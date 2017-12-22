Грудинин вместо Зюганова
20:01. 22 декабря 2017 Просмотров - 862 60 коммент. Опубликовал: brahman
Мини-интрига на выборах.
Кандидатом в президенты от КПРФ впервые с 90х будет не Зюганов (не считая Харитонова).
Президиум КПРФ предложил выдвинуть кандидатом в президенты от КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Зюганов также высказался в поддержку Грудинина. Завтра его кандидатура будет рассмотрена на съезде партии и тогда же (если не будет форс-мажоров) произойдет его выдвижение.
На деле, это вряд ли изменит итог выборов, но будет интересно посмотреть, сможет ли Грудинин набрать существенно больше, чем Зюганов, над которым давлел груз бесконечных 2-х мест.
Грудинин в текущих раскладах выглядит компромиссной фигурой, за которого готовы голосовать как сторонники КПРФ, так и часть патриотического лагеря, которой по тем или иным причинам не нравится Зюганов.
PS. Про этот совхоз писал еще в 2013 году https://colonelcassad.livejournal.com/1168714.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Коммуняки с троцкого начали, троцким и закончили. Русских людей Зюганов в КПРФ не нашёл?????????????????? или он нам ЭТО за русского впарит???
Да кадыров больше на русского похож, чем этот хазар.
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Это и есть новые гусские кандидаты в президенты.)))Хороша фотка,кандидат и его божок которого он поглаживает,только бубна не хватает.)))
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Зря он решил поставить на чёрное, красное ему привычней и безопасней. Дядька хороший, но масштабы попутал.
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Ой, Сневар! Как приятно!
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комуняки не коммунисты-это разные вещи и понятия.Зюганов же троцкист.
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Не замечал за ним троцкизма.
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Грудинин, кстати, не член КПРФ.
Его и Болдырева выдвинули, как кандидатов от всех национально-патриотичеких сил. Учитывалась, что оба они не вызывают отторжения у коммунистов.
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Все думала кого он мне напоминает,вспомнила- Тельмана -бывшего владельцаЧеркизона ,всегда в золоте и белом.И этот поиспользовав имя Ленина в названии (этакий стеб,они ведь любят это дело),лезет выше ,тоже всегда в белом ,даже на фоне полей.Интересно, как плебс кинется на эту фигуру.Он разделил почти поровну голоса с Болдыревым(тоже ретро)остальные в списке все Прилепины,Делягины,Прохановы-читать противно.
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Патриотами и руководителями тут можно быть только гусским. Жирик, Грудилин, и т.д.
Аборигены выведены из обсуждения.
типа эти недостойны:
Александр Редько
https://www.youtube.com/watch?v=37VZJ95k5hk
Константин Полторанин
https://www.youtube.com/watch?v=fSFCZneZm_k
Константин Затулин
https://www.youtube.com/watch?v=lVo_fLg9ats
гоев СМИ в упор не замечают!!! …о типа овального удальцова собчак не слезают с новостей!
пипл же поистине ХАВАЕТ ВСЁ. любого гусского. Патриота-хозяйственника. Ай да Зюганов…
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уже кинулся. тут за гуссского глотки рвёт. и минусует.
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Если президентом изберут Павла Грудинина он, вероятно, будет заниматься в основном решением внутренних проблем, а не бесконечными, пустыми переговорами с зарубежными партнёрами Путина. Он не будет насаждать нашему народу разнообразные религиозные конфессии. Он человек дела, а не бесконечного пиара.
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необоснованные фантазии.
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пиплы президентов всё за волшебников держат.
Полковник КГБ за 17 лет не смог расширить свои полномочия до генсековских. А совхозник сумеет, ага. И сразу.
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Сразу видно, что вы не в курсе того, что происходит в ПДС НПСР.
Они как раз за сокращение полномочий президента. Работать должна команда единомышленников. И в таком случае не порассказываешь сказок о том, что кто-то один сильно чего-то хочет, но никак не может- бояре плохие мешают.
Расширение полномочий пр-та- это часть плана хабада(послушайте об этом хоть С. Сааля)
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фотки товарищей по команде пусть предоставит. До выборов.
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Сам посмотри. На сайте pdsnpsr.ru
Там Касатонов, Ивашов, Соболев, Боглаев, Болдырев, Филин, Барабаш, Кудрявый (бывший зам.министра энергетики СССР, ярый противник Чубайса), Квачков …
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хорошая команда. А во главе конечно опять полукров… Приехали.
Выдвинуть Редько, Полторанина, Затулина им религия запрещает.
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вообще,производственик на управляющей должности-это лучшее .но кпрф-это сборище троцкистов.
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Вполне возможно что Грудинин может быть “министром сельского хозяйства”, не более. “Полёт” не тот у него, поглядим на какой “цветок” он вспорхнёт в 2018-м.
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Не плохо было бы иметь Грудинина в качестве переходной кандидатуры от властных полномочий слуги паразитического класса к государственникам.
Есть большое опасение, что нынешний президент, оставшись им, на последнем сроке своего пребывания, до конца угробит нашу страну. Ведь он не бросает эффективных разрушителей, которых вынужден был отстранить от занимаемых должностей в связи с многочисленными, всё возрастающими протестами нашей активной части общественности, а пристраивает их своими советниками, или способствует определению их на так называемые “хлебные места. Один возврат Кудрина во властные структуры, очень дорого обходится нашему народу.
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телевизора насмотрелись. Никто медийным фигурам власть не отдаст.
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У власти и сейчас шувалов дворкович медведев набибулдина греф. Мало? Одним кудриным больше…
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Чтобы не повторять свои уже имеюшиеся на эту тему свои комментарии вновь, просто предлагаю балаболо-пустобрёхам Ликвидатору и Степанычу не полениться зайти по ссылкам на эти комментарии:
https://pandoraopen.ru/2017-07-17/aleksandr-roslyakov-pavel-grudinin-politicheskaya-prostitutka-ili-geroj-nashego-vremeni/comment-page-1/#comment-275528
https://pandoraopen.ru/2017-07-17/aleksandr-roslyakov-pavel-grudinin-politicheskaya-prostitutka-ili-geroj-nashego-vremeni/comment-page-1/#comment-275547
Вторая ссылка – персонально в ваш адрес.
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Заслуженный чел. И у них много Ходосов. И что? русским так и не разрешат быть президентами???
Уровень совхозника недостаточен для управления страной. Воюющей.
Помню, как пиплы восторгались популистым ельцыным в 1991 г. пипл хавает всё.
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Уровень совхозника недостаточен для управления страной. Воюющей.”не по сеньке шапка”…
Так может не надо было начинать с ёрничества и развешивания ярлыков на Грудинина, чем бабушки на лавочках занимаются, а говорить по существу? А о Путине, который как чёрт из табакерки выскочил из уст Ельцина, мы что знали? Степанычу вон “фотка” не нравится Грудинина. А фотка Путина нравится? Это чисто рассуждения доморощенных “экспертов” и “политологов”, которые сами ничего в жизни значительного сделать не удосужились.
Конечно, Путин победит, силы не равны (к добру или худу – сказать не берусь), но главное – что о Грудинине хотя бы народ узнает (в том числе – вы и такие, как вы). Возможно, на это рассчитывают те, кто его выдвигает. А что – лучше вообще “не высовываться, ждать, что за нас всё решат господа либералы, которые как мухи облепят своим участием предвыборную кампанию, и будут подогревать таких вот доморощенных критиканов.
Конечно, достанется Грудинину от диванных крикунов, подстрекаемых либеральной пеной у власти… Навешают ******.
Вот тут уже “эксперты” рассуждают: какая должность ему подходит. Смешно читать.
Путин – игрок на политической карте, и это у него получается, но на нас он “положил” с подачи своего премьера и его команды. Да, он – не хозяйственник, а только умеет заплатки ставить на нашу экономику.
Но если бы возглавил страну хозяйственник, а в помощниках у него были бы грамотные политики – может, и выбралась бы страна из ямы.
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Рядом с этой статьёй, интервью с Ю.Ю. Болдыревым о Русском вопросе. Не ленись, посмотри. Там всего шесть минут.
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на уровне “зависти” мыслят недалёкие. Я говорю – не по сеньке шапка.
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ну заслуженный чел. и чё.
КАК это отменяет вопрос: “Русских людей Зюганов в КПРФ не нашёл??????????????????”
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кто такие РУСские то ?А?
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Вы реально верите что колхозник сможет разрулить весь тот узел проблем что складывался столетиями.Выращивает хорошо клубнику,вот пусть и занимается,как говорится коль сапоги начнет тачать пирожник,то мы придем к такому хаосу,что даже эльциниада нам раем покажется.Вашего Грудинина взяли в оборот некие силы,что снесли уже не одну империю,а он видимо недостаточно умен раз полез туда где и маршалов боевых сьедали,а не какого то мелкого председателишку.
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уверен в него президента не получиться а вот премьер-да..и если грудин станет вторым и путин его назначит премьером..от этого выиграет страна.
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Даже министром сельского хозяйства опасно назначать.)Сколько таких резко взлетевших забарствовали,да и про народ тут же забыли,а стали мошну набивать.Нечего через ступеньки перепрыгивать,как в той же советской системе,вначале дать ему аграрный комплекс покрупнее,справиться,можно и в областной совет замом по сельскому хозяйству при губернаторе,ну и далее.А то он что думает,что с него не спросят кто его пиарит и тащит из грязи в князи,еще как спросят,и будет по струнке бегать,а то такой компромат выложат,что даже он про себя не знает.)
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ну минсельхоз можно дать.
Нам никто не объясняет, кто назначил скрынник? тишина. самоназначенка, видно.
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Не нужно замахиваться на столетия.Нужно что-то решить с узлом проблем за 30 лет.
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Все-таки Зюганов отдал свое место Грудинину…Это-большой шаг.Жаль что Грудинину придется дискутировать с Собчак,но то что он будет на ТВ,его услышат люди…-это большое дело.”Замолчать” уже не получится.Я обрадован.Отличная новость.
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Ещё не отдал. Сегодня решится на съезде КПРФ
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Мне кажется Зюганов “созрел”,съезд КПРФ-это уже формальность(не хотелось бы ошибиться,конечно).Вы читаете комменты…Потрясающе правда…Люди,которые руководили только своей рукой со стопкой,решают чего достоин Грудинин…какой масштаб…потрясающе.Темой же вообще не владеют.АБСОЛЮТНО.Но мнение о “Радиационной-индуцированной нестабильности генома” имеют.Настоящий электорат.
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судя по всему зюганов с грудининым большей гешефт решили сотварить.
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“СотвАрить”… ТвОрчество, а не твАрь.
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То что компартия не нашла ни одного достойного кандидата из своих и предлагает беспартийного Грудинина уже о чем то говорит , а именно , компартия себя изжила и не в состоянии ни на что претендовать . Единственная на что она способна , это примазаться к чужой славе хорошего хозяйственника ( что интересно по факту таковых среди коммунистов выходит не нашлось !!!) и попытаться через его выдвижение занять побольше мест при кормушке , урвать побольше власти для дальнейшего удержания позиций , КПРФ мечтает быть у власти – если не умом так силой . Для них Грудинин не более чем ступенька на пути к власти , перешагнув через которую , можно и вообще о ней забыть .
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Лучше не скажешь.
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“КПРФ мечтает быть у власти…”
КПРФ давно уже у власти, также как СР и ЛДПР.
Или вы считаете, что Госдума и Совфед- это не власть? )
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Если посмотреть кто принимает решения в Госдуме , так это ЕР и даже если они все КПРФ , СР и ЛДПР – да еще 2 депутата вне фракций …
вдруг решат объединиться, то соотношение сил 339 против 107 , вам о чем то говорит ? Они конечно могут высказывать свое мнение , но возможности влиять на принятие решений у них практически нет , с другой стороны новый президент приведет с собой новую команду – вот тут как раз и есть место где разгуляться , министерские портфели в финансовых и силовых структурах , приоритеты в СМИ … Свои люди в ключевых местах – это и есть власть .
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Смешно читать, как местные “иксперды” пренебрежительно отзываются о кандидате в президенты России. Мол, председатель совхоза, не тот уровень… А сами кто? Академики? Ха-ха.
Грудинин – человек дела и за спиной у него не стоят олигархи. Без шансов, м-да.
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+100500
:-) :-) :-)
“иксперды” – в самое яблочко. Человек в этой среде добился фактически невозможного (с учётом, что он в конфликте с минсельхозом). Человек создал коллектив единомышленников. Высказывает здравые мысли. Переживает за Отечество, заботится о трудящихся и т.д., не благодаря правительству, а вопреки.
Самое главное, что он выражает то, о чём мечтает народ. И что в данный момент жизненно необходимо для страны.
Это единственный народный кандидат в президенты.
Я – ЗА.
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путин До был руководителем ФСБ и совбеза.
Этому максимум минсельзхоз дать. Для старта – это его потолок. А потом оценивать.
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В то время, как чемоданы Собчака подтаскивал, кто его знал?
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единственный.Но не первый. пипл не помнит – был уже такой народный кандидат. Ельцин. дииико популярный. В крови утопил Москву в 93. в нищете и геноциде – в 90-ые. Так что в гробу я видал народных кандидатов после этого. в чужом.
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Им сказали поливать грязью, они и поливают – работа такая, рассуждать же не умеют)))
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правильно, грудианина в преазиденты
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А программа у кандидата есть? Ознакомиться бы..!
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Ознакомьтесь. На сайте pdsnpsr.ru ( Постоянно Действующее Совещание Национально Патриотических Сил России)
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можете указать более конкретный адрес для прочтения программы Грудинина как кандидата в президенты ?
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Там он кандидат в председатели правительства. Я чота не посмотрел?!
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Этот шаг КПРФ очень серьёзный. Фактически, таким выдвижением, эта партия и НПСР продемонстрировали, что из формальной оппозиции, пытаются перейти в реальную оппозицию, проводимому экономическому курсу Правительства.
Грудинин, который идёт от КПРФ, будет опираться на экономическую программу этой партии. Конечно, появление этого кандидата, даже беспартийного, приблизит к Путину В.В. правящий буржуазный класс.
От результатов голосования за Грудинина будет зависеть, произойдут ли изменения в составе Правительства. Если этого кандидата поддержит незначительное количество избирателей, то нынешний либеральный экономический курс в основном сохранится. Если проголосует большое количество избирателей, но изберут Путина В.В., он будет вынужден основательно изменить состав Правительства, чтобы экономический курс стал приближённым, к нуждам трудящихся.
Так что, идёт подготовка не только к выборам Президента, но и определения дальнейшего экономического курса России.
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читал, что шувалов – смотрящий от сефардов, дворкович от ашкеназов. (условно, не дословно.) Суть в том, что никто кремлю или народу формировать правительство не позволит. госдуме даже не позволено утверждать министров!!!
Не в фамилиях министров дело. А в том, кто их назначает туда и на кого работают.
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https://www.youtube.com/watch?v=y28mF6qaBhI
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Руководить РОССИЕЙ – не совхозом, не овощи выращивать.
Эта кандидатура говорит о том, что ЗГА, и КПРФ с ним,
окончательно сдалИсь на милость буржуизма и думают
только о сохранении “морды лица” и электората – ради бабок.
Настоящий коммунист (скажу – коммуняка) боролся бы до конца,
идя на смерть, а не сдавая от страха с самого 1996 г.
Есть у нас и коммунисты, и компартии, но обманутый ЗГА
(“Лимит на революции Россия исчерпала”) народ отвернулся
от них и пошел за КПРФ, давно уже не коммунистической.
Теперь у разъединенных (тоже не от большого ума) компартий
нет сил даже 300 000 подписей собрать, а бабок как у Жирика
- Мирона – Явлинского и т.п., чтобы их купить, просто нет.
А все Грудинины и НПСР*овцы – те же я й ц а , только сбоку.
Виноват, не сдержался. Но поражает “слепота” политизирующих
(музицирующих) масс и покорность народа, “живущего” под
сурдинку оборотней путинизма – ельцинизма.
Ведь и козе понятно, что только возврат к советскому социализму
с его всенародной плановой экономикой мог бы вернуть нас к жизни.
А так хочется пожить еще бы пару лет,
или хотя бы помереть по – человечески…
J UDOV
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Председатель совхоза сделал из совхоза цветущий город. А действующая власть? – За это же время пол-страны превратила в заброшенный колхоз. Это к вопросу о должностях, для особо рьяно поминающих “совхозное” происхождение Павла Грудинина.
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Грудинин опытный хозяйственник, он не таскали чемоданы за Собчаком.