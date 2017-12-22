Сводки от ополчения Новороссии 22 декабря 2017

Отъезд российских военных из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе — это как минимум очень серьезный симптом.

Свидетельство того, что «процесс пошел».

Напомним: как заявили в МИД России, работа российских военных в СЦКК стала невозможна из-за действий Киева.

«Вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — добавили в министерстве.

Еще раз: «большая гражданская война» в том или ином виде на нынешней территории Украины не была «предельным сценарием» развития украинской истории только у совсем оптимистичных аналитиков.

Тут в общем-то все понятно: очень неоднородное население в экономическом, психологическом, социальном и даже культурно-языковом плане.

Нет, наука история знает «плавильные котлы» национального строительства и на более пестром человеческом материале, но тут нужна какая-то колоссальная «история совместного успеха» — великого освобождения, например.

Кстати, эту самую историю до сих пор украинцам пытаются «продать», но безуспешно: Украина просто не знала периодов полноценного суверенитета, даже ментального.

Простейший пример: «массовый украинец» до сих пор почитает «столичным городом» все что угодно — Москву, Варшаву, Париж, Брюссель, Вашингтон. Но только не Киев.

Который в массовом украинском сознании все равно остается столицей, скажем так, «промежуточной». Эдаким «городом-посредником», но никак не «законодателем столичных мод» во всем — от образа мысли до прически и фасона одежды.

И на «общую историю успеха» никак не тянет никакой карикатурный безвиз. При этом население неоднородно именно по региональному принципу: даже политически близкий «западенец» жителю Днепра не родной.

Теперь о конкретике.

Нынешнее экономическое положение Украины, о чем мы не раз писали, можно охарактеризовать всего двумя словами: «неисправимо» и «безнадежно».

Тут не надо растекаться мыслью по древу: достаточно сказать, что суверенный долг в 80–90 миллиардов долларов (оценки Минфина и аналитиков расходятся) при отрицательном внешнеторговом балансе и дефицитном бюджете — такое не лечится даже математически.

К тому же «восстановительный», после дикого падения в 2014-м, рост ВВП в нынешнем году составит уже менее двух процентов и готов вовсе затормозить. А только на обслуживание долгов Украина тратит 4,2% ВВП, что любой восстановительный рост съедает.

Всего этого Петр Порошенко и его окружение не могут не понимать.

Управленческих вариантов решения тут, надо сказать, немного. И самый правильный: сидеть тихо, дышать ровно и делать что говорят. Тогда можно путем банальной балансировки базовых параметров экономики (с помощью тех же кредитов — хоть от МВФ, хоть от черта лысого) еще сколько-то посуществовать. И посвятить это время эвакуации и размещению хотя бы того, что уже нажито непосильным трудом.

Но тут одна беда: вместе с явным усыханием экономики пошли вразнос и другие параметры — административный, правоохранительный, судебный, в конце концов. Можно подумать, мы этих «судов с батальонами» с вами даже по телевизору не наблюдали.

Вслед за этим логично заплясала канкан и сама украинская государственность. Олицетворением политической воли неизбежно стал международный авантюрист, известный своей, скажем так, робостью.

Человек, в свое время убегавший в панике от привидевшегося ему русского самолета и евший галстук при перспективе приближения русских солдат. Так вот, сравните, как он ведет себя с украинскими силовыми структурами. Куда делась вся робость?

И объяснение тут также вполне банально: российской государственности Саакашвили боялся, потому как она была. А на Украине в этом плане сейчас опасаться некого.

В этой обстановке Петру Алексеевичу надо думать не о втором сроке, а о последствиях первого.

А чего тут, спрашивается, думать?

Есть старая мудрость: если на складе недостача — надо их поджечь.

Опыт к тому же есть.

Поэтому шансы на новую вспышку «большой гражданской» резко повышаются. Тем более что выигрывать в ней нынешним киевским властям, в общем, совсем необязательно.

Роль «правительства в изгнании» их вполне даже устроит.

Самое главное — организовать себе это изгнание в правильном месте: на запасных родинах, куда уже эвакуированы или эвакуируются их капиталы.

Дмитрий Лекух

Читайте также: Известный украинский пропагандист признался, что врал с 2014 года, считает украинцев мелочными и истеричными, и решил перейти на русский язык