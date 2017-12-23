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Стена не может противостоять свободе

23:27. 23 декабря 2017 Просмотров - 220 Нет комментариев Опубликовал:


Полностью или частично возведенные стены и пограничные фортификации в мире.
Вспоминается пафос Рейгана, который призывал Горбачева разрушить Берлинскую стену, для торжества свободы и более безопасного мира.

Генеральный секретарь Горбачев, если Вы ищете мир, если Вы ищете процветание для Советского Союза и Восточной Европы, если Вы ищете либерализацию: приезжайте сюда! Господин Горбачев, откройте эти ворота! Господин Горбачев, разрушьте эту стену!

<…>

Сегодня на стене я заметил слова, написанные на стене, возможно, молодым берлинцем: "Эта стена рухнет. Надежды обретут реальность". Да, эта стена поперек Европы рухнет. Поскольку это не может противостоять вере; это не может противостоять правде. Стена не может противостоять свободе.
Спасибо и да благословит вас Господь.

Рейган. 12 июня 1987 года.

Как видим, в мире без Советского Союза стен стало только больше.
В более широком контексте, эта схематичная карта является еще одной наглядной иллюстрацией краха концепции глобализации, которая должна была снять барьеры в глобальном мире американского будущего, которое так и не наступило.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1987, глобализация, горбачев. берлинская стена, карты, рейган, стена, холодная война
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