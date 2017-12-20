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В.В. Путин на форуме действия ОНФ

10:57. 20 декабря 2017 Просмотров - 114 3 коммент. Опубликовал:

…Повторю: нам ещё многое предстоит сделать. Прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство. А уровень этих проблем ещё, к сожалению, пока очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы. Какие?

Это – сбережение и преумножение нашего народа.

Это – создание новой экономики. Развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, да всех регионов нашей огромной страны.

Наконец, это вызов будущего – настоящий переворот в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова. В образовании. Отгораживаться от этих мировых тенденций или пытаться лишь следовать за кем-то – безусловно, это не наш выбор, это не может быть нашим выбором.

У нас есть все возможности, и мы это во многом уже сделали, восстановить те компетенции, где мы, безусловно, были лидерами всегда. И мы обязательно прорвёмся к новым компетенциям, которые нам нужны для развития, в этом нет никаких сомнений.

Мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии и при этом, конечно, сохранить самобытность, опираться на свои лучшие традиции.

Все эти задачи – на годы вперёд. И нам нельзя оступиться, сбиться с выбранного курса, иначе вновь придётся всё начинать практически с нуля.



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Культура, народ, образование, онф, Путин, развитие, Россия
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Источник: ss69100.livejournal.com

3 коммент.»

  • 6718 5844
    Вячеслав 20 декабря 2017 в 11:07 Ссылка Пометить
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    “Прежде всего ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство…” А почему бы не провести деприватизацию, ввести прогрессивный налог, отменить пресловутый налог “вроттебе бергера”, навести порядок в ЖКХ, в ценах на бензин, почему бы нашим жителям не выплачивать прибыль от добычи полезных ископаемых – как в Норвегии, США и др. странах, почему бы не посадить Чубайса и всех тех, от кого пострадали все те же “граждане”?

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