«Каспийский монстр»: почему экраноплан напугал ЦРУ



В 1967 году в Зеленой комнате штаб-квартиры ЦРУ собралась группа аналитиков разведки США, чтобы расшифровать сенсационные фотоснимки, сделанные над Каспием спутником-шпионом. На фотографиях была видна огромная машина, похожая на самолет.



Что такое экраноплан?

«Каспийский монстр», как окрестила его западная пресса, был детищем Ростислава Алексеева. Машина представляла собой экраноплан.

Широко известны суда на воздушной подушке, способные парить над поверхностью воды, которые производились как в СССР, так и за рубежом. В них также используется эффект экрана, возникающий за счет нагнетания воздуха под днище. Они способны развивать скорость до 120 километров в час и легко преодолевают различные препятствия в виде небольших мелей или зарослей камыша. Одним из таких изобретений является советская «Рысь» с тремя двигателями.

Что же касается экранопланов, то в них экранный эффект возникает за счет изменения несущих свойств крыла на малых высотах полета. Эта возможность была открыта авиаторами еще в 20-х годах.

В начале 60-х была принята государственная программа, предусматривающая разработку проектов боевых экранопланов для Военно-морского флота и других родов войск. Эти машины отличаются от других кораблей тем, что способны развивать скорость до 250 узлов (460 километров в час), могут перемещаться по морям, рекам, болотам, снегам, льдам и даже по обычной суше. По сравнению же с самолетами экранопланы более экономичны и грузоподъемны, что делает их полезными в десантных и спасательных операциях, для доставки грузов и в военных целях. К тому же для посадки им не требуется береговая инфраструктура – достаточно найти подходящую по размерам акваторию или участок суши.

Что случилось с «Каспийским монстром»?

Первая модель – КМ (корабль-макет, как его назвали в Центральном конструкторском бюро), построенная в 1966 году, была оснащена 10-турбовинтовыми двигателями: восемь из них располагались на крыльях и два — на хвосте самолета. Вес машины составлял 544 тонны, длина – 92 метра, высота – 22 метра, размах крыла – 37 метров.

На тот момент это был самый крупный летательный аппарат в мире. Впрочем, по документам КМ числился не самолетом, а кораблем и относился к ведению ВМФ, поскольку экранный эффект действовал лишь на высоте нескольких метров. Внешне он напоминал подводную лодку-амфибию. Управляли им, однако, не морские капитаны, а летчики-испытатели. Вся информация о КМ держалась в секрете. 22 июня 1966 года перед рассветом аппарат спустили на воду с волжского причала. Затем в течение почти месяца его под маскировочной сеткой и в полупритопленном состоянии буксировали по Волге из Горького в Каспийск, где была построена специальная испытательная станция. Буксировка из соображений секретности происходила только по ночам.

Испытания показали, что для взлета с воды необходимо разогнать экраноплан до скорости 350 километров в час. Первый полет состоялся над Каспийским морем на высоте четырех метров. Он продолжался 50 минут. Именно его и зафиксировал спутник-шпион.

КМ испытывали около 15 лет. 9 февраля 1980 года скончался его конструктор Ростислав Алексеев, и в том же году приключилась катастрофа с «Каспийским монстром». Пилот при взлете слишком резко задрал нос машины, вследствие чего она стала подниматься вверх с большой скоростью и почти в вертикальной позиции. Летчик решил сбросить тягу и нарушил инструкцию, задействовав руль высоты. Корабль-самолет завалился на левое крыло и ударился о воду. Пилот остался жив, но машина была выведена из строя. Поскольку операция по подъему аппарата произведена не была, через неделю он затонул.

Самолет-амфибия возвращается?

В 1972 году была построена вторая модель экраноплана — транспортно-десантный «Орленок», правда, с более скромными параметрами: его длина составляла 58 метров, вес — 120 тонн. Третья модель появилась в 1987 году. Это был боевой ракетоносец «Лунь», предназначенный для борьбы с военными кораблями и несший на борту шесть крылатых ракет. Вполне понятно, почему запуск экраноплана так встревожил ЦРУ. Дело в том, что низколетящие цели почти не видны на экранах локаторов, так что маловероятно, что стандартные радары ПВО их обнаружат. Всего моделей экранопланов было построено около 30. В 90-е годы разработка подобных проектов, по понятным причинам, на время прекратилась. Лишь в 2012 году российское правительство поручило ЦКБ имени Алексеева возобновить производство экранопланов. Сейчас новые модели этого вида активно разрабатываются как в России, так и за границей, но пока они еще не стали массовыми.



http://russian7.ru/post/kaspiyskiy-monstr-pochemu-yekranopl/

Подробнее — здесь: http://авиару.рф/aviamuseum/aviatsiya/sssr/ekranoplany/ekranoplany-kb-r-e-alekseeva/eksperimentalnyj-ekranoplan-km/

Источник: slavyanskaya-kultura.ru