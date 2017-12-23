Пожар на теплоходе “Лядов” и репрессии
17:03. 23 декабря 2017 Просмотров - 273 Один комментарий Опубликовал: brahman
Ужасы репрессий на примере истории с пожаром на теплоходе "Лядов".
Из самарской областной газеты "Волжская коммуна" 1935 год
https://amarok-man.livejournal.com/2987812.html – цинк
Интересно, виновники пожара и создатели атмосферы шкурничества зачислены в число жертв сталинского режима?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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а есть ещё дела о поджоге под Ленинграде лесозаготовительного завода..им Мурманское дело..потом Донецкое об откатах и диверсиях,а потом поджог нефтитерминала в грозном…все это жертвы репрессий 30-х..