21.12.2017 Юрий Болдырев на съезде ПДС НПСР о РУССКОМ вопросе и как русским защитить свои интересы, в том числе в долгосрочной перспективе. Коротко и ясно….
19:19. 22 декабря 2017 Просмотров - 708 9 коммент. Опубликовал: Серый
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Отлично ВСЁ сказал – Аргументированно и Правдиво!
* Молодец Юрий Болдырев – 100% Его ПОДДЕРЖИВАЮ!
““““““““““““
Возрождение ОСОЗНАНИЯ того,что ТОЛЬКО с Возрождением
Статуса(и юридического ПРИЗНАНИЯ)РУССКОГО народа(Нации)
в России,это Основа и Гарантия Сохранения и ЦЕЛОСТНОСТИ России!
[но ИМЕННО ЭТОМУ - ныне МЕШАЕТ вся,т.н."российская" власть!]
` ` ` ` ` ` ` ` `
Только РУССКИЕ люди (с)МОГУТ СОХРАНИТЬ Россию от РАЗВАЛА!
От того ВНУТРЕННЕЙ – СОЦИАЛЬНОЙ “ДИФУЗИИ” – которая Грозит РФ…
* Но НЫНЕШНЕЕ,т.н.”российское” правительство – ПОМЕХА №1 этому!
` ` ` ` ` ` ` ` `
И если Господин(или Товарпищ)Путин “ЭТОГО” не понимает…
то Он САМ-СЕБЯ – ЭТИМ непониманием – от Власти…ОТОДВИГАЕТ…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 22-12-17.
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отличное выступление. это должен знать каждый
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В одном прав этот яркий представитель правящих в 90-е,все партии обслуживают одну царящую ныне концепцию-библейскую рабовладельческую ростовщическую,но каждый действительно высказывается только про одно из её отрицательных качеств,никто не предлагает другой альтернативной концепции,на которую пора переходить всему человечеству.А потому,что кормушку то надо сохранять для тех,кто у власти и для тех,кто как Болдырев в 90-е,при власти.
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Поиздержался “бедолага”, пора к кормушке пристроится.
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Биография Ю.Ю. Болдырева.
https://svpressa.ru/persons/yuriy-boldyrev/
Не обращайте внимание на мерзкое враньё разный троллей под никами “Люси”, “Людмилы”.
Скорее всего выполняют Сурковско-Шуваловский заказ.
Сравните, действительную биографию Болдырева, и ту ложь, что льют эти ***** .
А вообще. Это даже позитивная реклама. То, что стараются оболгать ники типа “Люсь” и им подобные. Несёт угрозу Шувалову, Грефу, Набиуллиной, Чубайсу, и всей продажно-либеральной шайке, стремящейся разорить страну.
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Одним словом – интернационалист.
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Нет. Посмотрите их сайт. Они стремятся объединить всех патриотов России. Всех, кто за развитие страны, за созидательный, во благо страны, труд. Националисты, интенационалисты, коммунисты, монархисты, имперцы – всех, кому не безразлична судьба страны.
Страна огромная. Проблем накопилась – масса.
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бредятина.
враг вот:
https://pandoraopen.ru/2017-12-23/monstry-mogut-realno-sushhestvovat/
без объявления присутствия других форм жизни назвать врага не получится. Его якобы “не существует”.
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Бить русских, говоришь, сильнее чем врагов??? Я не верю этому говоруну.