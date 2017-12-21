Роман Смирнов. Войны не будет

Писал, что среди вызовов России прямое нападение маловероятно, прежде всего по причине наличия у нас ядерного оружия, но вот “кривое” нападение, не подразумевающее ядерного ответа вполне возможно и увы весьма вероятно.

Более того, многие считают, что собственно уже напали. Путем попыток создания изматывающей государство внешней обстановки, действий через прокси, которых не жалко, попыток подогревания внутренних проблем – цель простая – дестабилизация государства вплоть до потери контроля над ядерным арсеналом.

После этого ядерный удар и переход к оккупации с внешним управлением, уничтожение ядерного арсенала, снижение численности и качества населения вплоть до уровня, при котором создание нового оружия будет невозможно. Получение полного доступа к ресурсам, максимальное снижение потребления оставшимся населением. ( это я Вам реальную доктрину нац.без. США сейчас изложил, а не то что там в интернете повесили).

Сильно волноваться по этому поводу наверно не стоит, ядерный арсенал в норме, противодействием “дестабилизации” занимаются, как видим достаточно эффективно, специально обученные люди и наверно не стоит у них путаться под ногами :)

Гражданское население может помочь только повышением эффективности экономики, созданием ресурсной базы для “щита”, ну и меча, причем даже личное развитие идет на пользу обществу в целом…

Так вот по поводу “эффективности экономики”. Кажется все просто – копируй технологии, если своих нет, методики управления, расширяй реальную базу, но многие вещи делаются через одно место и с этими технологиями не всегда понятно даже, что копировать.

Например с теми же солнечными панелями и ветряками. Мы не можем просто взять и скопировать.

Достаточно посмотреть на карту инсоляции.

https://solargis.info/imaps/#c=39.044786,53.591309

Климат – холоднее, помимо электроэнергии, требуется тепло и у нас бОльшая часть потребителей находится в зоне с кпд солнца ниже на 20%, чем не у нас, к тому же в России население сосредоточено в крупных мегаполисах – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород… наиболее приближенный к Европе по структуре потребления и климату это Краснодарский край, но если мы также как соседи перейдем на “солнечные батареи”, то у нас при тех же затратах на них, будет вырабатываться на 20%-30% процентов меньше энергии, которую еще и с потерями необходим доводить до крупных потребителей (не буду грузить техникой – там еще куча проблем – пики, хранение, деградация и прч.). т.е. жизнь и любое производство, транспорт будет дороже, чем у “соседей” со всеми вытекающими.

Плюс необходимо понимать, что строится все не в чистом поле, у нас своя структура энергетики – существующая генерация, сети, все другое – перевод ее на ВИЭ рельсы просто неподъемная задача и в текущих условиях нецелесообразная, есть куча других проблем, которыми имеет смысл заниматься.

Даже ЕС не потянул и на днях опустил целевую планку с 35% до 27% потребляемой энергии по новой программе должно идти с возобновляемых источников к 2030, причем не как раньше по государствам, а в целом по ЕС. Зеленые уже в бешенстве.

Ну собственно плевать – это просто пример, что нельзя тупо копировать, тем более с “зеленью”, где вопрос стоит намного глубже так как это продолжение другой войны – первого мира против третьего.

Глобальные инициаторы зеленого проекта все прекрасно понимают о реальной стоимости и экологичности затеи, это просто один из способов набить защечные мешки убивая двух зайцев – опосредованный вывоз ресурсов и создание задела для будущего доминирования, хотя бы за счет дешевой и доступной энергии у себя.

На производство тех же ветряков тратится в энергоэквиваленте ресурсов – сталь, цемент и прч. существенно больше, чем они вырабатывают… Причем собственно место расположения не так важно – транснациональные финансы позволяют контролировать средства производства и на формально чужих территориях. Т.е. это обычная война богатых против бедных, в глобальном масштабе.

Ну ладно отвлекся.

Так вот основную опасность для эффективности экономики представляют те, кто не раздумывая, ради своей сиюминутной выгоды, начинает проталкивать подобные темы – есть масса других примеров в любой отрасли.

Почему это происходит? Так получилось, что основную, решающую массу в отечественном управленческом слое сейчас составляют люди, которые очень хорошо занимаются так называемым “нэтворкингом”. Т.е. строят сети знакомств, создают собственные “пиар” образы, в том числе в непубличном пространстве. Эта способность к “нэтворкингу” обычно идет в комплекте с так называемым “реактивным” мышлением и принципиальным отсутствием “долгих” целей. Соответственно профессионалов или просто людей способных оценить – смоделировать ситуацию вдолгую в этой среде не очень много.

Быстро это не исправить. “Реактивное мышление” сейчас продвигается фактически как стандарт успешного и с этим ничего не поделать.

Также серьезным ограничителем стоит пресловутая “монетизация” – даже те, кто может “смоделировать”, зачастую предпочтут “смоделировать себе в карман” и свалить. Вот такая вот гремучая смесь – собственно можете посмотреть сами, что творится вокруг скольковских денег, рфпи, АСИ и прочих Российских структур, призванных стать мотором этой самой технологической модернизации. Чуть получше в ВПК и Ростехе, но и там есть свои заморочки.

Что то конечно из этой среды рождается, но соотношение цена/качество, даже по сравнению с простой как пробка советской R&D цепочкой – отраслевой институт – производство – потребитель под управлением бумажного(!) госплана, явно страдает.

Есть вариант с “большим бизнесом” – например критически важный для страны момент со своей мобильной операционной системой.

Занялись отечественные бизнюки – купили финнов – наняли чуток своих – административно толкнули в почту России., все вроде бы правильно, но если посмотреть на сам продукт, это просто с технической точки зрения недоразумение. Возможно расчет на то, что организовав полуадминистративными мерами поток с этой темы его развить… тут правда есть момент, что российский рынок мягко говоря не велик, а на чужих привычными административными методами действовать не так то просто. Особенно сейчас, в условиях “кривой войны”.

Чего делать?

Напрашивается мысль о создании механизмов по осознаному копированию технологий – собственно поэтому и возникли структуры вроде Центра Трансфера Технологий - http://www.ttorr.ru/ (Роснано + РАН). В мелком бизнесе банальное воровство патентов… но эффективно этот “трансфер” осуществить можно только при наличии условного железного занавеса и вне мировой “псевдоправовой” и финансовой системы. Промышленный шпионаж, административно-командное внедрение его результатов и прч – уже проходили.

Еще одним важным условием “трансфера” является наличие среды, где его результаты можно развертывать, а также потребителей этого результата (многим тупо не надо).

Плюс важна скорость – если идти по формальному-бюрократическому пути, все будет погребено под биллебердой грантов, закупок, регламентов, совещаний и прч., которые причем ловкачи спокойно обходят.

Западоиды это уже поняли и изобрели “аджайл”, а сейчас вот например идут дальше обсуждают так называемую “адхократию” – вот подсмотрел в материалах одной конфы:

Бюрократия, Меритократия (условно), и Адхоккратия.

У нас вроде бы бюрократия, но по сути давно подруливает “адхократия”, замешанная на этом самом “нэтворкинге”, а под меритократией очень извращенное понимание ( ВШЭ, “центр ельцина” и прч. “сверх люди”).

Ладно это все лирика. Физика в том, что текущая внутренняя конструкция не смотря на кажущуюся монолитность на самом деле достаточно уязвима из-за своей “бюрократической” природы, если враги реально тоже пойдут по адхоку.

Пример внутреннего фронта.

В старом блоге писал, о том, что большинство коллекторских баз данных-сервисов у нас принадлежит очень мутным, зачастую иностранным структурам. Либо, если это формально местные – например “сберовские”, внутри сидят очень замысловатые люди у многих свои “бизнесы”.

Сейчас, в контексте падежа банков – выдача “кредитов по скану паспорта” думаю приобретет промышленный масштаб – удержаться от “дембельского аккорда” банковским сотрудникам будет не так то просто, да и вобще возрастут “приколы”, связанные с “цифровой экономикой”, на дропов будет оформляться все, вплоть до фирм с симкартами (далее криптокошельками) – уверен участвовать в этом будут и заграничные, ничем не рискующие доброхоты. В том числе специализированные, вооруженные всем кибер-арсеналом….

Причем гражданам разбираться придеться даже не с ними, а для начала с государственной системой… большинство схем устроено на принципе доказательства, что ты не верблюд.

С этим можно бороться только системно. Например запретив вобще в принципе выдачу кредитов без регистрации их в единой государственной базе данных или модернизировав текущий порядок перехода прав собственности, подтверждения достоверности с выявлением в ней подозрительной активности, ужесточив контроль за нотариусами…

т.е. совокупность новых технологий, изменений в законах, регламентах и прч. кому под силу продавить подобную инициативу? Могу с уверенностью сказать, что сейчас таких сил в стране нет. “Политота” не может в силу отсутствия компетенций, корпорантам это не нужно, олигархам и подавно. АСИ, Сколково? Как показала практика общественный интерес не интересен.

Или вот взять энергетику – три года назад написал о том, что необходим реальный интеллектуальный конечный учет электроэнергии по копеечной стоимости на базе которого можно строить любые рынки – готовиться к пиртупир, оценивать энергоэффективность и прч. Модульная архитектура, заложенная обновляемость, криптография, контроль качества и другие современные принципы - посмотрел что недавно в этом плане минэнерго обсуждало с несколькими лоббистами это какой то позор, они даже сформулировать не могут технические вопросы.

Производители вобще сьехали с этой истории у них бизнес простой – китайское барахло засунуть в корпус и отгрузить. В обновлениях железа они заинтересованы исключительно инкрементальных, чтобы максимальную маржу снять…. тоже самое в айти, фарме, промке и прч прч направлениях, часто идет выпуск пиар пара и все.

Короче для решения подобных задач должны быть не лоббисты, а независимые общественные структуры, собственно задумывал “госпланклуб” для того, чтобы в режиме конструктивного адхок и продвигать подобные проекты, понимая как на самом деле все устроено. Администрация президента, менеджент госкомпаний, дума, федеральное собрание, теже АСИ, Сколково, менеджмент фондов и банков, министерства … вся эта тусовка сейчас представляет из себя достаточно рыхлую среду, в которой крутятся “живчики” лоббисты исключительно со своим, а не общественным интересом отсюда и эти тормоза с модернизацией.

Может быть поэтому руководство уже сосредоточилось больше на инфраструктуре потому, что там во всяком случае проще и надежней, результат сразу виден – есть стадион, мост или аэропорт, дорога все ок, но в современных условиях просто инфраструктура это недостаточно…

Как то так. Организационные вещи на днях, как и обещал отпишу.

Источник: https://romansmirnov.org/6