Стена не может противостоять свободе

Полностью или частично возведенные стены и пограничные фортификации в мире.Вспоминается пафос Рейгана, который призывал Горбачева разрушить Берлинскую стену, для торжества свободы и более безопасного мира.Как видим, в мире без Советского Союза стен стало только больше.В более широком контексте, эта схематичная карта является еще одной наглядной иллюстрацией краха концепции глобализации, которая должна была снять барьеры в глобальном мире американского будущего, которое так и не наступило.

Источник: colonelcassad.livejournal.com