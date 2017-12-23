Деградирует ли человечество , и как нам стать умнее?
Считаете ли вы себя умным человеком? А как бы вы ответили на вопрос о том, кто самый умный человек на Земле?
Эйнштейн, Хоккинг, Фейнман?
А, например, Ким Пик, ставший прототипом «Человека дождя», — америанец с феноменальной памятью, который мог запоминать до 98% прочитанной информации, за что получил прозвище Ким-пьютер, к концу жизни знал наизусть около 12 000 книг.
Даниел Таммет доказал, что за неделю может полностью освоить незнакомый язык на примере исландского. А 14 марта 2004 года побил рекорд Европы, воспроизведя 22 514 знаков после запятой числа Пи за 5 часов и 9 минут.
Уильям Джеймс Сидис, эксцентричный вундеркинд, обладавший необычайными математическими, лингвистическими и умственными способностями, знал 40 языков, писать научился уже в годовалом возрасте, а в три читал «Гомера» в оригинале. Он умер от кровоизлияния в мозг в 46 лет, но вряд ли это связано с его неординарностью, так как его отец умер от того же недуга.
Так что есть суть понятия «умный»? На бытовом уровне это слово означает способности находить решения, скажем так, жизненных задач, отчётливо представлять последствия своих действий, а отнюдь не способность делить с точностью до 10-го знака после запятой. В чуть более сложной интерпретации – это человек с высоким уровнем индивидуальности, обладающий самостоятельным мышлением и сформированным собственным мнением. Такой человек умеет адаптироваться к жизни и находить общий язык с другими людьми, оставаясь самим собой и не нарушая собственных принципов. Правда, из такого определения можно сделать вывод о том, что умный человек не обязательно образован, начитан и много знает.
Ни один человек не в состоянии адекватно оценить свои умственные способности. Для этого даже есть специальный термин – эффект Даннинга-Крюгера, в соответствии с которым умные и талантливые люди, как правило, сильно принижают свои способности, а те, кто, напротив, не отличаются не то, чтобы остротой ума, но просто сообразительностью, считают, что, например, Эйнштейну просто повезло, что те не жили с ним в одно время. Такие люди, загадывая желание, глядя на «падающую звезду», вряд ли просят у Вселенной, чтобы та сделала их умнее.
Но и глупыми их назвать не получается, ведь они абсолютно успешно сосуществуют в социуме. И здесь на помощь приходит наука, которая определяет таких людей, как функционально неграмотных. Этот термин можно назвать относительно молодым – ему лет 20-25. Суть такова: c одной стороны, люди посещают школы, неграмотность практически искоренена, но, при этом, люди в последние десятилетия совершенно не становятся умнее и не достигают новых высот в общечеловеческом масштабе. Более того, они всё хуже справляются со своими профессиональными обязанностями, сменяя на постах предшественников. Потребление постепенно превалирует над созданием и созиданием. Несколько исследований показали, что хотя люди и умеют читать, они абсолютно не понимают смысла прочитанного. От слова «совсем». Будь то книга, или инструкция к новому высокотехнологичному гаджету. Помимо этого, такие люди не могут написать логически связанный текст. То есть суть их мысли будет понятна, но это будет набор слов, а не логически связанное предложение. То есть люди, страдающие функциональной неграмотностью, прекрасно узнают знакомые слова, но они не могут адекватно декодировать язык. У них не получается наслаждаться художественным смыслом и воспринимать техническую информацию. У таких людей чётко прослеживается культурная деградация. Помимо этого, они могут стать причиной аварий и даже катастроф. Человек, неспособный прочитать должностную инструкцию, который ищет в ней лишь знакомые слова, с указанием того, «на какие кнопки нажимать», попросту опасен. И уж точно он не привнесёт никакого вклада в развитие человечества как вида, деградируя в тепле и уюте, созданными теми, кто по-настоящему работает. Они склонны всё упрощать, пользоваться результатами деятельности других людей, постоянно на них же жалуясь, например, «в двадцать первом-то веке могли бы уже и получше сделать». Так сделайте, господа.
И если просто безграмотного человека можно научить читать и писать, то функционально неграмотного, очевидно, нет.
Ещё в 2003 году выяснили, что в российских школах только 36% учащихся обладают достаточными навыками чтения и из них только 25% могут адекватно выполнять задания хотя бы среднего уровня сложности. А вот высокий уровень грамотности чтения, который проявляется в способности понимать сложные тексты, критически воспринимать информацию, формулировать гипотезы и выводы, наблюдался лишь у 2% учащихся. Считается, что помимо банально наплевательского отношения к учёбе, причинами такого распространения глупости являются рутина и монотонность. На сегодняшний день к этому добавилось огромное количество информационных потоков, которое началось с распространения цветного телевидения. В этом смысле жути нагоняют всем известные антиутопии вроде «1984», «О, дивный новый мир», «451 градус по фаренгейту» и т.п. Одно исследование французских учёных утверждало, что дети в возрасте от 1 до 3 лет, проводившие за телевизором больше двух часов в день, утрачивали часть когнитивных функций. Так, например, всем известен тот факт, что Стив Джобс и Билл Гейтс отбирали у своих детей электронные гаджеты. Здесь стоит сделать ремарку о том, что качество данной работы можно подвергать сомнениям, так как подобного рода исследования довольно сложно проводить хотя бы из-за того, что испытуемым следует предоставить абсолютно одинаковые условия при том, что они изначально должны быть максимально похожи по входным параметрам.
Как стать умнее?
Считается, что книга делает человека умнее. Но так ли это? Как минимум, регулярное чтение способно ликвидировать функциональную неграмотность. Например, в Великобритании и Японии этому способствуют посредством законов о поддержке чтения, о библиотеках и просто через массовую пропаганду чтения. Но необходимо отдавать себе отчёт в том, что чтение – всего лишь способ получения информации. Так, например, слух является не менее эффективным источником получения информации. Казалось бы, аудио книги, хороший тому пример. Но, как оказалось, важен не сам процесс, а его наполнение. Грегори Карри, профессор философии, однажды заявил , что не следует утверждать, что литература делает нас лучше в человеческом, нравственном или социальном отношениях, независимо от того, о литературе какого качества идёт речь. Однако в 2006 и 2009 годах канадские психологи Рэймонд Мар и Кейт Оатли доказали обратное. Люди, активно читающие художественную литературу, способны лучше понимать других людей, активно им сопереживать и смотреть на мир с позиций других людей (то есть ставить себя на место оппонента). Здесь, правда, есть оговорка. А что, если, наоборот, чуткие люди просто любят много читать?
Очень важным аспектом является то, как вы читаете: поверхностно и бегло, либо внимательно и вдумчиво, когда вы представляете себе море подробностей, пропитываясь атмосферой книги, меняетесь под нравственным и эмоциональным воздействием – это и меняет вас. Умение такого погружения во время чтения запускает в мозге процессы, подобные тем, которые протекали бы в случае, если описываемые события, действительно настигли нас в реальности. Любовь, полёты в космос, разгадка головоломок, борьба с пришельцами или орками, противостояние диктатуре – всё это, суть, настоящая тренировка в симуляторе со всеми вытекающими последствиями, включая приобретение навыков и черт характера. Как минимум, благодаря чтению, вы получите неоценимый опыт, разовьёте свои эрудированность и абстрактное мышление, а также улучшите свои социальные навыки.
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п.с.
В статье намеренно не сделан акцент ни на одном из выводов, так как просто нельзя ничего утверждать со стопроцентной уверенностью. Эти самые выводы, если сочтёте нужным, вы должны сделать сами, посредством приобретённого жизненного опыта.
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Лажёвая статейка из низкопробной бульварной прессы!
Сенсаций, типа, много, а на поверку оказывается обычной лажей.
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Прочтите, познавательно:
“Деградация человека как фактор мировой политики”
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7894&Itemid=35
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Если индивидуум научился нажимать кнопки гаджета, – это не значит, что он стал человеком.Думаю, нельзя утверждать что за последние сто лет люди достигли прогресса, в смысле – стали умнее, душевнее, постигли тайны Мироздания. Основная масса остается на уровне дикарей, и живут в мире насилия и выгоды. А дикари Природе не нужны…
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Удивительно,но я не видела на ЯП ни одной статьи,в которой бы ставилась задача расшифровать понятие “человек”,его главные критерии отличия от понятия “животное”,когда индивид начинает полностью соответствовать понятию “человек”,на каком этапе своего развития.Ведь не даром же говорится о животном уровне жизни некоторых представителей людского сообщества.Как же старательно нам внушают значимость умственного развития,но делают всё для отупления масс,стимулирования животного начала у людей.Ни слова про первенство в жизни человека энргоинформационной структуры нашего организма,её функционировании и зависимости этого процесса от уровня нравственного развития личности!Гитлеровское окружение не было умным?Его режим не добился успеха в своих разработках?Американцы не поднялись на технологическом уровне благодаря вывезенному из фашистской Германии?Ум обслужит любые идеи,он не имеет нравственности,это надо понять.Главное не ум в человеке,а его устремление творить пространство,в котором будет стимулироваться развитие каждого индивида во всей полноте заложенных природой способностей творить и созидать для улучшения жизни на нашей планете.
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Даю ответ на Ваш вопрос: современный среднестатистический человек – это животное, которое думает, что оно думает с гипертрофированным чувством эго
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Человек – Homo sapiens, который думает о Человечестве.
Этими мыслями взращивается НРАВСТВЕННОСТЬ человечества –
его отличительная от природы черта.
J UDOV
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Люблю читать! Занимаюсь этим постоянно.
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У нас школа сначала скорость чтения требует, а уж потом понимание.Так чему удивляться вся жизнь быстрей быстрей, тараканьи бега.Откуда глубина мышления у тараканов?
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Безусловно, человек деградирует, и это не вызывает сомнений. Основным признаком эффективности интеллекта является способность анализировать и синтезировать информацию. А если поступает информация искаженная, то и выводы будут искаженные. Мы идем семимильными шагами через умалчивание и искажение достоверной информации к миру иллюзорных истин и придуманных догм, а там нечего будет анализировать, ибо ноль помноженный на ноль дает ноль. Уже появились во множестве статьи о плоской земле и появились люди, всерьез рассуждающие о такой вероятности. Это ли не показатель деградации?
Если нам не вернут советскую, и даже Сталинскую, систему образования, то наше население вскоре станет сообществом, в котором будут доминировать дремучие невежды. Пусть Запад себе воспитывает идиотиков, нам этого не нужно.
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Валерий,багаж накопленных знаний и уровень интеллектуального развития – это только приданное к строю психики. Если человек противится Воле Всевышнего (живёт не по совести) – то это пусть не животное,но и не человек тоже. Вы с этим согласны?
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Безусловно, это так. Но мораль и внутренний закон – они для внутреннего совершенствования и для построения комфортного социума. Для познания и и повышения уровня осознания происходящих процессов необходим интеллект, действующий на основании объективной информации, а не иллюзорной. И это тоже часть Божественного замысла. Вообще, человек содержит в себе дух божий, и только осознавший этот факт получает спокойствие и силу духа, бесстрашие перед смертью и способность жить по своему внутреннему убеждению. Те, которые поверили, что они “рабы божьи” сами себе перекрыли возможность развиваться и их удел – пребывание в бессознательном состоянии, нежели в осознанном, ибо “они есть стадо и нужен им пастырь”. Хотя, на самом деле, на каком-то этапе развития человеку пастух и правда нужен. Например, в юности, когда гормоны и отсутствие жизненного опыта заставляют поступать по сиюминутным желаниям, а не по необходимости.
Воля Всевышнего в отношении индивида проявляется через ситуации, через, якобы, случайные встречи, когда Провидение сводит два характера. И такие встречи есть либо награда за уже осознанное, либо прохождение урока о необходимости осознания
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Конечно, интеллект человека должен развиваться,иначе индивид им обладающий не смог бы адекватно оценивать свои действия и окружающих людей, соотнося их качество со своим нравственным мерилом. Интеллект только обслуживает соответствующую нравственность доминирующую в обществе,но не является основой, при которой за индивидом,можно признать человеческое достоинство,если даже он хорошо развит,а нравственность не Богоцентричная..То есть наличие развитого интеллекта, способность управлять своими инстинктами, способность абстрагироваться от зомбирующих программ, еще не означает,что индивид состоялся как Человек.
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Не соглашусь с Вами. Интеллект, прежде всего, необходим для познания Бога в составе личности, а потом уже все остальное. Интеллект, обслуживающий нравственность это путь Диавола, ибо только интеллект подвержен риску подмены понятий и замене действительных образов на иллюзорные.
И еще, интеллект это своего рода калькулятор и ему не дано справиться с задачами, стоящими перед инстинктами. Хотя, в редких случаях, интеллект берет под управление и инстинкты. Карма ))) Наработки предыдущих жизней.
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Хочу добавить: у человека с рождения и до смерти три задачи: создание потомства, польза сообществу и повышение личностного уровня осознания. И это простой ответ на извечный вопрос “для чего мы рождаемся?”.
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“повышение личностного уровня осознания”-сататнисты думаете этим не занимаются? Занимаются,но делают это в ущерб всем остальным…
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На самом деле между сатанистами и большинством религиозных конфессий нет разницы: и те и другие используют одни и те же основные инструменты оккультного действа. Другое дело, какие состояния то или иное действие призвано возбуждать.
По поводу ущерба я Вас удивлю – ЛЮБОЕ действие ВСЕГДА кому-то приносит пользу, а кому-то вред. Это закон мироздания