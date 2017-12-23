Ради новой большой войны западные политики готовы вновь разыграть “антисемитскую карту”!

Да, действительно, ничего нового у этих умных на зло политиков придумать уже не получается! Тогда, во время подготовки крупнейшей за всю историю человечества Второй мировой войны нарочито-показной антисемитизм вождей "Третьего Рейха" был только ширмой для сокрытия истинных задач, которые должна была решить та война.

Известно, что Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс выражали тогда в своих речах ненависть не ко всем евреям без разбору, а прежде всего к тем евреям, которые составляли ядро руководящей коммунистической партии Советского Союза. Убедительное свидетельство тому — доклад Геббельса "Большевизм в теории и на практике", зачитанный 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Позже, когда война уже началась, все немецкие солдаты получили приказ при пленении евреев-комиссаров Советской Армии — расстреливать их на месте. Убивать евреев-комиссаров (политруков) призывали и немецкие листовки, адресованные советским солдатам. Немецкие самолёты сбрасывали их над окопами Красной Армии в расчёте на то, что среди русских солдат найдутся желающие сдаться в немецкий плен, предварительно убив своих евреев-политруков (политических руководителей).

В то же самое время, как свидетельствует та же история всеми своими архивами, в нацистском "Вермахе" служило около 150 тысяч евреев, которых нацистам было запрещено убивать! Это "полезные" евреи с немецкой кровью! — убеждал немцев Гитлер! В ходе той большой войны из числа "полезных нацистам евреев с немецкой кровью" около 10 тысяч евреев-гитлеровцев оказались в советском плену.

Информация от Шимона Бримана:

"Летом 2002-го 30-летний Брайан Марк Ригг опубликовал свой труд — "Еврейские солдаты Гитлера: нерассказанная история нацистских расовых законов и людей еврейского происхождения в германской армии". Брайан — евангельский христианин (как и президент Буш), солдат-доброволец Армии обороны Израиля и офицер морской пехоты США, вдруг заинтересовался своим прошлым. Почему один из его предков служил в вермахте, а другой погиб в Освенциме? Позади у Ригга была учеба в Йельском университете, грант от Кембриджа, 400 интервью с ветеранами вермахта, 500 часов видеопоказаний, 3 тысячи фотографий и 30 тысяч страниц воспоминаний гитлеровских солдат и офицеров — тех людей, чьи еврейские корни позволяют им хоть завтра репатриироваться в Израиль. <...> Полна тайн и история спасения Любавичского ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона из Варшавы осенью 1939 года, (последователи которого в буквальном смысле захватили в настоящее время Московский Кремль! — комментарий А.Б.). Хабадники, проживающие в США, обратились тогда к госсекретарю Корделлу Хэллу с просьбой о помощи. Госдепартамент договорился с адмиралом Канарисом (тоже ЕВРЕЕМ) — главой военной разведки (абвера) о свободном проезде Шнеерсона через Рейх в нейтральную Голландию. Операцией по вывозу Любавичского ребе из оккупированной Польши руководил подполковник абвера д-р Эрнст Блох — сын еврея. Этот офицер сам был "прикрыт" надежным документом: "Я, Адольф Гитлер, фюрер немецкой нации, настоящим подтверждаю, что Эрнст Блох является лицом немецкой крови". Интересно, что его однофамилец, еврей д-р Эдуард Блох, в 1940 году получил лично от фюрера разрешение на выезд в США: то был врач из Линца, лечивший мать Гитлера и самого Адольфа в детские годы..." Источник — статья "ЕВРЕЙСКИЕ СОЛДАТЫ ГИТЛЕРА" Шимона Бримана, опубликованная на израильском сайте: Источник — статьяШимона Бримана, опубликованная на израильском сайте: http://www.jewukr.org/observer/jo19_38/p0103_r.html

Вот таким избирательным был "антисемитизм" руководства гитлеровской Германии.

В наше время аналогичный избирательный антисемитизм разыгрывают уже другие политики. В мировое информационное пространство запускаются людьми, с виду серьёзными и авторитетными, такие мысли и идеи, а также предпринимаются ими такие шаги, что после ознакомления с ними начинаешь понимать ясно и чётко, что наш мир стоит сейчас на пороге новой большой войны, которую очень искусно подготавливают специалисты по "ментальным диверсиям".

Например, известный каббалист Михаэль Лайтман, находясь в Израиле, высказал не далее как в марте этого года те же слова, которые говорили ранее Геббельс и Гитлер: "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ВСЕ СТРАДАНИЯ МИРА ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ! Однако, Лайтман пошёл дальше и развил эту идею нацистов: "евреи не делают того, что должны делать, и наоборот, делают то, что не должны делать... Поэтому следующее истребление евреев может начаться в Америке!" — сказал каббалист.

Вот так, ни больше, ни меньше, человечество стоит на пороге "следующего истребления евреев!"

Президент США Дональд Трамп не остался в долгу, видя какой "булыжник" полетел в его американский "огород". Наверное, он подумал: "ну ни хрена себе! Израильские жиды решили устроить евреям Холокост-2 у меня в Америке!!!" Как бы там ни было, американский президент нашёл хороший способ, как подложить Израилю "большую свинью" в качестве ответного шага на наглый выпад израильского религиозного деятеля-концептуала, которого в Израиле никто не осудил за его высказывания. Трамп взял и сделал в ответ важное политическое заявление, которое сразу же возмутило весь мусульманский мир и резко обострило на Ближнем Востоке арабо-израильские отношения.

Как говорится, не рой яму другому!

Цитата из мировых новостей: "Дональд Трамп объявил, что официально признаёт Иерусалим столицей Израиля и скоро начнёт процесс передвижения туда американского посольства — сейчас оно находится в Тель Авиве". Источник.

Теперь, после такого заявления Трампа, если "следующее истребление евреев" действительно неизбежно, как высказался каббалист Лайтман, то оно, скорее всего, случится на территории Палестины, а не в США, поскольку полуторамиллиардная мусульманская община ни за что не потерпит от Израиля такой наглости — сделать Иерусалим столицей Израиля.

Вот и получается, что для политиков и иудеев высшего ранга, которые управляют судьбами миллионов людей, евреи — это расходный материал, который можно многократно использовать для разжигания малых и больших войн на планете.

Как тут не вспомнить Иосифа Сталина, который ещё в 1935-1936 годах знал из пламенных речей Гитлера и Геббельса, произнесённых на съездах нацистов в Нюрнберге, что нарочито-показной антисемитизм этих двух липовых "арийцев" был нужен им только для того, чтобы сыграть на чувствах европейцев, которые действительно испытывали большую неприязнь ко всем евреям без разбору особенно из-за устроенного евреями в начале 1930-х годов мирового финансового кризиса, вошедшего в историю как "Великая депрессия".

"Великая депрессия (англ. Great Depression) — мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год)[1]. Поэтому 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии. Великая депрессия наиболее сильно затронула Германию, Великобританию, Францию, США, Канаду, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платёжеспособного спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40—60 %..." Источник.

Этот "мировой кризис" был, разумеется, событием спланированным, рукотворным и злонамеренным, причём он был устроен так искусно, а главное вовремя, что решал сразу две сверх-задачи!

Так называемым "мировым империалистам", стремящимся к абсолютной власти над миром, нужно было привести к власти в Германии в качестве фиктивного "спасителя немецкой нации" — их ставленника Адольфа Гитлера (Шикльгрубера), чтобы он, Гитлер, сплотил немецкую нацию своими идеями, дав всем немцам работу и веру в светлое будущее, а затем организовал их Крестовый поход на Восток. Для этого крестового "Дранг нах Остена", разумеется, нужны были огромные деньги! Очень большие деньги! Вот их предварительно и выкачали евреи из карманов многих сотен миллионов граждан стран Европы, США и Англии через умело организованный ими "мировой экономический кризис", чтобы потом эти гигантские средства иудеи-банкиры могли вложить в милитаризацию нацистской Германии, ну и чтобы немцы могли поверить, что Гитлер — почти всемогущий Бог для них!

Выше я упомянул про Сталина. Так что же по поводу нарочито-показного антисемитизма истинных организаторов Второй Мировой войны сказал глава СССР в 1936 году, в котором два липовых "арийца" Гитлер и Геббельс истошно призывали весь мир ненавидеть евреев?

Читайте что было опубликовано в газете "Правда" №329 за 30 ноября 1936 года:

Антисемитизм — это громоотвод! Это психический приём по переводу внимания людей от истинных матёрых злодеев на всех без разбору евреев! Вот что это такое.

И сейчас разжиганием этого антисемитизма занимаются в Израиле каббалист Михаэль Лайтман, а в США — президент Дональд Трамп.

Поднять волну антисемитизма при каждом удобном случае пытаются в Израиле и тамошние средства массовой информации. Например, в тот момент, когда судебная власть России с подачи еврейских организаций попыталась осудить меня по 282 статье УК РФ за написанную мной в 2012 году книгу "Апокалипсис наступит завтра", признанную по решению мурманского районного суда "экстремистским материалом", ряд израильских СМИ запестрил заголовками:

"Суд РФ оправдал антисемита, требующего ИЗГНАНИЯ ЕВРЕЕВ из России"

"19 апреля 2016 года в Мурманске прекращено уголовное дело по обвинению в экстремизме Антона Благина — писателя, призывающего к ИЗГНАНИЮ ЕВРЕЕВ из России". Источник.

Ложь израильских СМИ в том, что я не призывал "к изгнанию евреев из России", а говорил о группе "иудеи", которую подверг в своей книге жесточайшей критике!

Вот мои слова и убеждения, которые я и сегодня отстаиваю: «Иудеи, которые входят в международную группу "иудейский раввинат", представляют собой паразитическую надстройку над евреями, столь же опасную, какой была национал-социалистическая партия в гитлеровской Германии. Эта международная группа "иудейский раввинат" широко использует в своей деятельности принцип "разделяя — властвуй!", а евреев она широко использует в качестве "интернационального инструмента" по разжиганию вражды и ненависти между народами планеты».

Отрывки из моей книги "Апокалипсис наступит завтра" (главы №41-42), процитированные в израильской статье:

«В истории России дело не раз доходило до того, что первые лица государства принимали решения об инкапсуляции иудеев, видя в этом акте единственный способ защиты общества от злоумышленников. Так поступали Иоанн Грозный, Екатерина Первая, Елизавета и другие коронованные особы. Чего стоит один только указ Екатерины Первой «О высылке жидов из России» от 26 апреля 1727 года!





Насильственное выдворение иудеев за пределы государства, разумеется, не решало всей проблемы, с которой неоднократно сталкивалась Россия. Но позитивный момент от выдворения жидов из страны имелся...





Ведь жидовская логика – это искусство обмана, когда говорящий преследует цель запутать собеседника или слушателей или хочет доказать что-либо неправедное или опорочить какое-либо дело, известный факт, невзирая на правду...





Определение «жидовская логика» появилось на Руси из-за практики и риторики иудеев, которые руководствовались в своей жизни законами и заповедями Торы. Применение жидовской логики лидерами Третьего Рейха было связано с идеологией нацизма».

Как видим, я писал не столько про евреев, сколько про иудеев! Более того, в моей книге есть глава, которую районный суд не принял во внимание: "Спасите евреев от иудеев и вы спасёте весь мир!"

27 ноября 2015 года решением суда Ленинского района города Мурманска книга "Апокалипсис наступит завтра" была признана "экстремистским материалом". Потом уже и в отношении меня самого было возбуждено уголовное дело за сам факт написания этой книги. Надо отдать должное российским СМИ за то, что они чётко указали причину запрета моей книги: "В самой книге по мнению прокуратуры присутствует чрезмерная критика иудаизма". Соответственно, никакого требования "изгнать евреев из России" с моей стороны не было.

Источник: http://severpost.ru/read/40170/

Получается, что израильским СМИ не выгодна конструктивная и справедливая критика иудаизма, как это было в моём случае, но крайне выгоден антисемитизм! Они хотят истерично кричать о нём на весь мир, даже когда его нет совсем!

Карикатура на псевдо-антисемитизм, устраиваемый самими иудеями. Карикатура на псевдо-антисемитизм, устраиваемый самими иудеями.

Почему иудеям крайне выгоден антисемитизм? — уже понятно. "Антисемитизм — это громоотвод! Это психический приём по переводу внимания людей от истинных матёрых злодеев на всех без разбору евреев!"

Почему же сегодня даже израильский каббалист Михаэль Лайтман снизошёл до того, что разродился заявлением, что "следующее истребление евреев может начаться в Америке! Причём оно будет намного мощнее, шире и глубже, чем в Германии".

Когда телеведущий спросил Лайтмана: "чего же история повторяется? Ведь проходили уже!", каббалист ответил: "законы природы неизменны! Если мы их не выполняем, то они повторяются. Мы их пускаем по кругу!"

Далее между телеведущим и М.Лайтманом состоялся такой диалог:

- Ну, то есть, вопрос: "может ли нацист стать каббалистом, вы отвечаете "может!".





- Да. Тоже мы видим среди евреев, которые должны были стать каббалистами. Они в своём роде становятся нацистами!



- В чём?



- В том, что они считают себя особыми, "особая раса", никому и ничего не должная, и так далее. Не хотят слышать о своей обязанности относительно всех народов, это и есть возвышение себя над другими, свойственное нацизму. И это проявляется сегодня довольно сильно у евреев!



- Вы не боитесь вот так прямо это говорить?



- Я не боюсь ничего, потому что тут некуда бояться, времени не осталось!.. (Источник).

Во всём этом нагромождении "умных слов" каббалиста Лайтмана самой важной и самой правдивой является только последняя фраза: "тут некуда бояться, времени не осталось!". А всё потому, что весь мир уже вот вот прозреет и до него дойдёт, что "ВСЕ ПРОБЛЕМЫ И ВСЕ СТРАДАНИЯ МИРА НЕ СТОЛЬКО ИЗ-ЗА ЕВРЕЕВ, СКОЛЬКО ИЗ-ЗА ИУДЕЕВ, ВЫСШАЯ КАСТА СРЕДИ КОТОРЫХ КАК РАЗ КАББАЛИСТЫ!

Последнее, кстати, легко доказывается даже фомам-неверующим благодаря тем религиозным знаниям, которые иудеи распространяют среди евреев. Привожу материал с иудейского сайта: "Наша учёба": http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-25592.html

"Тора", если кто-то не знает, — самая главная религиозная книга иудеев.

Обратите внимание на информацию в красной рамке на средней картинке, взятой мною с иудейского учебного сайта: http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-25592.html

Высший уровень знаний, зашифрованных в иудейской Торе, это "Сод" — каббалистическая интерпретация текста, доступная лишь немногим, то есть, доступная лишь каббалистам, которые и являются самыми главными мозгокрутами в иудаизме.

И если один из каббалистов заявил недавно на весь мир: "Я не боюсь ничего, потому что тут некуда бояться, времени не осталось!", и при этом он уже напророчил новый Холокост евреев, который должен быть "намного мощнее, шире и глубже, чем в Германии", то понимать это надо так, что ради спасения себя, любимых, эта горстка высокопоставленных иудеев готова принести сегодня в жертву значительно больше евреев, чем 6 миллионов!

Я же и сегодня продолжаю утверждать, что в христианской Библии написана правда об иудеях вот в этом предложении: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия, Откровение, 2: 9).

Иудаизм — это религия, в которой диавол назван Богом. Благодаря этому давным-давно сотворённому Иудеями "фокусу", миллионы людей во всём мире и пребывают до сих пор в заблуждении, полагая, что иудаизм — "одна из равновеликих религий". В этом как раз и таится главный "корень зла".

Выкорчевать это всемирное зло и уничтожить его корень в одиночку ни один народ не может. Это возможно сделать только в рамках всего человечества, усилиями всех миролюбивых людей. А чтобы это произошло, подавляющее большинство землян, в том числе и миллионы обманутых раввинами евреев, должны осознать, сколь страшным злом является так называемая "иудейская вера" о еврейской исключительности — иудаизм!

Важное приложение: "Жиды рано обрадовались победе над Россией! Уверен, их проникновение в Кремль было попаданием в западню!": https://cont.ws/@antonblagin/801009

22 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин