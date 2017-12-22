К жене — через нотариуса? В Швеции утвердили новый закон о сексе

Источник: www.aif.ru

В Швеции уже звучат предложения приглашать к себе нотариуса всякий раз, когда ложишься в постель с женой.

Начиная с июля 2018 года, интимная жизнь граждан Швеции претерпит кардинальные изменения. Всякий, кто захочет вступить в близкий контакт с партнером, должен будет предварительно получить от него твердое, ясно выраженное согласие. В противном случае незадачливому любителю романтики грозит уголовная ответственность за изнасилование.

«Принцип согласия»

Как сообщает немецкое издание Focus, парламент Швеции принял новый закон, призванный защитить женщин от сексуального насилия и домогательств. Согласно документу, который вступит в силу в июле 2018 года, основой сексуальных отношений шведов станет так называемый «принцип согласия».

Поводом для принятия нового закона стали бурные дискуссии на тему сексизма и сексуального насилия, развернувшиеся в шведском обществе. Объединения феминисток и ряд правозащитников высказались за то, чтобы женщины на законодательном уровне были более жестко защищены от попыток склонить их к сексуальным контактам.

В ответ на эти требования правящая коалиция социал-демократов и партии зеленых инициировала принятие Риксдагом (шведским парламентом) нового закона.

Устное подтверждение или «согласие посредством действия»

Если объяснить его суть простыми словами, то получается следующее. До настоящего времени закон считал актом сексуального посягательства действия, следующие после того, как женщина хотя бы единожды произнесла слово «нет».

С июля 2018 года в этом слове необходимости не будет. Отныне закон рассматривает как акт сексуального посягательства любые действия, на которые женщина не дала своего твердого согласия.

Таким образом, шведский мужчина, либо гражданин любой другой страны, который захочет вступить в половой контакт с женщиной на территории Швеции, должен получить от нее четкое согласие на секс. В законе особо оговорено, что это касается «любых типов половых контактов».

Парламентарии уточняют, что под четким согласием понимаются не только слова. Мужчина может и не получать устного согласия, если партнерша (или партнер) «явно сигнализирует о своем согласии на секс посредством действия».

Премьер-министр Швеции Стефан Левен так прокомментировал «Закон о согласии»: «Вы должны получить простое сообщение от того, с кем вы хотите заниматься сексом. Если такого сообщения нет, вы должны оставить его. Секс должен быть добровольным».

Секс с женой — дело повышенного риска?

Несмотря на то, что закон призван изменить жизнь к лучшему, защитив потенциальных жертв сексуальной агрессии, в Швеции нашлось немало скептиков.

Например, не до конца ясно, что можно рассматривать как «согласие посредством действия»? Если женщина в порыве страсти начинает срывать одежду с себя и с мужчины, а затем вдруг заявляет «Постой, что мы сейчас делаем?» — можно ли в этом случае считать, что она стала жертвой сексуальных домогательств? А если женщина выразила согласие действиями, но не сказала «да», а после того, как все уже случилось, вдруг резко об этом пожалела и решила обратиться в полицию, будет ли мужчина считаться насильником?

Важный момент — под действие закона попадают и супружеские пары. Так что шведским любителям разнообразить свою семейную жизнь посредство ролевых игр надо быть осторожными — в новых реалиях легко можно будет доиграться до уголовного дела, если вы чем-то разозлите свою вторую половину.

Сексизм наоборот

Критики закона отмечают, что в последние годы в Швеции процветает «сексизм наоборот» — мужчины очень часто лишаются работы из-за обвинений в приставаниях со стороны дам. Зачастую никакими объективными доказательствами подобные обвинения не подкреплены, но руководители, с учетом современных трендов, предпочитают избавиться от обвиненного в «сексуальной агрессии». Шведские дамы все чаще таким нехитрым путем расчищают себе путь вверх по карьерной лестнице.

В Шведской коллегии адвокатов утверждают: даже сегодня полиция вынуждена разбираться с целым валом обвинений в сексуальном насилии, причем значительную часть обращений составляют жалобы дам, которые, по их словам подверглись агрессии несколько лет тому назад. Доказательной базы при этом нет совсем, тем не менее, расследование подобных случаев затягивается на месяцы.

Нотариус по вызову

А в новых реалиях полиция Швеции и вовсе не сможет расследовать никаких иных дел, кроме дел о сексуальном насилии. «Взрослые люди знают, что не бывает в реальности такого, чтобы партнеры прямо вот так брали и договаривались перед каждым сексуальным контактом», — сказали журналистам в Шведской коллегии адвокатов.

Но с июля 2018 года придется договариваться, если нет желания провести следующие несколько лет за решеткой и заработать клеймо насильника на всю оставшуюся жизнь.

Наиболее ехидные шведы уже выдвинули предложение — всякий раз, когда захочешь переспать с женой, лучше приглашать нотариуса, дабы супруга оформила свое письменное согласие. Так, пожалуй, будет надежнее.

Андрей Сидорчик

Источник: nstarikov.ru