Вот так вот. Твори добро, внучек, и оно к тебе вернется

Приехал к нам в город мой дедушка Володя. И вот пошел как то с ним по магазинам.У нас завязался разговор на тему добра и зла.И поведал он мне такую историю:

Раньше, когда еще папа был ребенком, они с друзьями всегда после зимнего снегопада расчищали детям каток во дворе (благо было под это специально отведенное место со всеми удобствами). Ну уж очень любила детвора покататься на коньках, поиграть в хоккей. Со временем ровесники моего папы выросли, да и их родители кто уехали, а кто скоропостижно скончался. Каток был забыт и похоронен под толщей снега.

Лет через 5 дед перевелся на сидячую должность в заводе поселка. К слову было ему тогда лет 47. Физически почти не напрягался, сил было много, так что приходить домой и валяться на диване он не мог. И в один день ему уж жутко захотелось расчистить тот самый каток, вспомнить молодость так сказать. Какого было его удивление, когда через пару часов, со смехом и радостными визгами, на этом катке начало собираться новое поколение детворы.

Тогда дед твердо решил для себя, расчищать этот каток после каждого снегопада, как впредь. Но время жестокая штука, детвора опять выросла, да разъехалась по институтам.

Прошло еще лет 8, мой дед уже вышел на пенсию, т.к здоровье не позволяло работать. Денег хватало, да и родители помогали, в общем на хлеб с маслом хватало.

Опять зима, каток расчищать уже было некому, да и кому он нужен ведь появился интернет, смартфоны. Дед в очередное морозно утро вышел наколоть дров для камина. Стоит значит, машет топором, а мимо проходит паренек лет 20-22. Остановился значит, окинул взглядом моего работягу и кричит во весь голос: "Дядь Володь, ну нельзя же так напрягаться, давайте я вам помогу и бежит к моему деду".

Мой старик мягко сказать офигел, даже растерялся, отдал топор тому парню, а он давай крушить дерево, аж щепки в разные стороны. Расчленив необходимое для недели отопления количество пеньков, парень вытер пот со лба и сказал: "Дядь Володь, вы зовите меня, если помочь надо, вы нам все детство каток чистили, а я теперь вам не помогу, кто я после этого?".

Оказалось это один из тех ребятишек, которым дед бескорыстно чистил каждый раз каток. Прошло 8 лет, парень вырос, закончил колледж, отслужил, и все равно помнил моего скромного деда, расчищавшего ему и его друзьям каток. И он до сих пор приходит каждую неделю и колет дрова моему деду на следующую неделю.

Источник: nashaplaneta.su