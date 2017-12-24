Главная » История, Творчество

67000 карт из коллекции картографа выложили в высоком разрешении

13:11. 24 декабря 2017 Просмотров - 475 Нет комментариев Опубликовал:

Коллекция картографа Дэвида Рамси  содержит более 150000 редких карт XVI — XXI веков. Это настенные, карманные, рукописные, детские, морские навигационные карты, атласы и другие картографические материалы.

На данный момент оцифровано и находится в открытом доступе более < ![CDATA[]]>67000 карт в высоком разрешении< ![CDATA[]]>. Самые древние карты датируются 1550 годом.

На сайте Дэвида, есть специальное приложение , благодаря которому можно < ![CDATA[]]>наложить старую карту на современную< ![CDATA[]]> и увидеть, как менялись названия городов, улиц и других объектов.

Коллекция карт Дэвида Рэмси является одной из самых больших в США.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Кстати есть много < ![CDATA[]]>старинных карт России< ![CDATA[]]>, очень интересно и познавательно.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
... родовое поместье во Франции (см. картинки его "чудо-растений"), поскольку это...
Ужин в Кремле — дело принципа!
... знала!» После этого Максим Кононенко выложил в Фейсбуке следующее фото: И...
Доисторическая картография: новые аргументы
.... Внизу показан фрагмент оригинала карты Вайгеля [24] из коллекции автора.Рис. 9... этносов.Например, в коллекции автора имеется оригинал географической карты Г.Меркатора 1595...] (справа).Из писем картографов и надписей на их картах известно, что Рюйш...
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
... к выводу, что носителями высокого палеолитического искусства в Сибири были...на которую была нанесена рельефная карта Западно-Сибирского региона, выполненная технологиями..., неизвестными современной науке. Подобную карту невозможно создать и сегодня. Кроме...
Связь между русским языком и санскритом
17.09.2008 13:55 Дурга Прасад Шастри Если бы меня спросили, какие два языка мира более всего похожи друг на друга, я ответил бы без всяких колебаний : «русский и санскрит». И не потому, что некоторые слова в обоих этих языках похожи, как и в случае со ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>