Жиды рано обрадовались победе над Россией! Уверен, их проникновение в Кремль было попаданием в западню!

Приготовьтесь, друзья, к прочтению длиннющего текста. Можете также запастись попкорном, чтобы по привычке сочетать полезное с вредным. А можете рядом с экраном компьютера расположить бутылку с коньяком, вдруг захочется от избытка чувств "принять на грудь"!

Начну я, пожалуй, с той новости, которую я узнал только что, уже после написания своего длиннющего "интервью" иранскому сайту http://ru.truthngo.org/

Вот что я увидел на израильском сайте http://cursorinfo.co.il/ буквально час назад:

Источник.

Как вам такая новость?

"В годы правления Путина ХАБАД осуществил еврейскую революцию в России!"

Основное достижение этой революции — "90% всей собственности в России принадлежит 1% населения России!"

А этот сверхбогатый 1% населения России — конечно же, евреи!

Для тех, кто уже поперхнулся попкорном, повторюсь, эту новость опубликовал израильский сайт http://cursorinfo.co.il/!

"В то время как Москва гордится аннексией Крыма, еврейская религиозно-общественная организация ХАБАД может с полным основанием заявить «Кремль наш!». Об этом свидетельствует публикация в израильском издании для религиозных евреев".

Ну а теперь почитайте новость от Антона Благина:

Благодаря Интернету Россия и Иран могут быть союзниками в борьбе с мировым злом не только на уровне президентов двух стран, но и на уровне простых людей

На днях исполнилась моя давняя мечта — найти в мусульманском Иране единомышленников, соратников и верных союзников по борьбе с религиозным экстремизмом, знающих к тому же русский язык. Почему меня так интересует Иран? Это юго-восточное государство было основано в далёкой древности теми самыми ариями, прародиной которых является моё родное Заполярье, обозначенное на древних картах мира как "Гиперборея" — северная земля, находящаяся за линией Полярного круга.

Древняя карта, на которой отмечено местоположение прародины ариев — Гиперборея:

Справка: "Современное название Ирана «Ирɒ́н» (перс. ايراﻥ‎) через слово среднеперсидского языка Erān восходит к авестестийскому слову Airyāna, которое образовано от самоназвания древних индоиранцев — «arya» и является или прилагательным «Арийская страна», или генетивом «Страна ариев». Источник.

Буквально 2 дня назад мне пришло письмо из этого юго-восточного государства:

Здравствуйте, уважаемый Антон Павлович! Я представляю НПО "Истина" — это исследовательский центр по правам человека, находящийся в Иране. Меня зовут Хусейн, я журналист. Поскольку исламская республика Иран, как и Россия, ведёт свою самостоятельную политику, то мировому империализму и международному сионизму не нравится наше государство, так же как и Россия. Как следствие — Иран тоже страдает от двойных стандартов Западных империалистов.

В этой связи нам интересно знакомиться с мыслями русских патриотических обществ, русских патриотов и интеллигентов. Поэтому мы периодически, внимательно и с большим интересом читаем статьи русских борцов за справедливость, в том числе и Ваши статьи. Некоторые из них мы с удовольствием публикуем на нашем сайте: http://ru.truthngo.org/. Не буду скрывать, лично я в восторге от Вашего боевого духа!

Для нас будет большой честью взять у Вас интервью и опубликовать его на нашем сайте. Надеюсь получить положительный ответ на нашу просьбу и расширение связей в борьбе против сионизма, империализма и международной несправедливости.

Мы будем рады, если Вы коротко ответите на наши вопросы. Можете изменить их или добавить любой другой вопрос. Заранее благодарим Вас!

Вопросы:

1) Разоблачение сионизма и еврейского заговора против всего человечества занимает особое место в Ваших книгах и статьях, с которыми наши читатели знакомятся впервые. Что привело Вас к исследованию сионизма и международного еврейского заговора, разоблачать которые рискует сегодня редкий писатель. Ведь это связано с риском для жизни.

2) На днях мы все стали свидетелями очень важных событий на международной арене, и главное из них — объявление полной победы над террористической организацией "ИГИЛ" в Сирии. Как вы оцениваете эту победу? Что она значит для мирового сообщества и всего человечества?

3) Другое не менее важное событие — перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в город Йерусалим, который был признан президентом США столицей Израиля. Совпадение этих двух событий случайно или же они связаны друг с другом? С чём связан перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Йерусалим?

4) Уж прошло более 100 лет как сионисты оккупировали Палестину. Сионисты почти каждый день убивают или ранят, или арестовывают невинных палестинцев. Но мировое сообщество равнодушно к этой сионистской оккупации Палестины. Как Вы думаете, каков выход из этого конфликта?

Спасибо Вам за интервью!

Хусейн, Иран.

Мой ответ:

Здравствуйте, Хусейн! Я очень рад познакомиться с Вами и сайтом НПО "Истина", к тому же, я давно хотел найти друзей в Иране, и вот неожиданно Вы сами нашлись! Ещё пять лет назад я познакомился и подружился с одним очень достойным гражданином Ирана, который жил тогда в Москве и в течении нескольких лет исполнял миссию посла Ирана в России. Его зовут Реза Саджади, и сейчас он живёт в Иране. К сожалению, мне приходилось общаться с ним только через переводчиков, потому что он не разговаривал по-русски, а я не владею языком фарси, на котором разговаривают иранцы. Несмотря на то, что наши контакты были редкими, они всё равно оставили яркий след в моём творчестве. Пример тому — написанная мною в 2013 году статья "Невозможное — возможно!". В ней я рассказал, во-первых, что объединение верующих людей разных религиозных конфессий возможно даже в том случае, если духовные лидеры той или иной конфессии станут вдруг на путь зла — будут прислуживать "библейским врагам рода человеческого", как я называю тех же упомянутых Вами сионистов.

В Исламе, прямо в "Коране", написано, что некоторые христианские священники ещё во времена пророка Мухаммеда (мир ему!) сотрудничали с иудеями и таким образом прислуживали "сынам иблиса", о которых в христианском священном писании, в "Библии", сказано буквально следующее: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия, Откровение, 2: 9). Соответственно, к таким священникам, которые строят какие-то отношения с иудеями, у народа не может быть доверия.

Во-вторых, я рассказал в своей статье о том, что посол Ирана в России и мой друг Реза Саджади был участником IX съезда мусульман, который проходил в городе Уфа в 2012 году. С трибуны этого съезда он напомнил мусульманским лидерам, что представляет собою СИОНИЗМ, какую опасность для человечества несёт это движение, и в какие "одежды" сионисты любят рядиться для маскировки, чтобы простые люди не могли их распознать. Впоследствии я не раз использовал те слова Реза Саджади в своих публикациях как образец правильной гражданской позиции, которую должны занимать все мусульмане без исключения.

С тех пор прошло целых пять лет. Всё это время я находился в духовном поиске ответа на вопрос, как человечество может противостоять мировому злу, превратившему жизнь всех народов планеты в своеобразные шахматы, где одни фигуры-люди "белые" (Всевышний, Аллах — буквально "отец небесный" этих людей), а другие фигуры-люди — "чёрные" (их отец и кумир по Библии — "диавол", он же — злой дух "иблис", согласно Корану).

Собственно цель учения Христа — рассказать об этой расстановке сил на мировом поле!

Да, да, если кто-то этого до сих пор не знает! Смысл учения Христа, изложенный в четырёх Евангелиях, состоит вовсе не в том, что насадить среди народов какие-то традиции (например, приучить русских людей красить куриные яйца на еврейскую Пасху) и не в том, чтобы установить бесконечные церковные праздники (по одному, а то и по два на каждый день календаря), и не в том, чтобы дать всем горемычным людям идею, что "здесь на земле всё всегда будет плохо, а вот уж в Раю, куда после смерти попадают праведники, всё будет хорошо!"

Это всё пустое, и не от Христа пришедшее, а от тех священников, у которых на самом деле в душе Бога нет.

На самом деле ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО в учении Христа занимает та идея, что МИР — ТОЖДЕСТВЕНЕН ПОЛЮ, на котором подобно растениям произрастают разные народы, Богом-Творцом рождённые, и среди этих разных народов когда-то давно одним очень хитрым злодеем (иблисом, диаволом) были посажены "семена зла", которые, когда проросли, стали "двуногими сорняками" в образе человеческом, "плевелами", фактически "врагами рода человеческого".

Эти "двуногие сорняки", визуально почти неотличимые от обычных людей, имеют с рождения диавольскую установку, прописанную у них в крови на уровне генетической памяти, — "всю свою жизнь посвятить борьбе с Богом-Творцом через борьбу с народами, Им созданными".

Задача Христа-Спасителя, родившегося однажды на земле, состояла прежде всего в том, чтобы довести до людей всего мира "благую весть", что посеянное на земле страшное зло НЕ БУДЕТ творить свои злодеяния вечно! Однажды оно будет УНИЧТОЖЕНО физически, буквально СОЖЖЕНО ОГНЁМ, подобно тому, как простой крестьянин обычно сжигает на своём поле все сорняки, когда готовит землю под новый посев полезных сельскохозяйственных культур.

С тех пор, как я однажды осознал себя человеком, ведомым по жизни Всевышним, а произошло это в 1996 году, я не устаю говорить всем верующим людям: "посмотрите, что написано в Библии, если Вы мне не верите, что ВСЁ это ПРАВДА, что я говорю!"

А там, в Библии, написано следующее:

"37 сеющий доброе семя есть Сын Человеческий;

38 поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого;

39 враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

40 Посему как собирают плевелы и ОГНЁМ СЖИГАЮТ, так будет при кончине века сего:

41 пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие,

42 и ввергнут их в ПЕЧЬ ОГНЕННУЮ; там будет плач и скрежет зубов;

43 тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!" (Библия, От Матфея, 13).

К сожалению, не многие из так называемых "верующих христиан", коих на земле, если верить официальной статистике, более двух миллиардов, "имеют уши", чтобы услышать и уразуметь ЭТО! Потому и не может Бог Всевышний (Аллах), который есть Дух, помочь им избавиться от страшных двуногих злодеев-плевел. Ну а те, в свою очередь, всё делают для того, чтобы человечество в массе своей никогда не прозрело и не смогло принять Божью помощь по оздоровлению планеты и очистке её от делающих беззаконие "сынов лукавого".

Помочь прозреть духовно как можно большему числу простых людей, чтобы обрести такое же мировоззрение как у меня, которое появилось у меня однажды буквально чудесным образом, я считаю своим святым долгом, и я исполняю его уже на протяжении более 20 лет.

Позитивный результат от моей просветительской деятельности уже есть, его не может не быть, но он пока очень мизерный, потому как обо мне и моих публикациях знает лишь малая толика людей, быть может, всего 1 миллион или даже полмиллиона человек из 7,5 миллиардов ныне живущих.

Вот, к примеру, что какое любопытное письмо прислал мне вчера человек, не указавший своего имени, после прочтения одной из моих статей "Логово диавола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях".

"Здравствуйте, Антон. После прочтения Вашей статьи о Швейцарии, я подумал вот о чём, что мешает сейчас нашей стране, а при определённых действиях и не только ей одной, потребовать хотя бы компенсацию от Швейцарии за её так называемый «нейтралитет» в годы Второй Мировой войны, да и за революцию 1917 года, разумеется, тоже! Ведь Швейцария фактически финансировала геноцид народов мира, и это вполне доказуемо! Именно сейчас у нашего Президента Путина имеется очень подходящий момент объявить на весь мир, кто такие сионисты с «богоизбранным народом», создавшие на земле Палестины в 1948 году государство Израиль, название которого несёт в себе смысл "борющийся с Богом". Следует прекратить недоговаривать, молчать, либо, что ещё хуже, обманывать свой народ! Именно после такого шага у Путина будет громадное доверие и поддержка народа.

Я не очень в этом разбираюсь и не могу судить о правомерности такого акта, ратифицировала ли Швейцария или нет, являясь членом Совета Европы, Конвенцию о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества и военным преступлениям. Но хотя бы заявить об этом во всеуслышание Россия в лице её Президента может и должна! Конечно, после такого шага придётся многое рассказать, так как оно было и есть на самом деле. Это касается восстановления истинной истории, возможно даже с возвратом к 7-ми тысячному летоисчислению, которое было в календаре славян до реформы Петра I, и с возвратом к новой интерпретации многих исторических событий. Будет необходим демонтаж религий с переходом на истинное мировоззрение, свободное от всякой лжи. Нужно будет также провести капитальную реформу образования и науки, ибо нынешняя имитация бурной деятельности Минобрнауки не выдерживает никакой критики.

Это нужно делать уже сейчас, доказательств для такого «перехода-перестроения» уже хватает, это обсуждается многими учёными, политиками, историками, я уже не говорю про Интернет! Гигантское количество людей внутренне готово к этому, нужно лишь подать, оформить единым целым, не отдельными посылами: будь-то религия или наука, образование или культура, экономика, а именно единым целым. Может быть, для этого необходимо создание какого-либо объединения, организации людей, если это будет инициироваться от народа, думаю это давно витает в умах многих.

Предлагаю Вам написать такую статью-обращение, к людям, к правительству, как угодно, ведь кто-то должен инициировать этот процесс!"

Спасибо этому доброму человеку за то, что он выразил эту идею. Сразу видно, что это человек просветлённый, который уже понимает, что родина страшного зла, о котором говорят в унисон и Библия, и Коран, находится в Швейцарии. Там же, в Швейцарии, родилась и идея СИОНИЗМА, которую поддержал в 1897 году первый "Всемирный Конгресс Сионистов", проходивший в швейцарском городе Базеле. Вот только идея этого доброго человека является на сегодняшний день, к сожалению, утопией. Он написал: "Что мешает сейчас нашей стране, а при определённых действиях и не только ей одной, потребовать хотя бы компенсацию от Швейцарии за её так называемый «нейтралитет» в годы Второй Мировой войны да и за революцию 1917 года... Именно сейчас у нашего Президента Путина имеется очень подходящий момент объявить на весь мир, кто такие сионисты с «богоизбранным народом»..."

К сожалению, сегодня мало кто представляет себе, в каких трудных условиях Владимиру Путину удаётся удерживать Россию на плаву, и что ему стоит не давать силам зла, которые работают на развал России извне и изнутри, втянуть нашу страну в очередную Мировую войну, к которой лидеры Запада уже давно подготовились.

Да, это правда! Объединённая Европа, плюс к этому США и Япония, у которых имеется"совместная ядерная программа на случай войны" (об этом однажды поведал миру шахматный король Бобби Фишер), уже более 10 лет ждут благоприятного для них момента, чтобы совершить военное нападение на Россию, которая, дескать, своим существованием несёт им всем угрозу, как когда-то им всем якобы нёс угрозу Советский Союз. Ну а чтобы население западных стран воспринимало однозначно это военное нападение на Россию как некую "спасительную миссию", президента России Владимира Путина кое-кто уже успел сравнить с новым Адольфом Гитлером!

Я отмечу лишь две причины, почему для Путина пока равносильно самоубийству идти на тот шаг, чтобы заявить нечто подобное на весь мир.

Во-первых, среди россиян и жителей других стран лишь малая толика людей "имеет уши", то есть способность к тому, чтобы УСЛЫШАТЬ ЭТО! Мой ранний пример с так называемыми "верующими христианами", 99,9% которых сегодня не способны услышать и понять, ЧТО же есть главное в учении Христа-Спасителя, наглядно показывает, что сознание миллионов людей надо ещё очень долго готовить к принятию такой информации. В противном случает эта информация просто не будет услышана и понята народами планеты и россиянами в том числе.

Во-вторых, мало кто из слушавших выступление Владимира Путина на пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года в Москве, понял, что он, будучи Президентом России, вынужден работать "как раб на галерах" в очень узком и тесном коридоре предоставленных ему возможностей.

Кем эти очень ограниченные возможности практической работы на посту Президента России предоставлены Владимиру Путину?

Народом?

В это верят только наивные. Выборы Президента России — это своего рода шоу, дань традиции навязанной нам всем "демократии", чтобы показать народу, что формально соблюдается Конституция РФ, в которой в статье 3 прописано следующее:

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Хорошо написано, не правда ли?! Убедительно! При этом нельзя забывать следующее, о чём в Конституции нет ни слова:

1. Вся экономика России и, соответственно, благосостояние многонационального народа России ЗАВИСИТ НАПРЯМУЮ от финансовой политики такой могущественной организации как "Центробанк России" и от той кредитной процентной ставки, которую он, "Центробанк", устанавливает для иных коммерческих Банков России, выдающих кредиты населению и предприятиям, в том числе и государственным. А сам "Центробанк России" фактически НЕЗАВИСИМ от органов российской государственной власти! И это подтвердил прямо на своей последней пресс-конференции Владимир Путин.

Подробности о том, почему "ЦБ РФ" независим от любых органов государственной власти России, можно прочесть в интернет-статье "ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ БАНКА РОССИИ": http://www.online-kursovaya.ru/bank-2016/bank-2016-19.html

2. Ни Президент России Путин и никакая другая власть России (законодательная, исполнительная или судебная), согласно закону "О Центробанке" не вправе влиять на процентную ставку по кредитам, предоставляемым Центробанком РФ другим коммерческим банкам, выдающим кредиты населению и предприятиям, в том числе и государственным, хотя очевидно, что Центробанк РФ своей кредитной политикой загоняет многонациональный народ России буквально в кабалу.

Вот для примера средняя фиксированная ставка по ипотечным кредитам, предоставляемым гражданам для покупки жилья в ряде стран:

Япония —1,68%

Швейцария — 1,75%

Финляндия — 1,83%

Германия — 1,90%

Люксембург — 2,00%

Данные от РБК.

"Столь низкие ставки в Японии и в других перечисленных европейских странах объясняются незначительной инфляцией и высокими кредитными рейтингами этих государств. По данным сайта Trading Economics, в еврозоне инфляция нулевая, в Японии — чуть выше нулевой отметки (+0,30%), в Швейцарии — отрицательная (-0,90%). Для сравнения, в России инфляция составляет +7,30%, а средняя ставка по ипотечным кредитам — 13%.

В Швейцарии и Германии практикуется выплата тела кредита уже после истечения срока кредитования. То есть срок выплаты процентов может составлять 10 лет, и в течение ещё 10–20 лет выплачивается тело кредита". Источник.

Почему же так?

Почему в Германии за 10 лет по кредиту немцу надо заплатить всего 19%, а в России я, русский, должен заплатить по ипотечному кредиту 13% за 1 год или 130% за 10 лет? А по потребительскому кредиту за 1 год я должен заплатить те же 19%, которые немцы выплачивают своим банкам за 10 лет?!

Почему для россиян кредитная ставка дороже в 10 раз?!

Как говорится, догадайтесь сами!

Я лишь задам наводящий вопрос: про так называемую "десятину" слышали?! А кто самым первым придумал собирать "десятину" (10% налог) с народа, знаете? Вот наш российский народ и все госпредприятия, берущие на своё развитие кредиты в банках, и платят её неким "дядям".

Кто те умники, которые придумали грабительское ростовщичество, на которое как на наркотик подсадили в новейшую историческую эпоху весь российский народ, очень хорошо объясняет мусульманский "Коран". Цитирую Суру 4:

То есть, мы имеем сегодня в России не просто некую "кредитную финансовую систему", а исключительно иудейское ростовщичество, с кабальными, буквально разорительными процентами.

3. Согласно цифрам статистики, которые предоставляют различные бизнес-центры, в том числе европейские и американские, в России 1% её населения владеет 71% всех финансовых богатств страны. Мы все догадываемся, к какой этнической группе принадлежит этот самый 1% населения России.

Кроме того... Цитирую далее публикацию из Интернета:

Источник.

А теперь вернёмся к моим словам: "Владимир Путин, будучи Президентом России, вынужден работать "как раб на галерах" в очень узком и тесном коридоре предоставленных ему возможностей".

Вдумаемся! Почти три четверти финансовых богатств России — это частная собственность каких-то людей, которые составляют 1% от общего числа россиян. А оставшаяся четверть от большого "денежного пирога", поделённого "по-понятиям", — это те финансовые средства, из которых Владимир Путин и его команда гос.управленцев должны выплачивать трудоспособным гражданам России заработную плату за проделанную работу, пенсионерам — пенсии по старости, при этом ещё финансировать российскую науку, образование, здравоохранение, культуры, содержать и обновлять Вооружённые Силы РФ, и так далее.

При этом иногда случается и так, что нынешний глава Правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев может запросто сказать народу: "Денег нет, но вы держитесь там!"

Если говорить не о финансовых богатствах, а о недвижимости, то всё тот же 1% каких-то "исключительных" и, надо полагать, очень талантливых в области предпринимательства граждан России владеет аж 90% всей собственности, какая только есть в России!

Об этом сообщил недавно на экономическом форуме Константин Бабкин, российский предприниматель и политический деятель, председатель Федерального Совета ВПП «Партия дела», президент ООО «Новое Содружество» и ассоциации «Росспецмаш»:

Вот и получается, что Владимир Путин, всенародно избираемый на выборах на должность Президента России (в 2018 году такое случится уже в четвёртый раз), фактически всего лишь менеджер по управлению российским народом в рамках тех сильно ограниченных финансовых и иных возможностей, которые предоставили ему ещё в 2000 году примерно полтора миллиона исключительно богатых "воров в законе" (это тот самый 1% населения России), кои после "перестройки" (а точнее после развала) СССР владеют теперь — 90% от всей имеющейся в современной России собственности и 71% всех финансовых средств, имеющихся на данный момент в России.

Иначе говоря, Владимир Путин и сегодня всё так же играет роль "раба на галерах" при олигархах, которая была у него в начале его политической карьеры.

Фото 90-х годов ХХ века. На переднем плане мэр "бандитского Петербурга" А.Собчак, сзади В.В.Путин.

Анатолий Чубайс (в центре) справа от него В.В.Путин. Застолье в честь нового 1999 года.

Когда же народ спросил у Президента России Путина прямо: «когда посадят Чубайса?» — главного мошенника среди младореформаторов 90-х, исполнявшего тогда роль главного «приватизатора» бывшей государственной собственности СССР, то Владимир Владимирович, знавший А.Чубайса очень близко, дал на «Прямой линии» в 2013-м году очень уклончивый ответ:

"Анатолий Чубайс остаётся для нас нужной фигурой, на которую постоянно общественное мнение отвлекается, когда что-то не нравится. Я считаю, что и он, и ряд тех людей, которые с ним работали тогда, конечно, совершили много ошибок, и образ определённый сформировался, но КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫЛ СДЕЛАТЬ, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ! Они изменили всю структуру российской экономики и по сути изменили трэнд развития! На мой взгляд, можно было бы сделать и по-другому, с меньшими социальными потерями и затратами, не так жёстко, но задним числом всегда легко рассуждать на эти темы! А вот когда люди идут впереди и не понятно, какой будет следующий шаг, и будет ли он верным, ...нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать!"

Как "ОНИ (А.Чубайс и его команда "могильщиков коммунизма") изменили всю структуру российской экономики", мы все сейчас видим, а как "ОНИ изменили ТРЭНД РАЗВИТИЯ", понятно из формулы: «1% избранных владеет 90% всей собственности в России»! По мнению Владимира Путина, "Это кто-то должен был сделать!"

На мой взгляд, это лицемерие и кощунство по отношению к народу, понёсшему во Второй Мировой войне огромные людские потери ради свободы и независимости своей Родины. И то, что российский народ сегодня имеет, на языке криминального мира называется не иначе, как "рейдерским захватом", совершённым в масштабах государства.

Я всё это рассказываю сегодня не для того, чтобы как-то дискредитировать Владимира Путина перед новыми президентскими выборами 2018 года. Напротив, я говорил и буду впредь говорить, что Путин — это последняя надежда россиян на мирную и благополучную жизнь. Скажу больше: у него миссия такая, самим Богом прописанная, — "оказаться тем человеком, который восстановит справедливость на земле".

Другое дело — рискнёт ли Путин исполнить однажды эту миссию. Вот почему я говорю, что он — последняя надежда россиян.

К сожалению, ситуация в России сейчас такова, что сам он, Путин, будучи ограниченным рамками разрешённых (отпущенных) ему возможностей, НЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ НАРОДУ ВСЮ ПРАВДУ! Поэтому эту ПРАВДУ говорю за него сейчас я, какой бы горькой для россиян она ни была! Тем самым я стремлюсь помочь Владимиру Путину сделать то, почти невозможное, что он должен сделать "по карме своей".

Мои новые иранские друзья спрашивают: "Разоблачение сионизма и еврейского заговора против всего человечества занимает особое место в Ваших книгах и статьях, с которыми наши читатели знакомятся впервые. Что привело Вас к исследованию сионизма и международного еврейского заговора, разоблачать которые рискует сегодня редкий писатель".

Должен заметить, что о сионизме и его "тлетворном влиянии" говорить сейчас в России не приходится. А о существовании "еврейского заговора" можно говорить с большой натяжкой! На самом деле мы имеем не "еврейский", а иудейский заговор, напрямую связанный с уникальной религией евреев — иудаизмом и его производными.

Сионизм — как движение тоже был заговором влиятельных иудеев, проживавших большей частью в Англии, Швейцарии и Германии, и он был так или иначе связан с идеей создания "еврейского государства" на территории Палестины, которая в начале XX века была оккупирована английскими войсками. Потом, в первой трети XX века, верным союзником сионистов стал глава нацистской Германии Адольф Гитлер, который очень активно содействовал переселению евреев в Палестину. Об этом я рассказал в ранее упомянутой статье "Логово диавола: правда о Швейцарии, сионизме и евреях".

В конечном итоге Израиль был создан в 1948 году в соответствии с решением "Организации Объединённых Наций", которая приняла план раздела Палестины (резолюция ГА ООН № 181).

Что же мы имеем в современной России?

"Сионизм"?

Нет.

"Еврейский заговор"?

Не совсем так.

Посмотрите на эти исторические фотографии:

Кто эти люди в чёрных костюмах и чёрных шляпах?

Это евреи, представители иудейского религиозного движения Хабад, которое также называется любавичским хасидизмом.

Историческая справка: "Движение Хабад резко выделяется среди других хасидских движений своим особым стилем. К началу XIX века движение Хабад насчитывало около 200 000 приверженцев. Движение было создано ребе Шнеуром Залманом в 1772 году. Благодаря усилиям последнего лидера Хабада Менахем-Мендла Шнеерсона обучение иудаизму хасидского толка было распространено во многих странах мира (включая страны бывшего СССР), где в результате были созданы и развиты еврейские общины".

"На территории России организацией, координирующей деятельность Хабада, является "Федерация еврейских общин России" (ФЕОР), президентом которой является Александр Моисеевич Борода. В настоящий момент руководит движением Хабад в Российской Федерации раввин Берл Лазар, выдвинутый от "Федерации еврейских общин России". В "Федерацию еврейских общин России" (ФЕОР) входит 200 общин из 178 городов России". Источник.

Раввин Александр Борода слева от В.В.Путина, раввин Берл Лазар — крайний справа.

И ещё несколько исторических фотографий я хочу предложить вашему вниманию:

"Зажжём свечу вместе".

Это ещё одна причина, из-за которой Владимир Путин не может сейчас раскрывать российскому народу всю правду о том, что происходит в России.

Однако, иногда эту правду дозировано раскрывают сами евреи.

Президент "Российского Еврейского Конгресса (РЕК) Юрий Каннэр: «В чём состоит именно российская особенность еврейского вопроса? — да в том, что в России евреи интегрировались не со 140-миллионным народом, а только с его интеллигенцией — это учёные, инженеры, писатели. А мельники, слесари, маляры и биндюжники остались там, в своих местечках. Поэтому большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни! Это важно понимать...» Источник.

Другими словами, если народ России представлен аж сотней различных коренных национальностей, то российская интеллигенция — это в большинстве своём евреи различных национальностей!

Ответ на вопрос: почему же евреев существует на земле столько, сколько существует коренных наций и национальностей, я дал в отдельной статье "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?"

И когда цифры статистики говорят нам, что 1% населения России владеет 90% всей собственности России или 71% всех финансов России, то теперь понятно, что этот 1% самых богатых людей России имеет "еврейские корни".

Теперь самое время задать вопрос: а разве справедливо по отношению к 142 миллионному российскому народу, что 1 миллион 420 тысяч евреев (1% от всего населения России) владеют 90% всей собственности России?!

Такого социального неравенства, наверное, нет ни в одной стране мира!

Чем же объясняют существование в России такого социального неравенства сами евреи?

Ответ на этот вопрос я нашёл в ходе написания мною статьи "МЫ НЕ "БОГОИЗБРАНЫЕ", КАК НЕКОТОРЫЕ, МЫ ПРОСТО РУССКИЕ!".

Помните, я писал выше: "В настоящий момент движением Хабад в Российской Федерации руководит раввин Берл Лазар, выдвинутый от "Федерации еврейских общин России".

Основополагающей книгой по Хабаду (и хасидизму в целом) является книга "Тания" (др.-евр. תניא‎) или Ликутэй Амарим (др.-евр. ליקוטי אמרים‎).

Президент и дважды премьер-министр России Д.А.Медведев под руководством хасидов-хабадников Берл Лазара и Александра Бороды постигает глубины иудаизма.

Так вот, изложенное в книге "Тания" учение хасидизма уникально тем, что раввины с его помощью учат проживающих в России евреев: "Евреи — исключение в этом мире! Еврей — это понятие, стоящее выше любых категорий! Еврей обладает божественной душой, которая выделяет его из всего сотворённого мира! Каждый еврей в отличие от нееврея обладает двумя душами – божественной и животной. Божественная душа является наследственным и исключительным достоянием любого еврея, независимо от его духовного уровня!"

Иными словами, только евреи — люди, а остальные народы подобны животным! Вот наглядное доказательство написанному выше утверждению:

Источник: http://www.moshiach.ru/lesson/chasidizm2/1069_64_35.html

© www.moshiach.ru

Налицо "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии..." То есть это всё то, что прописано в Федеральном Законе от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии экстремистской деятельности" и классифицируется как "экстремистская деятельность".

Ну а так как учение Хабада "о еврейской исключительности", изложенное в книге "Тания", активно пропагандируется раввинами среди российских и других евреев, которые потом и поступают по отношению к россиянам других национальностей соответствующим образом, то есть, как к "гоям", имеющим только животную душу, то вот вам и объяснение, почему я утверждаю, что о "еврейском заговоре" в России можно утверждать с очень большой натяжкой.

Это прежде всего иудейский заговор! А большинство евреев просто введены в заблуждение раввинами! Они им верят, как верят на слово священникам "РПЦ" наши православные верующие!

Евреи верят раввинам, что имеют право (в силу своей мнимой исключительности) унижать русских а также представителей других коренных национальностей Российской Федерации, что им можно грабить их в результате финансовых мошеннических схем, что им можно даже травить "гоев" как тараканов химическими добавками, специально вводимыми в детские прививки и в продукты питания якобы с целью улучшения их вкусовых качеств или для увеличения срока их хранения, и так далее.

И вот недавно, как говорится, "нашла коса на камень!" Хорошо нашла, с разгону!

Среди "гоев" нашлись герои, которые подали в прокуратуру России заявление с требованием признать экстремистским материалом "священную книгу" Тания, посредством которой раввины секты Хабад, во главе с Берл Лазаром, сворачивают российским евреям мозги. Что в итоге у этих "гоев"-героев получилось, рассказал на камеру Роман Юшков, один из координаторов пермской общественной кампании против иудейского экстремизма:

"Мы провели инициативным порядком высококвалифицированную научную психолого-лингвистическую-релиоведческую экспертизу. В ней приняли участие авторитетные учёные, кандидаты и доктора наук из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, и вывод их экспертизы однозначен: "Книга Тания совершенно нацистская, она разжигает расовую рознь, она декларирует неполноценность по расовому этническому признаку. Неполноценность неевреев в отличии от евреев!"

Эту экспертизу мы презентовали пермской общественности весной прошлого года, и группа пермяков, включая известных учёных, журналистов, ветеранов Великой Отечественной войны и общественных деятелей, обратилась с заявлением в Прокуратуру Пермского края с требованием признать это творение (Танию) экстремистским в соответствии с российским законодательством, а также включить её в списки экстремистских материалов Минюста России.

Это заявление было передано Прокуратурой Перми — Центру по противодействию экстремизму Пермского края. ЦПЭ начал свою проверку, наши учёные, эксперты дали дополнительные объяснения, а далее ЦПЭ направил поручение о проведении уже государственной официальной экспертизы на признание материала (Тании) экстремистским в Средне-Волжский государственный центр судебных экспертиз Минюста РФ, расположенный в Казани. И вот с весны по декабрь этого года мы все с нетерпением ждали результатов этой экспертизы. До нас периодически доходили какие-то слухи о том, что эта история вызывает большое беспокойство в руководстве любавических хасидов, их лидер — Берл Лазар прилагает какие-то усилия к этому делу. И вот в декабре, на днях, мы получили результат. Мы узнали, что Центр судебных экспертиз Минюста РФ в Казани НЕ БУДЕТ проводить этой психолого-лингвистической экспертизы!

Для такого результата им потребовалось всего лишь 8 месяцев! Почему этой экспертизы не будет? Формулировка такая: "потому что эта книга (Тания) создана в иную культурно-историческую эпоху".

Возникает вопрос: а, например, гитлеровская "Майн Кампф", написанная в 1930-е годы, разве она создана не в иную культурно-историческую эпоху?! А какие-нибудь "Протоколы сионских мудрецов", написанные в конце XIX века, в один век с "Танией", разве они созданы не в иную культурно-историческую эпоху? Тем не менее, и "Майн Кампф" Гитлера, и "Протоколы" были подвергнуты официальной государственной экспертизе и официально признаны "экстремистскими материалами".

При этом я обращаю внимание на следующее: только книга "Тания", а не "Майн Кампф" и не "Протоколы сионских мудрецов "является учебником для сети еврейских школ "Ор-авнер", которую секта хабад-любавич создала сегодня по всей России. Это настольная книга для еврейских детей! Это книга, с помощью которой программируются еврейские мозги в современной России! То есть вопрос о признании её экстремистской гораздо более актуален, несмотря на то, что она создана в иную культурно-историческую эпоху!

Ну и добавить к этой ситуации следует то, что руководитель нашей экспертной группы, известный пермский учёный, психолог, философ, доктор философских наук, профессор Пермского государственного национально-исследовательского университета Дмитрий Геннадьевич Трунов не дожил до этого "экспертного ответа" из Казани. В сентябре этого года он погиб от стремительно развившегося рака. И это не единственная смерть среди ключевых людей в нашей инициативной группе, борющейся с еврейским фашизмом на территории России. Случилось уже три таких смерти за последнюю половину с небольшим года..."

Ситуация с "Танией" лично мне напоминает шахматный "цугцванг" — ситуацию, при которой любое противодействие, оказываемое кем-либо пермской инициативной группе, имеющей все основания требовать от судебной власти России признать книгу "Тания" экстремистским материалом, будет лишь ухудшать устойчивость позиции секты Хабад-любавич в правовом поле России а также бросать тень позора на всю систему российского правосудия.

В тоже время и зависать в воздухе эта ситуация не может бесконечно долго. Если будет отказываться от выполнения своих прямых обязанностей российская система правосудия, то тогда уже сам Президент Путин будет обязан ответить за раввина Берл Лазара, руководителя движения Хабад в Российской Федерации, которого, кстати, он лично награждал орденом "За заслуги перед Отечеством", причём в форме креста, как отметили израильские СМИ:

Источник.

Мне видится, что это приближение иудеев из секты Хабад-любавич к себе, было изначально со стороны Путина его очередным "хитрым планом", цель которого состояла в том, чтобы всё повернуть так, чтобы даже далёкие от политики люди прозрели и увидели воочию своими глазами подтверждение правоты слов, прописанных в Библии: "...злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия, Откровение, 2: 9).

Ждём теперь развязки этой истории, надеюсь, ещё до выборов нового Президента России. И параллельно готовимся переизбирать Владимира Путина на новый, уже четвёртый срок с надеждой на то, что он именно тот человек, который станет у истоков восстановления справедливости на земле!

Всегда очень осторожные и очень предусмотрительные Иудеи на этот раз крупно попали с «Танией»! Когда их основополагающая книга попадёт в список экстремистских материалов Минюста России, Хабад, захвативший Кремль и уже торжествующий Победу над россиянами, будет объявлен вне закона! И я думаю, что просто "депортацией" эти жиды не обойдутся, в Библии там что-то про "печь огненную" написано. Надеюсь, вы читали...

19 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Ответ из Ирана:

Здравствуйте, уважаемый Антон Павлович! Большое спасибо Вам, за Ваш ценный труд! Статья отличная и фундаментальная. И это ответ на наш первый вопрос: 1) "Разоблачение сионизма и еврейского заговора занимает особое место в Ваших книгах и статьях, которые читатели познакомится с ними почти впервые. Что привело Вас к исследованию сионизма и международного еврейского заговора, который не каждый писатель посмеет написать такую правду?"

Если можно, если Вам не трудно, уважаемый Антон Павлович, ответьте пожалуйста очень коротко в нескольких предложениях на другие наши вопросы под номерами 2, 3 и 4. Сейчас это очень важные темы, и мы очень хотели бы услышать и донести мировому сообществу Ваши ценные мысли об этих вопросах. Очень просим!

2) На днях мы стали свидетелями очень важных событий на международной арене, которые главное из них безусловно объявление полной победы над ИГИЛ в Сирии. Как вы оцениваете эту победу? Что это значит для мирового сообщества и всего человечество?

3) Другая, не менее важная события – это перенос посольство США в Израиле от Тель-Авива в Йерусалим. Совпадение этих двух событий случайно или же они связаны друг с другом? С чём связано перенос посольство США в Израиле от Тель-Авива в Йерусалим?

4) Более 70 лет , как сионисты оккупировали Палестину. Сионисты почти каждый день убивают или ранят и арестуют невинных палестинцев. Но мировое сообщество равнодушен к к этому сионистскому оккупацию. Как Вы думаете, каков выход из этого конфликта?

Большое Вам спасибо!

Мой ответ:

Здравствуйте, Хусейн. На ваш третий вопрос моим ответом является статья "О древних евреях замолвите слово..." https://cont.ws/@antonblagin/791208 Я как раз и начинаю её со слов: "Эта статья — мой ответ на заявление президента США Дональда Трампа, который несколько дней назад объявил на весь мир: "США официально признаёт Иерусалим столицей Израиля и начинает процесс передвижения туда американского посольства — сейчас оно находится в Тель Авиве".

По четвёртому вопросу скажу так. Сионизм — составная часть иудаизма, о котором в христианской Библии очень хорошо и точно сказано: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия, Откровение, 2: 9).

Нельзя одержать победу над сионизмом, не одержав великой победы над ИУДАИЗМОМ в целом! А победить иудаизм как дьявольскую религию, основанную на поклонении богу-дьяволу, ни одна страна в мире в одиночку не в состоянии! Это возможно только всем миром, то есть в рамках всего человечества. Чтобы это произошло, подавляющее большинство людей, в том числе и миллионы обманутых раввинами евреев, должны осознать сколь страшным злом является "иудейская вера" — иудаизм!

Чтобы помочь людям осмыслить суть этой борьбы со злом, я не так давно написал ряд статей, среди которых особо выделю две: "Нет более подлой религии, чем иудаизм!": https://cont.ws/@antonblagin/782751 и "Кто спасёт евреев, когда мир узнает, что они сделали?": https://cont.ws/@antonblagin/778637

Второй вопрос, заданный Вами, самый сложный.

"На днях мы стали свидетелями очень важных событий на международной арене, которые главное из них безусловно объявление полной победы над ИГИЛ в Сирии. Как вы оцениваете эту победу? Что это значит для мирового сообщества и всего человечество?"

Очень много СМЫСЛОВ несёт в себе война в Сирии, в ходе которой Россия, возглавляемая Путиным, на протяжении многих месяцев воевала против террористической организации "ИГИЛ", само название которой "Исламское государство" было придумано злодеями для дискредитации ислама!!!

Народная молва говорит, что есть пророчество болгарской ясновидящей Ванги, давно уже умершей, которая будто бы сказала однажды, что Третья мировая война начнётся, "когда Сирия падёт", а пока "Сирия ещё не пала" будет сохраняться хрупкий мир.

Я знаю, что сионисты, будучи религиозными фанатиками в худшем смысле этого слова, уделяют большое внимание символам и пророчествам. Вполне возможно, когда в Сирии начались известные события, Президент России Владимир Путин решил сделать всё, чтобы "Сирия не пала". И ему это удалось.