Новый итальянский закон – предвестник эвтаназии

Источник: ru.euronews.com

Итальянский Сенат, верхняя палата парламента, окончательно одобрил закон, позволяющий пациенту отказаться от бесполезного лечения в случае смертельных заболеваний.

Текст был предложен правящей Демократической партией. На голосовании за его принятие высказались 180 сенаторов, против – 71. Теперь пациент сам определяет насколько далеко может заходить врач при его лечении. На улицах Италии сторонники закона не скрывают эмоций.

«Этот закон – хороший шаг вперед. У нас у всех есть право остановить бесполезную терапию и дорогостоящее лечение, — не скрывает радости Люка Кошоли, представитель ассоциации «Конец жизни». Конечно, нам все ещё не хватает легализации эвтаназии, но мы представим это на рассмотрение парламенту в будущем.» – продолжил он.

Чтобы отказаться от предложенной терапии, больной должен подписать документ, который может быть отозван пациентом в любой момент в присутствии двух свидетелей.

Источник: nstarikov.ru