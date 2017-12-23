Как мозг занимается самолечением во время сна

Долгое время считалось, что мозг, как мышцы в теле, устаёт и ночью просто расслабляется. Но позже эксперименты показали, что во сне он продолжает активно работать.

Следующие предположения: он обрабатывает накопленную за день информацию, решает эмоциональные проблемы. Но есть ещё одна революционная гипотеза – по ночам мозг «общается» с внутренними органами и «латает» организм. О ней рассказал учёный с мировым именем, научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Иван Пигарёв.

Справка:

Иван Пигарёв – ведущий сотрудник Института проблем передачи информации. Занимается физиологией сна. Его работы известны во всём мире, многие приборы создаёт сам дома и в лаборатории.

Сон не потеря времени, а лекарство

Теорию Пигарёва принимают в медицине, но отвергают те, кто профессионально занимается сном – она ломает все устои.

Изучая вопросы сна, расхожие мнения, учёный задумался, что многие животные спят столько же, сколько и человек. Крыса, к примеру, даже больше. Но какую информацию обрабатывает во сне её мозг? А что за нравственные и эмоциональные проблемы решают по ночам, скажем, утки или кроты?

Согласитесь, ответить сложно. И вот что ещё ставило в тупик: во внутренних органах есть множество рецепторов, они постоянно собирают информацию – о температуре, кислотности, химических процессах. Куда она идёт – загадка. Ведь сигналы от глаз обрабатывают две трети коры головного мозга, а, например, данные от желудка как будто туда и не поступают.

К тому же, сами за себя говорят опыты: когда крыс лишали сна и они умирали, вскрытие показывало, что никаких изменений в мозге грызунов не было, но сильно страдали внутренние органы.

Вот такие раздумья и многолетние эксперименты привели Ивана Пигарёва к логичному выводу: во время сна мозг анализирует сообщения от внутренних органов, оценивает физическое состояние тела и занимается самолечением.

Что же именно происходит?

В ходе опытов и экспериментов учёный пришёл к выводу, что каждую ночь наш организм проводит сканирование всех внутренних органов и первым делом приводит в порядок то, что больше всего нуждается в помощи. Дальше, если вы всё ещё спите, идёт вторая очередь задач, третья.

Имеет значение фаза сна. Основное взаимодействие внутренних органов с корой мозга происходит во время медленного сна. А во время быстрого сна мозг занимается собой – ведь он тоже внутренний орган, а не только управляющий центр.

Таким образом, спать нужно ровно столько, сколько хочется. Сон – это не потеря времени, как долго считалось. Сон – важнейшая часть нашей жизни, во время которой мозг занимается сложной деятельностью. Возможно, даже более сложной, чем та, которой он занят во время бодрствования. И если мы хотим быть эффективными, здоровыми, нам нужен хороший полноценный сон. Без помех и неестественных укорачиваний.

То есть будильники по сути оказываются вредны. Хотя понятно, что нужно делать поправку на современную жизнь. Если будильник необходим, стоит хотя бы постараться уменьшить вред от него: не ставить резких и громких сигналов, лучше использовать естественные звуки природы или вообще вибрацию.

Мозг на протяжении всей жизни получает богатый опыт работы с нашим телом, учится. И постепенно может справляться с управлением разными органами тела всё быстрее. Вот и получается, что здоровые люди с возрастом начинают спать меньше. Но, заметьте, если у пожилых возникают заболевания, продолжительность сна увеличивается.

Снотворное не панацея

Когда вы засыпаете сами или когда вы пьёте снотворное – это совершенно разные вещи и они приводят к разным результатам. Таблетка может облегчить засыпание, но она не включит механизмы управления внутренними органами. На данный момент известно как минимум пять блоков переключения информационных потоков, которые переводят нас от бодрствования ко сну.

Кстати, безсонница – большая проблема. В Америке ею страдает огромное количество людей, и в России цифры с каждым годом растут. Расстройство сна ведёт к различным заболеваниям (та же язва желудка и т. д.), но к нему по-прежнему не относятся серьёзно.

– Иван Николаевич, Вы сами следуете своей теории?

– Сплю примерно по восемь часов, встаю без будильника, по чёткому режиму. И отлично себя чувствую! Вообще, я уверен, что самый продуктивный возраст для человека – от 70 до 100 лет: опыта и знаний накоплено много, а физиологически ничто не мешает быть в хорошей форме. Так что, надеюсь, главные открытия ещё впереди!