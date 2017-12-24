67000 карт из коллекции картографа выложили в высоком разрешении
Коллекция картографа Дэвида Рамси содержит более 150000 редких карт XVI — XXI веков. Это настенные, карманные, рукописные, детские, морские навигационные карты, атласы и другие картографические материалы.
На данный момент оцифровано и находится в открытом доступе более < ![CDATA[
На сайте Дэвида, есть специальное приложение , благодаря которому можно < ![CDATA[
Коллекция карт Дэвида Рэмси является одной из самых больших в США.
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Источник: www.kramola.info