ВТО: за вход рубль, за выход — два

Нам не дали провести референдум по вступлению России в ВТО. Власть сделала все, чтобы затянуть Россию в ВТО. И, казалось, добилась успеха. И тут случился 2014 г., с которого началась новая политическая эра.

Прошло более 6 лет с тех пор, как АТ стало организатором движения «СТОП ВТО». В Обращении этого движения к гражданам России было сказано: « Ратификация Государственной Думой протокола о вступлении России в ВТО показала, с одной стороны, всю безответственность и авантюрность тех политических сил, которые сейчас находятся у власти, а, с другой, – крайнюю разобщенность оппозиционных сил даже тогда, когда они все одинаково понимают угрозу». Ни КПРФ, ни «Справедливая Россия», ни ЛДПР не пришли на митинг гражданского общества, представленного многими общественными и политическими организациями, состоявшийся 1 июля 2012 года против вступления России в ВТО.

А за ним санкции, которые полностью подорвали идеологию ВТО. Мы видим, как в условиях закрытия рынка поднимается промышленность и сельское хозяйство. Вместе с тем России нанесен такой урон, который будет долго влиять на экономическую жизнь России. Придет время и те, кто лоббировал вступление страны в ВТО, ответят перед законом и ее гражданами.

За пять лет, которые прошли со дня вступления России в ВТО, федеральный бюджет недосчитался триллиона рублей, а общие потери отечественной экономики оцениваются в 12 триллионов. Таковы неутешительные результаты, озвученные на круглом столе в Госдуме.

Всех впускать, никого не выпускать. Вступление в ВТО в 2012 году позиционировалось как открытые границы, свободные рынки и более выгодные условия торговли. На деле же членство обернулось для нашей страны новыми экспортными замками на двери и триллионными потерями для экономики. На круглом столе в Госдуме раскрыли секрет о том, как правительство страны пятью годами ранее фактически проталкивало законопроект о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Валерий Гартунг, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

Келейно, втихаря правительство подготовило документы, в Государственную думу их внесли без перевода текста. И за несколько дней протащили через Госдуму и приняли.

Снижение таможенных пошлин привело к тому, что на российский рынок стали ломиться иностранные товары. Так, на место отечественной строительно-дорожной техники пришли немецкие и бельгийские машины. Производство этой техники в России упало в разы. Но и экспорт, вопреки обещаниям членов правительства, проще не стал. Напротив, иностранные рынки для отечественных производителей оказались ещё более закрытыми.

Константин Бабкин, председатель Совета ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики:

Насколько мы знаем, а мы внимательно следили за ситуацией, взамен для российских производителей на внешних рынках не открылось ничего. Ни по одной позиции ни для одной отрасли ни в одной стране не был открыт рынок, не было принято системных решений, облегчающих экспорт из России. Наоборот, ситуация ужесточилась. На момент вступления в ВТО против России действовало 79 ограничительных мер. Через 3 года их стало 142 — вдвое больше.

Когда чиновники либерального толка говорят о плюсах ВТО, то в пример приводится рост в сельском хозяйстве. Мол, томаты наши нарасхват. Однако, депутаты Госдумы уверены в том, что пока нет повода для радости. Для того чтобы сельхозпроизводители могли взрастить помидоры, тратятся колоссальные суммы из федерального бюджета.

Сергей Катасонов, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам:

В результате что получили? Или мы убивали собственный бизнес, или государство должно было компенсировать эти издержки, датируя сельхозпроизводство. И мы сейчас это видим. 220 миллиардов вкладываем ежегодно, и, извините меня, к существующему росту я бы относился достаточно спокойно. Где он происходит, на каких территориях, и сколько у нас там банкротств?

Представитель главной бухгалтерии страны — Минфина — Никита Золкин на заседание круглого стола в Госдуме пришёл с калькулятором и подсчитал, в какую сумму бюджету обошлось хвалёное вступление в ВТО:

За период с 2015 по 2019 год уменьшение поступлений в среднем в год составит более 400 миллионов долларов, соответственно, больше двух миллиардов долларов за 5 лет. Что касается возможного пересмотра обязательств РФ в ВТО, данный вопрос носит комплексный характер, затрагивает экономику страны в целом. И здесь Минфин не вправе давать какую-то оценку.

Пока Минфин не вправе давать оценку, отечественные производители буквально погибают. Оказалось, что выйти из ВТО далеко не просто. Решение, принятое поспешно федеральным правительством 5 лет назад, поставило на грань существования всю отечественную промышленность.





Мария Иваткина

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