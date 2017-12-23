Изобретения Третьего Рейха, в которые не верили СССР

В годы Второй мировой войны нацисты, как известно, то и дело «упражнялись» в разработке и создании наиболее чудовищных и перспективных (как им самим казалось) образцов вооружения: самая большая пушка, самый большой танк, самый большой поезд, самолет и вот, наконец, самая большая мортира. И именно об этих 600-мм монстрах сейчас и пойдет речь.

До Германии никто ничего подобного не строил.

Все за годы войны нацисты смогли создать шесть сверхтяжелых самоходных мортир, при помощи которых (в том числе) они надеялись сокрушить Советский Союз и коалицию. Каждая мортира получила название в честь бога из скандинавской мифологии: «Балдур», «Вотан», «Тор», «Один», «Локи» и «Циу». Было так же еще одно орудие, которое называлось «Фенрир», однако в отличии от шести вышеупомянутых оно было экспериментальным.

Предыстория, характеристики, особенности

Начиналось все с желания стирать целые бастионы.

Первая мортира была создана перед нападением гитлеровской Германии на Францию в 1937 году. В техническом задании для конструкторов чудовищной пушки требовалось создать орудие, которое могло бы пробивать укрепления с толщиной бетонных стен до 9 метров. Как несложно догадаться, Гитлер собирался сокрушить сеть укреплений под названием «Линия Мажино».

Первый образец весил 54.4 тонн. Испытания выявили множество недостатков у 600-мм орудия. Во-первых, пушка оказалась слишком тяжелой для того времени, что негативно сказывалось на вопросе транспортировки. Во-вторых, била мортира всего на километр. Четырёхтонный снаряд, как, оказалось, подчинялся законам физики, а не воспалённым амбициям нацистов. По итогам испытаний мортиру доработали. Общую массу сократили, орудие поставили на самоходный лафет, а самое главное, срезали почти в два раза вес боеприпаса.

До немецких конструкторов никто не создавал орудий подобного масштаба. Это была поистине чудовищная техника! Только вдумайтесь в эти цифры: лафет орудия должен был выдерживать нагрузку от отдачи в 700 тонн. В движение установка приводилась бензиновым или дизельным двигателем, при этом за один час установка «съедала» 175 литров бензина или 120 литров дизельного топлива. Баки при этом были рассчитаны на 1200 литров. Этого хватало на поездку в 42 км на бензине и примерно на 60 км при езде на дизеле.

Нетрудно догадаться, что ездили мортиры не очень быстро. В зависимости от трансмиссии и почвы скорость составляла от 6 до 10 км\ч. При этом, существовал строгий запрет на движение по мягкой почве. В ней мортиры моментально вязли и теряли гусеницы.

Стреляло действительно мощно.

Разобравшись со всем этим, закономерным будет вопрос о том, как же стреляло такое чудовище? Здесь мортира действовала по принципу «редко, но метко» или скорее «очень редко, но очень убойно». Орудие в среднем делало всего 1 выстрел в 10 минут. Мортиры пользовали снаряды трех типов: фугасные массой до 1.25 тонны, легкие бетонобойные массой 1.7 тонны и тяжелые бетонобойные массой 2.17 тонны. Особенностью бетонобойных снарядов было то, что летели они по очень, очень крутой траектории на втором участке пути, разгонялись исключительно за счет силы тяжести.

Загрузочный танк.

Подвозить боеприпасы такой массы к мортире обычные грузовики не могли. Поэтому немцы приспособили в качестве грузовика средний танк Pz.Kpwf. IV Ausf. E. У машин снимали башню и заменяли ее грузовым лотком на 4 мортирных боеприпаса. Каждому орудию полагалось два таких танка-грузовика. Механизм опускания/подъема мортиры работал от главного двигателя. Общий расчет орудия составлял из 21 человека: командира, 18 канониров и 2 водителей.

Большая команда.

Более того, каждой батарее мортир (коих было всего 2) полагалось 14 мотоциклов (по 2 с колясками), 6 автомобилей-внедорожников, 5 легковых автомобилей, две машины связи, 8 трейлеров с прицепами, 8 тяжелых полугусеничных тягачей, 4 уже упомянутых машины заряжания. Всего в батарее при этом состояло 160 солдат и офицеров.

Военная тайна

Даже в Германии их существование скрывалось долгое время.

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Нетрудно догадаться, что в Рейхе супермортиры были военной тайной. Так, например, в справочнике «Германские вооруженные силы» изданием от 1941 года эти чудища назывались «изделие 040 с тяжелой бетонобойной гранатой». Только 9 сентября 1942 года немецкий журнал «Die Wehrmacht» впервые получил возможность опубликовать две фотографии «Тора» и несколько рисунков супермортир. Кстати, после этого прозвищем «Тор» стали обозначать все 60-см мортиры. В Советском Союзе же, с 1944 года подобную технику обозначали, как СУ-600.

Боевое крещение, туда и обратно, эффективность орудий

Были отправлены на войну с Союзом.

Хотя Гитлер хотел использовать мортиры для уничтожения «Линии Мажино», все семь штук были готовы только к августу 1941 года (хотя готовые 4 орудия успели пострелять еще в первый же день войны). К вторжению во Францию орудия опоздали на 2 года, а потому и крещение огнем проходили уже на Восточном фронте в боях с Красной Армией. Первые четыре мортиры применили еще на «Линии Молотова» для уничтожения советских дотов. Разбили мортиры на две батареи. Первая из 4-х орудий поддерживала Группы армий «Юг». Вторая батарея, в которую вошли «Тор» и «Один» были отправлены нацистами для усиления Группы армий «Центр». Мортиры успели применить на осаде Брестской крепости.

В первом бою должно было принять участие две мортиры, но у одной слетела гусеница на разгрузке, так что о бое речи не шло. Единственная стрелявшая мортира метнула 4 снаряда в сторону советских позиций. Сразу после этого, 2 мортиры отправили с фронта обратно в Германию. Командование немецких войск указало, что пока им такая проблемная техника не нужна для войны с Советским Союзом.

Мортиры «Тор» и «Один» сделали первые залпы 22 июня. «Тор» пустил 3 снаряда. «Один» -четыре. Замолчали обе мортиры после того, как в стволах застряли дефектные боеприпасы. На обезвреживание ушел целый день. На следующий день «Один» пустило 7 снарядов, а «Тор» молчал по причине поломки. Утром 24 июня «Тор» пустил 11 снарядов, «Один» – 6.

В ходе обстрела Брестской крепости командование армии потребовало от артиллеристов отчёт об эффективности огня установок. Артиллеристы заявили, что стрельба была убийственно эффективной. Однако, когда нацисты все-таки взяли Брест окончательно, выяснилось, что ни один из выпущенных снарядов не смог попасть по укреплениям Брестской крепости, два снаряда и вовсе не разорвались, зато они оставляли в грунте воронки шириной 15 метров и глубиной 3 метра, а также поднимали облако пыли и дыма высотой около 170 метров.

Далеко, громко, мощно, пыль и крайне бесполезно била такая артиллерия.

В последствии мортиры успели побывать еще под Севастополем, где они выпустили 122 снаряда, из которых 40% не разорвались или распались на крупные куски вместо взрыва. К негодованию нацистов севастопольские укрепления не понесли таких разрушений, на которых они рассчитывали. Те немногочисленные снаряды, что смогли поразить стены бункеров, чаще всего оставляли в лучшем случае небольшие трещины.

Советский солдат с трофейным снарядом.

Эффективность мортир была настолько сомнительной, что советское командование до самого конца отказывалось верить в то, что немцы используют настолько неубедительное оружие. «Достучаться» до начальства солдаты и разведчики смогли только после того, как нашли осколки одного такого боеприпаса. Несмотря на массированный обстрел с использованием мортир-гигантов, немецкие артиллеристы не смогли полностью вывести из строя даже одну севастопольскую укрепленную батарею. В ходе обстрела была разрушена лишь одна башня, но в целом укрепление устояло.

Трофейная мортира.

Впоследствии орудия использовались для подавления восстания в Варшаве. Несколько из них были отправлены на второй фронт для обороны Нормандии от коалиции. Впоследствии, несколько мортир было захвачено и уничтожено союзниками, другие были уничтожены или взяты в качестве трофеев Красной Армией. Судьба седьмой мортиры, экспериментального орудия «Фенрир» – неизвестна.

В продолжение темы о нездоровых конструкторских фантазиях нацистских инженеров и их командования расскажем, про ужасный и не менее бесполезный в реальном бою < ![CDATA[ ]]> «Ratte» – танк-исполин Третьего рейха, который должен был изменить ход истории< ![CDATA[]]>, но в конечном итоге, так и остался на чертежной доске.