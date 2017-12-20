В Сирии США столкнулись с зоной ограниченного доступа A2AD
Бридлав сказал: «Российские крылатые ракеты противокорабельного назначения, способны поразить любую цель в Черном море, а ракеты противовоздушной обороны - на 50% его акватории».
Далее Бридлав предположил, что присутствие российских военных в Сирийской арабской республике обусловлено не борьбой с ИГИЛ, а в большей степени с поддержкой действующего президента Сирии Асада.
Натовские командиры могут предполагать все, что угодно, но развернутые Россией системы ПВО, комплекса специального оборудования, а также самолетов, явно дали понять так называемой коалиции для чего это сделано.
Всё та же газета Washington Post сообщила, что вокруг базы Хмеймим дислоцировано более 20 самолетов, включая штурмовики и вертолеты, 500 российских военнослужащих и несколько единиц танковой и бронированной военной техники.
К такому арсеналу Россия добавила новейшую систему глушения электроники, которая позволила ослепить радары натовцев, нарушила работу электронных систем наведения и создала помехи для сьемки территории из космоса. По сути, произошло блокирование всей электроники коалиции, находящейся под «пузырем» образованным системой A2/AD.
Более того, натовцы с нескрываемым беспокойством доложили о присутствии у берегов Сирии российского крейсера с установленными комплексами S-300.
Информагентства Дамаска сообщали, что американцы были эффективно «ослеплены» внутри пузыря, центр которого находится в Латакии.
Зона ограниченного допуска A2/AD в районе авиабазы Хмеймим стала невидимой стеной и непреодолимой преградой для коалиционных сил НАТО. Российская система просто «вынесла мозг» самому «продвинутому» оружию американских военных, что и доказала проведенная в Сирии операция.
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Какую бы чепуху Бридлав не молол, русские авиационная и морская военные базы в Сирии должны быть надежно защищены.
Теперь осталось укрепить ВВС и ПВО правительственной сирийской армии современными самолетами всех типов, а также новыми средствами ПВО, и все будет О’кей.
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уже укрепляют..обновляют ракеты с-200 и систему наведения.