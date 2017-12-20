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В Сирии США столкнулись с зоной ограниченного доступа A2AD

19:26. 20 декабря 2017 Просмотров - 299 2 коммент. Опубликовал:

orig

Для недопущения американских и коалиционных сил и срыва их операций на территории в радиусе 600 км вокруг авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии, российскими военными была развернута система ПВО. Такой комплекс натовцы называют А2AD (система, которая ограничивает или блокирует любой доступ).
 
Узнав тогда такую новость, американские газеты наперебой стали сообщать об этом. The Washington Post рассказала о комплексе, как о комбинации систем ракетных батарей «земля-воздух» и ракет противокорабельного назначения. В задачу данного оружия входит ограждение определенной территории от входа любых войск и пресечения таких попыток на земле, в воздухе или на море.
 
Верховный главнокомандующий НАТО генерал Филипп Бридлав сообщил, что данная зона A2/AD является третьей по счету у России. Первая и самая старая, по словам высокопоставленного военного чиновника, расположена на военно-морской базе в районе Калининграда. Вторая такая система развернута на территории Крыма, она способна «покрыть» большую часть Черного моря.
 

Бридлав сказал: «Российские крылатые ракеты противокорабельного назначения, способны поразить любую цель в Черном море, а ракеты противовоздушной обороны - на 50% его акватории».

Далее Бридлав предположил, что присутствие российских военных в Сирийской арабской республике обусловлено не борьбой с ИГИЛ, а в большей степени с поддержкой действующего президента Сирии Асада.

Натовские командиры могут предполагать все, что угодно, но развернутые Россией системы ПВО, комплекса специального оборудования, а также самолетов, явно дали понять так называемой коалиции для чего это сделано.

 

 

Всё та же газета Washington Post сообщила, что вокруг базы Хмеймим дислоцировано более 20 самолетов, включая штурмовики и вертолеты, 500 российских военнослужащих и несколько единиц танковой и бронированной военной техники.

К такому арсеналу Россия добавила новейшую систему глушения электроники, которая позволила ослепить радары натовцев, нарушила работу электронных систем наведения и создала помехи для сьемки территории из космоса. По сути, произошло блокирование всей электроники коалиции, находящейся под «пузырем» образованным системой A2/AD.

 

 

Более того, натовцы с нескрываемым беспокойством доложили о присутствии у берегов Сирии российского крейсера с установленными комплексами S-300.

Информагентства Дамаска сообщали, что американцы были эффективно «ослеплены» внутри пузыря, центр которого находится в Латакии.

Зона ограниченного допуска A2/AD в районе авиабазы Хмеймим стала невидимой стеной и непреодолимой преградой для коалиционных сил НАТО. Российская система просто «вынесла мозг» самому «продвинутому» оружию американских военных, что и доказала проведенная в Сирии операция.

 

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2 коммент.»

  • 3632 3100
    Руса 20 декабря 2017 в 19:58 Ссылка Пометить
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    Какую бы чепуху Бридлав не молол, русские авиационная и морская военные базы в Сирии должны быть надежно защищены.
    Теперь осталось укрепить ВВС и ПВО правительственной сирийской армии современными самолетами всех типов, а также новыми средствами ПВО, и все будет О’кей.

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