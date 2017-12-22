Поразительные примеры изобретательности животных

Одной из наиболее поразительных способностей животных является изобретательность, с которой они используют природные «инструменты».

1. Губаны используют «наковальни»

Все мы знаем, как раздражает поиск куда-то подевавшегося консервного ножа, когда нужно открыть банку. Еще хуже: бутылка вина — и нет штопора. Но такие трудности возникают не только у людей.

Губаны — рыбы, которые нашли выход из подобных ситуаций. Вообще они питаются мелкими беспозвоночными, которые не оказывают сопротивления, однако время от времени сталкиваются с тем, что требует определенных усилий с их стороны. Губаны находят двустворчатых моллюсков, которых они не могут съесть из-за твердых раковин, однако они приспособились использовать камни как наковальни, чтобы раздробить их.

2. Осьминоги строят мобильные дома

Люди склонны ставить позвоночных на верхушку иерархии животных. Любопытно, но существует немало умных животных, у которых позвоночника нет. К примеру, сейчас гораздо более тщательно стали изучать мозг осьминогов, выяснив, что они проявляют большую изобретательность, когда приходится преодолевать трудности.

Они настолько умны, что в Британии им присвоено звание почетных беспозвоночных, и они находятся под защитой государства. Преследуя добычу, осьминоги используют свои податливые тела, чтобы проскальзывать в узкие отверстия, однако мягкое тело не защищает от хищников. Проблему своей уязвимости осьминоги решили: они выкапывают кокосовую скорлупу и используют ее в качестве убежища. Было замечено, как они, вжавшись в пустую скорлупу, «идут» по морскому дну, защищая себя, таким образом, от нападения.

3. Вороны используют автомобили

Давно известно, что вороны — одни из самых умных животных. Они продемонстрировали широкий диапазон способностей, которые сейчас тщательно изучаются. Но заявлять, что вороны используют автомобили?

Что ж, они их не водят. Однако есть свидетельства того, что вороны подкладывают орехи на дорогу и ждут, когда по ним проедет автомобиль, а потом возвращаются уже за расколотыми орехами. Ученые спорят, является ли подобное поведение ворон заранее спланированным, но есть ли смысл спорить после того, какой уровень интеллекта показали эти птицы?

4. Жуки-убийцы мастерят себе броню

В жестоких природных условиях хорошая защита может стать той разницей, которая определяет, кому охотиться, а кому становиться добычей. Убийце всегда нужен хороший план побега, и жук-убийца не исключение.

Этот хищник питается муравьями и другими мелкими насекомыми. Он их ловит, высасывает внутренности, а оставшуюся шелуху прикрепляет к спине и носит как броню против других хищников.

Чем больше «трупов» накапливается на спине жука-убийцы, тем меньше вероятность того, что он пострадает при нападении. В опасной ситуации жук освобождается от своей «брони» и убегает, чтобы прожить еще один день. Композитная броня является довольно новой уловкой в арсенале человечества — и похоже насекомые нас в этом обошли.

5. Слоны смотрятся в зеркала

Что может быть сложного в использовании зеркала? Ничего — по крайней мере, для нас. Но животные и маленькие дети, как правило, неспособны понять, что увиденное в зеркале, является именно их отражением, а не другого человека или животного.

В науке существует «Зеркальный тест», который определяет способность чувствовать себя в зеркале. Ученые провели исследование, в котором проверили, обладают ли слоны необходимым сознанием, чтобы использовать зеркала. Для этого им на головах сделали отметки. Удивительно, но, подойдя к зеркалу, слоны направляли свои хоботы на отметку на голове, а не на свое отражение.

6. Выдры используют камни

Мы уже знаем, как рыбы-губаны разбивают ракушки о камни, чтобы добраться до добычи внутри. У выдр есть преимущество в виде рабочих конечностей, поэтому они могут носить камни с собой. На морском дне они ищут камни определенных размеров и форм, что говорит о развитом воображении этих животных. Затем они носят их подмышками.

Как только выдра ловит моллюска, она словно молотком разбивает камнем его раковину — и съедает содержимое. Выдры демонстрируют способность регулировать процесс дробления раковины в зависимости от формы камня, который они для этого используют.

7. Орангутаны используют свист

Некоторые способности, которые мы уже упомянули, можно было бы считать врожденными. Остаётся любопытный вопрос: можно ли научить животное использовать «инструменты»? Похоже, что это возможно.

Орангутаны кажутся странно похожими на людей во многих аспектах, и способность к обучению — один из них. Когда орангутан напуган, он издает свистящий шум, чтобы отпугнуть злоумышленника. Так делают все орангутаны. Но в некоторых популяциях эти животные усовершенствовали свой навык и научились свистеть громче. По всей вероятности, это приобретенный навык, потому что он наблюдается лишь в определенных звеньях популяций орангутанов.

8. Землекопы используют «фильтры» для рта

Казалось бы, землекопы находятся по ту сторону эволюции. Живя в колониях, где только одной самке разрешено размножаться, остальная часть колонии проводит время, постоянно роя землю в поисках еды. Чтобы облегчить свою судьбу, они придумали метод, который делает их работу терпимее. Землекопы помещают в рот кусок коры или растения; это помогает им не вдыхать пыль и грязь, когда они зубами роют тоннели.

9. Пауки используют каменные «сигнализации»

Венценосные пауки живут в маленьких норах в пустыне и вылезают на поверхность, чтобы захватить любую подходящую добычу, которая оказалась с ними рядом. Таким образом, у них достаточно ограниченный охотничий диапазон. Чтобы увеличить область, в которой они могут обнаружить добычу, пауки выбирают семь-восемь камней подобного размера и формы и расставляют их вокруг входа в свое логово. Чаще всего они выбирают кварц. Пауки улавливают вибрации от камней, что позволяет им напасть на добычу за пределами их обычного диапазона.

10. Фронимы используют ужасающий способ вынашивания потомства

Есть ли что-то более трогательное, чем любовь матери к своим детям? Что может быть прекраснее, чем картина того, как мать ловит другое животное, выедает его внутренности, чтобы использовать его мертвое тело для вынашивания своего потомства? Так размножаются самки фронимы.

Фронима — мелкое беспозвоночное, которое обитает в море. Когда самка фронимы готова отложить яйца, она ловит сальпу — маленький желеобразый организм, и съедает ее внутренности. Остается полая труба, в которой фронима может транспортировать яйца и молодое потомство, пока оно не будет готово жить самостоятельно.

Источник: nashaplaneta.su