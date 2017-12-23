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Крымская резолюция в ООН: разочарование свидомых

20:27. 23 декабря 2017 Просмотров - 447 Один комментарий Опубликовал:

ан порох

Киев радовался и ликовал, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию по Крыму. Праздновал победу, грозил России, но что произошло в реальности? Была ли победа и успех?

Просто очередная резолюция, принятая со спорным результатом: 70 «да», 76 «против» и 26 «воздержавшихся» стран. Порошенко и Климкину почему-то показалось, что мировое сообщество решило усилить давление на Россию по крымскому вопросу. Ну, как же, ведь на их стороне европейцы, Америка, арабы, Япония и Южная Корея. Вот только, по мнению обозревателя украинского издания «Корреспондент» Валентина Гайдая, не стоит радоваться раньше времени. В крымском вопросе мир раскололся.

На стороне России оказались не только Северная Корея, Сирия, но и Китай, ЮАР, Казахстан и Индия. Политика Москвы, в отличие от киевской внешнеполитической стратегии, оказалась многовекторной, а не зацикленной на Запад. Следовательно, этим странам нет нужды действовать в интересах Украины ради сохранения дружественных отношений. Авторитет Незалежной на международной арене так себе: гроша ломаного не стоит.

Многие страны голосовали в ООН даже не против Украины, а в пику западным странам, укрепляя тем самым Россию. В целом все голосование свелось не к защите украинских интересов, а к геополитическому противостоянию Запада и России.

Киев мог бы наладить сотрудничество с той же Сербией, ведь Украина не признала независимость Косово, но опять же не получается. А так хочется намекнуть Белграду, что если Крым – это Украина, тогда и Косово – Сербия. В целом автор склоняет украинское руководство развернуться в сторону Африки, стран Южной Америки и Азии, чтобы усилить свои позиции в мире.

Разумный взгляд на вещи, но вряд ли осуществимый при нынешней власти. Для Петра Порошенко Запад просто рай обетованный, как и для его чиновников. Он вроде понимает, что внешняя политика должна быть разносторонней, а не хватает ума сработать, как нужно.

Хотелось бы успокоить «небратьев» по этому поводу. Дружба с азиатами и африканцами не поможет вам вернуть Крым. Крымчане сказали свое слово на референдуме в 2014 году, а подтолкнули к решительным действиям их именно беспредел, кровавый хаос и возрождение нацизма на Украине. Так что, пора перестать питать несбыточные мечты. Ни уговорами, ни силой Украине полуостров не вернуть. Распрощались навек. C'est la vie, небратья!

Метки: #Генеральная Ассамблея ООН, крым / россия / сша / украина / политика, петр порошенко
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Один комментарий»

  • 4384 3922
    Stelm 23 декабря 2017 в 23:51 Ссылка Пометить
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    Крым-еще раз удобный повод “пнуть” Россию,не более того. Голосование-декабрь 17. А что будет в декабре 18? Если с “великими”ничего не случится,то примерно все так и будет. А если(не дай Бог какой-нибудь катаклизм)),и “великую нацию” начнут чморить,то вся бутафорская организация ООН признает Крым частью России. Там,как и везде,-сильнейший диктует правила. Пока рулят пиндосы,но это пока…. А хочется справедливости в Мире)) Посмотрим)

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