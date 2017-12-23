Ещё раз о вечной мерзлоте.

Два дня назад Олег Павлюченко выложил на своём канале AI SPIK ролик со своей гипотезой про образование вечной мерзлоты.Увы, но по большинству предположений, которые высказывает в своём ролике Олег, он ошибается. Видимо сказывается плохое знание физики теплообменных процессов.Даже если мы предположим, что на какое-то короткое время атмосфера полностью исчезла и произошёл "контакт с открытым космосом", как это утверждает Олег, то никакого промораживания на большие глубины у нас не произойдёт.В физике есть такие понятия, как теплопроводность и теплоёмкость. Теплопроводность показывает с какой скоростью тепло будет передаваться через тот или иной материал. Теплоёмкость показывает, какое количество тепла необходимо сообщить телу, чтобы нагреть его на один градус, а также, наоборот, сколько тепла выделится при охлаждении тела на один градус.Если с одной стороны у нас тело Земли, с глубиной до 900 км, то это гигантский объём вещества, причём весьма высокой теплоёмкости, а также средней теплопроводности.Другими словами, при кратковременном контакте с "открытым космосом" внутренние слои просто не успели бы охладиться. Тем более, что в случае хоть открытого космоса, хоть сильно разряженной атмосферы, теплоёмкость охлаждающей среды будет очень и очень низкой. В случае с открытым космосом отдача тепла вообще будет происходить только за счёт теплового излучения с поверхности Земли, что означает, что скорость остывания будет заметно ниже, чем зимой при низкой температуре воздуха, поскольку значительная часть тепла забирается от поверхности именно воздухом, а не излучением.С другой стороны, очень похоже на то, что связь между точкой падения объекта и распространением вечной мерзлоты на самом деле есть.Но это возможно только в том случае, если сам объект был достаточно холодным, то есть, прилетел к Земле из дальнего космоса, а не падал с орбиты вокруг Земли. В этом случае этот объект мог, например, иметь океаны из жидкого азота, который при столкновении с Землёй растёкся по поверхности Земли вокруг точки падения. В принципе, возможно, что сам объект представлял собой большую комету, которая состояла из застывших газов, в том числе азота. После столкновения с Землёй часть газов расплавилась и испарилась при прохождении плотных слоёв атмосферы, но большая часть массы кометы, скорее всего, достигла поверхности Земли. При ударе происходит разрушение ледяного ядра кометы, осколки разлетаются и начинают таять. Но при таянии образуется не вода, а жидкий азот, который растекается вокруг, имея при этом температуру ниже -197,75 градусов по Цельсию. Далее, этот жидкий азот снова нужно нагреть, чтобы превратить его в газ.Вот такое воздействие уже может проморозить породу на достаточно большую глубину, поскольку подобное воздействие будет достаточно продолжительным, а азот в жидком состоянии будет весьма интенсивно забирать тепло у Земли.А самое главное, почему я полагаю, что это именно азот, состоит в том, что после его нагрева и превращения в газ будет очень сложно найти его следы, поскольку азот является одним из основных газов атмосферы Земли.Но, ещё раз повторюсь, что никакое кратковременное разрежение атмосферы в принципе не может привести к промораживанию грунта на большую глубину. За короткий промежуток времени тепло просто не успеет передаться через породу с большой глубины.﻿

Источник: mylnikovdm.livejournal.com