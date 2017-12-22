Письмо. Панфиловские спартанцы

Здравствуйте, Татьяна.

Тема моего письма напрямую не связана с Вашими последними публикациями – она касается “28 панфиловцев”, но поводом для его написания послужила публикация Александра Роджерса: Это Россия! [https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-eto-rossiya/?from=push&utm_source=push] 18.12.2017. Александр точно подметил, что “Нашей истории хватит на 300 спартанских эпосов…” Я с ним полностью согласен и ниже расскажу об одном из них, т.к. он касается всех граждан России.

В последние годы появилось много публикаций на тему “28 панфиловцев”, выпускаются фильмы, но я их игнорирую, т.к. абсолютно точно знаю, что этот эпизод придуман журналистами и он не был в реальной жизни. В то же время генерал И.В. Панфилов со своими солдатами совершили подвиг сродни спартанцам, о котором я не нашел каких-либо публикаций. Надо заметить, что я не историк и мог это пропустить. Но в любом случае материал будет интересен всем.

Итак, по порядку.

В 1955 году в наш седьмой класс пришел новый ученик – Сергей Гусев. Мы все с ним подружились, а я в последующие почти 30 лет был тесно связан с ним и его семьей – мы были друзьями. Сейчас его уже нет в живых, но многие его знают, т.к. он был одним из лучших вертолетчиков страны: обслуживал две станции Северного Полюса, два года летал в Йемене и многое другое.

Отец Сергея – Гусев Александр Васильевич был комиссаром в дивизии И.В.Панфилова в 41 году. Я и мои сверстники предвоенного производства по малолетству не участвовали в Отечественной Войне, но реально видели и ощущали ее влияние на нашу жить. Поэтому новость о том, что отец Сергея был связан с панфиловцами, на меня произвела неизгладимое впечатление. При первой же возможности я бросился расспрашивать Александра Васильевича именно о “28 панфиловцах”. Сразу скажу, что он рассказал нам много эпизодов из своей боевой биографии, от которых у нас дух захватывало. Бой в близком контакте, захват деревень, где засели немцы, …, но как только я задавал свой вопрос о “28 панфиловцах”, Александр Васильевич замолкал, уходил в другую комнату, и на сегодня рассказы прекращались. С присущей юности бестактностью (это я только про себя), я годами так и сяк пытался выведать эту информацию и, как оказалось, безуспешно, т.к. этого события не было. В то время Александр Васильевич работал в “Известиях” и не мог высказаться против официальной версии тех событий, а врать он не мог по убеждению – был абсолютно кристально честным человеком.

Но то событие, ради которого я решил написать это письмо, Александр Васильевич рассказал в деталях, которые я помню до сих пор.

Итак, о панфиловских спартанцах.

Осень, первый снег, слякоть – панфиловцы оседлали дорогу, по которой двигалось несколько дивизий врага, до Москвы 140 км. Силы были неравные, т.к. при отступлении в первую очередь терялось тяжелое оружие – танки и пушки. Одно дело приказать ни шагу назад, а другое дело как это выполнить. Кто придумал эту технологию ведения боя если Александр Васильевич и сказал нам, то я все равно не помню, но пусть это будут Панфиловцы. Генерал разбил остатки дивизии на три равные части и организовал три засады, последовательно замаскировав их по бокам дороги. Завязался бой, немцы потеряли технику и людей, но что самое важное – время. Они перестроились с походного на боевой порядок, навалились превосходящими силами и… тут последовал приказ на отступление. Отступали не по дороге, а уходили в лес и там растворялись. Все повторилось на второй засаде. После третьей немцы, зная о русской поговорке “Бог Троицу любит”, перестроились в походный порядок и… налетели на четвертую засаду, которую успели организовать отступившие бойцы первой засады. И так повторялось более десяти раз. Немцы вынуждены были ползти до очередной засады боевым, а не походным порядком, теряя драгоценное время. Измотанная, неукомплектованная дивизия И.В.Панфилова сдерживала натиск десятикратно превосходящего врага, т.к. билась только с головой многокилометровой змеи, растянувшейся на дороге и не имеющей возможности ввести в действие все свои силы, т.к. вне дорог продвигаться было невозможно.

Классический спартанский прием: Спартанцы организовали битву в узком месте, куда реально могли протиснуться не более тех же 300 воинов противника, с которыми более сильные спартанцы рубились на равных!

Вот чем действительно прославился генерал И.В.Панфилов – 10 Панфиловских Засад!

Вот сюжеты для фильмов и спектаклей! Историю Русские военные изучали хорошо и не только свою.

С уважением П.

P.S.

1. Окопы или воронки от снарядов заполнялись водой, которую невозможно было убрать – ни сил, ни времени не было. Стояли по пояс в воде. При отходе шинели прихватывал мороз, и они стояли колом, согреться было невозможно. Часто еду не успевали доставлять вовремя и все сильно голодали. Временами дневной паек доходил до двух кусков черного хлеба. Александр Васильевич уговаривал бойцов отдать половину пайка для гражданских людей, которые прятались в лесах. Они оказались там благодаря приказу ставки об уничтожении на глубину до 60 км от дорог, по которым продвигались фашисты, жилого фонда и продовольствия, чтобы затормозить их продвижение. Вражеские солдаты были лишены возможности отдыхать в нормальных условиях, а снабжение их армии было перегружено необходимостью доставлять и еду для солдат.

Кстати, отряд Зои Космодемьянской выполнял этот чудовищный, но жизненно важный для страны приказ по выселению жителей. Ни газет, ни радио не было, чтобы информировать население об этом приказе. Выселить женщин и детей на улицу в двадцатиградусный мороз было равносильно их убийству. Зою схватили свои же мужики и передали немцам. Современные диванные вояки рассуждают о том, что Зоя имела проблемы со здоровьем, какие-то справки и пр. Ублюдки – Зоя выполняла приказ и неважно был ли у нее в это время насморк или еще что-нибудь – она погибла как Герой.

2. Теперь-то я понимаю, что дачный участок Александр Васильевич выбрал не случайно – станция Березки, 41 км по Ленинградской дороге. Мы с Сергеем собрали щитовой домик, построили кухню, и я стал больше времени проводить у них на даче, чем у себя – здесь был коллектив. За домиком сразу начинался красивый хвойный лес.

Как-то мы все вместе пошли за грибами. Надо заметить, что Александр Васильевич был очень уравновешенным, рассудительным человеком, я ни разу не слышал от него неумных, резких суждений о ком- или о чем-либо. Мы выходим на очередную поляну, и я вдруг вижу его возбужденное, преобразившееся лицо с какой-то улыбкой сожаления, загоревшиеся глаза. Он показывает мне на поляну и начинает говорить о чем-то, чего я не могу сразу понять, так как я в 60-м, а он уже перенесся в 41-й: здесь мы отсекли немцев, которые пытались добежать через эту поляну к тому лесу. Я опешил, спрашиваю какие немцы, когда?! Оказывается, Панфиловская дивизия отступала по этим, ныне дачным местам. Никаких следов прежних боев не было видно – ни окопов, ни огневых точек, ничего. Мне много приходилось бывать на местах прежних боев, шрамы на земле заживают медленно. Так вот здесь было отступление уже разрозненных групп бойцов, которые цеплялись за каждую складку местности, за каждое дерево. Окопы уже не рыли. Мы засели в этом овраге и пулеметным огнем отсекли их. Но нас накрыли минометным огнем, и мы рванули в тот лес. Ощущение, что я нахожусь под воздействием какой-то машины времени не проходило. Нам пришлось драпать от них, сил сдержать их не было, но мы огрызались. Он продолжал показывать на местность вдали, комментируя те события с большой подробностью. Мне хотелось дотронуться до него, чтобы прийти в себя.

Я любил слушать его рассказы о войне и знаю много событий, которые с ним приключились. Часто я ловил себя на том, что трудно связываю того человека с настоящим Александр Васильевичем – очень уж он сейчас мирно выглядит. Один из эпизодов. Зима, снег. Ночью тихо окружили деревню, где стояли немцы. Александр Васильевич был командиром, в то время кажется в чине подполковника, поэтому стоял в оцеплении и не должен был участвовать в уничтожении немцев. Поднялась стрельба и неожиданно из дома, около которого он стоял, выскочил в исподнем немец с двумя чемоданами и бросился убегать. Как оказалось потом, это был денщик. Александр Васильевич рассказывал, что он так растерялся, так как разведка посчитала этот дом без немцев, что вместо того, чтобы пустить вдогонку очередь из автомата, выхватил пистолет и бросился за ним, стреляя на ходу. Убил его, повернулся и обнаружил, что за ним бежит офицер, который в темноте не разглядел его, думая, что это денщик. Застрелил и офицера, и лишь потом вспомнил об автомате. Благо дело немцы схватили шмотки, а не оружие.

Когда в 43 его накрыло миной, его оттащили в сарай, где он с другими раненными лежал беспомощно на соломе. Шел бой, и некому было заботиться о раненых, так как исход боя не был очевидным, все были заняты. Александр Васильевич рассказывал, что чувствовал себя беспомощным и неспособным себя защитить, если бы исход боя обернулся в худшую сторону. Но повезло, и его вовремя доставили к врачам.

Трагедия накрыла их семью в 91 году. Сын средней сестры Риты, двадцатилетний студент литературного института – грузинская поэзия, человек, мировоззрению и характеру которого позавидовали бы тургеневские барышни, добровольно поехал в Грузию в попытке разъяснить конфликтующим сторонам, что все люди братья… Семья даже не знает где его могила и есть ли она вообще. Война вновь вернулась на землю России…