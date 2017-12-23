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Пожар на теплоходе “Лядов” и репрессии

17:03. 23 декабря 2017 Просмотров - 273 Один комментарий Опубликовал:


Ужасы репрессий на примере истории с пожаром на теплоходе "Лядов".







Из самарской областной газеты "Волжская коммуна" 1935 год

https://amarok-man.livejournal.com/2987812.html – цинк

Интересно, виновники пожара и создатели атмосферы шкурничества зачислены в число жертв сталинского режима?

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1935, 30-е, газеты, история, репрессии, ссср, сталин, теплоход "лядов"
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Один комментарий»

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    serjoza 23 декабря 2017 в 18:18 Ссылка Пометить
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    а есть ещё дела о поджоге под Ленинграде лесозаготовительного завода..им Мурманское дело..потом Донецкое об откатах и диверсиях,а потом поджог нефтитерминала в грозном…все это жертвы репрессий 30-х..

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