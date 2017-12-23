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Как выжить, как нажиться? Швеция задумалась о войне…

10:37. 23 декабря 2017 Просмотров - 436 2 коммент. Опубликовал:

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Крупнейшая вечерняя шведская газета Aftonbladet опубликовала статью о проблемах, которые страна не способна решить в случае ее вовлечения в военный конфликт на данный момент. Комитет по обороне представил на суд общественности доклад о всеобщей гражданской обороне, проливший свет на имеющиеся недочеты в области создания бомбоубежищ, складов с запасами продовольствия и обеспечения электроснабжением.

Если начнется война, шведские учреждения здравоохранения не смогут справиться с потоком раненых и убитых. Счет пойдет на десятки тысяч… Мало того, все мероприятия, запланированные в стране на случай начала военных действий, существуют лишь на бумаге.

Швеции пришлось бы кардинально изменить способ организации общества, чтобы реально подготовиться к войне. Сейчас страна способна протянуть только пару дней на запасах в продуктовых магазинах, ведь еда, по большей части, поставляется из других стран (импорт). Значит, нужно строить склады и делать запасы, либо же держать границу открытой.

Помимо этого нужно научить население выживать самостоятельно, без поддержки общества и государства хотя бы неделю. Тут не помешает вспомнить о таком принципе, как «один за всех и все за одного». Каждый должен помогать другим, чтобы помогли ему самому. Вот так собирается Швеция противостоять противнику, который будет захватывать страну, судя по всему. Как говорится, в общей «буче» они поучаствуют (на стороне победителей), а в случае поражения просто сложат ручки и перестанут сопротивляться, чтобы выжить и продолжить свое сытое существование.

Лучше всего иллюстрирует отношение шведов к войне, позиция страны и ее народа в годы Второй мировой войны. Так, шведы принимали участие в блокаде Ленинграда, оккупации Карелии, включая ее столицу Петрозаводск, в строительстве концлагерей, куда отправляли советских людей, не относящихся к финноязычному населению. Список военных преступлений имеется, плюс добавим сюда и пятьсот шведских нацистов, воевавших на тот момент под знаменами нацистской Германии.

Помимо участия в войне на стороне гитлеровцев, шведы неплохо приподнялись на активизации внешней торговле с Берлином: к 1944 году торговый оборот составил 90% всей внешней торговли Швеции. Взамен шведы получали от нацистов золото, чему помогали банки «нейтральной» Швейцарии. Отличный и довольно выгодный нейтралитет.

 

 

Поэтому не стоит шведам переживать о своем будущем в случае начала военных действий. Опять объявят о нейтралитете и начнут торговать с агрессором и убийцей (США и странами Запада). Торговали же они с Гитлером, причем неплохо и весьма для себя продуктивно. У властей опыт имеется, позвоночник довольно гибкий, а там и надежда на хороший куш прибавится, способствуя сговорчивости. Все остальное дело техники.

Метки: великая россия, война, Запад, швеция
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2 коммент.»

  • 2272 1640
    Владимир 23 декабря 2017 в 11:58 Ссылка Пометить
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    А что же раньше молчали? Думали прокатит? Нет не прокатит. США финансировало гитлера – факт? = факт. Что же молчим?
    Может хватит подставлять щёки, как нам предлагает РПЦ. Может уже пора вспомнить своих настоящих предков, которые заповедовали – не дай себя ударить.
    Ну нет, мы же зная, что нас ненавидят, мы в ответ улыбаемся. Наших бьют, мы отворачиваемся (Украина), делаем реверансы.Нас приучили к предательству (по крайне мере существовать с ними в одном пространстве). Нас приучили к “так принято”. Отмечать чужие праздники (новый год, а не новолетие; рождество, а не Каляду; пасху, а не пасхет; ивану купаву, а не просто Купаву; ильин день, а не Перунов день и т.д.). Нам предки завещали, что мы дети божьи, внуки Сварога, а нам опять “так принято” рабы божьи. Что принимаем, то и заслуживаем. Флаг вам в руки идите и празднуйте нового бога (гот). А я прославлять буду Ярило на Каляду (мой землице это жизненеобходимо, чем чей то христос), Буду Правь славить (там мои предки прибывают, которые меня создали).

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