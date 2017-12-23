Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2017

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что контртеррористическая операция в Сирии показала принципиально новое качество Вооружённых сил России.

Коллегия Министерства обороны России: итоги.

«Цифры, которые привел на сегодняшней коллегии Министерства обороны России Сергей Шойгу по итогам сирийской кампании, позволяют сделать ряд непреложных выводов.

Я даже не веду речь о высочайшей эффективности наших военных действий в Сирии, раздавивших за два с небольшим года мощнейшую террористическую группировку.

Есть еще и более важные вещи. Сирийская операция продемонстрировала принципиально новое качество сегодняшней российской армии, отличающее ее от армии советской, — крайне бережное отношение к личному составу, каждому бойцу, к каждой человеческой жизни. Не хочу быть голословным: соотношение безвозвратных потерь боевиков и наших военнослужащих в Сирии: 1507 к одному, и такого соотношения ни одна серьезная война еще не знала.

Мы преклоняем головы перед нашими соотечественниками, погибшими в Сирии. Мы вас никогда не забудем. Но операция в Сирии — это настоящая война, а на войне, как писал Окуджава, и правда стреляют.

Меня судьба в свое время отправила на Афганскую войну, и мы тогда просто были вне себя, когда видели, как порой бездарно гибли наши люди. В Сирии не было ни одного такого случая, ни одного.

Говорю это по горячим следам. Не сомневаюсь, что со временем история поставит афганцев и сирийцев в один ряд — как героических защитников России».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.