“Поцелованная Богом”: Анастасия Сорокова – одна из лучших певиц России…

Полностью отснята и городская московская натура поздней осени:

Звуковая часть работы уже идеально и гениально аранжирована и начисто сведена очень талантливым Дмитрием Ананьевым, который является в нашей команде саундпродюсером и неистощимым генератором идей.

Анастасия Сорокова не только поёт в нашем музыкальном видеофильме, но и играет как актриса. Причём исполняет сразу две совершенно несхожие между собой роли: “рассказчицы” и героини повествования.

В нашем мини-фильме, снимаются в качестве актёров и участники знаменитого фольклорного ансабля "Истоки", вместе со своим бессменным руководителем Еленой Бессоновой, а также известный российский конратенор Павел Пушкин.

Почитателями таланта Анастасии являются по всему миру люди нескольких поколений..

Все они ждут Вашей помощи нашему проекту, чтобы замечательный талант Анастасии Сороковой мог войти в каждый дом, где его с нетерпением ожидают.

С Вашей помощью мы соберём необходимые средства и сделаем достойную работу на мировом уровне качества, которую будут смотреть не только сегодня, но и через 50 лет, ибо совершенное всегда востребовано, даже через долгие годы.

Наш видеопроект с талантливейшей певицей будет осуществлён в любом случае.

Но от Вас зависит, чтобы будущие зрители прочитали в титрах Ваши имена как имена пожертвовователей средств.

Они будут благодарны Вам за то, что именно Вы помогли донести до них несравненный голос поцелованной Богом.

Сумма, к которой мы стремимся:

На эти деньги мы доснимем оставшуюся часть работы на зимней натуре и в интерьерах, сделаем цветокоррекцию и отличные титры, в т.ч. и с упоминанием Ваших имён.

На что мы потратим эти деньги:

Дорогие друзья, у нас всё есть: уникальная творческая личность, мирового масштаба певица, замечательные песни, есть талантливые люди, готовые бескорыстно помочь Анастасии, но - пока нет денег, нужна Ваша помощь!

-----------------------------------

На просторах всемирной сети на разных языках можно прочитать самые восторженные слова о пении Анастасии - не поленитесь же, найдите и прочитайте их сами:

“Почему я плачу??? Просто чудо, как прекрасен этот голос. Может это волшебное пение пробуждает внутри забытую славянскую душу?”

“Her voice is so beautiful! White voice! I like listening to her singing!”

“Я чеченец, но красивее музыки не слышал!”

“Че же мне мужику плакать хочется то!..”

“Я армянин... плакал… божественно!”

“До мурашек... волшебство какое-то! Заколдовала!”

“The most beautiful voice that I heard for a while...”

“Очень сильно! Я как под гипнозом!”

“Таланта девушка бесподобного. Cколько чистоты и чувства!”

“Bardzo ładnie!”

“Я не русский, но закончил русскоязычную школу. Когда слышу, как она поёт, сильно берёт меня за душу!!”

“Анастасия - золотой голос Руси!!! Браво тем, кто отыскивает такие жемчужины! Анастасия - гордость и слава Русской Земли!!!”

“Such a beautiful voice! A very enchanting song! You are the best!!!!”

“Это вам не фальшивки эстрадные, это – искренне, это уходит вглубь веков.”

“Привет из Германии! Русские очнулись ото сна. Возрождение Феникса всегда происходит из пепла. Я не русский, но какая сногшибательная эта Анастасия со своей русской песней...”

“Когда же начнут показывать по русскому ТВ песни этой певицы?”