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Жрецы. Часть 1

10:54. 21 декабря 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

14 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Жрецы”.

Автор-сказитель – Юрий Гомонов

Часть 2 https://youtu.be/qsq0QxWxXXE

“Мы часто встречаемся с некими персоналиями, которые себя персонифицируют как священнослужители. Волхвов и жрецов развелось немерено, но на проверку они часто оказываются в лучшем случае болтунами, в худшем – мошенниками. Как научиться определять реальный статус человека и что же такое – священнослужитель. Этому и будет посвящена данная передача”.
Юрий Гомонов

Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта slavradio.org, slavmir.org и https://www.youtube.com/SlavRadio/live

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Источник: www.youtube.com

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