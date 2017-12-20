В России жить хорошо? Да, но только не всем

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В то время когда в Китае публично расстреливают бандитов и наркодилеров, в России чествуют правозащитников и говорят о том, что наш суд самый гуманный в Мире. Вот только число наркоманов растет из года в год. Как отметил наш Президент, на вручении государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности лауреатам 2017 года, неравнодушных и деятельных людей у нас в стране с каждым годом все больше и больше. Конечно, помощь тяжело больным детям нужна и люди занимающиеся этим делом достойны награды. Но вот только этим должно заниматься государство, а не фонды.

Где эти правозащитники, когда в Краснодарском крае продолжают обирать простых фермеров, могут отштрафовать простого егеря, за то, что он самостоятельно восстановил дорогу или изъять дело всей твоей жизни.Особенно интересна заработная плата этого егеря 5.5 тыс. руб.

В России сегодня очень сложно найти справедливость, для этого нужен хороший адвокат, связи в государственных структурах или прямой эфир с Президентом. Доверие к власти медленно, но неуклонно падает, может именно поэтому ВВП решил дистанцироваться от правящей партии и пойти как самовыдвиженец.

Если заглянуть в Историю, то можно заметить, что революции возникали в те времена, когда доверие к правящей власти падало и люди просто не знали ради чего они должны защищать Царя или Председателя ЦК КПСС и в целом правящую власть. Революции возникают не из-за красивых идей, революция - это всегда шаг, а то и два назад, а из-за разочарования и отсутствия перспектив у народа.

Наибольшее разочарование вызывает тот факт, что когда страна переживает глубокий экономический кризис, а число миллионеров и миллиардеров по сведениям журнала "Форбс" из года в год увеличивается. Если бы росли доходы всех категорий граждан, то такого социального напряжения не было бы, но когда одни стремительно беднеют, а другие медленно, но уверенно богатеют, то возникает очень много вопросов к правящей власти. Получается деньги в стране есть, но они перераспределяются неэффективно.

Вроде это тебя не касается, живется вполне неплохо, если проявлять трудолюбие и житейскую смекалку. А потом ты идешь с ребенком в поликлинику делать прививку, а там тебе говорят, вакцины нет и ты вынужден ехать в частную поликлинику и делать все за деньги (900 р. прививка и 1400 р. прием у врача), но не у всех людей есть эти деньги. Потом, хочешь открыть бизнес и понимаешь, что спрос маленький, а налоги большие и честно работать не выгодно. Начинаешь считать, сколько ты платишь и твое предприятие, и получается, что государство обдирает тебя как липку, а в замен ничего не дает.

Хотя необходимо отметить, что ФНС как инструмент работает более менее хорошо и проблема большого числа налогов не в ней, а в нашем законодательстве, которое принимает наш Парламент и люди которых мы как бы выбрали.

Есть федеральные программы, направленные на улучшение жизни людей и предприятий, взять к примеру ФЦП "Чистая вода" с бюджетом в несколько миллиардов, но вот качество воды в квартирах подавляющего числа россиян осталось на прежнем уровне. Люди зачастую вынуждены покупать бутилированную воду, так как водопроводную воду пить невозможно.

Президент говорит о стабильности, но по факту ее нет, предприятия вынуждены подстраиваться под изменения законодательства и содержать большой штат сотрудников. Нововведения, такие как электронные кассы или внедрение цифровых ветеринарных сертификатов повышают издержки производства и производители вынуждены повышать цены на продукцию. Качество некоторых информационных систем (например Меркурий, цифровые ветеринарные сертификаты) затрудняют работу предприятия.

Ты все это видишь и понимаешь, а зачем поддерживать эту власть? Все эти ручные партии одного человека, а все эти игры с Навальным, оппозицией и т.п. - это очередная комбинация верхушки власти.

Вот интересно в России разве нет достойного кандидата в президенты, который смог остановить эту несправедливость? Наверное есть, но и прохиндеев достаточно, поэтому читайте предвыборную программу кандидата, изучайте его биографию, слушайте как он говорит и каких реальных результатов добился.

Ждем предвыборную программу ВВП и других кандидатов, для детального анализа.

Конечно, не так все плохо, есть и хорошие новости, например строительство детских садов, выделение денег на лечение тяжелобольных.