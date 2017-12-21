100 лет — от ВЧК до ФСБ: вчера, сегодня и завтра органов безопасности

– объективное основание для того, чтобы обратиться к истории органов безопасности и рассмотреть их место и роль в сегодняшней России.

«Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже национальных интересов Российской Федерации, защищает её суверенитет и территориальную целостность, конституционный строй и безопасность наших граждан» (из выступления Владимира Путина 20 декабря 2014 года на торжественном вечере, посвящённом Дню работника органов государственной безопасности)

В этом году в Российской Федерации в очередной, уже 23-й раз, в соответствии с указом Президента РФ №1280 от 20 декабря 1995 года «Об установлении Дня работника органов безопасности Российской Федерации», отмечается этот профессиональный праздник. Вроде бы достаточно рядовое событие, если не принимать во внимание, что дата 20 декабря для проведения этого праздника была выбрана далеко не случайно и что именно в этот день, в 1917 году 7 (20) декабря (то есть ровно сто лет назад) Советом Народных Комиссаров было принято Постановление о создании Всероссийской Чрезвычайной Комиссии при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).



При этом оставим за скобками совсем уж идиотские – простите за резкое слово, но другое определение вот такие «разглагольствования», как приводимый «опус», просто не заслуживают:

«ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ — самая отмороженная преступная экстремистская террористическая организация, которую знал мир за всю историю своего существования — и которая захватила власть в нашей стране ровно 100 лет назад, и нелегально удерживает её до сих пор. И терроризирует Россию и весь мир уже (сегодня) второе столетие (!). В общей сложности ВКП (б), КПСС и Единая Россия, вместе со своими специально созданными преступными органами силового подавления ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, за годы своей преступной власти уничтожили 60 миллионов человек (некоторые историки и учёные полагают, что даже больше) (https://www.obozrevatel.com/abroad/neudivitelno-chto-putin-i-ego-opg-zamalchivayut-100-letie-bolshevistskogo-perevorota.htm)».

Попытаемся конструктивно, «без разрывания рубах на груди, пафоса и елея» рассмотреть, в том числе и с исторической точки зрения, деятельность органов безопасности страны (в настоящее время к органам государственной безопасности или спецслужбам принято относить, прежде всего, ФСБ, а также СВР и ФСО), без которых — а это аксиома — невозможно существование государства, как такового в принципе.

КРАТКО ОБ ИСТОРИИ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

История советских и российских органов госбезопасности новейшего времени, как и любая объективная история любого государственного образования, а уж тем более из числа государственных структур силового блока власти, неоднозначна. Безусловно, она содержит немало славных деяний во славу державы, но и негативных моментов в ней хватает.



При этом надо иметь ввиду, что именно к этой стороне деятельности и, в первую очередь, участию советских спецслужб в проведении в государстве репрессий, в ущерб освещению других аспектов работы органов безопасности, относится абсолютное большинство материалов по истории органов государственной безопасности, «гуляющее по просторам интернета и «независимой» прессы.

Со своей стороны попытаемся архикратко, учитывая формат материала, рассказать об основных периодах деятельности советских органов государственной безопасности.

Итак, 7 (20) декабря 1917 года СНК решил:

«Назвать комиссию — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить её задачи:

1) Преследовать и ликвидировать все контрреволюционные и саботажные попытки и действия по всей России, со стороны кого бы они не исходили;

2) Предание суду Рев. Трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и выработать меры борьбы с ними.

3) Комиссия ведёт только предварительные расследования, поскольку это нужно для пресечения. Комиссия разделяется на отделы — информационный, организационный отдел (для организации борьбы с контрреволюцией по всей России) и филиальный отдел.

4) Комиссии обратить в первую голову внимание на печать, саботажников и стачечников. Меры: конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа и т.д.»

И надо сказать, что ВЧК, подчеркнём: вновь созданная структура, к тому же действовавшая всего-то 4 (но каких!) года, да ещё и в условиях противоборства с крупнейшими и опытнейшими иностранными разведывательными и антисоветскими центрами, поставленные задачи выполнила.



Были выявлены и ликвидированы крупные подпольные организации («Союз защиты Родины и Свободы», «Всероссийский национальный центр» и куча других) и заговоры иностранных разведывательных и специализированных служб («Заговор послов»).



При этом одним из методов защиты советской власти стали и репрессивные меры, к которым привела жестокая логика гражданской войны. Если при создании ВЧК предусматривалось, что Комиссия дела в отношении

«всех выявленных саботажников и контрреволюционеров предаёт суду Рев. Трибунала, ведёт только предварительные расследования, поскольку это нужно для пресечения»,

а в качестве мер пресечения использует

«конфискацию, выдворение, лишение карточек, опубликование списков врагов народа»,

то уже с 21 февраля 1918 года — согласно Декрету СНК РСФСР «Социалистическое Отечество в опасности!» на ВЧК возлагается обязанность

«расстрела на месте преступления неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, германских шпионов».

С 5 сентября 1918 года в соответствии с Постановлением СНК РСФСР «О красном терроре» в целях «обеспечения безопасности Советской Республики» на ВЧК возлагается обязанность

«расстрела всех лиц, прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам».

6 февраля 1922 года ВЦИК РСФСР, в связи с изменением политической обстановки (окончание гражданской войны, переход к новой экономической политике) принял постановление об упразднении ВЧК и образовании ГПУ — Государственного политического управления.



ГПУ (с 15 ноября 1923 года после образования СССР Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) просуществовало до 1934 года. Объективности ради отметим, что именно работниками ГПУ были проведены такие блестящие операции по обеспечению безопасности государства, как «Трест» и «Синдикат».



Но не будем и забывать, что в этот же период деятельности органов государственной безопасности на основании данных ОГПУ был организован «Шахтинский процесс» по делам о вредительстве в промышленности, все обвиняемые по которому в 2000 году Генеральной прокуратурой РФ были реабилитированы за отсутствием состава преступления.

В 1934 году ОГПУ СССР было преобразовано в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР и вошло в состав общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР. Этот период до 1941 года общепринято характеризовать как проведение органами госбезопасности исключительно репрессивных мер и не более того.



Действительно, в определённой мере это соответствует истине (наше понимание этого периода см. в статье «Правда о репрессиях 1937 года» http://inance.ru/2017/08/massovye-repressii/). Но причины такого задействования в этот период органов, заключавшиеся в высочайшем уровне внешнего противостояния и внутренних конфликтов, вылились не только в репрессии, но и в активизацию агентурно-оперативной работы за пределами страны.



Созданные в эти годы разведывательные позиции (резидентура «Рамзай», «Красная капелла», «Кэмбриджская пятёрка» и др.) сыграли не последнюю роль в решении государственных задач в столь непростые сороковые годы прошедшего столетия.

К тому же надо иметь ввиду, что в ходе проверки объективности применения мер репрессий, проведённой согласно приказу наркома внутренних дел Л.П. Берия от 25 ноября 1938 года, за два года из органов госбезопасности было уволено более 70% (!) следователей и агентуристов, допустивших нарушения социалистической законности при проведении репрессий. Из них примерно четыре тысячи человек в 1938 — 1941 годах были осуждены, при этом почти половина из них — к высшей мере наказания.

Значимость вклада органов и войск НКВД в общую победу советского народа в Великой Отечественной войны (см., в том числе и нашу статью «СМЕРШ — без лжи и мифов» http://inance.ru/2017/07/smersh/) признают, пусть и с оговорками, даже «записные» их критики.



Гораздо более необъективно освещается период деятельности Министерства государственной безопасности в послевоенный период (1945 — 1953 годы), однобоко концентрируя внимание только на линии борьбы с «антисоветскими элементами».



Здесь и «Ленинградское дело», и массовые выселения в ссылку и на поселение бывших националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций, семей националистов и кулаков из прибалтийских республик, Западной Украины, Беларуси и Молдавии. «Забывая» при этом, что в эти годы органами МГБ было обезврежено более ста только агентов-нелегалов иностранных разведок, выявлено 6 290 агентов германских разведывательных и контрразведывательных органов.



Особенно жестокий характер носила борьба с националистическим подпольем и его незаконными вооружёнными формированиями в западных регионах страны.



Всего за период 1946 — 1953 годов органами, внутренними войсками и войсками МГБ СССР было проведено около 55 тысяч оперативно-войсковых мероприятий, в результате которых общие потери подполья составили примерно 230 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч убитыми, было арестовано около 80 тысяч участников националистического подполья и его вооружённых формирований.

13 марта 1954 года создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР (с 5 июля 1978 года — КГБ СССР), просуществовавший до 1991 года.



И вновь «гуляющая» по Интернету и страницам «жёлтых», и, увы! не только «жёлтых», но и вполне качественных изданий информация создаёт впечатление, что единственной задачей КГБ являлась «борьба с инакомыслием», хотя на самом деле противодействие специальными методами спецслужб националистическим и антисоветским проявлениями было далеко не главной задачей в деятельности КГБ.



Как-то «за скобками» остаётся деятельность Комитета в области внешней разведки (а одна вербовка в первой половине 1980-х сотрудника советского и восточно-европейского отделения ЦРУ О. Эймса чего-то стоит), контрразведки (вспомним дело Пеньковского и захват с поличным 15 июля 1977 года при закладке тайника вице-консула посольства США Марты Петерсон), не говоря уже об успешном решении задач проведения оперативно-розыскной деятельности.



Так, только в 1967 году органами КГБ привлечено к уголовной ответственности 738 человек, из них 263 человека за особо опасные и 475 — за иные государственные преступления, в том числе один иностранец и один советский гражданин за шпионаж, 3 человека, совершивших диверсии, 34 человека по обвинению в измене Родине, 96 человек — в антисоветской агитации и пропаганде, 100 человек — в хищениях государственного и общественного имущества в крупных размерах и взяточничестве, 148 человек — в контрабанде и нарушении правил о валютных операциях.

При этом будем объективны, обвинение КГБ в том, что он «не удержал СССР от распада», далеко не правомерны, так как спецслужбы не являются самостоятельной политической структурой. К тому же следует учитывать, что «низовые» оперативные работники девяностых годов, знакомые с реальным положением дел в стране, понимали негативную тенденцию.



Но на самом верхнем, крайне идеологизированном уровне органов госбезопасности, готовились только те сведения и принимали только те решения, которые соответствовали идеологическим догмам.



Высшие руководители спецслужб превратились, по сути дела, в чиновников, которые сохраняли свои места благодаря тому, что не волновали государственное и партийное руководство неприятной информацией, шедшей вразрез с линией партии.



Докладывалось не то, что есть на самом деле, а то, что соответствовало идеологическим потребностям. Система управления без отрицательной обратной информации и пошла вразнос. Так высшее руководство КГБ неосознанно по сути помогало диссидентам.



Но есть информация о вполне осознанном выращивании оных (подробно см. статью «Кем был Юрий Владимирович Андропов?» http://inance.ru/2015/06/andropov/).

И уж совсем у КГБ не было шансов как-то повлиять на ситуацию в августе 1991 года, так как к этому времени структура уже была развалена изнутри. Решения не принимались или были неадекватными, по сути оперативные сотрудники были предоставлены сами себе.



Руководители среднего звена заняли выжидательную позицию, а раз наверху никто ничего не стал делать, то и внизу никаких шагов не было предпринято. Таким образом, органы госбезопасности были деморализованы и в 1991 году не могли сделать ничего.

А самое главное — сотрудники КГБ, даже если бы и хотели, то не смогли бы сохранить Советский Союз, так как не обладали соответствующей методологической подготовкой. Кроме того, в составе спецслужб изначально — от момента их создания после 1917 года — были носители разного рода эзотерических субкультур, которые представляли собой периферию разного рода эзотерических групп, созданных для манипулирования органами.



Такого рода деятельность выразилась в том, что КГБ деятельно подавлял прокоммунистическую оппозицию псевдокоммунистической диктатуре бюрократов («Новочеркасский расстрел» — одно из наиболее ярких событий такого рода) и взращивал либерально-буржуазную оппозицию (Солженицын и другие активисты перестройки и реформ 1990‑х), которая и пришла к власти в результате «Перестройки».



Общий диагноз: КГБ СССР не хватило времени для того, чтобы Комитет государственной безопасности выработал в себе жреческую властность, позволяющую осуществлять суверенитет СССР во всей полноте, который раскрывается через власть над первыми пунктами полной функции управления (об этом — чуть ниже).

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

15 декабря 2017 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в г. Санкт-Петербурге выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «ИГ», планировавшей совершить 16 декабря 2017 года резонансные террористические акты путём самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений города, а также убийства граждан и подрывы СВУ в местах массового нахождения людей.



В результате проведенной в г. Санкт-Петербурге спецоперации задержаны 7 членов ячейки. У них изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

17 декабря 2017 года в ходе контртеррористической операции в Дагестане нейтрализованы трое бандитов. Ликвидированные главарь банды и два боевика были причастны к преступлениям террористической направленности. На счету банды убийства восьми человек, а также нападение на автоколонну одного из подразделений МВД России.



На месте обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

Напомним, что сегодняшний основной орган безопасности страны — Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, существует с 12 апреля 1995 года с момента вступления в силу Федерального закона «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» и осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:



контрразведывательная деятельность;



борьба с терроризмом;



борьба с особо опасными формами преступности;



разведывательная деятельность;



пограничная деятельность;



обеспечение информационной безопасности;



борьба с коррупцией.



С учётом внешне- и внутриполитической ситуации в мире и стране ФСБ сегодня основные усилия сосредоточивает на борьбе с терроризмом (см. прилагаемое видео), коррупцией («Дело Улюкаева») и на обеспечении информационной безопасности (речь идёт о роли органов безопасности в информационной гибридной войне, развязанной антироссийскими силами, которой мы, с учётом сложности и важности темы, посвятим в ближайшее время отдельную статью), хотя и про контрразведку не забывает (хрестоматийный пример — задержание в 2013 году третьего секретаря политического отдела посольства США Райана Фогла при попытке вербовки одного из сотрудников спецслужб России, у которого были изъяты специальные технические средства, лист с инструкциями для вербовки и 100 000 евро.



Или вот свежий пример: 6 декабря 2017 года Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фруде Берга, которому предъявлено обвинение в шпионаже. Берг был задержан ФСБ при получении документов, содержащих секретные сведения о российском ВМФ, которые ему передавал гражданин России Алексей Житнюк, также арестованный в декабре 2017 года по обвинению в государственной измене).

Говоря о сегодняшнем состоянии ФСБ, предоставим слово специалисту, бывшему в 1998 — 1999 году Директором спецслужбы, а ныне Президенту России Владимиру Владимировичу Путину:

«Обстановка в мире далека от стабильной: растёт число угроз и рисков, игнорируются нормы международного права. В ход идут все средства: и шантаж, и провокации, и экономическое, и информационное давление, ставка на радикальные элементы, националистические группировки; попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию, и тем самым поставить под полный контроль целые страны…



В этой связи ещё раз отмечу важность жёсткой и бескомпромиссной борьбы с терроризмом и экстремизмом…



Предельная собранность и мобилизованность требуется от контрразведывательных подразделений… Самое серьёзное внимание следует уделить охране государственных рубежей, обеспечению устойчивой работы органов государственного управления, защите экономических интересов России».

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩЕЙ ФСБ ГОТОВИТ?

Наверное, столетний юбилей — это тот самый случай, когда стоит задуматься о перспективах российских органов безопасности.

Органы госбезопасности были всегда неоднородны. В них, как и в других структурах, всегда были представители разных кланов (по семейному признаку), орденов (по признаку владения одинаковой информацией), разных групп влияния и сил.



Служили и служат в этих структурах люди, так или иначе изначально воспитанные в нашем обществе и лишь впоследствии запрограммированные системой. Во времена СССР было ограничение: выходцев «из торгашей» не брать, а сейчас — всё наоборот.

Посему, итоги деятельности органов госбезопасности необходимо подводить в разрезе состояния всего общества и системы в целом…

И мы видим два варианта, находящихся по разные стороны спектра:

1 либо ФСБ, как социальная группа, овладеет Полной функцией управления (понятие и основа Достаточно общей теории управления), которая включает в себя следующую последовательность преемственных этапов:



выявление факторов, вызывающих дискомфорт, являющийся стимулом к организации управления,

формирование навыка распознавания этого фактора на будущее,

целеполагание в отношении этих факторов,

выработка концепции достижения намеченных целей, интеграция частной концепции в отношении намеченных целей в генеральную концепцию, в соответствии с которой уже некоторым образом осуществляется управление и которая вбирает в себя все прочие частные концепции,

внедрение частной концепции в жизнь и правление в соответствии с нею в русле генеральной концепции,

наблюдение за течением процесса и коррекция правления и концепции, что в ряде случае предполагает и смену генеральной концепции,

высвобождение ресурсов, занятых в управлении по частной концепции, при достижении намеченных целей, либо возврат к п. 1 в случае, если намеченные цели управления не достигнуты



А освоив управление по полной функции, будут осмысленно (то есть концептуально определённо) избирать средства управления общественными процессами и среди них чаще применять средства высших: первого и второго приоритетов (обобщённые средства управления см. http://zakonvremeni.ru/publications/23-outlook/2064-six-priority-of-rule.html);



Мировоззренчески-методологический —информация мировоззренческого характера, методология, осваивая которую, люди строят — индивидуально и общественно — свои «стандартные автоматизмы» распознавания и осмысления частных процессов в полноте и целостности мироздания и определяют в своём восприятии иерархическую упорядоченность их во взаимной вложенности.Она является основой культуры мышления и полноты управленческой деятельности, включая и внутри-общественное полновластие.

Хронологически-алгоритмический — информация летописного, хронологического, характера всех отраслей Культуры и всех отраслей Знания. Она позволяет видеть направленность течения процессов и соотносить друг с другом частные отрасли Культуры в целом и отрасли Знания. При владении сообразным Мирозданию мировоззрением, на основе чувства меры, она позволяет выделить частные процессы, воспринимая «хаотичный» поток фактов и явлений в мировоззренческое «сито» — субъективную человеческую меру распознавания, то есть позволяет выявлять алгоритмику текущих процессов в культуре (в настоящем контексте под культурой понимается вся информация, в преемственности поколений не передаваемая генетически).



Либо основной орган безопасности России будет «в тёмную» использован определёнными силами на Западе, которые тупо заинтересованы в окончательном решении «Русского вопроса», чему методологическая нищета и управленческая безграмотность сотрудников, помноженная на коммерческие интересы некоторой части из них, — не помеха.



Именно на этом уровне шло противостояние российской и американской спецслужб в нашумевшем сериале «Спящие». В нём представлено сражение двух хищников, которые даже идеологически ничем друг от друга не отличаются: и с той, и с другой стороны — патриоты своих государств, разве что выборка методов ведения сражения показана у «плохишей» американцев соответствующая статусу «плохишей» по сюжету.



Мы всё равно посоветуем посмотреть этот сериал, поскольку ничего другого по этой теме сегодня не выходит:

А ведь могли бы вывести противостояние на другой — методологический, философский уровень, как это, походя, сделал «бывший» сотрудник и глава ФСБ Владимир Владимирович Путин в интервью телеканалу Russia Today (одно из немногих интервью, данных им без подготовки, а потому — более открытых):

Незадолго до своей кончины тяжело больной Юрий Владимирович Андропов написал свои последние стихи:

«Да, все мы смертны, хоть не по нутру

Мне эта истина – страшней которой нету,

Что в час положенный и я, как все, умру,

И память обо мне сотрет седая Лета.

Мы бренны в этом мире, под луной,

Жизнь только миг, небытие — навеки.

Кружится во Вселенной шар земной,

Живут и исчезают Человеки.

Но сущее, рождённое во мгле,

Неистребимо на пути к рассвету.

Иные поколенья на Земле

Несут всё дальше жизни эстафету».

Это его Реквием… Это и Реквием всем чекистам, кто не захотел подняться до жреческой власти и тем самым потерял сопричастность своих дел к вечности, превратив её в бренный миг…

Если будет так, то прощай, КГБ! Не жалко.

От того, какой из этих вариантов (или близких к ним по спектру всех возможных вариантов) для себя избирают и как будут действовать работники ФСБ на всех уровнях, в значительной мере и зависит ответ на вопрос:

«Что день грядущий нам готовит?»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Посему переправляем вопросы генералам и полковникам из «конторы», членам Совета Национальной Безопасности России (СНБ РФ), другим спецслужбистам и всем ответственным за общественную и государственную безопасность в нашей стране:



Входит ли в ваши обязанности функция — выявлять стратегию наших партнёров (противников) в отношении России и формировать долговременную стратегию РФ? Если да, то как вы это делаете и в чём это проявляется?



Если у генералов и полковников «конторы» и других спецслужб есть своё профессиональное мнение по таким явлениям как фашизм, антисемитизм, сионизм, секты, исламский радикализм и т.д., то на сколько ваше мнение адекватно тому, что в действительности имеет место в жизни и обозначается этими словами? И адекватно ли оно при условии, что сегодня фашизм процветает на Украине, в США, странах Балтии и в Европе, исламский радикализм стал мировой идеологией террористов, «антисемитизм» стал основным инструментом сионизма, а секты плодятся как грибы?



Какая работа ведётся аналитическими отделами спецслужб, отвечающих за госбезопасность, на уровне идеологического, хронологического — историко-алгоритмического и мировоззренческого, методологического приоритетов Обобщённых средств управления (-оружия) ОСУ? Считаете ли вы обобщённые средства управления (ОСУ) оружием информационной войны, которая ведётся против нашей страны, против Русской цивилизации?



Пока эти три. А будут ещё и не мало…