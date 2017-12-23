Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2017
- 13:46 “Бессмертный полк” сирийской войны.
- 04:30 Яркие кадры: Дрон снял акцию российских военных в самом красивом уголке Сирии (ВИДЕО).
- 02:30 Итоги войны: Что показала операция России в Сирии?.
- 00:02 США освободили от ИГИЛ практически всю Сирию и Ирак, — Трамп.
- Вчера 22:01 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР.
“Бессмертный полк” сирийской войны
Фотографии с празднования годовщины освобождения Алеппо.
В одной из колонн организовали своеобразный аналог "Бессмертного полка", где сирийцы несли портреты погибших российских и сирийских военных.
Спустя год после тяжелейшей "Матери всех битв", сирийцы вспоминают тех, без кого победа в сирийской войне была бы невозможной и празднуют освобождение Алеппо от "сил свободы и демокартии" превративших их страну в руины.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Яркие кадры: Дрон снял акцию российских военных в самом красивом уголке Сирии (ВИДЕО)
Горный городок Забадани на сирийско-ливанской границе по праву считается одним из самых красивых уголков Сирии, сюда и прибыл конвой Минобороны РФ.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон провели в Забадани новую гуманитарную акцию. Гумконвой прибыл в школу Истихарет-Ассайд Арраиз, где российских офицеров ждали радостные ученики и преподаватели.
Всего в долгожданной колонне для нуждающихся школьников Забадани привезли около 2 тонн гуманитарной помощи. В 500 пакетов с продуктовыми наборами вошли: рис, сахар, чай и мясные консервы. Параллельно с раздачей гумпомощи, военным врачом был развернут мобильный медицинский пункт, где им была оказана медицинская помощь 15 школьникам и 5 учителям.
Отметим, что Забадани долгое время находился под гнетом террористов, и только летом 2017 года совместными усилиями Сирийской Арабской Армии и отрядов «Хезболлы» город удалось освободить. За время господства боевиков некогда процветающий сирийский город-курорт пришел в сильный упадок. Но при активном гуманитарном содействии России мирная жизнь постепенно возвращается на сирийскую землю.
Читайте также: Поразительный результат операции в Сирии: Россия получает огромные дивиденды
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Итоги войны: Что показала операция России в Сирии?
Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что контртеррористическая операция в Сирии показала принципиально новое качество Вооружённых сил России.
Коллегия Министерства обороны России: итоги.
«Цифры, которые привел на сегодняшней коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу по итогам сирийской кампании, позволяют сделать ряд непреложных выводов.
Я даже не веду речь о высочайшей эффективности наших военных действий в Сирии, раздавивших за два с небольшим года мощнейшую террористическую группировку.
Есть еще и более важные вещи. Сирийская операция продемонстрировала принципиально новое качество сегодняшней российской армии, отличающее ее от армии советской, — крайне бережное отношение к личному составу, каждому бойцу, к каждой человеческой жизни. Не хочу быть голословным: соотношение безвозвратных потерь боевиков и наших военнослужащих в Сирии: 1507 к одному, и такого соотношения ни одна серьезная война еще не знала.
Мы преклоняем головы перед нашими соотечественниками, погибшими в Сирии. Мы вас никогда не забудем. Но операция в Сирии — это настоящая война, а на войне, как писал Окуджава, и правда стреляют.
Меня судьба в свое время отправила на Афганскую войну, и мы тогда просто были вне себя, когда видели, как порой бездарно гибли наши люди. В Сирии не было ни одного такого случая, ни одного.
Говорю это по горячим следам. Не сомневаюсь, что со временем история поставит афганцев и сирийцев в один ряд — как героических защитников России».
Читайте также: «Кровавые сутки в АТО: пулемётный дождь и жуткие смерти» (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США освободили от ИГИЛ практически всю Сирию и Ирак, — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские военные освободили от боевиков ИГИЛ* «практически все» районы Сирии и Ирака.
«Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные (провозглашенным боевиками) „халифатом” в Сирии. То же самое касается Ирака», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Также он подчеркнул, что «огромные успехи были достигнуты в Афганистане» после его речи в августе по стратегии США в этой стране.
Читайте также: «Кровавые сутки в АТО: пулемётный дождь и жуткие смерти» (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com