Сводки от ополчения Новороссии 23 декабря 2017
- 18:14 ВСУ меняют тактику войны в Донбассе.
- 15:29 Обстановка на фронтах не снижает накал напряжения даже в «перемирие» — Басурин.
- 15:20 ВСУ практическм сразу сорвали «новогоднее перемирие».
- 15:17 Приказ о соблюдении режима прекращения огня принять подразделениями ВС ДНР.
- 15:11 Карта обстрелов. Ситуация на фронтах ЛНР за текущие сутки.
- 15:07 Режим тишины в ЛНР украинскими агрессорами не соблюдается — Марочко.
- 14:59 В Ясиноватой проводят восстановительные работы после обстрелов ВСУ.
- 09:50 Украинская армия за сутки 23 раза нарушила режим тишины.
- 08:51 Гранатометами по “новогоднему перемирию”.
- 07:30 Танковые колонны ВСУ движутся в сторону Донбасса (ВИДЕО).
- 03:30 МГБ ЛНР обнаружило тайник с боеприпасами ВСУ (ВИДЕО).
- 02:19 СРОЧНО: перемирие на Донбассе сорвано украинской стороной.
- 01:24 ВСУ за час до «новогоднего перемирия» нанесли удары по югу ДНР и Ясиноватой.
- 00:20 Песня “Звонок в АТО” в окопах Донбасса.
- Вчера 22:57 «От кого вы нас освободили?!» — жители оккупированного села начинают бунтовать против ВСУ (ВИДЕО).
ВСУ меняют тактику войны в Донбассе
Украинское командование начало менять тактику противостояния в Донбассе в условиях наступившего этой ночью новогоднего перемирия. Об этом сегодня заявили в оперативном командовании ДНР.
«Противник стал применять тактику снайперских обстрелов. Так, в 15.40 с позиций ВСУ в районе Марьинки в направлении Трудовских зафиксирована работа снайперских групп», — отмечается в сообщении.
Там напомнили украинской стороне о действующем новогоднем перемирии и добавили, что силы ДНР ответного огня открывать не будут.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка на фронтах не снижает накал напряжения даже в «перемирие» — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ практическм сразу сорвали «новогоднее перемирие»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Приказ о соблюдении режима прекращения огня принять подразделениями ВС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов. Ситуация на фронтах ЛНР за текущие сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Режим тишины в ЛНР украинскими агрессорами не соблюдается — Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Ясиноватой проводят восстановительные работы после обстрелов ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинская армия за сутки 23 раза нарушила режим тишины
Украинские военные за минувшие сутки 23 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании Республики.
«За прошедшие сутки ВС Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись артиллерия, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие», — отметили в командовании.
Под огонь противника попали районы 14 населенных пунктов Республики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
С 00:00 23 декабря по киевскому времени (01:00 по времени Донецка) в Донбассе вступило в силу «новогоднее перемирие», однако оперативное командование Республики зафиксировало обстрелы со стороны украинских военных уже после его начала. Также ВС Украины не прекращали огонь за час до начала перемирия.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Гранатометами по “новогоднему перемирию”
Украинские силовики нарушили договоренности по соблюдению режима прекращения огня, сообщили в оперативном командовании ДНР.
С полуночи украинские военные «подвергли обстрелу район Ясиноватой». Стрельба велась из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, у поселка Гольмовский под Горловкой зафиксировано использование украинской стороной минометов.
Напомним, в Донбассе вступило в силу так называемое “новогоднее перемирие”.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Танковые колонны ВСУ движутся в сторону Донбасса (ВИДЕО)
Известный херсонский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что из Херсона по направлению к Донбассу направляются украинские танковые колонны.
В качестве доказательства экс-нардеп обнародовал видеозапись, которую ему передали очевидцы с места событий. Он подчеркнул, что техники очень много.
«Дорогие друзья! Мне из Херсона прислали видео передвижения тягачей с танками. Вчера утром большая колона военной техники выдвинулась в сторону Донбасса», — рассказал Алексей Журавко.
«Как утверждают очевидцы, они остановились по объездной трассе и ждали дополнительный подход танков», — добавил экс-депутат.
«Такой большой колоны тяжёлой техники люди в этой местности ещё не видели. Очевидец утверждает, что удалось побеседовать с водителями тягачей. Они рассказали, что техника едет на Донбасс».
Напомним, на днях Россия вывела своих военных наблюдателей из СЦКК на Донбассе, из-за чего многие эксперты заговорили об опасности нового всплеска активных боевых действий между ВСУ и Вооружёнными силами Народных Республик
Ранее контактная группа договорилась о «новогоднем перемирии» на Донбассе, которое выступило в силу в 00:00 23 декабря, но было сразу же нарушено украинскими оккупационными войсками.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МГБ ЛНР обнаружило тайник с боеприпасами ВСУ (ВИДЕО)
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, вблизи населенного пункта Дьяково сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР выявлен схрон украинских военнослужащих.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Летом 2014 года в указанном районе дислоцировались подразделения ВСУ.
Из тайника, обнаруженного в лесополосе, изъято: мины 82 мм — 60 шт. в комплекте, выстрелы к РПГ -7 — 6 шт., ВОГ-17 и ВОГ-25 — 149 шт», — отметили в ведомстве.
Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории Луганской Народной Республики.
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СРОЧНО: перемирие на Донбассе сорвано украинской стороной
Украинские войска сорвали объявленное накануне «новогоднее перемирие».
Об этом «Русской Весне» сообщили в оперативном командовании ДНР.
«Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 00.00, подвергли обстрелу район н.п. Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы». В районе н.п. Горловка и Гольмовский отмечено применение противником минометов различного калибра», — отметили в командовании.
Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ за час до «новогоднего перемирия» нанесли удары по югу ДНР и Ясиноватой
Украинские военные за час до вступления в силу «новогоднего перемирия» открыли огонь по южным селам ДНР и окрестностям Ясиноватой.
Об этом ДАН сообщили в оперативном командовании Республики.
«В 23:50, перед вступлением в силу очередного перемирия, ВС Украины открыли огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм по району промзоны под Ясиноватой и ряду сел в Новоазовском районе Республики», — сказал собеседник агентства.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Отметим, что 20 декабря на встрече Контактной группы в Минске участники переговорного процесса подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года по киевскому времени, то есть с 01:00 по времени Донецка. Донецкая Народная Республика в свою очередь также подтвердила приверженность данной договоренности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Песня “Звонок в АТО” в окопах Донбасса
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«От кого вы нас освободили?!» — жители оккупированного села начинают бунтовать против ВСУ (ВИДЕО)
Опубликованы кадры из недавно оккупированного ВСУ села под Горловкой в так называемой серой «зоне» ДНР.
Толпа местных жительниц возмущается проблемами, которые с собой принесли военные киевского режима.
«До этого было всё нормально. Прошла неделя, стало только хуже. Так может вы бы нас лучше не освобождали?» — на повышенных тонах говорит пожилая женщина.
«От кого вы нас освободили?!» — вопрошает другая местная жительница.
«Правильно она говорит!» — вторят дончанки.
Видео с Телеграм-канала War gonzo, созданного военкором Семёном Пеговым.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su