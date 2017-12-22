Стабильность ныне действующей власти – это стабильность деградации

Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - Народным лидером, участником ПДС НПСР, государственным, политическим и общественным деятелем, экономистом, писателем и публицистом

Краткое содержание: 0:56 О стабильности Путина 6:29 Прогноз на ближайшее будущее России 8:53 Может ли Россия быть автаркией 10:45 О ВТО Вопросы от зрителей: 15:27 О пенсионных накоплениях 18:00 О ЖКХ https://pdsnpsr.ru/posts/video/stabilnost-putina-eto-stabilnost-degradacii_16122017