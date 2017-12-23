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Олег Соколов о Египетском походе Наполеона

18:13. 23 декабря 2017 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:

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Хронометраж:
0:33 – О причинах Египетского похода.
6:52 – Взаимоотношения Англии и Франции на море в 18 веке.
20:55 – Как было принято решение о Египетской экспедиции.
34:16 – 5 марта 1798 г. – начало подготовки Египетской кампании.
49:13 – 19 июня 1798 г. – корабли отплыли из Тулона, начало похода.
1:00:09 – Взятие острова Мальта.
1:20:26 – Английская и французская эскадры направляются в Египет.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 3674 3140
    Руса 24 декабря 2017 в 1:54 Ссылка Пометить
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    Интересный рассказ.
    Стечение обстоятельств иногда многое решают в жизни.
    С Мальтой французам повезло, а Нельсон случайно их не нашел на
    пути в Египет.

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