Главная » Мировоззрение

21.12.2017 Юрий Болдырев на съезде ПДС НПСР о РУССКОМ вопросе и как русским защитить свои интересы, в том числе в долгосрочной перспективе. Коротко и ясно….

19:19. 22 декабря 2017 Просмотров - 708 9 коммент. Опубликовал:

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Юрий Болдырев: Модель для выдвижения вперед
... та поддержка, которую организаторы СъездаПДС НПСР (Постоянно действующее совещание национально-патриотических...Съезда как от региональных организаций партий и движений, входящих в ПДС НПСР... уже выдвинутых — на сайте ПДС НПСР), то есть, нашего «теневого...
Юрий Болдырев. Команда Народных лидеров. ПДС НПСР 28.10.17
Выступление Юрия Юрьевича Болдырева на съезде ПДС НПСР 28.10.17, посвященном избранию команды Народных лидеров.
Что такое ПДС НПСР ? Юрий Болдырев. Биография.
...) Политический деятель, экономист, публицист. Болдырев Юрий Юрьевич — экономист, публицист. Родился ...-м году — делегат 28 Съезда КПСС — также от Московского ...совещания национально-патриотических сил России (ПДС НПСР). Сторонник объединения всех национально-...
Юрий Болдырев: К единству в действии
... национально-патриотических сил России (ПДС НПСР) В.И.Филин и ... партий, участвующих в работе ПДС НПСР. Выступили и поддержали тезисы... один из основателей ПДС НПСР генерал Л.Г.Ивашов,... бывший руководитель группы «Союз» Съезда народных депутатов СССР Ю.В...
Осознать ответственность и сделать шаг..
...) «народного правительства». Затем на съезде национально-патриотических сил эту команду...дела»; — Болдырев Юрий Юрьевич — экономист, публицист (подробнее — биография на сайтах ПДС НПСР и «...) работают. И многие участники съезда, надеюсь, будут работать на ...

9 коммент.»

  • 340 242
    Valeriy Bondarik 22 декабря 2017 в 22:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    Отлично ВСЁ сказал – Аргументированно и Правдиво!
    * Молодец Юрий Болдырев – 100% Его ПОДДЕРЖИВАЮ!
    ““““““““““““
    Возрождение ОСОЗНАНИЯ того,что ТОЛЬКО с Возрождением
    Статуса(и юридического ПРИЗНАНИЯ)РУССКОГО народа(Нации)
    в России,это Основа и Гарантия Сохранения и ЦЕЛОСТНОСТИ России!
    [но ИМЕННО ЭТОМУ - ныне МЕШАЕТ вся,т.н."российская" власть!]
    ` ` ` ` ` ` ` ` `
    Только РУССКИЕ люди (с)МОГУТ СОХРАНИТЬ Россию от РАЗВАЛА!
    От того ВНУТРЕННЕЙ – СОЦИАЛЬНОЙ “ДИФУЗИИ” – которая Грозит РФ…
    * Но НЫНЕШНЕЕ,т.н.”российское” правительство – ПОМЕХА №1 этому!
    ` ` ` ` ` ` ` ` `
    И если Господин(или Товарпищ)Путин “ЭТОГО” не понимает…
    то Он САМ-СЕБЯ – ЭТИМ непониманием – от Власти…ОТОДВИГАЕТ…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон.Канада. 22-12-17.

    Ответить
  • 7 7
    ирина 23 декабря 2017 в 7:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    отличное выступление. это должен знать каждый

    Ответить
  • 23486 8200
    Люся 23 декабря 2017 в 9:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В одном прав этот яркий представитель правящих в 90-е,все партии обслуживают одну царящую ныне концепцию-библейскую рабовладельческую ростовщическую,но каждый действительно высказывается только про одно из её отрицательных качеств,никто не предлагает другой альтернативной концепции,на которую пора переходить всему человечеству.А потому,что кормушку то надо сохранять для тех,кто у власти и для тех,кто как Болдырев в 90-е,при власти.

    Ответить
  • 150 114
    Людмила 23 декабря 2017 в 10:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Поиздержался “бедолага”, пора к кормушке пристроится.

    Ответить
  • 18035 11937
    Серый 23 декабря 2017 в 14:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Биография Ю.Ю. Болдырева.
    https://svpressa.ru/persons/yuriy-boldyrev/
    Не обращайте внимание на мерзкое враньё разный троллей под никами “Люси”, “Людмилы”.
    Скорее всего выполняют Сурковско-Шуваловский заказ.
    Сравните, действительную биографию Болдырева, и ту ложь, что льют эти ***** .
    А вообще. Это даже позитивная реклама. То, что стараются оболгать ники типа “Люсь” и им подобные. Несёт угрозу Шувалову, Грефу, Набиуллиной, Чубайсу, и всей продажно-либеральной шайке, стремящейся разорить страну.

    Ответить
  • 2959 556
    nikolay 23 декабря 2017 в 14:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Одним словом – интернационалист.

    Ответить
    • 18037 11939
      Серый nikolay 23 декабря 2017 в 14:45 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Нет. Посмотрите их сайт. Они стремятся объединить всех патриотов России. Всех, кто за развитие страны, за созидательный, во благо страны, труд. Националисты, интенационалисты, коммунисты, монархисты, имперцы – всех, кому не безразлична судьба страны.
      Страна огромная. Проблем накопилась – масса.

      Ответить
  • 16674 10625
    Ликвидатор 23 декабря 2017 в 15:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    бредятина.

    враг вот:
    https://pandoraopen.ru/2017-12-23/monstry-mogut-realno-sushhestvovat/
    без объявления присутствия других форм жизни назвать врага не получится. Его якобы “не существует”.

    Ответить
  • 272 225
    Александр 23 декабря 2017 в 20:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Бить русских, говоришь, сильнее чем врагов??? Я не верю этому говоруну.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>