



Всё больше и больше появляется независимых исследователей, подвергающих сомнению не только древность отдельных италийских сооружений или штучных артефактов, не только саму старину так называемой древнеримской культуры, но так же и объявленные древности Англии, Франции, Испании, Германии и многих других.

Однако хозяева и хранители этих древностей быстро научаются работать в новых условиях. Понимая, что время обманов и спекуляций на древностях так или иначе когда-то закончится, пытаются не допускать туристов и исследователей к отдельным, наиболее опасным «древним» экспозициям, запрещают фотографировать, запирают до особого распоряжения начальства конкретные музейные залы и площадки…



Вот и в историческом музее Салоник, хранящем хоть и скудные, но важные с исторической точки зрения экспонаты, почему-то запрещено снимать на фото. С чего бы это? А если и мы запретим иностранцам снимать, например, наш Аркаим на Урале, разве нас после этого не заподозрят в укрывании исторической правды?

Если хотя бы разрешить такой «пустяк», основанный, впрочем, на самых откровенных доказательствах, как Гибель Помпей в 17-м, а не в 1-м веке от Р. Х., то даже это, казалось бы, малосерьёзное хронологическое уточнение, вдруг внесённое в официальную историографию Европы, способно раскачать всё здание исторической науки.



Придётся пересматривать многое и многое, пытаться заново увязывать когда-то столь удобную, «стройную» и «логичную» картину прошлого с новыми данными. И пересмотр этот коснётся не только одной Европы.



Начнётся цепная реакция. Законы логики потребуют от историков увязать тысячи вновь возникших и противоречащих друг другу фактов, событий, ссылок, заставят переписать сотни тысяч основополагающих исторических, археологических, лингвистических и смежных с ними трудов. А это уже – миллионы загубленных учебников, пособий, туристических агентств и музейных хранилищ. Трудно даже представить, сколько на это потребуется средств и сил.

Для человека думающего даже и столь краткий обзор проблемы Помпей способен уже разложить всё по полочкам. Простая логика подсказывает столь же очевидный вывод – перечисленные свидетельства относят гибель городов не то что к 1-му веку, и даже не к раннему средневековью.



Все факты говорят за то, что Помпеи, Геркуланум и другие, близлежащие к Везувию якобы древние поселения Италии, погибли в довольно позднем средневековье. «Технология материальной культуры» – вещь серьёзная, со своими строгими закономерностями. Как говорится, нельзя съесть булочку, не взрастив сначала в поле хлеба, и не поджарив его печке. Законы развития ещё никто не отменял.

Последние 15-20 лет отличаются небывалым подъёмом самосознания представителей некоторой части общества. Их не так много, как, наверное, хотелось бы. Но достаточно, чтобы вызвать головную боль в головах историков.



Непременное желание пытливых современников искать и докапываться до истины лично, невзирая на устоявшиеся в науке и культуре взгляды, авторитеты и догмы, сметает на своём пути любые препятствия.



Наиболее «циничные» из них идут дальше – не доверяют вообще ничему, подвергая сомнению, например, фундаментальные основы физики, химии, астрономии.[21] Человеку уже недостаточно просто слушать кем-то разжёванные истины, ему хочется дойти и вскрыть тайну самому. Возможно, даже переоткрыть основы (что часто и случается на деле), найти совершенно новое решение, ранее не известное.

Да и то сказать, где и как наука добывала свои знания о мире? Не пользовалась ли она своим, раздутым в кабинетах, авторитетом порой в ущерб подлинному знанию? И где гарантия, что наука попросту не дурила обывателя своими «ошеломляющими открытиями» ради обретения славы и хлеба?



Хорошо, когда это реальный эксперимент с исследуемым объектом, а не кабинетное умозаключение. Но какие основания верить, скажем, в научную теорию о строении Земли, возведенную на весьма приблизительных и непроверенных данных?



Или в то, например, что запасов нефти, газа и некоторых других «редких» запасов в недрах планеты осталось всего на несколько десятков лет?



Задумывались ли мы, сколько за историю науки было защищено и положено на полку научных открытий, диссертаций и монографий? Их миллионы. Мы о них почти ничего не знаем.

И вопросов таких много, только успевай руки подставлять.







[1] Помпеи – древнеримский город недалеко от Неаполя, в регионе Кампания, погребённый под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года. Сейчас – музей под открытым небом, внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. [2] Из поселений городского типа, кроме Помпей и Геркуланума (по другому – Эрколано или Торре дель Греко), погибла еще и Стабия (Стабии). Геркуланум же, именовавшийся ранее иначе – Ресина – получил своё название лишь в 1969 году. [3] Например, Андреас Чурилов или Основание Рима. [4] Цитата из книги А. Веселова «Эволюция материи». [5] В 18-19 веке западные историки, для обоснования древности Помпей, сочинили Письма Плиния Младшего к некоему Тациту, якобы древнеримскому историку, в которых хоть и не называется год гибели Помпей, но по общепринятой лукавой традиции подразумевается именно 1 век от Р. Х. Конечно, в 1 веке (да ещё на папирусах) не могли писать столь возвышенным стилем: Письмо 16, Плиний Тациту. Привет. Ты просишь описать тебе гибель моего дяди; хочешь точнее передать о нём будущим поколениям. Благодарю; я знаю, что смерть его будет навеки прославлена, если ты расскажешь о ней людям.



Он, правда, умер во время катастрофы, уничтожившей прекрасный край с городами и населением их, и это памятное событие сохранит навсегда и его имя; он сам создал много трудов, но твои бессмертные произведения очень продлят память о нем.



Я считаю счастливыми людей, которым боги дали или свершить подвиги, достойные записи, или написать книги, достойные чтения; к самым же счастливым тех, кому даровано и то и другое. В числе их будет и мой дядя – благодаря своим книгам и твоим. [6] Оски – древний италийский народ, обитавший в южной Италии. [7] Местом очага этрусков считается Флоренция. Традиционная историческая школа относит культуру этрусков в 600-800 годы до н. э. [8] Подобный же исторический метод датирования применяется и в отечественной историографии. [9] Раскопки Помпеи относятся к 1648 году. [10] Общее название жителей Апеннинского полуострова. [11] Сегодня это – полночь третьего четверга ноября. [12] Америка открыта в конце 15 века. [13] См.: http://napoli1.com/publ/putevye_zametki/neposlednij_den_pompei_a_churilov/2-1-0-515 [14] Там же. [15] Прозрачное стекло впервые было получено Анджело Баровиром в Венеции, на ставшем закрытым и невыездном острове стеклодувов Мурано. [16] Попросту – разглаживанием при помощи палки. [17] Компания «Saint-Gobain» основана в 1665 году во Франции по распоряжению Людовика XIV как королевская зеркальная мануфактура. [18] На фресках изображены сабли и мушкетёрские шпаги. [19] Этруски, считается, вымерли очень давно. В «Новой Литературе» ожидается небольшая статья об италийских этрусках, выходцах с северного Причерноморья. [20] Температура, требуемая для изготовления такого кирпича – 1000о. [21] Замечательный в этом отношении и парадоксальный на первый взгляд труд Александра Веселова «Эволюция материи».







