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Стабильность ныне действующей власти – это стабильность деградации

13:31. 22 декабря 2017 Просмотров - 381 2 коммент. Опубликовал:

Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - Народным лидером, участником ПДС НПСР, государственным, политическим и общественным деятелем, экономистом, писателем и публицистом

 

Краткое содержание:

0:56 О стабильности Путина

6:29 Прогноз на ближайшее будущее России

8:53 Может ли Россия быть автаркией

10:45 О ВТО Вопросы от зрителей:

15:27 О пенсионных накоплениях

18:00 О ЖКХ

 

https://pdsnpsr.ru/posts/video/stabilnost-putina-eto-stabilnost-degradacii_16122017

 

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2 коммент.»

  • 4664 3614
    Яра 22 декабря 2017 в 18:58 Ссылка Пометить
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    Ю Болдырев о “русском вопросе” на вчерашнем съезде ПДС НПСР.
    https://www.youtube.com/watch?v=U6bznG5L_P4

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  • 23486 8200
    Люся 23 декабря 2017 в 9:48 Ссылка Пометить
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    Как стараются геволюционэры однако!Как им стабильность претит,ведь тогда потрудиться надо в создании примера,на практикие доказывающего верность предлагаемого пути.А где примеры созидательной деятельности вот таких глашатаев?

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