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Ещё раз о вечной мерзлоте.

10:46. 23 декабря 2017 Просмотров - 644 2 коммент. Опубликовал:
Два дня назад Олег Павлюченко выложил на своём канале AI SPIK ролик со своей гипотезой про образование вечной мерзлоты.



Увы, но по большинству предположений, которые высказывает в своём ролике Олег, он ошибается. Видимо сказывается плохое знание физики теплообменных процессов.

Даже если мы предположим, что на какое-то короткое время атмосфера полностью исчезла и произошёл "контакт с открытым космосом", как это утверждает Олег, то никакого промораживания на большие глубины у нас не произойдёт.

В физике есть такие понятия, как теплопроводность и теплоёмкость. Теплопроводность показывает с какой скоростью тепло будет передаваться через тот или иной материал. Теплоёмкость показывает, какое количество тепла необходимо сообщить телу, чтобы нагреть его на один градус, а также, наоборот, сколько тепла выделится при охлаждении тела на один градус.

Если с одной стороны у нас тело Земли, с глубиной до 900 км, то это гигантский объём вещества, причём весьма высокой теплоёмкости, а также средней теплопроводности.

Другими словами, при кратковременном контакте с "открытым космосом" внутренние слои просто не успели бы охладиться. Тем более, что в случае хоть открытого космоса, хоть сильно разряженной атмосферы, теплоёмкость охлаждающей среды будет очень и очень низкой. В случае с открытым космосом отдача тепла вообще будет происходить только за счёт теплового излучения с поверхности Земли, что означает, что скорость остывания будет заметно ниже, чем зимой при низкой температуре воздуха, поскольку значительная часть тепла забирается от поверхности именно воздухом, а не излучением.

С другой стороны, очень похоже на то, что связь между точкой падения объекта и распространением вечной мерзлоты на самом деле есть.

Но это возможно только в том случае, если сам объект был достаточно холодным, то есть, прилетел к Земле из дальнего космоса, а не падал с орбиты вокруг Земли. В этом случае этот объект мог, например, иметь океаны из жидкого азота, который при столкновении с Землёй растёкся по поверхности Земли вокруг точки падения. В принципе, возможно, что сам объект представлял собой большую комету, которая состояла из застывших газов, в том числе азота. После столкновения с Землёй часть газов расплавилась и испарилась при прохождении плотных слоёв атмосферы, но большая часть массы кометы, скорее всего, достигла поверхности Земли. При ударе происходит разрушение ледяного ядра кометы, осколки разлетаются и начинают таять. Но при таянии образуется не вода, а жидкий азот, который растекается вокруг, имея при этом температуру ниже -197,75 градусов по Цельсию. Далее, этот жидкий азот снова нужно нагреть, чтобы превратить его в газ.

Вот такое воздействие уже может проморозить породу на достаточно большую глубину, поскольку подобное воздействие будет достаточно продолжительным, а азот в жидком состоянии будет весьма интенсивно забирать тепло у Земли.

А самое главное, почему я полагаю, что это именно азот, состоит в том, что после его нагрева и превращения в газ будет очень сложно найти его следы, поскольку азот является одним из основных газов атмосферы Земли.

Но, ещё раз повторюсь, что никакое кратковременное разрежение атмосферы в принципе не может привести к промораживанию грунта на большую глубину. За короткий промежуток времени тепло просто не успеет передаться через породу с большой глубины.﻿

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, катастрофа, мерзлота, три луны
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2 коммент.»

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    Геннадий 23 декабря 2017 в 13:48 Ссылка Пометить
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    Уважаемый,brahman, все Ваши попытки понять физические процессы без учёта мировой среды, по названию ЭФИР(!)выглядят по меньшей мере наивно. Изучите “Общую эфиродинамику” Ацюковского В.А.- только там Вы найдёте научное объяснение процессу образования мерзлоты и ещё много другого… С уважением, Геннадий Колованов.

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  • 663 547
    Валерий 23 декабря 2017 в 16:54 Ссылка Пометить
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    Есть очень хорошая теория о гидратах, выброшенных на сушу со стороны Северного Ледовитого океана на территорию Заполярья и северной Сибири. Для меня, так вполне объясняющая все процессы и их изменения и в природе, и в социуме и в географии.

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