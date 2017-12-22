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В мировой политике Украины нет

15:32. 22 декабря 2017 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: rueconomics.ru

Политик и писатель Николай Стариков в программе «60 минут» связал обострение ситуации в Донбассе с планами США дестабилизировать Украину в преддверии выборов президента России.

Стариков в эфире канала «Россия 1» поспорил с украинским дипломатом Вадимом Трюханом о новой эскалации ситуации в Донбассе и массированном обстреле городов Стаханов, Первомайск и Горловка со стороны ВСУ. Трюхан, не предоставляя доказательств, объявил, что ответственность за обстрелы несут ополченцы и Кремль, который, якобы, «принял решение показать Волкеру и остальным, что они ещё здесь и готовы воевать». Также украинец связал происходящее с началом президентской кампании в России, утверждая, что Москва решила «сделать акцент на маленькую победоносную войнушку».

Писатель возразил Трюхану, напомнив ему о первопричинах конфликта в Донбассе. Он отметил, что первый шаг в этом противостоянии сделали те, кто осуществил государственный переворот на Украине в 2014 году. Стариков согласился, что события на Украине связаны с предвыборными процессами в России, но Трюхан «вывернул ситуацию наизнанку».
«На события на Украине нужно смотреть сквозь призму президентских выборов в России. Именно поэтому Россия как никогда заинтересована в достижении мира в Донбассе. И готовиться к этому начали заранее – у нас память длинная, а не как у рыбки. Поступило предложение начать ввод миротворцев в Донбасс – его торпедировали Украиной и США. Затем Путин обсудил обмен пленными с лидерами ДНР и ЛНР – Киев сорвал этот обмен», — отметил эксперт….

По словам Старикова, обострение в Донбассе является одной из форм давления на российского президента и российское общество. Писатель провел аналогию с зимней Олимпиадой 2018 года в Пхенчхане, куда Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян только под нейтральным флагом.

«По вашей логике это Россия попросила МОК, чтобы он не пустил нашу сборную, чтобы это сплотило наше общество. У вас логика вывернута с одной стороны на другую. Поймите, Россия как никто заинтересована в мире в Донбассе. И особенно она заинтересована в этом в сложный деликатный период предвыборной кампании», подчеркнул эксперт.

В ответ на возражения Трюхана Стариков заявил, что Украины как субъекта мировой политики просто «не существует». «Всей политикой у вас рулят американцы. Они не хотят видеть Путина во главе России, и это они заставляют вас начинать новый виток (конфликта) в Донбассе», — резюмировал он.

Григорий Егоров

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, чит.клуб
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