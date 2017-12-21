На страже Родины. Юрий Курносов

Концептуал СМИ 100 лет органам госбезопасности России

20 декабря исполнилось 100 лет со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая стала основой для системы безопасности нашей страны. Традиции, заложенные тогда, до сих пор являются одними из важнейших элементов российской государственности. Коллег с профессиональным праздником поздравляет профессор кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ, доктор философских наук, автор книг по аналитике и разведке Юрий Курносов.

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