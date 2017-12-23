Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2017

10:58. 23 декабря 2017 Просмотров - 1,569 Нет комментариев Опубликовал:

“Бессмертный полк” сирийской войны



Фотографии с празднования годовщины освобождения Алеппо.
В одной из колонн организовали своеобразный аналог "Бессмертного полка", где сирийцы несли портреты погибших российских и сирийских военных.
Спустя год после тяжелейшей "Матери всех битв", сирийцы вспоминают тех, без кого победа в сирийской войне была бы невозможной и празднуют освобождение Алеппо от "сил свободы и демокартии" превративших их страну в руины.
































 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Яркие кадры: Дрон снял акцию российских военных в самом красивом уголке Сирии (ВИДЕО)

Яркие кадры: Дрон снял акцию российских военных в самом красивом уголке Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Горный городок Забадани на сирийско-ливанской границе по праву считается одним из самых красивых уголков Сирии, сюда и прибыл конвой Минобороны РФ.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.​​

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон провели в Забадани новую гуманитарную акцию. Гумконвой прибыл в школу Истихарет-Ассайд Арраиз, где российских офицеров ждали радостные ученики и преподаватели.

Всего в долгожданной колонне для нуждающихся школьников Забадани привезли около 2 тонн гуманитарной помощи. В 500 пакетов с продуктовыми наборами вошли: рис, сахар, чай и мясные консервы. Параллельно с раздачей гумпомощи, военным врачом был развернут мобильный медицинский пункт, где им была оказана медицинская помощь 15 школьникам и 5 учителям.

Отметим, что Забадани долгое время находился под гнетом террористов, и только летом 2017 года совместными усилиями Сирийской Арабской Армии и отрядов «Хезболлы» город удалось освободить. За время господства боевиков некогда процветающий сирийский город-курорт пришел в сильный упадок. Но при активном гуманитарном содействии России мирная жизнь постепенно возвращается на сирийскую землю. 

Читайте также: Поразительный результат операции в Сирии: Россия получает огромные дивиденды

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Итоги войны: Что показала операция России в Сирии?

Итоги войны: Что показала операция России в Сирии? | Русская весна

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что контртеррористическая операция в Сирии показала принципиально новое качество Вооружённых сил России.

Коллегия Министерства обороны России: итоги.

«Цифры, которые привел на сегодняшней коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу по итогам сирийской кампании, позволяют сделать ряд непреложных выводов.

Я даже не веду речь о высочайшей эффективности наших военных действий в Сирии, раздавивших за два с небольшим года мощнейшую террористическую группировку.

Есть еще и более важные вещи. Сирийская операция продемонстрировала принципиально новое качество сегодняшней российской армии, отличающее ее от армии советской, — крайне бережное отношение к личному составу, каждому бойцу, к каждой человеческой жизни. Не хочу быть голословным: соотношение безвозвратных потерь боевиков и наших военнослужащих в Сирии: 1507 к одному, и такого соотношения ни одна серьезная война еще не знала.

Мы преклоняем головы перед нашими соотечественниками, погибшими в Сирии. Мы вас никогда не забудем. Но операция в Сирии — это настоящая война, а на войне, как писал Окуджава, и правда стреляют.

Меня судьба в свое время отправила на Афганскую войну, и мы тогда просто были вне себя, когда видели, как порой бездарно гибли наши люди. В Сирии не было ни одного такого случая, ни одного.

Говорю это по горячим следам. Не сомневаюсь, что со временем история поставит афганцев и сирийцев в один ряд — как героических защитников России».

Читайте также: «Кровавые сутки в АТО: пулемётный дождь и жуткие смерти» (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США освободили от ИГИЛ практически всю Сирию и Ирак, — Трамп

США освободили от ИГИЛ практически всю Сирию и Ирак, — Трамп | Русская весна

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские военные освободили от боевиков ИГИЛ* «практически все» районы Сирии и Ирака.

«Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные (провозглашенным боевиками) „халифатом” в Сирии. То же самое касается Ирака», — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Также он подчеркнул, что «огромные успехи были достигнуты в Афганистане» после его речи в августе по стратегии США в этой стране.

Читайте также: «Кровавые сутки в АТО: пулемётный дождь и жуткие смерти» (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 декабря 2015
... по ошибкам американских боевиков в Сирии, последние не в состоянии отличить одних... появилась только 3-4 декабря. Несколько странная новость без какой-то официальной... агентства новостей, побывав на борту МиГ-21 ВВС Сирии, засняла бомбежку ИГИЛ. Окруженные...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 декабря 2016
...похороны медиков, погибших в Сирии. 08:10 Новости Сирии: российские саперы разминировали значительную...военные действия в Ракке, последнем оплоте ИГИЛ в Сирии, и для этого собираются... южной цитадели», — вечером 9 декабря сообщило медиа-крыло Национальных сил...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2016
... того, что последний удерживаемый представителями умеренной...военные. Напомним, 5 декабря боевики так называемой «сирийской...: colonelcassad.livejournal.com Новости Сирии: Тысячи террористов сдались ...помогли подняться организации, ставшей ИГИЛ», — заявил Обама,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 декабря 2016
...положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы...значительных потерь на севере Сирии, в течение последнего месяца в морги Стамбула... (ИГ, запрещена в РФ) и другими террористами. Об этом пишет РИА Новости...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 декабря 2015
... Уничтожение «суицид-мобиля» ИГИЛ. 14:31 Новости Сирии: армейцы отбили у террористов... Сирийской армии за 15 декабря Алеппо На востоке провинции ... Источник: rusvesna.su Сирия: последняя война Трубопроводистана. Пепе Эскобар Сирия – это энергетическая война...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 декабря 2015
... news-front.info Новости Сирии: армия отбила у ИГИЛ стратегически важную провинцию под...операций Сирийской армии за 27 декабря Идлеб Военный источник сообщил, ...разбрасывают листовки, предлагая террористам сдаться Последнюю информацию о ситуации на сирийских...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>