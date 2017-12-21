Иван Пигарёв: Во время сна мозг оценивает физическое состояние тела и занимается самолечением

Теория известного ученого произвела сенсацию: по ночам мозг «общается» с внутренними органами и «латает» организм

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Иван Пигарёв – ведущий сотрудник Института проблем передачи информации. Занимается физиологией сна. Его работы известны во всем мире, многие приборы создает сам дома и в лаборатории.

Что происходит, когда человек спит?

Долгое время считалось, что мозг, как мышцы в теле, устает и ночью просто расслабляется. Но позже эксперименты показали, что во сне он продолжает активно работать. Следующие предположения: он обрабатывает накопленную за день информацию, решает эмоциональные проблемы.

Но есть еще одна революционная гипотеза – о ней рассказал ученый с мировым именем, научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Иван Пигарёв.

Сон не потеря времени, а лекарство

С кем «общаются» сердце и желудок?

– Мою теорию принимают в медицине, но отвергают те, кто профессионально занимается сном – она ломает все устои. Объясню, как я к ней пришел: изучая вопросы сна, расхожие мнения, я задумался, что многие животные спят столько же, сколько и человек. Крыса, к примеру, даже больше. Но какую информацию обрабатывает во сне ее мозг? А что за нравственные и эмоциональные проблемы решают по ночам, скажем, утки или кроты?

Согласитесь, ответить сложно. И вот что еще ставило в тупик: во внутренних органах есть множество рецепторов, они постоянно собирают информацию – о температуре, кислотности, химических процессах. Куда она идет – загадка. Ведь сигналы от глаз обрабатывают две трети коры головного мозга, а, например, данные от желудка как будто туда и не поступают.

К тому же, сами за себя говорят опыты: когда крыс лишали сна и они умирали, вскрытие показывало, что никаких изменений в мозге грызунов не было, но сильно страдали внутренние органы.

Вот такие раздумья и многолетние эксперименты привели Ивана Пигарева к логичному выводу: во время сна мозг анализирует сообщения от внутренних органов, оценивает физическое состояние тела и занимается самолечением.

– Что же именно происходит?

– Каждую ночь наш организм проводит сканирование всех внутренних органов и первым делом приводит в порядок то, что больше всего нуждается в помощи. Дальше, если вы все еще спите, идет вторая очередь задач, третья.

Опять же имеет значение фаза сна. Основное взаимодействие внутренних органов с корой мозга происходит во время медленного сна. А вот во время быстрого сна, я считаю, мозг занимается собой – ведь он тоже внутренний орган, а не только управляющий центр.

Вообще, еще много загадок и открытий. Моя супруга Марина трудится в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, она также занимается проблемами сна. Благодаря своим экспериментам на крысах она выявила закономерность: нарушение сна непосредственно перед зачатием и на первой неделе беременности приводит к увеличению смертности потомства.

Разбудят звуки природы

– Получается, чем больше спишь – тем лучше?

– Спать нужно ровно столько, сколько хочется. Сон – это не потеря времени, как долго считалось. Некоторые ученые доходили до абсурда – пытались изобрести таблетки, которые позволили бы не спать.

Сон – важнейшая часть нашей жизни, во время которой мозг занимается сложной деятельностью. Возможно, даже более сложной, чем та, которой он занят во время бодрствования. И если мы хотим быть эффективными, здоровыми, нам нужен хороший полноценный сон. Без помех и неестественных укорачиваний.

– То есть будильники – вред?

– По сути – да, хотя понятно, что нужно делать поправку на современную жизнь. Если будильник необходим, стоит хотя бы постараться уменьшить вред от него: не ставить резких и громких сигналов, лучше использовать естественные звуки природы или вообще вибрацию.

– А как быть с пожилыми людьми? С возрастом начинаешь спать все меньше. Разве организм здоровеет?

– Мозг на протяжении всей жизни получает богатый опыт работы с нашим телом, учится. И постепенно может справляться с управлением разными органами тела все быстрее. Вот и получается, что здоровые люди с возрастом начинают спать меньше. Но, заметьте, если у пожилых возникают заболевания, продолжительность сна увеличивается.

Снотворное не панацея

– Можно ли применять сон в медицинских целях?

– Делались такие попытки. Но оказалось, что искусственное погружение в сон – не то же самое, что естественный процесс. Другими словами, вы засыпаете сами или пьете снотворное – совершенно разные вещи и разные результаты. Таблетка может облегчить засыпание, но она не включит механизмы управления внутренними органами. На данный момент нам известно как минимум пять блоков переключения информационных потоков, которые переводят нас от бодрствования ко сну.

Кстати, бессонница – большая проблема. В Америке ею страдает огромное количество людей, и в России цифры с каждым годом растут. Расстройство сна ведет к различным заболеваниям (та же язва желудка и т. д.), но к нему по-прежнему не относятся серьезно.

– Вы сами следуете своей теории?

– Сплю примерно по восемь часов, встаю без будильника, по четкому режиму. И отлично себя чувствую! Вообще, я уверен, что самый продуктивный возраст для человека – от 70 до 100 лет: опыта и знаний накоплено много, а физиологически ничто не мешает быть в хорошей форме. Так что, надеюсь, главные открытия еще впереди!

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