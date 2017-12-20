В.В. Путин на форуме действия ОНФ

…Повторю: нам ещё многое предстоит сделать. Прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем ещё, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы. Какие?

Это – сбережение и преумножение нашего народа.

Это – создание новой экономики. Развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны.

Наконец, это вызов будущего – настоящий переворот в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова. В образовании. Отгораживаться от этих мировых тенденций или пытаться лишь следовать за кем-то – безусловно, это не наш выбор, это не может быть нашим выбором.

У нас есть все возможности, и мы это во многом уже сделали, восстановить те компетенции, где мы, безусловно, были лидерами всегда. И мы обязательно прорвёмся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития, в этом нет никаких сомнений.

Мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии и при этом, конечно, сохранить самобытность, опираться на свои лучшие традиции.

Все эти задачи – на годы вперёд. И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придётся всё начинать практически с нуля.