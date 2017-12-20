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У меня для вас две резолюции. Одна хорошая, другая плохая

08:41. 20 декабря 2017 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал:


В ООН проштамповано две резолюции – одна хорошая, другая плохая.
Начнем с плохой.

1. Принята резолюция о том, что Россия "оккупирующая страна". Раскад по голосам достаточно типичный. 70 за, 26 против, остальные (76 штук) воздержались.





2. Принята резолюция против героизации нацизма в мира. Тут так же достаточно типичный расклад. 133 за, 2 против (Украина и США – внезапно!) и 46 воздержались.
Впрочем, ничего нового. Российский подход к проблеме и ранее пользовался популярностью в ООН, а США (которые поддерживают квази-фашистские режимы в Прибалтике и на Украине) и Украина (где построен режим, являющийся злой карикатурой на фашизм) как обычно против. Никого это даже не удивило, что эти страны выступают против резолюции, осуждающей героизацию нацизма.

Как и все прочие резолюции Ген.ассамблеи ООН эти резолюции на практике являются обычными благопожеланиями, которые никого ни к чему не обязывают. Тем не менее, теперь в официальных документах ООН РФ значится как "оккупирующая держава", а США и Украина как страны выступают против борьбы с героизацией нацизма.
Ничего удивительного тут нет – вследствие продолжения конфликта с США, давление на РФ будет усиливаться и по дилломатической линии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дипломатия, крым, оон, Россия, США, Украина, фашизм
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