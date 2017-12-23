Олег Соколов о Египетском походе Наполеона

Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!

https://oper.ru/donate/history

Хронометраж:

0:33 – О причинах Египетского похода.

6:52 – Взаимоотношения Англии и Франции на море в 18 веке.

20:55 – Как было принято решение о Египетской экспедиции.

34:16 – 5 марта 1798 г. – начало подготовки Египетской кампании.

49:13 – 19 июня 1798 г. – корабли отплыли из Тулона, начало похода.

1:00:09 – Взятие острова Мальта.

1:20:26 – Английская и французская эскадры направляются в Египет.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Источник: www.youtube.com