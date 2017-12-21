Главная » Мировоззрение, Политика

На страже Родины. Юрий Курносов

10:53. 21 декабря 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

100 лет органам госбезопасности России

20 декабря исполнилось 100 лет со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая стала основой для системы безопасности нашей страны. Традиции, заложенные тогда, до сих пор являются одними из важнейших элементов российской государственности. Коллег с профессиональным праздником поздравляет профессор кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, доктор философских наук, автор книг по аналитике и разведке Юрий Курносов.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Юрия Курносова в магазине «Концептуал»

==========================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Юрий Плавский лидер Российской Партии Созидания - Враньё Путина и последствия его вранья
Источник http://via-midgard.info/
Выборы Президента России в 2012 году
Выборная система в России уничтожена. Её заменили операции лохотронщиков по воровству воли народа. В России отсутствует механизм ответственности за это преступление. Предложения по ликвидации кризиса выборной системы. Проект Российской партии Созидания. ...
Кавказцы вслед за казаками тоже желают патрулировать Москву.
Представители национальной диаспоры опасаются, что казачьи дружины, которые накануне приступили к охране общественного порядка в центре российской столицы, могут способствовать эскалации межнациональной напряженности. Избежать этого помогло бы стать ...
Последние новости с Украины и Новороссии за 11 августа 2014
В Харьковской области срывают мобилизацию. Русины открыли второй фронт: В воинскую часть под Мукачево переброшено 1,5 тыс украинских военных. Видео-сводки, карта боевых действий и другие последние новости из Украины и Новороссии сегодня 11 августа 2014......
Противодействие технологиям «цветных революций» в России
...  успехов всем, кто стоит на страже Родины, и приглашаем государственные и правоохранительные...
Народный трибунал
... русский человек, это не моя Родина, я здесь не вырос, я...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>