У меня для вас две резолюции. Одна хорошая, другая плохая

В ООН проштамповано две резолюции – одна хорошая, другая плохая.Начнем с плохой.1. Принята резолюция о том, что Россия "оккупирующая страна". Раскад по голосам достаточно типичный. 70 за, 26 против, остальные (76 штук) воздержались.2. Принята резолюция против героизации нацизма в мира. Тут так же достаточно типичный расклад. 133 за, 2 против (Украина и США – внезапно!) и 46 воздержались.Впрочем, ничего нового. Российский подход к проблеме и ранее пользовался популярностью в ООН, а США (которые поддерживают квази-фашистские режимы в Прибалтике и на Украине) и Украина (где построен режим, являющийся злой карикатурой на фашизм) как обычно против. Никого это даже не удивило, что эти страны выступают против резолюции, осуждающей героизацию нацизма.Как и все прочие резолюции Ген.ассамблеи ООН эти резолюции на практике являются обычными благопожеланиями, которые никого ни к чему не обязывают. Тем не менее, теперь в официальных документах ООН РФ значится как "оккупирующая держава", а США и Украина как страны выступают против борьбы с героизацией нацизма.Ничего удивительного тут нет – вследствие продолжения конфликта с США, давление на РФ будет усиливаться и по дилломатической линии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com