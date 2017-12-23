Сводки от ополчения Новороссии 23 декабря 2017

Известный херсонский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что из Херсона по направлению к Донбассу направляются украинские танковые колонны.

В качестве доказательства экс-нардеп обнародовал видеозапись, которую ему передали очевидцы с места событий. Он подчеркнул, что техники очень много.

«Дорогие друзья! Мне из Херсона прислали видео передвижения тягачей с танками. Вчера утром большая колона военной техники выдвинулась в сторону Донбасса», — рассказал Алексей Журавко.

«Как утверждают очевидцы, они остановились по объездной трассе и ждали дополнительный подход танков», — добавил экс-депутат.

«Такой большой колоны тяжёлой техники люди в этой местности ещё не видели. Очевидец утверждает, что удалось побеседовать с водителями тягачей. Они рассказали, что техника едет на Донбасс».

Напомним, на днях Россия вывела своих военных наблюдателей из СЦКК на Донбассе, из-за чего многие эксперты заговорили об опасности нового всплеска активных боевых действий между ВСУ и Вооружёнными силами Народных Республик

Ранее контактная группа договорилась о «новогоднем перемирии» на Донбассе, которое выступило в силу в 00:00 23 декабря, но было сразу же нарушено украинскими оккупационными войсками.

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