Кандидаты в президенты и партийная система
Во время поездки в Ханты-Мансийск (14.12.2017) состоялась встреча с общественностью города. Накануне президентских выборов, в день, когда Путин объявил, что идет на выборы, как самовыдвиженец, тема беседы «задалась сама собой»…
00:00:00 – Почему Путин идёт на президентские выборы самовыдвиженцем
00:06:13 – Кандидаты в кандидаты в Президенты
00:11:33 – Партийная система в России себя изживает?
00:23:47 – Зачем необходим закон о Конституционном собрании
00:29:20 – Почему не все указы Путина исполняются
00:35:24 – Собчак и выборы
00:38:20 – Появление герба России на монетах
00:43:34 – Как будут раскачивать ситуацию в стране к президентским выборам
00:49:55 – Кто регулирует цены на нефть
00:53:17 – Четвертый президентский срок Путина
00:59:02 – О замене долевого строительства проектным финансированием
01:01:27 – Наши противники работают на будущее
01:05:36 – Почему ПВО не в Госдуме
01:09:10 – Критика должна быть конструктивной
01:15:12 – Надо задавать свою повестку дня
01:25:32 – Плюсы цифровой валюты для государства
01:30:59 – Возможно ли объединение патриотических сил
01:34:21 – О национальной идее
P.S. Во время поездки в ХМАО Изборский клуб посетил нефтяные поля, встретился с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой, нанес визит Павлу, митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому, открыл отделение клуба, провел пресс-конференцию и круглый стол.
Что касается добычи нефти, то выглядело все, не так романтично, как это можно себе представить, но было крайне интересно. Всех нас одели в спецодежду, каски и очки. А после «показа» скважин, один из работников набрал нефти, показав, как берутся пробы.
Источник: nstarikov.ru
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Смотрите какой Я Стариков хороший, умный, на колени все и поклоняйтесь. Моя “пурга” самая правильная “пурга”.
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это что за хмырь? на фото
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Я, я- головка от х*я.