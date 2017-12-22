Иллюзия стабильности

Главный козырь кремлевской пропаганды все последние годы — это пресловутая «стабильность», которую народ России якобы имеет благодаря мудрому и чуткому руководству президента Путина. На фоне этой благодатной «стабильности» нас постоянно пугают майданами, революциями, кознями оппозиции и прочими ужасами. Скажу откровенно, на многих это еще действуют, и люди рассуждают примерно так: «Нынешняя власть, конечно, не фонтан, но мы уже к ней привыкли, а если поменяем — еще неизвестно, что будет».

Но давайте посмотрим, а есть ли в реальности эта самая стабильность?

Возьмем некоторые итоги последних шести лет правления Путина (если быть точным — пяти лет и девяти месяцев):

— реальные доходы населения вместо роста в полтора раза, обещанного «майскими указами» 2012 года, существенно упали в связи с «обвалом» рубля и резким ростом цен. Покупательная способность зарплат и пенсий откатилась на уровень десятилетней давности. Только по официальной статистике число бедных (то есть имеющих доход ниже прожиточного минимума, который и так является нищенским — около 10 000 рублей) в России за последние годы выросло до 22 миллионов человек.

— «оптимизация» социальной сферы привела к тому, что по стране были закрыты около 1, 5 тысяч больниц и поликлиник, численность врачей уменьшилась на 60 тысяч человек, а количество образовательных учреждений за последние годы сократилось почти на 5 тысяч.

— имущественное расслоение среди российских граждан продолжает усиливаться, на сегодняшний день 1% населения владеет 75% национального богатства страны, при этом доходы приближенных к Путину олигархов росли даже в кризисные годы на фоне обнищания основной массы жителей России.

— ВВП, вопреки озвученным в 2012 году «планам Путина», практически не вырос, Россия по объемам экономики опустилась на 12-е место в мире. Несмотря на громкие заявления наших руководителей, сырьевая экономическая модель сохраняется, за последние пять лет объемы поставок нефтепродуктов на экспорт выросли на 25%. Доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП последовательно сокращается, о какой «новой индустриализации» тут можно говорить? Третий срок Путина стал рекордным по оттоку капитала из страны, который составил около 360 млрд. долларов.

— демографическая ситуация остается тяжелой, естественный прирост населения отсутствует, увеличение численности жителей России было достигнуто лишь за счет присоединения Крыма и усиления миграционных потоков.

— амбициозные путинские «мега-проекты» (Олимпиада-2014, чемпионат мира по футболу, космодром «Восточный» и другие) вырывают из бюджета сотни миллиардов рублей (часть из которых банально разворовывается), что на фоне бедности основной массы населения нельзя признать эффективным расходованием государственных средств. При этом в итоге эти проекты оборачиваются допинговыми скандалами, падением космических ракет и прочими казусами, что подрывает имидж страны в целом.

— политические права и свободы граждан последовательно сворачиваются, оппозиция огульно причислена к разряду «вражеских агентов», выборы остаются неконкурентными и непрозрачными.

Это перечень можно продолжать еще долго. И чем дальше, тем больше будет рушиться миф о путинской «стабильности». На самом деле никакой стабильности нет, повсеместно усиливается деградация промышленности и социальной сферы, доходы граждан падают, а олигархи продолжают «пир во время чумы». Вот такими в реальности являются итоги третьего срока Путина. Итоги явно неутешительные.

И при этом нам предлагается продлить полномочия действующего президента еще на один — четвертый (а реально пятый) срок. То есть, нам предлагают еще на 6 лет продлить деградацию страны. Ведь именно так и будет. Путину уже 65 лет, в таком возрасте люди не меняются и действуют в основном по инерции. Как говорится, чудес не бывает…

Таким образом, четвертый срок Путина может стать для России катастрофическим. Поэтому в марте 2018 года всем нам стоит серьезно задуматься. Или продолжать верить в иллюзорную «путинскую стабильность», или что-то менять.