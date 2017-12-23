Монстры могут реально существовать, или куда пропадают люди?

Наша вселенная очень большая, до сих пор точно неясно существует ли конец вселенной или она бесконечна. Космос такой огромный, что в данный момент люди с помощью самых современных технологий, применяемых в телескопах, могут изучать лишь малую его часть. Существование экзопланет, а это те на которых гипотетически может присутствовать жизнь, подтверждается научными исследования и наблюдениями. В далёком космосе гипотетически может находиться планета, на которой существует жизнь, там допустим находится цивилизация разумных существ, которые по свое природе являются хищническими-гуманоидами, они обладают разумным мышлением высокого уровня. На своём пути развития у них в обществе сложились свои порядки, нормы поведения. Допустим для них высокой честью является быть уважаемым и почитаемым охотником, который обладает трофеями разных опасных существ. Вначале развития своего цивилизационного пути они вели охоту на своей планете и это было их основным занятием. После достижения высокого технологического уровня, у них появилась возможность путешествовать в космосе и они стали икать новые охотничьи угодья на других планетах. В одном из таких полётов какой то охотник Хищник нашёл планету Земля, на которой он решил посмотреть наличии подходящей дичи для своего занятия. Прибыв на планету он обнаружил человека, который обладает оружием, может оказывать сопротивление, и идеально подходит под объект охоты. И вот в один из моментов планета Земля превратилась в одно из угодий для охоты гуманоида-хищника из далёкого космоса, который тайно посещает дабы добыть ценный трофей, за который он получит большое уважение и почесть в своём обществе. Реальное существование монстра Хищник вполне возможно, на Земле периодически пропадают люди, существует много очевидцев которые утверждают о космических кораблях неизвестных. Кто знает, может очередной неопознанный, летающий объект в небе это прибывший Хищник в свои охотничьи угодья для охоты на человека, который для него является дичью.

Про инопланетян, переход в параллельные миры, перемещения во времени и прочие эзотерические штучки слышали и читали все.

Многие после крутят пальцем у виска, другие с жаром доказывают, что не верить этому нельзя, так как сами были неоднократно похищены пришельцами.

Мы не будем столь категоричны, отвергая или принимая на веру любые версии, просто расскажем несколько случаев, а уж читатель пусть делает выводы.

Куда исчезают люди в России?

В Москве молодая мама оставила спящего грудного ребенка на десять минут пока бегала в магазин. Когда вернулась, ребенка в кроватке не было. Дверь она открывала ключом, никаких следов взлома. В панике позвонила на работу мужу, матери, подумала, может, они зачем-то младенца забрали? Вызвали полицию. С тех пор прошло четыре года.

Молодая пара. В медовый месяц молодожены собрались прокатиться на пароходе вниз по Волге до Астрахани. С утра собирали чемоданы, заказали на 15.00 такси. Девушка вышла положить деньги на телефон, вернулась через полчаса. Молодой муж исчез. Сначала подумала – розыгрыш, после того как прошли все сроки, сорвалась поездка, вызвала родных. Обзвонили все отделения полиции, больницы, морги, на следующий день написали заявление. Дело заведено в 2009 году.

Мужчина уехал в командировку в другой город. Устроился в гостиницу, оттуда позвонил домой. Поговорил с дочерью. Больше его никто не видел. Из гостиницы, предположительно, он не выходил, потому что ботинки (дело было зимой), костюм, теплая куртка и шапка пылились в шкафу. Еще один висяк с 2011 года.

Ещё случай - системный администратор крупной фирмы ушел в положенное время на обед. С обеда на службу не вернулся, домой вечером не пришел. В семье осталась жена с двумя детьми. Никаких скандалов с женой накануне исчезновения не было. Долгов, ипотеки – не было. Врагов – не было. Парня все любили, и для близких это происшествие стало настоящей трагедией. Заявление в полицию было написано в августе 2014 года.

Куда пропадают люди

Таких примеров за многие годы по нашей стране – десятки тысяч, в мире – миллионы. Я попытался разобраться со статистикой, но она очень противоречива, поэтому за нее не отвечаю, я не Левада-центр.

Так вот, согласно статистике, в Соединённых Штатах более миллиона человек пропадают каждый год. 65 процентов находятся в течение недели. Еще 20-25 процентов пропавших обнаруживают в промежуток от месяца до десяти лет. Итого, примерно, 90 процентов.

Оставшиеся 10 процентов исчезают бесследно навсегда. А это около ста тысяч человек.

Я читал, что по российской статистике пропавших меньше в два раза. Возможно. Но 50 тысяч цифра тоже огромная.

Вот список основных вероятных причин исчезновения людей:

Бомжи. Среди этой категории бесследно сгинувших больше всего. Это и не удивительно Люди психически нездоровые, наркоманы, алкоголики. Эти уходят из дома, убегают из больниц без документов, без телефонов. Находят не всех и часто они заканчивают свой путь в крематории в качестве неустановленных трупов Рыбаки, охотники, туристы, грибники и прочие любители природы Беглые детдомовцы Экзальтированные супруги, расплевавшиеся со своей второй половиной и «ушедшие в ночь» Пропавшие в зоне катастроф или боевых действий Сбежавшие от кредитов, от грозящего срока, от долгов, алиментов, бандитов Дети и подростки, жертвы семейного насилия

В эти 8 пунктов и входят 90 процентов исчезнувших. Но в полицейских сводках есть еще один пункт: «Пропали внезапно и без видимых причин». Это те самые 50 тысяч, которых не нашли никогда.

Да, среди них могут быть люди, похищенные в рабство, для насильственного занятия проституцией, убитые, труп которых уничтожен, погибшие нелепой смертью (например, сбитые машиной в чужом городе).

Все так, но есть случаи, которые не укладываются в эти схемы, и о которых мы рассказали выше. Известны еще более странные исчезновения.

Исчезновения людей — реальные случаи

Американский криминалист Т. Белл, который опрашивал множество родственников сгинувших без вести, знает много таких историй.

Лос-Анджелес. Город ангелов. Сшания. На небольшой пустой автомобильной стоянке женщина складывала продукты в багажник. Ее одиннадцатилетняя дочь находилась здесь же, посторонних рядом не было. Мать потеряла ее из вида на несколько секунд. Поиск длится уже много лет.

Сан-Франциско. В дом, где он снимал квартиру, вошел мужчина сорока восьми лет. Эван Джакоби. Этот момент зафиксировала видеокамера на входе. Обратно Эван не вышел. Записи на камере все подтверждают. Сыщики прочесали здание несколько раз. Безрезультатно. Джакоби исчез десять лет назад.

Вспомним Шерлока Холмса: «Отбросьте всё невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался».Наличие параллельных Вселенных, кротовых нор, временных петель, других миров в пространстве вариантов уже не отрицает современная наука. Почему же мы не должны обращать внимание на огромное количество странных фактов, которые не в состоянии сегодня объяснить никто.

Давайте верить, что исчезнувшие оказываются в другом параллельном лучшем мире, где спокойно и светло.

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

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https://zen.yandex.ru/media/ecoviews/monstr-hiscnik-mojet-realno-suscestvovat-5a0aca33168a91684fafa81c?