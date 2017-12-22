Иллюзия стабильности
Сергей Удальцов: Некоторые итоги президентской «шестилетки» и о том, чего нам ждать в ближайшие годы еще.
Главный козырь кремлевской пропаганды все последние годы — это пресловутая «стабильность», которую народ России якобы имеет благодаря мудрому и чуткому руководству президента Путина. На фоне этой благодатной «стабильности» нас постоянно пугают майданами, революциями, кознями оппозиции и прочими ужасами. Скажу откровенно, на многих это еще действуют, и люди рассуждают примерно так: «Нынешняя власть, конечно, не фонтан, но мы уже к ней привыкли, а если поменяем — еще неизвестно, что будет».
Но давайте посмотрим, а есть ли в реальности эта самая стабильность?
Возьмем некоторые итоги последних шести лет правления Путина (если быть точным — пяти лет и девяти месяцев):
— реальные доходы населения вместо роста в полтора раза, обещанного «майскими указами» 2012 года, существенно упали в связи с «обвалом» рубля и резким ростом цен. Покупательная способность зарплат и пенсий откатилась на уровень десятилетней давности. Только по официальной статистике число бедных (то есть имеющих доход ниже прожиточного минимума, который и так является нищенским — около 10 000 рублей) в России за последние годы выросло до 22 миллионов человек.
— «оптимизация» социальной сферы привела к тому, что по стране были закрыты около 1, 5 тысяч больниц и поликлиник, численность врачей уменьшилась на 60 тысяч человек, а количество образовательных учреждений за последние годы сократилось почти на 5 тысяч.
— имущественное расслоение среди российских граждан продолжает усиливаться, на сегодняшний день 1% населения владеет 75% национального богатства страны, при этом доходы приближенных к Путину олигархов росли даже в кризисные годы на фоне обнищания основной массы жителей России.
— ВВП, вопреки озвученным в 2012 году «планам Путина», практически не вырос, Россия по объемам экономики опустилась на 12-е место в мире. Несмотря на громкие заявления наших руководителей, сырьевая экономическая модель сохраняется, за последние пять лет объемы поставок нефтепродуктов на экспорт выросли на 25%. Доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП последовательно сокращается, о какой «новой индустриализации» тут можно говорить? Третий срок Путина стал рекордным по оттоку капитала из страны, который составил около 360 млрд. долларов.
— демографическая ситуация остается тяжелой, естественный прирост населения отсутствует, увеличение численности жителей России было достигнуто лишь за счет присоединения Крыма и усиления миграционных потоков.
— амбициозные путинские «мега-проекты» (Олимпиада-2014, чемпионат мира по футболу, космодром «Восточный» и другие) вырывают из бюджета сотни миллиардов рублей (часть из которых банально разворовывается), что на фоне бедности основной массы населения нельзя признать эффективным расходованием государственных средств. При этом в итоге эти проекты оборачиваются допинговыми скандалами, падением космических ракет и прочими казусами, что подрывает имидж страны в целом.
— политические права и свободы граждан последовательно сворачиваются, оппозиция огульно причислена к разряду «вражеских агентов», выборы остаются неконкурентными и непрозрачными.
Это перечень можно продолжать еще долго. И чем дальше, тем больше будет рушиться миф о путинской «стабильности». На самом деле никакой стабильности нет, повсеместно усиливается деградация промышленности и социальной сферы, доходы граждан падают, а олигархи продолжают «пир во время чумы». Вот такими в реальности являются итоги третьего срока Путина. Итоги явно неутешительные.
И при этом нам предлагается продлить полномочия действующего президента еще на один — четвертый (а реально пятый) срок. То есть, нам предлагают еще на 6 лет продлить деградацию страны. Ведь именно так и будет. Путину уже 65 лет, в таком возрасте люди не меняются и действуют в основном по инерции. Как говорится, чудес не бывает…
Таким образом, четвертый срок Путина может стать для России катастрофическим. Поэтому в марте 2018 года всем нам стоит серьезно задуматься. Или продолжать верить в иллюзорную «путинскую стабильность», или что-то менять.
http://svpressa.ru/politic/article/187460/?cba=1
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Слово есть дело:
- Вы готовы доверить страну Жириновскому?
- Вы готовы доверить страну Зюганову?
- Вы готовы доверить страну Навальному?
- Вы готовы доверить страну ш…ке с лошадиной мордой?
…
Давайте конкретно, без интеллигентщины.
P.S. Если кто забыл, у нас война на пороге, и зависание ядерного чемодана на час приведёт к необратимому пи…цу. Да, ВВП взял на нас х..у кучу “социальных и политических кредитов”, и мы будем их отдавать.
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Отличная, правдивая, аналитическая статья!
Есть большое опасение, что пребывание Путина на посту президента ещё на шесть лет, чревато полным разрушением нашей страны. Ведь вместо разумных конкретных дел, при его правлении, нашему народу показывают талантливо организованные постановочные шоу, при этом, продолжают осуществлять разрушительные, для нашей страны, конкретные действия.