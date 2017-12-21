“Поцелованная Богом”: Анастасия Сорокова – одна из лучших певиц России…

Дорогой друг, приветствуем Вас на пути в прекрасное Неизвестное!

К Вам обращается наша команда, реализующая большой проект "Анастасия Сорокова, голос Руси" с предложением коллективно, сообща создать необычный музыкальный мини-фильм "Улетели листья", являющийся очень важной ступенькой этого большого проекта, связывающего прошлое с будущим.

Героиней его является Анастасия Сорокова - потрясающая исполнительница идущих из глубин тысячелетий подлинных народных песен.

По дарованию своему – это певица мирового масштаба!

Её восхищённо называют “Поцелованной Богом”…

Восторженные слова на страницах сети интернета пишут о певице на разных языках мира.

Авторитетные жюри самых престижных певческих фестивалей с малых лет присуждали Анастасии Сороковой высшие награды, утверждали, что она – одна из лучших певиц России…

Почитателями таланта Анастасии являются такие известнейшие отечественные персоны, как, например, н.а. Р.С.Ф.С.Р. Александр Михайлов, любимый всеми замечательный артист; н.а. СССР Анатолий Полетаев, знаменитый российский дирижёр; профессор Сергей Старостин, авторитетнейший фольклорист, музыкант с международной известностью и многие другие…

Но творчество певицы недостаточно полно представлено аудитории из-за отсутствия по-настоящему качественного музыкального видео.

Нужно ли теперь объяснять, почему мы именно так снимаем наш музыкальный мини-фильм с ведущим участием в нём Анастасии Сороковой?

Божественный талант – национальное сокровище, и – одновременно - всемирное…

И сохранение такого бриллианта – дело чести каждого неравнодушного человека.

Наш проект требует того, чтобы Вы, именно Вы, помогли вместе с нами настоящему таланту, так нужному стране, народу, мировой музыкальной культуре.

Необходимо, наконец, по-настоящему открыть для творчества Анастасии Сороковой заслуженную её драгоценным даром дорогу. Дорогу к сердцам и душам многих и многих людей жаждущих, ждущих, ищущих явления такого таланта.

Анастасия Сорокова с 4-х лет пришла заниматься фольклором в Центр традиционной культуры южного Подмосковья, а с 6-ти – уже профессионально работала в фольклорном ансамбле "Истоки", периодически гастролируя с ним по странам Евросоюза.

В 2002 году, 8-ми лет от роду, став лауреатом на восьмом международном фестивале-конкурсе "Роза ветров" она выступила со старейшим в стране знаменитым Национальным академическим оркестром народных инструментов им. Н.П. Осипова в одном из самых известных концертных залов мира - Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

А 2007 г., год её 13-летия, стал для неё по-настоящему звёздным: она победила сразу на нескольких певческих конкурсах, и в том же году вслед за Гран-При на Первом Всероссийском фестивале-конкурсе народного музыкального искусства молодежи и студентов "Пой, Россия Молодая", Анастасия стала звёздной финалисткой 2-го сезона конкурса "Минута Славы" на Первом канале телевидения РФ, заслужив право в тройке лучших от России артистов бороться на мировом телемосте "Россия vs Америка".

Выступление с Димой Биланом с его песней - победительницей на "Евровидении"

По окончании школы несколько лет она проработала артисткой в Академическом русском народном хоре имени М. Е. Пятницкого.

Но хор решила оставить, и с тех пор выступает на концертной эстраде исключительно сольно. За годы сольной работы она записала ряд песен, которые теперь постоянно включает в свою концертную программу. Вот одна из них:

Анастасия Сорокова - Ой да пойду млада в тёмный лес

Последняя же по времени создания песня - это современная песня “Улетели листья”, специально написанная для певицы на знаменитые стихи поэта Николая Рубцова. Она легла в основу заявленного здесь на портале "Планета" одноимённого музыкального мини-фильма, для реализации истории которого и нужно Ваше финансовое участие:

Возрождение традиций, продвижение их в новых формах в будущее, помощь признанному уже певческому таланту Анастасии Сороковой - главные мотивы запуска нашего проекта. Но не единственные.

Мы уверены, что создадим с Вашей помощью выдающееся, этапное в своём роде кинематографическое произведение, которое будет иметь долгую жизнь.

Оно будет новым по форме и глубоким по содержанию. В первую очередь - за счёт необычного взаимодействия музыки и текста песни с очень качественным, во всех смыслах, изобразительным видеорядом, в котором ярким языком кинообразов рассказывается наша история с нестандартной зрелищной драматургией.

Качество этого нашего музыкального мини-фильма гарантируется тем, что в создании его принимают участие опытные, высокопрофессиональные кинематографисты, дипломированные выпускники легендарного ВГИКа, члены Союза кинематографистов России, победители многих международных кинофестивалей.. Работают они абсолютно без оплаты, не ради денег, более того, на их личные средства уже отснята часть материала.

Кто они?

Это - автор идеи данного проекта мини-фильма, начиная с идеи создания самой песни “Улетели листья”, исполняемой певицей Анастасией Сороковой, кинорежиссёр Вячеслав Тихонов,работавший с такими выдающимися мастерами отечественного кинематографа как н.а. России Николаем Бурляевым, н.а. Р.С.Ф.С.Р. Николаем Губенко, н.а. Р.С.Ф.С.Р. Аристархом Ливановым, н.а. Р.С.Ф.С.Р. Александром Михайловым…

Это - известнейший оператор Григорий Яблочников, которого выдающийся мастер мирового кинематографа Вадим Юсов, оператор и творческий соратник великого кинорежиссёра Андрея Тарковского, считал своим преемником…

Сплочёный творческий коллектив проекта, помимо певицы Анастасии Сороковой и съёмочной группы кинематографистов, включает в себя также: саундпродюсера Дмитрия Ананьева; профессионального мультиспециалиста в видеотехнологиях, автора нашумевшего фильма о знаменитой рок-группе “Калинов Мост” Ивана Нежданова; композитора-мелодиста Алексея Болмата; информационного директора, известного блогера, входящего в ТОП-50 авторов портала КОНТ Василия Лычковского; а также профессионального композитора и пианиста Олесю Герасименко.

Наш мини-фильм, длительностью 7 минут, основывается на применении самых современных технологий: таймлапс и глайд-трэк-слайдер, слоу моушн и квадракоптер... но и вместе - это традиционные нестареющие кинорельсы с тележкой и съёмочные краны, традиционный стедикам вместе с электронным стедикамом с конструктивом Ронин; сюжетно-драматургическая видеосъемка на хромакей...

Уникальная система света и многокамерная съёмка, самые современные видеокамеры с дискретной “киношной” оптикой - нужны нам для того, чтобы создать необходимые нам запоминающиеся образы и обеспечить высокое качество изображения в киноформате 2.35:1, разрешением в 6К.

Сюжет истории построен на коллизии: героиня, после острой драмы личной жизни, в поиска выхода для себя, уезжает из крупного города к своей родственнице во вполне современную деревню. Родственница является руководительницей местного там народного коллектива. И в новой для нашей героини среде, в непростом, порой даже конфликтном, общении с ней, происходит смена взгляда героини на окружающий мир.

По сценарному замыслу должны были быть отсняты три времени года: лето – в Подмосковье, осень – в Москве и зима – в Подмосковье.

Основные съёмки предполагаются зимой: натурные - в подмосковной деревне, и в интерьерах.

Съёмочный процесс киногруппой летом текущего года уже начат и далее продолжается по мере изыскания необходимых денежных средств.

Полностью отснята летняя натура.

Ниже - трейлер летнего материала, отснятого в Подмосковье: