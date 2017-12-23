Съезд утвердил Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ
17:45. 23 декабря 2017 Просмотров - 590 18 коммент. Опубликовал: brahman
В дополнение к вчерашнему https://colonelcassad.livejournal.com/3888379.html.
Съезд КПРФ поддержал кандидатуру Грудинина в качестве кандидата в президенты от КПРФ.
После того, как кандидатуру Грудинина одобрил Зюганов, такое решение съезда было ожидаемым.
23 декабря в Подмосковье завершил свою работу второй этап XVII Съезда КПРФ. По итогам тайного голосования кандидатом на пост Президента от КПРФ был избран П.Н. Грудинин. Также Съездом единогласно был принят ряд постановлений
С заключительным словом перед участниками партийного форума выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Лидер коммунистов поздравил П.Н. Грудинина с выдвижением, а также заявил о необходимости незамедлительного включения в работу всех партийных организаций. Он призвал бороться с апатией избирателей, которую назвал самой большой бедой России.
Геннадий Андреевич отметил, что КПРФ приложит все усилия для проведения кампании в формате честной и соревновательной борьбы. Он напомнил, что Компартия уже подготовила предвыборную программу, которая будет дополнена союзниками партии.
Вместе с тем лидер КПРФ отметил, что коммунисты прекрасно понимают, с кем имеют дело, и что борьба будет нелегкой. "Нам надо быть готовыми к любой лжи и отметать ее", – подчеркнул Г.А. Зюганов.
Кроме того, Геннадий Андреевич предложил не закрывать Съезд, чтобы в ходе выборной кампании или при подведении ее итогов у коммунистов была возможность оперативно принимать важные решения. Эта инициатива получила единогласную поддержку участников партийного форума.
https://kprf.ru/party-live/cknews/171645.html – цинк
Сам Грудинин в своем выступлении поддержал программу представленную Зюгановым и предложил Зюганову возглавить его предвыборный штаб.
«В своем докладе Г.А. Зюганов представил программу КПРФ и широких народно-патриотических сил. Я готов подписаться под каждым словом», – заявил оратор.
«Все идеи, заложенные в этой программе, мы сумели реализовать на практике в своем хозяйстве, хотя нам пришлось выдержать пять рейдерских атак», – рассказал он.
П.Н. Грудинин верит в возможность своей победы на предстоящих выборах: «Если всем кандидатам дадут возможность выступить перед избирателями и представить свою программу, если выборы будут честными, то мы, безусловно, победим».
Он считает, что нашу программу поддержат самые широкие слои населения страны, от рабочих, учителей, врачей до представителей бизнеса. «Наш главный лозунг – за всех!», – отметил он.
У Павла Николаевича есть опыт участия в политической жизни. Честный хозяйственник и политик пришелся не ко двору проворовавшейся знати. Его даже снимали с выборов. А на последних выборах местный избирком предпринял попытку отменить результаты выборов (на них победила команда Грудинина), и только вмешательство руководства КПРФ позволило отменить это незаконное решение. П.Н. Грудинин заявил, что все его действия, как кандидата в Президенты России от КПРФ (в случае, если его поддержит съезд), будут согласованы с избирательным штабом КПРФ. Он также обратился к Г.А. Зюганову с просьбой возглавить этот избирательный штаб.
https://kprf.ru/party-live/cknews/171640.html – цинк
Касательно пожеланий читателей на тему опросов про выборы, то как только сформируется окончательный список кандидатов, так сразу.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Поздравляю П. Грудинина с выдвижением от КПРФ и других ее союзников
кандидатом на президентские выборы.
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В Светлый Праздник Коляды родилось новое солнце Боги и Предки будут помогать Павлу Грудинину и команде единомышленников для возрождения нашей Родины. Поздравляю П. Грудинина и сотворцов будем помогать им в нелегком деле. Слава Богам и Предкам.
Планета “Совхоз им. Ленина” (Павел Грудинин)
https://www.youtube.com/watch?v=lcrzV5ZOVjI
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Брахман!
А что так скоропостижно скончалась олимпийская тема?
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На данный момент тема исчерпана. Если у вас есть интересный материал по теме – опубликуйте, обсудим.
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Откуда? Я же за МКАДом очень далеко. Провинция у нас, однако.
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Не скончалась,просто деньги уже освоены,ждут нового транша для “праведного” гнева за “честь ” страны.)))
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Много треплется. Вроде праведный гнев по поводу поддержки сельского хозяйства. Все ужасно. Но совсем непонятно, почему именно у него получается в нынешних “ужасных условиях”. Абсолютно никаких реалистичных объяснений! Либо условия не такие ужасные (то есть, критика не совсем корректна), либо врет о достижениях “островка социализма”. Второе более вероятно (или то и другое – условия не очень, но не такие ужасные, как представляет трепло). “На территории поселения расположены крупные торговые предприятия: ТК «Твой дом», ТК «Вегас», ТК «StarLight Cash & Carry» (на территории посёлка Совхоза имени Ленина), а также ТК «ВЭЙМАРТ» и дилерские центры «Ниссан», «Тойота» и «Лексус». Эту информацию товарищ не опровергает. Вот тут и секрет успеха – товарищ коммунист огромные доходы получает не от молока и клубники, а от вполне наглой приватизации дорогущих земель почти в черте города Москва. То есть, банальный буржуй с популистским трепом про социализм. Логично, что его прибило к КПРФ – коммерческой партии Российской федерации, которая голосовала в Думе в интересах самого богатого в России олигарха Ходорковского и самого крупного мошенника 90-х Мавроди, которая выражала интересы красных директоров – самых наглых приватизаторов 90-х. Клубника, наверное, также вполне прибыльный бизнес под боком такого огромного рынка, как Москва. Также причина успеха. Но главное – связи в правительстве, нечистоплотность, приватизация дорогих земель и никакого социализма. Что-то для пиара делает для лояльных ему сотрудников. За счет воровства. Так и наркобароны часто занимались благотворительностью, чтобы их боялись трогать – если арестуют, то пострадает масса людей, которых лишат благотворительности.
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Как вы считаете будь Грудинин руководителем колхоза в далекой сибирской глубинке добился бы он таких результатов ? Ну так 3000 – 4000 км от Москвы …? Я не против его как кандидата , но уж очень хочется прочесть его предвыборную программу , что именно он хочет предложить людям , если будет избран , а пока все это пиар .Наверное уже вся страна знает , что он лучший в сельском хозяйстве ( возможно это так и есть …) , теперь осталось выяснить как именно он собирается руководить страной и какие механизмы предложит для вывода страны из кризиса ….
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Вот здесь https://pdsnpsr.ru/posts/dokumenty/osnovy-edinoj-pozicii-socialno-i-nacionalno-orientirovannykh-sil-kprf-i-pds-npsr-po-voprosu-o-gosudarstvenno-konstitucionnom-ustrojstve_29102017
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Он не треплется как некоторые “солнцеликие”, а делает дело и не важно что у него там торговые центры автосалоны и т.д. ведь главное не то что человек вдыхает главное что выдыхает. Средства потрачены при чем личные не на яхты, шл*х, любовниц, самолеты и недвижимость за границей, а на благоустройство территории проживания и строительство школы. А у вашего “солнцеликого” дружки могут что-то подобное показать. Деньги в оффшорах золотые унитазы вот и все достижения, сплошной Киселевско-Соловьевски треп о великих свершениях. Уровень прапогандонства дошел до последней точки они уже убеждают людей что-то они богаты только они это не замечают или не знают. Желаю Павлу Грудинину победы, чтобы не писали кремлеботы.
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Это что,вот какой компромат всплывет когда “валить” начнут.)))Не на одну уголовку наскребут с одной только махинацией с приватизацией.)))))
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Насколько я знаю, земля не приватизирована, а сдана в аренду и доход от это идёт в общий бюджет, а не ему в карман. Думаю, что многие на его месте сделали бы по Вашей схеме.
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Выдвижение беспартийного Грудинина кандидатом на пост Президента от КПРФ можно только приветствовать. Вместе с тем по представленной информации со съезда КПРФ 23 декабря с.г. не ясно является ли Грудинин единым согласованным кандидатом от КПРФ и ПДС НПСР. Этот вопрос крайне интересует избирателей, заинтригованных заявлением в эту пользу, прозвучавшим на совместной пресс конференции левых и патриотических сил России 18 декабря с.г. Народ ждёт вразумительного ответа.
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Его как раз ПДС НПСР и предложил наряду с другими кандидатурами.
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Есть такая книга Евгения Пермяка “Очарование темноты” О “социалистическом капитализме” и талантливом предпринимателе его организовавшем на отдельно взятом заводе. Только вот в конце романа предприниматель бросается в ковш с расплавленной медью.
Очаровались Горбачевым… Очаровались Ельциным… СМИ долго раскручивали Грудинина, как успешного бизнесмена с социальной жилкой, у которого все поголовно счастливы. И вот очаровашка уже в кандитатах. Не промахнуться бы, Народ.
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Риск есть, но сегодняшний курс ведёт в никуда. У страны много проблем, которые тайными операциями не решишь. Организовать научно-технический прогресс сложнее, чем действия ВКС в Сирии. Спасибо ВВП за то, что он сделал, но ждать ещё 17 лет структурных перемен в экономике-смертельно для страны.
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А за кого голосовать? Собчак, Навального, Солнцеликого и его банду? Предвыборную программу на съезде озвучил Г.Зюганов и команда хорошая есть из объединённых правых и левых сил и в основном без картавых.
А то что у него нет опыта руководства страной- это не проблема с хорошей командой, главное пресечь “Офшоры”и посадить Набиулину с кланом Чубайса .
Директор совхоза А.Г.Лукашенко уже 23 года руководит страной. Полностью в стране обеспечена продовольственная безопасность и между Россией и беларусью постоянно ведутся торговые войны, что бы не пускать качественное Белоруское продовольствие на Российский рынок.
Хотя проблемы с Белорусской экономикой тоже есть, но в открытую и нагло в офшоры никто деньги не выводит.
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Два кохозника- это сила))) Что-то белорусские братья сегодня усиленно пиарят нам председателя совхоза в президенты, и станет Россия великой сельскохозяйственной державой, как у хохлов и белорусов. Нет, граждане-товарищи, хоть я и недолюбливаю Путина, но, пока, другого подходящего на политическом горизонте не наблюдается.