Жрецы. Часть 2

14 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Жрецы”.



Автор-сказитель – Юрий Гомонов



часть 1 https://youtu.be/C1GG6ItFoF8



“Мы часто встречаемся с некими персоналиями, которые себя персонифицируют как священнослужители. Волхвов и жрецов развелось немерено, но на проверку они часто оказываются в лучшем случае болтунами, в худшем – мошенниками. Как научиться определять реальный статус человека и что же такое – священнослужитель. Этому и будет посвящена данная передача”.

Юрий Гомонов



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Источник: www.youtube.com