Главная » Политика

Грудинин вместо Зюганова

20:01. 22 декабря 2017 Просмотров - 862 60 коммент. Опубликовал:


Мини-интрига на выборах.
Кандидатом в президенты от КПРФ впервые с 90х будет не Зюганов (не считая Харитонова).
Президиум КПРФ предложил выдвинуть кандидатом в президенты от КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Зюганов также высказался в поддержку Грудинина. Завтра его кандидатура будет рассмотрена на съезде партии и тогда же (если не будет форс-мажоров) произойдет его выдвижение.
На деле, это вряд ли изменит итог выборов, но будет интересно посмотреть, сможет ли Грудинин набрать существенно больше, чем Зюганов, над которым давлел груз бесконечных 2-х мест.
Грудинин в текущих раскладах выглядит компромиссной фигурой, за которого готовы голосовать как сторонники КПРФ, так и часть патриотического лагеря, которой по тем или иным причинам не нравится Зюганов.

PS. Про этот совхоз писал еще в 2013 году https://colonelcassad.livejournal.com/1168714.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, Грудинин, зюганов, КПРФ
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Еврейская травля в адрес Леонида Рошаля
... моментальных обращений после проведенного Форума. Вместо того, чтобы просвещать наших коллег... официальный сайт главы правительства) нет. Вместе с тем, многие поддерживающие Рошаля...
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Как элита будет слита
... Ельцина до семеек народных защитников Зюганова и Купцова. «Если радость на... возьмёт и потребует их выдачи вместе с деньгами. Поэтому с самого...
Алексей Дымовский о выборах аватара РФ
Источник http://via-midgard.info/
По мнению политолога Юрия Крупнова, реальные «выборы» для нового Президента начнутся осенью …
«Как это ни парадоксально, победа Владимира Путина на состоявшихся президентских выборах во многом объясняется протестным настроем избирателей. Поскольку большинство российских граждан разглядели истинное лицо "оранжизма". По большому счету, голосуя за ...
Нужен ли такой «правый» вождь Русскому Народу?
...как-то неловко: Вы вместо мамочки моей Меня погладьте по... попал и Сергей Цыбульков вместе со своим двоюродным братом ...сохранились. На одной – я вместе с двоюродным братом Васькой зимой... попал в высший состав коммунаров вместе с Лениным, Троцким, Зиновьевым,...

60 коммент.»

  • 16617 10618
    Ликвидатор 22 декабря 2017 в 23:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Коммуняки с троцкого начали, троцким и закончили. Русских людей Зюганов в КПРФ не нашёл?????????????????? или он нам ЭТО за русского впарит???
    Да кадыров больше на русского похож, чем этот хазар.

    Ответить
    • 19131 9095
      Степаныч Ликвидатор 22 декабря 2017 в 23:53 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Это и есть новые гусские кандидаты в президенты.)))Хороша фотка,кандидат и его божок которого он поглаживает,только бубна не хватает.)))

      Ответить
    • 4529 2917
      serjoza Ликвидатор 23 декабря 2017 в 1:45 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      комуняки не коммунисты-это разные вещи и понятия.Зюганов же троцкист.

      Ответить
    • 4666 3616
      Яра Ликвидатор 23 декабря 2017 в 10:42 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Грудинин, кстати, не член КПРФ.
      Его и Болдырева выдвинули, как кандидатов от всех национально-патриотичеких сил. Учитывалась, что оба они не вызывают отторжения у коммунистов.

      Ответить
    • 886 712
      mary Ликвидатор 23 декабря 2017 в 13:54 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Все думала кого он мне напоминает,вспомнила- Тельмана -бывшего владельцаЧеркизона ,всегда в золоте и белом.И этот поиспользовав имя Ленина в названии (этакий стеб,они ведь любят это дело),лезет выше ,тоже всегда в белом ,даже на фоне полей.Интересно, как плебс кинется на эту фигуру.Он разделил почти поровну голоса с Болдыревым(тоже ретро)остальные в списке все Прилепины,Делягины,Прохановы-читать противно.

      Ответить
  • 8958 3840
    STARIK 23 декабря 2017 в 0:08 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Если президентом изберут Павла Грудинина он, вероятно, будет заниматься в основном решением внутренних проблем, а не бесконечными, пустыми переговорами с зарубежными партнёрами Путина. Он не будет насаждать нашему народу разнообразные религиозные конфессии. Он человек дела, а не бесконечного пиара.

    Ответить
    • 16625 10614
      Ликвидатор STARIK 23 декабря 2017 в 0:33 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      необоснованные фантазии.

      Ответить
    • 16625 10614
      Ликвидатор STARIK 23 декабря 2017 в 0:40 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      пиплы президентов всё за волшебников держат.
      Полковник КГБ за 17 лет не смог расширить свои полномочия до генсековских. А совхозник сумеет, ага. И сразу.

      Ответить
      • 4666 3616
        Яра Ликвидатор 23 декабря 2017 в 10:29 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Сразу видно, что вы не в курсе того, что происходит в ПДС НПСР.
        Они как раз за сокращение полномочий президента. Работать должна команда единомышленников. И в таком случае не порассказываешь сказок о том, что кто-то один сильно чего-то хочет, но никак не может- бояре плохие мешают.
        Расширение полномочий пр-та- это часть плана хабада(послушайте об этом хоть С. Сааля)

        Ответить
    • 4529 2917
      serjoza STARIK 23 декабря 2017 в 1:46 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      вообще,производственик на управляющей должности-это лучшее .но кпрф-это сборище троцкистов.

      Ответить
    • 7217 4123
      Кирилл STARIK 23 декабря 2017 в 2:15 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вполне возможно что Грудинин может быть “министром сельского хозяйства”, не более. “Полёт” не тот у него, поглядим на какой “цветок” он вспорхнёт в 2018-м.

      Ответить
      • 8967 3845
        STARIK Кирилл 23 декабря 2017 в 10:47 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Не плохо было бы иметь Грудинина в качестве переходной кандидатуры от властных полномочий слуги паразитического класса к государственникам.
        Есть большое опасение, что нынешний президент, оставшись им, на последнем сроке своего пребывания, до конца угробит нашу страну. Ведь он не бросает эффективных разрушителей, которых вынужден был отстранить от занимаемых должностей в связи с многочисленными, всё возрастающими протестами нашей активной части общественности, а пристраивает их своими советниками, или способствует определению их на так называемые “хлебные места. Один возврат Кудрина во властные структуры, очень дорого обходится нашему народу.

        Ответить
  • 449 401
    Лидия 23 декабря 2017 в 0:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Чтобы не повторять свои уже имеюшиеся на эту тему свои комментарии вновь, просто предлагаю балаболо-пустобрёхам Ликвидатору и Степанычу не полениться зайти по ссылкам на эти комментарии:
    https://pandoraopen.ru/2017-07-17/aleksandr-roslyakov-pavel-grudinin-politicheskaya-prostitutka-ili-geroj-nashego-vremeni/comment-page-1/#comment-275528

    https://pandoraopen.ru/2017-07-17/aleksandr-roslyakov-pavel-grudinin-politicheskaya-prostitutka-ili-geroj-nashego-vremeni/comment-page-1/#comment-275547

    Вторая ссылка – персонально в ваш адрес.

    Ответить
    • 16625 10614
      Ликвидатор Лидия 23 декабря 2017 в 0:37 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Заслуженный чел. И у них много Ходосов. И что? русским так и не разрешат быть президентами???
      Уровень совхозника недостаточен для управления страной. Воюющей.
      Помню, как пиплы восторгались популистым ельцыным в 1991 г. пипл хавает всё.

      Ответить
      • 458 410
        Лидия Ликвидатор 23 декабря 2017 в 11:41 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Уровень совхозника недостаточен для управления страной. Воюющей.”не по сеньке шапка”…

        Так может не надо было начинать с ёрничества и развешивания ярлыков на Грудинина, чем бабушки на лавочках занимаются, а говорить по существу? А о Путине, который как чёрт из табакерки выскочил из уст Ельцина, мы что знали? Степанычу вон “фотка” не нравится Грудинина. А фотка Путина нравится? Это чисто рассуждения доморощенных “экспертов” и “политологов”, которые сами ничего в жизни значительного сделать не удосужились.
        Конечно, Путин победит, силы не равны (к добру или худу – сказать не берусь), но главное – что о Грудинине хотя бы народ узнает (в том числе – вы и такие, как вы). Возможно, на это рассчитывают те, кто его выдвигает. А что – лучше вообще “не высовываться, ждать, что за нас всё решат господа либералы, которые как мухи облепят своим участием предвыборную кампанию, и будут подогревать таких вот доморощенных критиканов.
        Конечно, достанется Грудинину от диванных крикунов, подстрекаемых либеральной пеной у власти… Навешают ******.
        Вот тут уже “эксперты” рассуждают: какая должность ему подходит. Смешно читать.
        Путин – игрок на политической карте, и это у него получается, но на нас он “положил” с подачи своего премьера и его команды. Да, он – не хозяйственник, а только умеет заплатки ставить на нашу экономику.
        Но если бы возглавил страну хозяйственник, а в помощниках у него были бы грамотные политики – может, и выбралась бы страна из ямы.

        Ответить
      • 18038 11940
        Серый Ликвидатор 23 декабря 2017 в 15:10 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Рядом с этой статьёй, интервью с Ю.Ю. Болдыревым о Русском вопросе. Не ленись, посмотри. Там всего шесть минут.

        Ответить
    • 16625 10614
      Ликвидатор Лидия 23 декабря 2017 в 0:38 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      на уровне “зависти” мыслят недалёкие. Я говорю – не по сеньке шапка.

      Ответить
    • 16625 10614
      Ликвидатор Лидия 23 декабря 2017 в 0:42 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      ну заслуженный чел. и чё.
      КАК это отменяет вопрос: “Русских людей Зюганов в КПРФ не нашёл??????????????????”

      Ответить
    • 19142 9098
      Степаныч Лидия 23 декабря 2017 в 0:54 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Вы реально верите что колхозник сможет разрулить весь тот узел проблем что складывался столетиями.Выращивает хорошо клубнику,вот пусть и занимается,как говорится коль сапоги начнет тачать пирожник,то мы придем к такому хаосу,что даже эльциниада нам раем покажется.Вашего Грудинина взяли в оборот некие силы,что снесли уже не одну империю,а он видимо недостаточно умен раз полез туда где и маршалов боевых сьедали,а не какого то мелкого председателишку.

      Ответить
      • 4529 2917
        serjoza Степаныч 23 декабря 2017 в 1:48 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        уверен в него президента не получиться а вот премьер-да..и если грудин станет вторым и путин его назначит премьером..от этого выиграет страна.

        Ответить
        • 19153 9107
          Степаныч serjoza 23 декабря 2017 в 2:19 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Даже министром сельского хозяйства опасно назначать.)Сколько таких резко взлетевших забарствовали,да и про народ тут же забыли,а стали мошну набивать.Нечего через ступеньки перепрыгивать,как в той же советской системе,вначале дать ему аграрный комплекс покрупнее,справиться,можно и в областной совет замом по сельскому хозяйству при губернаторе,ну и далее.А то он что думает,что с него не спросят кто его пиарит и тащит из грязи в князи,еще как спросят,и будет по струнке бегать,а то такой компромат выложат,что даже он про себя не знает.)

          Ответить
      • 6415 2998
        Ralis Степаныч 23 декабря 2017 в 18:57 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Не нужно замахиваться на столетия.Нужно что-то решить с узлом проблем за 30 лет.

        Ответить
  • 848 575
    Ъ 23 декабря 2017 в 0:57 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Все-таки Зюганов отдал свое место Грудинину…Это-большой шаг.Жаль что Грудинину придется дискутировать с Собчак,но то что он будет на ТВ,его услышат люди…-это большое дело.”Замолчать” уже не получится.Я обрадован.Отличная новость.

    Ответить
    • 4666 3616
      Яра Ъ 23 декабря 2017 в 10:16 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ещё не отдал. Сегодня решится на съезде КПРФ

      Ответить
      • 852 579
        Ъ Яра 23 декабря 2017 в 10:58 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Мне кажется Зюганов “созрел”,съезд КПРФ-это уже формальность(не хотелось бы ошибиться,конечно).Вы читаете комменты…Потрясающе правда…Люди,которые руководили только своей рукой со стопкой,решают чего достоин Грудинин…какой масштаб…потрясающе.Темой же вообще не владеют.АБСОЛЮТНО.Но мнение о “Радиационной-индуцированной нестабильности генома” имеют.Настоящий электорат.

        Ответить
  • 132 106
    Мефодий 23 декабря 2017 в 4:41 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    судя по всему зюганов с грудининым большей гешефт решили сотварить.

    Ответить
  • 966 806
    sergej 23 декабря 2017 в 7:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    То что компартия не нашла ни одного достойного кандидата из своих и предлагает беспартийного Грудинина уже о чем то говорит , а именно , компартия себя изжила и не в состоянии ни на что претендовать . Единственная на что она способна , это примазаться к чужой славе хорошего хозяйственника ( что интересно по факту таковых среди коммунистов выходит не нашлось !!!) и попытаться через его выдвижение занять побольше мест при кормушке , урвать побольше власти для дальнейшего удержания позиций , КПРФ мечтает быть у власти – если не умом так силой . Для них Грудинин не более чем ступенька на пути к власти , перешагнув через которую , можно и вообще о ней забыть .

    Ответить
    • 16683 10626
      Ликвидатор sergej 23 декабря 2017 в 17:10 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Лучше не скажешь.

      Ответить
    • 3656 3122
      Руса sergej 23 декабря 2017 в 17:34 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      “КПРФ мечтает быть у власти…”
      КПРФ давно уже у власти, также как СР и ЛДПР.
      Или вы считаете, что Госдума и Совфед- это не власть? )

      Ответить
      • 966 806
        sergej Руса 23 декабря 2017 в 18:11 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Если посмотреть кто принимает решения в Госдуме , так это ЕР и даже если они все КПРФ , СР и ЛДПР – да еще 2 депутата вне фракций …
        вдруг решат объединиться, то соотношение сил 339 против 107 , вам о чем то говорит ? Они конечно могут высказывать свое мнение , но возможности влиять на принятие решений у них практически нет , с другой стороны новый президент приведет с собой новую команду – вот тут как раз и есть место где разгуляться , министерские портфели в финансовых и силовых структурах , приоритеты в СМИ … Свои люди в ключевых местах – это и есть власть .

        Ответить
  • 623 437
    pro100e.belarus 23 декабря 2017 в 8:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Смешно читать, как местные “иксперды” пренебрежительно отзываются о кандидате в президенты России. Мол, председатель совхоза, не тот уровень… А сами кто? Академики? Ха-ха.
    Грудинин – человек дела и за спиной у него не стоят олигархи. Без шансов, м-да.

    Ответить
    • 2266 1638
      Владимир pro100e.belarus 23 декабря 2017 в 9:21 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      +100500
      :-) :-) :-)
      “иксперды” – в самое яблочко. Человек в этой среде добился фактически невозможного (с учётом, что он в конфликте с минсельхозом). Человек создал коллектив единомышленников. Высказывает здравые мысли. Переживает за Отечество, заботится о трудящихся и т.д., не благодаря правительству, а вопреки.
      Самое главное, что он выражает то, о чём мечтает народ. И что в данный момент жизненно необходимо для страны.
      Это единственный народный кандидат в президенты.
      Я – ЗА.

      Ответить
      • 16671 10628
        Ликвидатор Владимир 23 декабря 2017 в 15:00 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        путин До был руководителем ФСБ и совбеза.
        Этому максимум минсельзхоз дать. Для старта – это его потолок. А потом оценивать.

        Ответить
      • 16671 10628
        Ликвидатор Владимир 23 декабря 2017 в 15:02 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        единственный.Но не первый. пипл не помнит – был уже такой народный кандидат. Ельцин. дииико популярный. В крови утопил Москву в 93. в нищете и геноциде – в 90-ые. Так что в гробу я видал народных кандидатов после этого. в чужом.

        Ответить
    • 565 303
      Svargan pro100e.belarus 23 декабря 2017 в 15:51 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Им сказали поливать грязью, они и поливают – работа такая, рассуждать же не умеют)))

      Ответить
    • 0 0
      Dmitry pro100e.belarus 23 декабря 2017 в 17:23 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      правильно, грудианина в преазиденты

      Ответить
  • 1392 1060
    Vov 23 декабря 2017 в 13:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А программа у кандидата есть? Ознакомиться бы..!

    Ответить
    • 18037 11939
      Серый Vov 23 декабря 2017 в 14:38 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ознакомьтесь. На сайте pdsnpsr.ru ( Постоянно Действующее Совещание Национально Патриотических Сил России)

      Ответить
  • 3604 2720
    Иванович 23 декабря 2017 в 16:28 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Этот шаг КПРФ очень серьёзный. Фактически, таким выдвижением, эта партия и НПСР продемонстрировали, что из формальной оппозиции, пытаются перейти в реальную оппозицию, проводимому экономическому курсу Правительства.
    Грудинин, который идёт от КПРФ, будет опираться на экономическую программу этой партии. Конечно, появление этого кандидата, даже беспартийного, приблизит к Путину В.В. правящий буржуазный класс.
    От результатов голосования за Грудинина будет зависеть, произойдут ли изменения в составе Правительства. Если этого кандидата поддержит незначительное количество избирателей, то нынешний либеральный экономический курс в основном сохранится. Если проголосует большое количество избирателей, но изберут Путина В.В., он будет вынужден основательно изменить состав Правительства, чтобы экономический курс стал приближённым, к нуждам трудящихся.
    Так что, идёт подготовка не только к выборам Президента, но и определения дальнейшего экономического курса России.

    Ответить
    • 16683 10626
      Ликвидатор Иванович 23 декабря 2017 в 17:15 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      читал, что шувалов – смотрящий от сефардов, дворкович от ашкеназов. (условно, не дословно.) Суть в том, что никто кремлю или народу формировать правительство не позволит. госдуме даже не позволено утверждать министров!!!
      Не в фамилиях министров дело. А в том, кто их назначает туда и на кого работают.

      Ответить
  • 0 0
    Dmitry 23 декабря 2017 в 17:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    https://www.youtube.com/watch?v=y28mF6qaBhI

    Ответить
  • 1426 1102
    Juryi 23 декабря 2017 в 18:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Руководить РОССИЕЙ – не совхозом, не овощи выращивать.
    Эта кандидатура говорит о том, что ЗГА, и КПРФ с ним,
    окончательно сдалИсь на милость буржуизма и думают
    только о сохранении “морды лица” и электората – ради бабок.

    Настоящий коммунист (скажу – коммуняка) боролся бы до конца,
    идя на смерть, а не сдавая от страха с самого 1996 г.

    Есть у нас и коммунисты, и компартии, но обманутый ЗГА
    (“Лимит на революции Россия исчерпала”) народ отвернулся
    от них и пошел за КПРФ, давно уже не коммунистической.
    Теперь у разъединенных (тоже не от большого ума) компартий
    нет сил даже 300 000 подписей собрать, а бабок как у Жирика
    - Мирона – Явлинского и т.п., чтобы их купить, просто нет.

    А все Грудинины и НПСР*овцы – те же я й ц а , только сбоку.
    Виноват, не сдержался. Но поражает “слепота” политизирующих
    (музицирующих) масс и покорность народа, “живущего” под
    сурдинку оборотней путинизма – ельцинизма.

    Ведь и козе понятно, что только возврат к советскому социализму
    с его всенародной плановой экономикой мог бы вернуть нас к жизни.

    А так хочется пожить еще бы пару лет,
    или хотя бы помереть по – человечески…

    J UDOV

    Ответить
  • 0 0
    VladArdito 23 декабря 2017 в 19:14 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Председатель совхоза сделал из совхоза цветущий город. А действующая власть? – За это же время пол-страны превратила в заброшенный колхоз. Это к вопросу о должностях, для особо рьяно поминающих “совхозное” происхождение Павла Грудинина.

    Ответить
  • 73 48
    Иван 23 декабря 2017 в 20:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Грудинин опытный хозяйственник, он не таскали чемоданы за Собчаком.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>