67000 карт из коллекции картографа выложили в высоком разрешении

Коллекция картографа Дэвида Рамси содержит более 150000 редких карт XVI — XXI веков. Это настенные, карманные, рукописные, детские, морские навигационные карты, атласы и другие картографические материалы.

На данный момент оцифровано и находится в открытом доступе более < ![CDATA[ ]]> 67000 карт в высоком разрешении< ![CDATA[]]>. Самые древние карты датируются 1550 годом.

На сайте Дэвида, есть специальное приложение , благодаря которому можно < ![CDATA[ ]]> наложить старую карту на современную< ![CDATA[]]> и увидеть, как менялись названия городов, улиц и других объектов.

Коллекция карт Дэвида Рэмси является одной из самых больших в США.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>