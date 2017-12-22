Стабильность ныне действующей власти – это стабильность деградации
13:31. 22 декабря 2017 Просмотров - 381 2 коммент. Опубликовал: Серый
Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - Народным лидером, участником ПДС НПСР, государственным, политическим и общественным деятелем, экономистом, писателем и публицистом
Краткое содержание:
0:56 О стабильности Путина
6:29 Прогноз на ближайшее будущее России
8:53 Может ли Россия быть автаркией
10:45 О ВТО Вопросы от зрителей:
15:27 О пенсионных накоплениях
18:00 О ЖКХ
https://pdsnpsr.ru/posts/video/stabilnost-putina-eto-stabilnost-degradacii_16122017
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Ю Болдырев о “русском вопросе” на вчерашнем съезде ПДС НПСР.
https://www.youtube.com/watch?v=U6bznG5L_P4
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Как стараются геволюционэры однако!Как им стабильность претит,ведь тогда потрудиться надо в создании примера,на практикие доказывающего верность предлагаемого пути.А где примеры созидательной деятельности вот таких глашатаев?