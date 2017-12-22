Сводки от ополчения Новороссии 22 декабря 2017
- 21:52 Военные ЛНР привезли новогодние елки в прифронтовые школы Первомайска и Алмазной.
- 21:45 Донецк под артударами ВСУ: Кадры с мест обстрела.
- 21:26 В ДНР опубликовали приказ о перемирии.
- 18:47 Научились воевать, ждём приказа к освобождению домов своих, а может и Киева — боец ВС ДНР «Ахмет».
- 16:21 На фронтах ДНР напряженность усиливается с каждым днём — Басурин.
- 14:39 «Ответочка американцам»: В ДНР презентовали собственную снайперскую винтовку (ВИДЕО).
- 12:04 Тишина перемирия в поселке Голубовский (ЛНР).
- 11:48 Прифронтовой посёлок Чернухино. Дети Донбасса.
- 11:37 Мы воюем против нацистов Украины, пособников олигархов — ополченец Донбасса.
- 11:05 Музыка на передовой: Игорь Сивак поет на позициях.
- 10:45 В ЛНР готовы объявить мобилизацию в случае наступления ВСУ.
- 10:05 Обстрел Донецка.
- 02:00 Киев выжал российских военных из Донбасса и ставит на войну.
- 00:27 За обстрелы нужно телесные наказания вводить – житель Ясиноватой.
- 00:12 Директор ясиноватской школы призвала ОБСЕ применять санкции за обстрелы города.
Военные ЛНР привезли новогодние елки в прифронтовые школы Первомайска и Алмазной
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Донецк под артударами ВСУ: Кадры с мест обстрела
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В ДНР опубликовали приказ о перемирии
Оперативное командование ДНР сегодня обнародовало приказ о введение в войсковых частях Республики системы контроля над соблюдением «новогоднего перемирия», который вступает в действие в Донбассе с полуночи 23 декабря.
Об этом ДАН сообщили в республиканском командовании.
«В целях качественного выполнения решения трехсторонней Контактной группы в Минске о прекращении огня с 00:00 23 декабря 2017 года, во всех подразделениях ДНР доведен приказ начальника управления НМ № 961 от 22 декабря 2017 года, „О соблюдении режима прекращения огня“ в период „новогоднего перемирия“», — отмечается в сообщении.
В тексте приказа, который поступил в редакцию ДАН, говорится, что командиры подразделений должны обеспечить режим прекращения огня с полуночи 23 декабря, предупредить об этом личный состав и провести инструктаж по его соблюдению.
В случае срыва «режима тишины» рассказать об этом вышестоящему должностному лицу и провести расследование с наказанием нарушителей.
Отметим, что на встрече Контактной группы в Минске 20 декабря участники переговорного процесса подтвердили приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 часов 23 декабря 2017 года по киевскому времени, то есть с 01:00 по времени Донецка. Донецкая Народная Республика, в свою очередь, также подтвердила приверженность данной договоренности.
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Научились воевать, ждём приказа к освобождению домов своих, а может и Киева — боец ВС ДНР «Ахмет»
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На фронтах ДНР напряженность усиливается с каждым днём — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Ответочка американцам»: В ДНР презентовали собственную снайперскую винтовку (ВИДЕО)
В ДНР презентовали крупнокалиберную снайперскую винтовку «Дончанка».
Видеокадры тестовых стрельб из нового оружия опубликовал на своем Telegram-канале WarGonzo известный военкор Семён Пегов.
«И снова за «ответочку». США тут собираются поставлять Украине снайперские винтовки «Barret». На видео антиснайперская винтовка «Дончанка». Калибр 12,7. Сделано в ДНР. Скоро все узнают, кто кого», – говорится в подписи к видео.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тишина перемирия в поселке Голубовский (ЛНР)
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Прифронтовой посёлок Чернухино. Дети Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Мы воюем против нацистов Украины, пособников олигархов — ополченец Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Музыка на передовой: Игорь Сивак поет на позициях
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР готовы объявить мобилизацию в случае наступления ВСУ
В Луганской Народной Республике готовы провести мобилизацию населения в случае активных наступательных действий ВСУ.
Об этом в интервью РИА Новости заявил исполняющий обязанности главы Народной милиции Михаил Филиппоненко.
Однако, по его словам, «на данный момент такой необходимости нет». Тем не менее, добавил он, «постоянно проводится работа военкоматов с органами власти, подготовка мобилизационного резерва».
Филиппоненко также рассказал, что Армия ЛНР полностью обеспечена вооружением и военной техникой, которая досталась «в качестве трофеев от украинских военнослужащих».
Утром 22 декабря в Народной милиции сообщили, что за сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
ВСУ открыли огонь по позициям ополченцев у населенных пунктов Логвиново, Красный Лиман, Смелое. Среди мирных жителей, по предварительным данным, никто не пострадал.
Накануне в ЛНР заявили о гибели одного военнослужащего Народной милиции.
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Обстрел Донецка
В ночь с 21 на 22 декабря ВСУ обстреляли северные окраины Донецка в районе “Вольво-Центра”. Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов. Прилегающие поселки и позиции ДНР подвергались ударам артиллерии.
Артдуэли продолжались в течении ночи, в том числе и с применением “Градов”.
На завтра назначено очередное “перемирие”, которое очевидно будет сорвано как и все предыдущие.
Плюс вчера забыл выложить. Военкор Пегов выложил видео обстрела артиллерией ДНР позиций ВСУ на Горловском направлении. Достаточно наглядная иллюстрация того, как приходит ответка за обстрелы.
Судя по жалобам ВСУ, особо сильно наши насыпали в районе Песок. Там помимо артиллерии и минометов, позиции обстреливались из танков (у ВСУ по официальной информации за ночь 1 200-й, 2 300х).
В целом, после фактического развала работы СЦКК, интенсивность боевых действий прогнозируемо возросла, но пока все сохраняется в рамках ранее существовавших тенденций позиционной войны.
Борис Рожин
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Киев выжал российских военных из Донбасса и ставит на войну
Отъезд российских военных из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе — это как минимум очень серьезный симптом.
Свидетельство того, что «процесс пошел».
Напомним: как заявили в МИД России, работа российских военных в СЦКК стала невозможна из-за действий Киева.
«Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — добавили в министерстве.
Еще раз: «большая гражданская война» в том или ином виде на нынешней территории Украины не была «предельным сценарием» развития украинской истории только у совсем оптимистичных аналитиков.
Тут в общем-то все понятно: очень неоднородное население в экономическом, психологическом, социальном и даже культурно-языковом плане.
Нет, наука история знает «плавильные котлы» национального строительства и на более пестром человеческом материале, но тут нужна какая-то колоссальная «история совместного успеха» — великого освобождения, например.
Кстати, эту самую историю до сих пор украинцам пытаются «продать», но безуспешно: Украина просто не знала периодов полноценного суверенитета, даже ментального.
Простейший пример: «массовый украинец» до сих пор почитает «столичным городом» все что угодно — Москву, Варшаву, Париж, Брюссель, Вашингтон. Но только не Киев.
Который в массовом украинском сознании все равно остается столицей, скажем так, «промежуточной». Эдаким «городом-посредником», но никак не «законодателем столичных мод» во всем — от образа мысли до прически и фасона одежды.
И на «общую историю успеха» никак не тянет никакой карикатурный безвиз. При этом население неоднородно именно по региональному принципу: даже политически близкий «западенец» жителю Днепра не родной.
Теперь о конкретике.
Нынешнее экономическое положение Украины, о чем мы не раз писали, можно охарактеризовать всего двумя словами: «неисправимо» и «безнадежно».
Тут не надо растекаться мыслью по древу: достаточно сказать, что суверенный долг в 80–90 миллиардов долларов (оценки Минфина и аналитиков расходятся) при отрицательном внешнеторговом балансе и дефицитном бюджете — такое не лечится даже математически.
К тому же «восстановительный», после дикого падения в 2014-м, рост ВВП в нынешнем году составит уже менее двух процентов и готов вовсе затормозить. А только на обслуживание долгов Украина тратит 4,2% ВВП, что любой восстановительный рост съедает.
Всего этого Петр Порошенко и его окружение не могут не понимать.
Управленческих вариантов решения тут, надо сказать, немного. И самый правильный: сидеть тихо, дышать ровно и делать что говорят. Тогда можно путем банальной балансировки базовых параметров экономики (с помощью тех же кредитов — хоть от МВФ, хоть от черта лысого) еще сколько-то посуществовать. И посвятить это время эвакуации и размещению хотя бы того, что уже нажито непосильным трудом.
Но тут одна беда: вместе с явным усыханием экономики пошли вразнос и другие параметры — административный, правоохранительный, судебный, в конце концов. Можно подумать, мы этих «судов с батальонами» с вами даже по телевизору не наблюдали.
Вслед за этим логично заплясала канкан и сама украинская государственность. Олицетворением политической воли неизбежно стал международный авантюрист, известный своей, скажем так, робостью.
Человек, в свое время убегавший в панике от привидевшегося ему русского самолета и евший галстук при перспективе приближения русских солдат. Так вот, сравните, как он ведет себя с украинскими силовыми структурами. Куда делась вся робость?
И объяснение тут также вполне банально: российской государственности Саакашвили боялся, потому как она была. А на Украине в этом плане сейчас опасаться некого.
В этой обстановке Петру Алексеевичу надо думать не о втором сроке, а о последствиях первого.
А чего тут, спрашивается, думать?
Есть старая мудрость: если на складе недостача — надо их поджечь.
Опыт к тому же есть.
Поэтому шансы на новую вспышку «большой гражданской» резко повышаются. Тем более что выигрывать в ней нынешним киевским властям, в общем, совсем необязательно.
Роль «правительства в изгнании» их вполне даже устроит.
Самое главное — организовать себе это изгнание в правильном месте: на запасных родинах, куда уже эвакуированы или эвакуируются их капиталы.
Дмитрий Лекух
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За обстрелы нужно телесные наказания вводить – житель Ясиноватой
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Директор ясиноватской школы призвала ОБСЕ применять санкции за обстрелы города
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